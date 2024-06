"A gente olha os alunos das escolas cívico-militares e vê que está diante de um novo Bolsonaro"

A decisão do Congresso de manter o veto de Jair Bolsonaro, feito em 2021, na prática preserva o exercício à livre expressão, inclusive nas redes sociais. Dessa maneira, o Congresso descartou regra que previa até 5 anos de prisão para quem difundisse “notícias falsas”.

Mais: um órgão do governo atuaria como “tribunal da verdade” para determinar o que seria falso (inspiração nos censores de outros tempos). A votação mostrou que o Congresso não deverá aprovar qualquer regra que implique em censura.

Enfrentando muitos tabus

A atriz Bruna Linzmeyer é um dos nomes mais fortes e aplaudidos dos movimentos feminista e LGBTQIA+. Fora da TV desde 2022 quando interpretou a jovem Madeleine em Pantanal tem se dedicado ao cinema e séries.

Na capa da revista Marie Claire Brasil, entre muitos assuntos fala justamente do impacto do surgimento de novos trabalhos para plataformas de streaming, que estão se multiplicando e muitas se dedicando ao trabalho brasileiro.

“Temos uma diversidade de trabalho maior, mas, ao mesmo tempo, os trabalhos feitos no Brasil passam por uma aprovação gringa e os direitos autorais são estadunidenses. Acho bom que existam grandes empresas que tragam dinheiro, mercado e movimentem a indústria no Brasil, mas é importante que não engulam nosso audiovisual autoral e independente. Precisamos preservar esse espaço de experimentação, e isso se faz por meio de leis”.

Sobre sua sexualidade é direta: “A sensação interna de se reconhecer, pertencer e conseguir quebrar uma heterossexualidade tão elaborada no mundo é tão genuína e maravilhosa que nenhum preconceito é capaz de diminuir essa alegria”.

Apesar de enfrentar esse preconceito, existe outros tantos, como a maternidade: “Desde criança falo que não quero ser mãe. Acredita? Agora acham que não quero ser mãe porque sou sapatão. Não tem nada a ver. Eu nunca quis, e é louco que isso ainda surpreenda. Mas tenho uma relação muito legal com criança, bato o maior papo com essa galera”.

Plano de saúde: acordo não é lei

A Federação Nacional de Saúde Suplementar e a Associação Brasileira de Planos de Saúde, em acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, se comprometeram a suspender o cancelamento de contratos de convênios médicos das principais operadoras do país. Em um ano, as operadoras cancelaram planos de saúde de 80 mil clientes.

A grande maioria é de idosos, especialmente em tratamento e deficientes, principalmente autistas. O cancelamento unilateral só é proibido para o plano individual ou familiar, mas não é permitido em contratos coletivos (empresariais ou por adesão).

Neste ano, até abril, a Agência Nacional de Saúde registrou 5.888 reclamações de rescisão unilateral, 31% a mais do que no mesmo período de 2023. Na Justiça, muitos casos de cancelamento estão sendo derrubados.

Agora, a suspensão dos cancelamentos (ainda longe de ser efetivamente realizado) é baseado num acordo, que pode não ser obedecido. Não é lei e o cliente ainda não está totalmente protegido.

Mais afetados

Os coletivos por adesão, geralmente vinculados a associações ou sindicatos e intermediados por administradoras de benefício, são a modalidade mais afetada pela onda de cancelamentos e reúnem cerca de 6,1 milhões de brasileiros.

Unimed Nacional, Amil e Bradesco concentram a maioria dos cancelamentos unilaterais. As três estão na mira do Ministério Público de São Paulo. Seus representantes estavam na reunião com a Federação Nacional de Saúde Suplementar e Associação Brasileira de Planos de Saúde.

Arthur Lira disse que “serão preservados os interesses dos usuários e a sustentabilidade das empresas”. Ou seja: haverá novos rounds.

O que incomoda

Para comemorar seu aniversário de 140 anos a Bvlgari criou uma campanha inspirado no ciclo da renovação batizada de ‘Bvlgari Eternally Reborn’, que tem a intenção da ideia da busca pessoal diária, onde as joias são consideradas como talismãs, que transmitem sorte, autoconfiança e força para o autoconhecimento constante e momentos de autoconsciência e reinvenção.

Para essa campanha foi escalada três embaixadoras globais da grife: Anne Hathaway, Zendaya e Liu Yifei. As embaixadoras e musas da marca evidenciam a criatividade da Maison que ressurgi para renovar-se a partir de sua própria herança, como se fosse um mistério da eternidade, que é se enseja nascer e renascer sucessivamente.

In – Chocolate quente com café

Out – Chocolate quente com doce de leite

Política de preços

Se alguém perguntar a Magda Chambiard, nova presidente da Petrobras, se “haverá mudança na política de preços?”, ela poderá responder o que disse Jean Paul Prates a um jornalista. Afirmou que a métrica da precificação dos combustíveis adotada pela empresa “tinha 40 mil variáveis”.

E não conseguiu explicar com clareza pelo menos uma delas. A percepção que se tem é que a política de preços da Petrobras é não ter política. E que esse modelo vai continuar com Magda. O que tiver de ser feito, será feito. Ou melhor, continuará sendo feito.

Grão da discórdia

O governo atribui o adiamento dos leilões de compra de arroz à alta especulação e ao aumento dos preços no Mercosul, no rastro da tragédia gaúcha. Só que, dentro do próprio Ministério da Agricultura, o que se diz é que o ministro Carlos Fávaro recuou por conta da resistência do corpo técnico da Pasta à operação.

Acham que a compra é apressada e que os estoques são suficientes para cobrir as perdas do Rio Grande do Sul, ao menos no curto prazo. O leilão do último dia 21 não aconteceu, mesmo depois do governo anunciar a liberação de R$ 6,7 bilhões para as importações.

PÉROLA

“A gente olha os alunos das escolas cívico-militares e vê que está diante de um novo Bolsonaro lá na frente”, de Tarcísio de Freitas, sancionando lei que institui escolas cívico-militares em São Paulo.

“Operação tartaruga”

O ministro Carlos Fávaro (Agricultura) está ouvindo o que quer e o que não quer de importadores de fertilizantes e defensivos agrícolas. Nas últimas semanas, agentes da Secretaria de Defesa da Pasta têm feito operação padrão em alguns portos como forma de pressão para um plano de carreira.

Inspeções normalmente realizadas em uma semana estão levando quase um mês, com duplo prejuízo aos importadores. Eles não recebem pela venda da carga e ainda têm de pagar um custo maior ao operador portuário pelo uso do contêiner por prazo além do previsto em contrato.

Terminal polêmico

O contencioso entre a Cosan e a ANP em torno do Terminal de Regaseificação de São Paulo (TRSP), em Santos, extrapolou as esferas administrativa e judicial e se tornou também uma questão política. Nos interesses cruzados estão Rubens Ometto, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e o ministro Alexandre Silveira, além da diretoria da ANP.

Tarcísio teria chamado o assunto para si e feito pressão sobre Silveira e o presidente da ANP, Rodolfo Saboia, para liberação completa do TRSP da Compass, braço da distribuição de gás da Cosan. O governador saiu em defesa de um investimento de R$ 1 bilhão no seu estado.

CENA ARGENTINA

Durante um encontro em Beverly Hills há poucas semanas Elon Musk mostra os polegares para cima ao lado de Javier Milei, presidente da Argentina, recomendando investir no país sul-americano. Outros bilionários reforçam a recomendação, elogiando os cortes nos gastos do governo após anos de inflação alta e baixo crescimento.

Na outra ponta, o efeito é devastador: mais de mil projetos de obras públicas foram interrompidos. Além disso, queda na renda, perda de empregos, tarifas de metrô mais altas e custo de energia mais elevados.

Cemitério de carros

A estimativa é da Bright Consulting, especialista em consultoria automobilística: a tragédia do Rio Grande do Sul provocou a destruição de cerca de 200 mil veículos. Imagens mostram carros abandonados, com perda total e até embaixo da água.

O prejuízo atinge cerca de R$ 8 bilhões. A frota do estado é de 2,8 milhões de veículos. Devido à falta de compradores gaúchos, o mercado nacional teve uma queda de 5,4%.

O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do RS calcula a perda de mil veículos 0km, um prejuízo de mais de R$ 200 milhões, incluindo carros seminovos destruídos.

INDENIZAÇÕES

Ainda os carros perdidos no Sul: a Confederação Nacional de Seguradoras já começa a contabilizar as perdas. Até agora 8,2 mil automóveis tiveram suas indenizações comunicadas a seguradoras, num montante equivalente a mais de R$ 557 milhões.

Nem todas as apólices, contudo, têm proteção para inundações e alagamentos. Na maioria dos casos, os que perderam o carro e não tinha um seguro que cobrisse enchentes, perdeu o patrimônio e terá dificuldade de pagar seus financiamentos. Não há um plano de recuperação dos danificados. Os que tiveram perda total serão leiloados ou desmontados.

MISTURA FINA