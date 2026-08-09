Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLÁUDIO HUMBERTO

"Não podemos mais conviver com o que estamos vivendo"

Ronaldo Caiado (PSD), ao prometer anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

09/08/2026 - 08h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mulher de Marcola teve aval para trabalhar no PT

A quase decorativa Comissão de Ética Pública da Presidência da República liberou Nicole Briones para trabalhar no PT, sem necessidade de respeitar a quarentena imposta aos que ocupam cargos estratégicos na administração pública.

Nicole era superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), mas também é casada com Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, agora ex-chefe do gabinete pessoal de Lula (PT). Problema resolvido.

Ano de ouro

Nicole foi convidada em 2025 para coordenar as mídias sociais do PT. Ela é dona da Matilha Comunicação, aberta no mesmo ano do convite.

Corrente

O processo foi relatado pelo conselheiro Bruno Espiñeira Lemos, que não viu conflito de interesse. Lemos foi nomeado por... Lula.

Colado em Lula

Marcola era um dos assessores mais próximos de Lula, até emprestava o celular ao presidente. Estava na campanha de reeleição do petista.

Fim melancólico

Marcola saiu da campanha após flagra de receber dinheiro de lobista amiga de Lulinha enrolada no caso INSS. Nicole não foi localizada.

Média das pesquisas ainda prevê empate técnico

Nos últimos dois meses, foram divulgadas 33 pesquisas eleitorais sobre o cenário de segundo turno para presidente da República. Em média, o atual presidente Lula (PT) lidera com 46% das intenções contra 42,1% do principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL).

A média das margens de erro é de 2,1% para mais ou para menos, o que configura empate técnico entre os candidatos, cenário que se repete desde o início do ano.

Bem fora da curva

A CNT/MDA de meados de junho (BR-04256/2026) previu vitória de Lula por 12,5% de vantagem, mesmo com a margem de erro de 2,2 pontos.

Lado oposto

Levantamento Gerp (BR-03067/2026) do início de julho apontou vitória de Flávio por três pontos, com margem de erro de 2,2%.

Empate na prática

Pesquisa Nexus/BTG (BR-02874/2026) do início de agosto viu apenas um ponto separando os dois candidatos; Lula com 46% a 45% de Flávio.

É provocação

Mesmo com aprovação do Senado dos Estados Unidos para Daniel Perez ser embaixador do país no Brasil, Lula só deve andar com a avaliação do indicado de Donald Trump após o 2º turno das eleições. 

Pobre agro

Até o Produto Interno Bruto (PIB) do resiliente agronegócio brasileiro sucumbiu e registrou queda de 2% no primeiro trimestre deste ano. O levantamento é do Cepea em parceria com a CNA.

Pedras fundamentais

Ao confirmar Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo) candidatos no Rio Grande do Sul, Flávio Bolsonaro reforçou que a dupla terá papel central na formação da “maioria conservadora no Senado”.

Livramento

Sobre a decisão do governo Lula de rebaixar as relações diplomáticas com a Argentina, Flávio Bolsonaro disse o “próximo país a se libertar de projeto fracassado será o Brasil. A partir de 2027, voltaremos a tratar nossos vizinhos como sócios, não adversários ideológicos”.

Censura de incompetentes

Kim Kataguiri (Missão) criticou pedido de Janja para retirar a plataforma Discord do ar e questionou a atuação da primeira-dama: "quem votou nela?". Para o deputado federal, o país é “refém de incompetentes”.

Chega

Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD ao Planalto, diz que tomará uma série de medidas já no primeiro dia de um eventual governo. Entre elas, anistia aos presos pelo 8 de janeiro. Diz que é para pacificar o país.

Esperança de reabertura

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que um acordo sobre o Estreito de Ormuz é possível já na quarta-feira (12). A expectativa é que até um pré-acordo possa permitir a reabertura da via marítima.

Triste recorde

"Se você está endividado, a culpa é do Lula", acusou Flávio Bolsonaro ao comentar o recorde de endividamento das famílias brasileiras, que atingiu 82%. Para o candidato ao Planalto, “a conta não fecha”.

Pensando bem...

...tem casamento que é bom negócio.

PODER SEM PUDOR

Conta de somar

Homem sério, o líder mineiro Milton Campos nunca foi daqueles políticos que tentam explicar o inexplicável.

Ele perdeu para João Goulart, em 1960, a eleição para vice-presidente da República, que na época não era “casada” com a de presidente. Na expectativa de obter uma avaliação profunda do seu próprio insucesso, um jornalista provocou:

“Dr. Milton, por que o senhor perdeu?”. Encerrando a conversa mole, disse: “Perdi porque ele teve mais votos”.

 

Assine o Correio do Estado

CLAÚDIO HUMBERTO

"É uma armadilha em forma de intimação"

Senador Magno Malta (PL-ES), sobre Jair Bolsonaro ter que responder por vídeo com IA

30/07/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Paraná Pesquisas desfaz ‘empate técnico’ em SP

O levantamento de ontem do Paraná Pesquisas restabeleceu a sensatez em São Paulo, desfazendo a lorota divulgada pelo Datafolha em 13 de julho, atribuindo 13% a três desconhecidos candidatos de extrema-esquerda, criando um “empate técnico”. A conta foi de padeiro: “13%” dos extremistas, mais os 30% de Haddad (PT) davam 43% à esquerda contra 46% da direita liderada por Tarcísio de Freitas (Rep). A diferença era a “margem de erro” de 3%. Fez-se, assim, o “milagre do empate técnico”. 

A conta certa

Na verdade, de acordo com o Paraná Pesquisas, os candidatos do PSTU (1,7%), PCB (1,1%) e UP (0,9%) totalizam apenas 3,7%. E olhe lá.

A disputa real

Os extremistas são tão irrelevantes que o Paraná simula também  primeiro turno envolvendo apenas Tarcísio (51,8%) e Haddad (38,3%).

Presencial

A pesquisa que desfez o “empate técnico” ouviu entre 25 e 28 deste mês 1680 eleitores de 79 municípios e foi registrada no TSE: SP-04624/2026.

Livres para

Enquanto pesquisas motivam questionamentos, cresce a resistência de institutos importantes à decisão do TSE de premiar os que mais acertam.

Viagens do governo Lula batem R$ 1 bilhão em 2026

O pagador de impostos bancou mais de R$ 1 bilhão em viagens para o governo Lula (PT), este ano. Dados do Portal da Transparência confirmam que a administração petista já gastou R$ 1.037.740.148,15 com “deslocamentos” de ocupantes de cargos de confiança entre 1º de janeiro e 23 de julho deste ano. Com isso, o atual governo conseguiu gastar mais de R$ 1 bilhão com um mês de antecedência, em relação a 2025. A conta não inclui as viagens extravagantes do casal Lula/Janja.

Passagens e diárias

No total, foram R$ 453,4 milhões destinados às passagens aéreas e outros R$ 581,3 milhões para pagar as diárias dos funcionários.

Tudo na nossa conta

O governo Lula também já torrou R$ 6,3 milhões com “outros gastos”, que são despesas apenas com taxas, seguros de viagens etc.

Só um trecho

Até o momento o governo contabiliza pouco mais de 361 mil viagens, em 2026. Significa que são, em média, R$ 2.874 por trecho.

Discrição, senhores

Ficou esquisito o eufórico Lula (PT) se deixar ouvir convidando para um café amigo o ministro do STF que acabara de abrir fogo contra seu adversário da família Bolsonaro, em pleno período eleitoral.

Se ficar, o bicho come

A defesa de Jair Bolsonaro deve oficializar hoje a obviedade de não haver autorizado vídeo com sua imagem em IA. Será a “deixa” para que ministros do STF cumpram o sonho (ou a “missão”, segundo deputados de oposição) de tornar inelegível o filho, assim como aconteceu ao pai.

O que é ruim, esconde

A nota do governo contra os EUA estenderem sanções ao Brasil repetiu o apelo eleitoreiro da “soberania”, mas não é isso que preocupa essa gente. É não ter de explicar um governo que não fez entregas, criou e/ou aumentou trinta impostos e 82% dos brasileiros estão endividados. 

Chute eleitoral

Integrantes do governo Lula disseram a jornalistas próximos que há possibilidade de novas sanções da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. Eles não sabem, não têm contato no governo Donald Trump.

Lula lá

Carlos Bolsonaro (PL) lembra da visita de Lula à Cristina Kirchner, presa e condenada por corrupção, com direito a plaquinha de “Cristina Libre”, para apontar a incoerência no discurso contra a visita de Javier Milei.

Tribunal paralelo

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) avalia que o caso do vídeo com IA é de competência da justiça eleitoral e acusa o ministro Alexandre de Moraes de transformar o STF “em uma espécie de tribunal eleitoral paralelo”.

Ranking

Índice de Confiança Social, divulgado pelo Ipsos-Ipec, coloca o Corpo de Bombeiros como a instituição que os brasileiros mais confiam, com 86 de 100 pontos. No outro extremo estão os partidos políticos, só 30 pontos.

Sem saída

Carol de Toni não vê saída na decisão de Moraes sobre o vídeo de IA de Bolsonaro: “Se disser que autorizou, pode voltar ao regime fechado. Se disser que não, Flávio e o PL entram na mira. Perseguição escancarada!”

Pensando bem...

...cafés são ótimos para celebrar missões que são cumpridas. 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Vantagens da soneca

O poeta chileno Pablo Neruda era conhecido pelo hábito de abandonar qualquer coisa, após o almoço, por uma boa soneca. Era candidato a presidente de seu país quando visitou o Brasil. Em uma de suas muitas entrevistas, ele acabaria sendo confrontado com aquele hábito que fazia as delícias dos seus adversários. Neruda respondeu com tranquilidade: “Claro, vou continuar com a sesta. Enquanto estiver dormindo, a população saberá que não lhe vou fazer nenhum mal”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Pacificar é essencial pra vitória"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) ao defender união do campo conservador este ano

25/07/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Em MG, União negocia Aro no lugar de Cleitinho

As eleições majoritárias em Minas Gerais podem sofrer uma reviravolta caso o partido União Brasil consiga celebrar acordo em que o senador Cleitinho (Republicanos-MG), que lidera as pesquisas de intenção de voto para governador do Estado, ceda seu lugar ao ex-deputado federal Marcelo Aro (União), advogado e jornalista filiado. A direção do União Brasi se mostra animada, mas ninguém se arrisca em bater o martelo. Afinal, só a convenção partidária pode sacramentar um acordo assim.

Sem resistências

O União avalia que Marcelo Aro não enfrenta as resistências relevantes e tem mais chances de vitória, especialmente com apoio de Cleitinho.

Equipe de Zema

Nascido em Belo Horizonte há 39 anos, Marcelo Aro atuou como vereador e foi secretário de Governo na gestão de Romeu Zema (Novo).

Saia justa no governo

Pesquisas internas indicam que a eventual candidatura de Marcelo Aro tem melhores chances que a o atual governador Mateus Simões (PSD).

Mais competitivo

Aro integra a base de apoio a Mateus Simões, e isso pode gerar ruídos, mas pesquisas internas indicam que o ex-deputado é mais competitivo.

Michelle é peça-chave para atrair o Republicanos

O PL vai focar em atrair o Republicanos para ter um apoio mais substancial a Flávio Bolsonaro na disputa pelo Planalto. Parte do entrave entre os partidos era a briga entre enteado e madrasta. Boa parte do eleitorado republicano é composta por mulheres e/ou evangélicos, que têm mais simpatia pela ex-primeira-dama. A reconciliação da dupla foi bem aceita e a costura para eventual chapa não deve ser de porteira fechada, já que parte da sigla, sobretudo no Nordeste, prefere o PT. 

Com a barriga

Ciente que é a noiva da vez, o Republicanos marcou para 4 de agosto a convenção do partido, véspera do limite do prazo determinado pelo TSE.

Restrições

Michelle já alinhou alguns pontos com o partido e não deve seguir em caravanas. A prioridade é ficar em Brasília e cuidar de Jair Bolsonaro.

Vem aí

Nos próximos dias, a ex-primeira-dama deve gravar material de divulgação de campanha, incluindo um vídeo ao lado de Flávio.

Dia D

Deve sair hoje o anúncio do Republicanos se o senador Cleitinho, bem-posicionado em pesquisas de intenção de votos, será ou não candidato ao governo de Minas Gerais. O senador só contou ontem ao partido.

Tapete azul

Javier Milei, presidente da Argentina, será recebido hoje (25) na convenção do PL com tapete... azul. Nada de vermelho na cerimônia que vai oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto.

Explica aí

A defesa de Jair Bolsonaro apontou que Alexandre de Moraes não estabeleceu parâmetros para o que é visita “político-eleitoral” e pediu revisão. Citou Lula, que, mesmo preso, recebia Fernando Haddad.

Ocupado

No giro que vai dar pelo Brasil, o presidente da Argentina, Javier Milei, não reservou tempo na agenda para encontro com Lula. O tour por aqui tem como principal objetivo manifestar apoio a Flávio Bolsonaro.

Imunidade não existe

Na avaliação do ex-deputado Roberto Freire, no Brasil de hoje “deputado ou senador não vale nada e independente de ser um honesto e cumpridor dos seus deveres não pode dizer nada dos ministros do STF”.

Nem meio tem

Candidato a ministro de eventual governo Flávio Bolsonaro, Adolfo Sachsida concluiu que no Brasil é assim: “para a mídia só existe a centro esquerda moderada e a ‘ultra extrema direita fascista antidemocrática’”.

Drogas oficiais

O deputado André Fernandes (PL-CE) denunciou boca de fumo dentro do Ceasa de Maracanaú (CE). Foi até o local, filmou venda de drogas e participou da prisão de dois envolvidos: “Boca de fumo em um órgão administrado pelo governo petista aqui no Ceará”, se impressionou.

Culpado no espelho

“Lula, após 12 anos governando o País, confessa que o SUS não existe mais e que pessoas só conseguem atendimento médico pagando. Não conta que ele é o responsável por isso” observa Osmar Terra (PL-RS).

Pensando bem...

...de taxa, esse governo entende.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Café com desculpa

Adhemar de Barros apoiou Café Filho para presidente e Broca Filho para deputado federal, em São Paulo, na campanha de 1950. Ao chegar em Ribeirão Preto, cidade de outro amigo candidato a deputado, e tomando conhecimento de um manifesto anti-Café Filho, Adhemar resolveu não pedir votos para as duas candidaturas que o levaram à cidade: “Não me fica bem, na cidade de Ribeirão Preto, produtora da melhor rubiácea, enaltecer café com broca”.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6090-9 de hoje, domingo (09/08)
LOTERIAS

/ 9 horas

Resultado da Loteria Federal 6090-9 de hoje, domingo (09/08)

2

Exército é notificado por terreno sem limpeza em Campo Grande, mas diz que área é da União
Fiscalização Urbana

/ 2 dias

Exército é notificado por terreno sem limpeza em Campo Grande, mas diz que área é da União

3

Narcotraficantes mortos pelo Bope tiveram várias tentativas de resgate em MS
Caçada na Mata

/ 1 dia

Narcotraficantes mortos pelo Bope tiveram várias tentativas de resgate em MS

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7087, domingo (09/08)
LOTERIAS

/ 10 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7087, domingo (09/08)

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 379, domingo (09/08)
LOTERIAS

/ 10 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 379, domingo (09/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Direito previdenciário

/ 31/07/2026

A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 30/07/2026

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros