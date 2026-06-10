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Giba Um

"A expansão do Pix foi rápida por confiança, instantâneo e...

...alavanca negócios. Hoje, 170 milhões de brasileiros usam o Pix. Muitos americanos ainda pagam suas contas enviando cheques pelo correio", de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda

Giba Um

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10/06/2026 - 06h00
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Quando está se recuperando de alguma lesão, não joga; quando joga, acaba se lesionando novamente e fica sem atuar. Ainda assim, o polêmico Neymar Jr. encontra tempo para comprar mais mansões, iniciar novos relacionamentos e até adotar novos estilos de cabelo.

Mais: o cabeleireiro Wagner Tenório exibe nas redes sociais um vídeo mostrando que o jogador adotou para a Copa do Mundo de 2026 um novo visual estilo moicano, clareou o topo dos fios com coloração loiro-dourada e raspou as laterais e a nuca.

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Ponto de Encontro

Sabrina Sato e Nicolas Prattes são os rostos principais da nova campanha de Dia dos Namorados da HOPE. Com o conceito "Entre Nós", a marca se concentra em momentos autênticos do casal para mostrar que amor, cumplicidade e senso de humor podem ser tão impactantes quanto qualquer romance cinematográfico. A campanha retrata situações cotidianas, como conversas ao acordar, risadas, brincadeiras e a conexão construída a partir de pequenos gestos. De acordo com Sandra Chayo, diretora institucional do Grupo HOPE, o casal representa "um amor que combina humor, parceria e autenticidade". Em clima romântico, Sabrina e Nicolas também compartilharam detalhes da intimidade da relação, revelando como mantêm a conexão mesmo com a rotina agitada entre São Paulo e Rio de Janeiro. A apresentadora contou que ambos combinaram um local especial para se encontrarem. “Aí a gente combina assim: ‘Ó, chegou tal hora, vamos combinar de nos encontrar tal hora no closet’”, disse Sabrina, em tom de brincadeira. Nicolas entrou na brincadeira: “Estou chegando, estou chegando, é agora!”. Juntos desde 2024 e casados desde janeiro de 2025, os dois afirmam que se dedicam a priorizar o relacionamento. “A gente se esforça muito para que nossa relação funcione”, destacou Sabrina.

De Trump pode-se esperar tudo

Os analistas não param de fazer projeções sobre até onde vai a destemperança de Donald Trump. Aturdidos com a iminência de um novo tarifaço, assessores de Lula estão debruçados sobre diferentes cenários para uma escalada de sanções quase terroristas do governo norte-americano. O golpe mais violento, quase um embargo, seria, no limite, a inclusão do Brasil em restrições ligadas ao Swift. Trata-se da rede internacional utilizada por mais de 11 mil instituições em mais de 200 países para liquidar pagamentos, realizar transferências bancárias, operações de comércio exterior e transações entre bancos centrais. Seria uma espécie de expulsão do sistema nervoso do mercado financeiro internacional. Os bancos brasileiros, por exemplo, ficariam impedidos de processar operações internacionais, criando um choque de proporções inéditas para o comércio exterior, o câmbio e os fluxos de capitais. Mesmo que permanecesse apenas como ameaça, esse balão de ensaio já seria uma catástrofe. Esse tipo de punição costuma ser adotado apenas contra países acusados de ameaçar a segurança global.

Selecionados do Swift

A Rússia é o caso mais emblemático. Após a invasão da Ucrânia, em 2022, União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e aliados decidiram excluir bancos russos selecionados do Swift como parte de um pacote de sanções. O Brasil não cometeu qualquer ato passível de uma simetria punitiva com uma nação em guerra. E também não constava que PCC e CV fossem organizações terroristas, que o Brasil sofreria um novo tarifaço, que trabalhadores brasileiros trabalhassem em regime de escravidão ou que o país se assemelhasse a Cuba. Cabe tudo no realismo fantástico de Donald Trump.

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Várias conquistas

Aos 36 anos, Taylor Swift alcançou um marco impressionante: de acordo com a revista Forbes, é reconhecida como a artista feminina mais rica da história, com uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões. Grande parte desse patrimônio veio da turnê The Eras Tour, que percorreu o mundo durante 16 meses e se tornou a mais lucrativa da história da música. Além dos shows, seu catálogo de 13 álbuns e a estratégia de regravar obras anteriores contribuíram significativamente para seu sucesso financeiro. Entre os músicos, Taylor ocupa a segunda posição, atrás apenas de Jay-Z, cuja fortuna é estimada em US$ 2,8 bilhões. E os recordes não param por aí. Sua mais nova canção, "I Knew It, I Knew You", produzida para a trilha sonora de Toy Story 5, programado para estrear em 18 de junho, teria quebrado recordes em plataformas de streaming logo após o lançamento. “Sempre sonhei em escrever para esses personagens que amo desde os 5 anos”, revelou a artista. A música foi composta especialmente para a personagem Jessie e representa mais uma conquista na carreira da estrela pop.

Guerra de cartazes

Primeiro, o presidente Lula posou para fotos segurando um cartaz onde se lia: "O Pix é do Brasil". Na sequência, o pré-candidato Flávio Bolsonaro também apareceu segurando um cartaz semelhante, no qual estava escrito: "O Pix é do Brasil e do Bolsonaro". A ideia básica era informar que o "pai do Pix" seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que lançou o sistema durante sua administração. No site oficial de Lula, a mensagem direcionada à militância afirma que "a missão de hoje é defender o Pix, uma conquista que facilita a vida de milhões de brasileiros". O Pix, a propósito, foi criado pelo Banco Central e passou por anos de estudos antes de ser implementado.

Cortes na Educação

O ex-ministro da Educação Camilo Santana tem feito gestões junto à equipe econômica na tentativa de destravar verbas bloqueadas na pasta — o contingenciamento total ultrapassa R$ 1 bilhão. Os cortes no Ministério da Educação acenderam um sinal de alerta no PT do Ceará, onde o atual governador, Elmano de Freitas, está levando uma surra de Ciro Gomes nas pesquisas. O bloqueio tem atingido a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Cariri. É um prato cheio para Ciro se fortalecer na disputa eleitoral, e o assunto atinge diretamente o PT. Se a situação de Elmano piorar, o próprio Santana poderá acabar disputando o governo do Ceará.

Pérola

"A expansão do Pix foi rápida por confiança, instantâneo e alavanca negócios. Hoje, 170 milhões de brasileiros usam o Pix. Muitos americanos ainda pagam suas contas enviando cheques pelo correio",

de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda.

Criada para não funcionar 1

A chamada "Lei da Reciprocidade", criada por iniciativa do governo Lula com o propósito de dar resposta à primeira rodada de tarifas impostas em 2025 pelo governo Donald Trump, prevê muita burocracia antes de produzir consequências. Há um comitê formado por quatro ministros — Comércio, Casa Civil, Fazenda e Relações Exteriores — para avaliar a taxação e, posteriormente, discutir contramedidas a serem submetidas a cada ministério e à Camex, o Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior.

Criada para não funcionar 2

O Itamaraty é responsável por notificar o parceiro comercial afetado pelas contramedidas em cada fase do processo de análise e discussão. A lei também prevê consultas diplomáticas conduzidas pelo Itamaraty com vistas a mitigar ou anular os efeitos das tarifas e das contramedidas. Caso a Camex considere relevante, ainda poderão ser realizadas consultas públicas adicionais antes da implementação de qualquer contramedida.

Na lista da Interpol

A Polícia Federal planeja colocar o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na lista de difusão prateada da Interpol, com o objetivo de rastrear e bloquear movimentações dele no exterior. A ferramenta foi utilizada pela primeira vez em 2025 contra um mafioso italiano e viabiliza a cooperação internacional para identificação e retenção de bens de investigados. Diferentemente da difusão vermelha, que busca a captura de fugitivos, o mecanismo concentra-se no patrimônio do alvo.

Reforço na segurança 1

Flávio Bolsonaro, que já utiliza colete à prova de balas quando sai às ruas no Brasil, foi aconselhado a reforçar sua segurança depois de Lula indicar, segundo sua interpretação, que desejaria sua morte ao mencionar enforcamento como opção. O pré-candidato está processando o presidente por isso. Declarações de ódio de líderes políticos, ao longo da História, têm estimulado assassinatos e tentativas de homicídio contra candidatos e presidentes. Na América Latina, crimes contra políticos têm sido recorrentes.

Reforço na segurança 2

Na Colômbia, o senador Miguel Uribe, candidato à Presidência, foi baleado em 2025. Era opositor de Gustavo Petro. Em 2023, o candidato à Presidência do Equador Fernando Villavicencio foi assassinado em Quito logo após um comício. Daniel Noboa acabaria eleito presidente do Equador, mas teve o carro metralhado por facções criminosas e escapou ileso. Além disso, a mansão onde Flávio mora, em Brasília, já conta com uma equipe de seguranças que se reveza diariamente.

Mistura Fina

Edson Fachin, presidente do STF, pretende criar uma força-tarefa para auditar a remuneração da magistratura e propor mudanças que acabem com os chamados penduricalhos do Judiciário. O objetivo é eliminar diferenças salariais entre juízes de diferentes tribunais, definir critérios para benefícios e dar transparência aos pagamentos para que o Judiciário respeite a Constituição.

O governo Lula sacou mais uma jogada: determinou, em embaixadas e consulados, um corte de 50% nos valores cobrados pela emissão de passaportes. Questionado sobre a base legal da renúncia de receita, o Itamaraty não apresentou explicações. Tampouco citou eventual estudo de impacto financeiro. O passaporte para maiores de 18 anos agora custa R$ 60, enquanto o documento para menores custa até R$ 40. Antes, os valores eram o dobro.

O Ministério das Relações Exteriores limitou-se a citar supostos direitos fundamentais e atenção à comunidade brasileira. Usando viseiras, o Itamaraty, segundo analistas, não enxerga impacto na rede consular, já que o dinheiro arrecadado com passaportes seria problema do Tesouro Nacional. O Tesouro, por sua vez, afirma que o ato discricionário é de competência do Ministério das Relações Exteriores, que deve explicar os impactos financeiros da medida.

O Instituto Fogo Cruzado já contabilizou, neste ano, duas dezenas de crianças e adolescentes alvejados por disparos de arma de fogo no Grande Rio. Em uma década, foram 778 menores baleados. Segundo pesquisa Datafolha para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ser atingido por bala perdida, com 77,5% das menções, ocupa a sexta posição entre os 13 maiores medos da população em relação à violência. O primeiro temor é ser vítima de golpe financeiro pela internet ou celular, com 83,2%.

In - Cachecol de Lã
Out - Cachecol Oversized

CLAÚDIO HUMBERTO

"[Lula] conseguiu superar o próprio recorde com a fraude do INSS"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ) ao lembrar que o petista 'foi pai do Mensalão e Petrolão'

09/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Código no ‘STF dos EUA’ lembra pequenas causas

Foram apenas viagens e estadias com tudo pago ou falta de declaração de impedimento de ministros que levaram a Suprema Corte dos Estados Unidos a adotar, em 2023, um Código de Conduta para seus integrantes. Viram nessas regalias “violações éticas”, mas nada que se aproxime da contratação de escritório de advocacia de parentes de ministros por valores espantosos ou participação qualquer deles em empresas com participação em grandes empreendimentos, como um ressorte de luxo.

Simples

O código prevê integridade, imparcialidade, distanciamento da política e atividade extrajudicial somente compatível com obrigações judiciais.

Primeira vez

O código de conduta foi o primeiro da Suprema Corte dos EUA. E os motivos parecem coisa de de julgamento de pequenas causas.

Salário e só

Juízes do Supremo dos EUA recebem US$320 mil (R$1,66 milhão) de salário anual. Outras remunerações são proibidas, com raras exceções.

Nada de Master

Membros da Corte podem ser pagos para dar aulas em universidades ou palestras educacionais (jurídicas). Eventos corporativos são proibidos.

Projeto ampliando poderes a AGU alarma advocacia

O projeto que dá superpoderes à Advocacia-Geral da União e a seu chefe, Jorge Messias, tem provocado espanto a advogados públicos federais. Apresentado como “reorganização da estrutura da AGU”, o projeto concentra sob o guarda-chuvas de Messias as procuradorias (e os advogados) de outros órgãos públicos, como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Na prática, irá expandir poderes do AGU e diminuir a independência dos procuradores dos outros órgãos.

Caminho errado

O projeto (PLP 337) foi aprovado na CCJ da Câmara. Críticos dizem que essa mudança deveria ocorrer somente via emenda constitucional.

Gulosa

Advogados públicos federais contrários à medida acusam a AGU de lobby junto ao autor do projeto, Lafayette de Andrada (PL-MG).

Nem aí

Críticos garantem que o deputado Lafayette de Andrada nem conhece direito o tema e tem sido orientado pelos reais interessados.

Fantasma

Apesar de terem se transformado no carro-chefe do programa “Brasil contra o crime organizado”, do governo petista, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) começaram sob o governo Jair Bolsonaro, quando o atual senador Sergio Moro era ministro da Justiça.

E a soberania?

Em vídeo gravado no tour de lulistas pelos Estados Unidos, o deputado André Janones (Avante-MG) “ameaçou” o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com visita do... FBI, a polícia federal americana. Nada soberano.

Fala rende punição

Está marcada para esta terça (9), às 14h, a sessão do Conselho de Ética da Câmara para votar a suspensão do deputado Marcos Pollon (PL-MS) por 60 dias por “ofender Hugo Motta (Rep-PB)”, o presidente da Câmara.

Começo do fim

O ex-procurador Deltan Dallagnol afirmou ontem no programa Pânico que a Lava Jato começou a ser desmontada quando as investigações se aproximaram de familiares dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Prioridades ao contrário

Para Bibo Nunes (PL-RS), está claro que a prioridade de Lula (PT) é “invertida”, após o governo cortar verba do Exército e suspender ação na fronteira contra o crime: “As facções avançam, o desgoverno recua”, diz.

Só o primeiro passo

Está na pauta de amanhã (10) na CCJ do Senado, a PEC da autonomia do Banco Central, que Lula (PT) e cia. não apoiam. Se for aprovada, ainda precisa de dois turnos no plenário da Casa e a análise da Câmara.

Fenômeno conservador

Desde a posse de Donald Trump nos EUA, as cinco eleições realizadas na América Latina foram vencidas por candidatos conservadores ou da direita; Equador, Bolívia, Honduras, Chile e Costa Rica. E faltam definir Colômbia e Peru, onde a eleição pode ser decidida por só 4 mil votos.

Caiu por terra

Carlos Bolsonaro celebrou a decisão do ministro Nunes Marques (STF) que suspendeu pesquisa que apontava queda de Flávio: “Houve um sistema inteiro promovendo orquestradamente uma narrativa falsa”.

Pensando bem...

... o governo Lula liberou questionar a vacina (contra a dengue).

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Samba do cantor doido

Nos anos 90 a família real do Brasil percorria o País em campanha pela volta da monarquia. Em visita ao Pará, os Orleans e Bragança foram recebidos pelo governador Carlos Santos, um cantor brega, que assumiu no lugar do titular, Jader Barbalho, que renunciou para disputar o Senado. Natural de Capanema, cidade vizinha ao balneário de Bragança, no Pará, Carlos Santos recebeu os representantes da realeza na porta do palácio: “Muito prazer. O senhor é de Bragança e eu sou de Capanema, portanto, somos quase conterrâneos!”

Cláudio Humberto

Expõe o fracasso de Lula ao tentar relativizar a atuação das facções

Deputado Rodrigo Valadares (PL-SE) ao vigorar classificação de terrorista de facções

08/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Fundão eleitoral supera até valores do ‘novo PAC’

O indecoroso valor que os partidos políticos vão receber apenas para torrar nas eleições deste ano, uma montanha de dinheiro de mais de R$4,9 bilhões, supera o que o governo federal de Lula vai investir, até agora, no Programa de Aceleração do Crescimento, o “Novo PAC”. Por mais que a ação não tenha decolado e ameaça ser outro projeto petista que flerta com o fiasco, o valor destinado é de R$4,4 bilhões; R$500 milhões atrás daquilo que caciques políticos vão poder torrar até outubro.

 

Emergência é o bolso

O fundão bancaria cerca de 15.123 ambulâncias para Unidades de Suporte Básico, ideais em emergências que exigem assistência imediata.

 

Vergonha na UTI

A fortuna destinada aos partidos também poderia comprar 10.425 do modelo Unidades de Suporte Avançado, conhecidas como UTI móvel.

 

Dá e sobra

Seria possível destinar duas ambulâncias para cada um dos 5.570 municípios do Brasil e ainda sobrariam 3.983 unidades de socorro.

 

Fundão da imoralidade

O fundão também supera os R$4,1 bilhões que o governo destinou para construir 1.178 creches e escolas de educação infantil via PAC.

 

Fim de auxílio a autoridades dormita há 7 anos

Em 2019, uma ideia legislativa para acabar com o auxílio moradia de deputados, senadores e juízes se tornou a sugestão popular de criação de lei de maior sucesso da História brasileira. Com mais de 253 mil assinaturas, se tornou projeto, como manda a lei, e passou a tramitar no Senado. Há quase sete anos chegou à Comissão de Constituição de Justiça como a PEC 222/19, onde permanece imóvel até hoje.

 

Longa espera

A ideia legislativa foi transformada em PEC em 2019, sem incluir juízes, e até hoje aguarda a designação de um relator para a matéria.

 

Só legislativo

A PEC veda o pagamento de auxílio-moradia a senador, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores.

 

Pré-requisito

Ideias legislativas precisam obter ao menos 20 mil assinaturas antes de se transformarem em projeto de lei.

 

Menos de um terço

Após 12 anos desde o acordo original para a compra de 36 aviões caça da Suécia, o governo brasileiro recebeu só 11 jatos da Saab, fabricante dos Gripen. A expectativa é que a entrega seja concluída até 2032.

 

Rouanet recifense

Em Recife, o vereador Thiago Medina (PL) denuncia a retirada de R$25 milhões da previdência dos servidores para financiar festas na capital pernambucana. A prefeitura aponta denúncia como “narrativa”.

 

Goiás diferente

O eleitorado goiano quer distância de Lula, aponta pesquisa Numen Data: Flávio Bolsonaro (PL) lidera com 33,8%, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) com 27,9% e Lula (PT) é apenas o terceiro; 26,7%.

 

Gaúchos anti-PT

Pesquisa Brasmarket aponta que Flávio derrotaria Lula com facilidade no Rio Grande do Sul. O pré-candidato do PL vence o petista no cenário estimulado (43,3% x 26,2%) e até no espontâneo (22,7% x 17,5%).

 

Cara de pau

Evair de Melo (Rep-ES) criticou Lula e cia. por tentar faturar com o fim da taxa das blusinhas, que o próprio governo petista criou: “arrecadaram bilhões e tentam vender o fim da cobrança como vitória”.

 

Esse INSS...

Após o governo Lula restabelecer o “dinheiroduto” para a petista Contag, acusada na CPMI do INSS de tomar R$3,4 bilhões de aposentados, pela primeira vez não foram pagos os proventos previstos para o dia 2.

 

Calendário

Vai ser na quarta-feira (10) o julgamento dos recursos das chamadas Big Techs contra os decretos de Lula que basicamente criam uma espécie de censura às redes sociais. Quem julga é o “amigável” STF.

 

Redução na pauta

Se nada mudar, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa amanhã (9) a proposta de redução da maioridade penal. A votação atrasou após manobra protelatória de deputados governistas.

 

Pensando bem...

...o brasileiro já estava na fogueira antes mesmo da festa junina.

 

PODER SEM PUDOR

Termômetro de futuro

A pedido do pai, José do Rêgo Maciel, o jovem advogado Marco Maciel ganhou em 1966 um cargo de assessor do governador de Pernambuco Paulo Guerra. Certa vez, Chico Heráclito, folclórico chefe político de Limoeiro, ao chegar no palácio para um encontro com Guerra, encontrou a figura magra e comprida de Marco Maciel, vestindo um terno branco e gravata vermelha. O “coronel” foi logo perguntando ao governador: “O que esse termômetro, filho do Zé do Rêgo, está fazendo aqui?”

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