Por conta do vazamento da informação de que a Madonna se apresentaria, dia 4 de maio, nas areias de Copacabana, com o espetáculo ‘Celebration Tour’, a festejada cantora pediu mais US$ 3,5 milhões e foi atendida.



MAIS: o contrato ainda não estava assinado e o novo valor foi coberto por uma marca de cerveja que entrou como patrocinadora do evento. O espetáculo deverá ser o de maior público na carreira de Madonna.

In – Decoração: prateleira com cabideiro

Out – Decoração: cabideiro de chão



Fonte de inspiração



A cantora e drag queen Glória Groove, que começou aos 6 anos em comerciais e teve sua primeira experiência musical aos 7 anos ao integrar o grupo Turma do Balão, inspirado em outro grupo infantil, o Balão Mágico, está realizando outro sonho de criança. Uma das mais aplaudidas cantoras lançou no ano passado seu terceiro disco chamado ‘Futuro fluxo’, e nele uma homenagem a Xuxa Meneghel. Uma das faixa chama-se Modo Xuxa que teve seu clipe lançado há um mês, com a participação da ‘rainha dos baixinhos’, que aparece como Darth Vader, vilão da franquia Star Wars, que já tem quase 900 mil visualizações no YouTube. Groove já se declarou várias vezes fã da artista e afirmou que Xuxa sempre teve influência em sua vida musical. “Xuxa é uma fonte inesgotável de inspiração para mim. É um ícone, uma lenda, parte importante da iconografia nacional e eu quis realizar esta homenagem para ela em vida. O clipe conta com diversas referências ao rico universo que ela criou e sua contribuição para a estética futurista do Brasil, que faz parte da era 'Futuro Fluxo'”.

Barrados no baile



Já está vigorando uma decisão inédita na história das Forças Armadas: o ministro Alexandre de Moraes (STF) proibiu a presença de generais e de um ex-presidente nas solenidades de militares. Estão barrados no baile, a se usar uma expressão popular, 22 suspeitos de participarem das conspirações da tentativa de golpe contra o resultado das eleições de 2022. Eles não poderão colocar os pés em quaisquer eventos no Ministério da Defesa, Marinha, Aeronáutica, Exército e PMs. A determinação poderia ter sido feita pelo general Tomás Paiva, atual comandante do Exército: Moraes lhe poupou o trabalho. A proibição decorre das ofensas e para evitarem que a presença de qualquer um deles seja interpretada como permanência da política nos palcos militares.



Quem não entra



Entre os atingidos pela proibição de Alexandre de Moraes estão, além de Jair Bolsonaro e os generais Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Oliveira, Estevam Theophilo e Mário Fernandes. Ou seja: um ex-presidente, dois ex-ministros da Defesa (Oliveira e Braga Neto) um ex-chefe de Operações Terrestres (Theophilo) e outro de Operações Especiais (Fernandes) não podem chegar perto dos quarteis nem na comemoração do Dia do Soldado. Detalhe: desde 8 de janeiro (estava em Orlando), Bolsonaro não dá as caras em eventos militares.



A rainha e o cientista



Ainda falando de Oscar: após a entrega das estatuetas do grande prêmio do cinema, as celebridades (ganhadores, concorrentes, apresentadores e convidados) se dividiram em diversas festas pós premiação. Uma delas foi organizada pelo empresário e escritor israelense-americano Guy Oseary (casado com a modelo brasileira Michelle Alves), com coorganização da cantora Madonna. Aliás a ‘rainha do pop’ tem sua carreira administrada por Oseary. Vestida de Maria Antonieta, Madonna festejou e se divertiu muito na festa, que era para ser um “suposto” dia de folga, ao encontrar o grande vencedor do prêmio de melhor ator principal, o ator e músico irlandês Cillian Murphy e declarou: “Não é exatamente uma noite de folga para uma mulher que precisa de uma noite de folga, mas estou tão feliz que conheci o meu A.C.T.O.R favorito!”.



Nada de novo

Para Jair Bolsonaro, a proibição de Alexandre de Moraes não chega a ser novidade. Analistas de melhor memória estão lembrando que ele já teve sua presença indesejada nos quarteis quando Leônidas Pires Gonçalves e Carlos Tinoco proibiram-no nas casernas. Outra vez, o general Zenildo Lucena ameaçou prendê-lo quando então deputado quis fazer um espetáculo no seu estilo em frente ao quartel-general do Exército. Em 2023, Bolsonaro resolveu comparecer nas festas da Rota e chegou a homenagear policiais da Operação Escudo. Moraes, que foi secretário da Segurança de São Paulo, acabou coma festa.



Plantação

O presidente Lula já não sabe mais como se referir à sua queda de popularidade e tampouco manifestar sua apreensão diante do que ainda pode acontecer nos próximos meses, caso cometa mais tropeções (o que não é difícil). Agora, resolveu transformar seu governo numa ‘plantação’. E garante: “Até agora (mais de um ano depois de sua posse), preparemos a terra, aramos, adubamos e colocamos a semente. Cobrimos a semente. Este é o ano que vamos começar a colher o que plantamos”. Na economia, contudo, não teve mérito: sabotou o Plano de Fernando Haddad (Fazenda) e só recuou quando começou a dar bons sinais.



PÉROLA

“A interferência de Poderes é bumerangue, quando você joga, volta”,

de MARCO AURÉLIO MELLO // ex-ministro do STF, dando lição de vida sobre avanço da Corte em prerrogativas de outros Poderes.



"ASSESSOR JURIDÍCO

O ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Junior disse em seu depoimento à Polícia Federal que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres seria quem dava o embasamento jurídico para que Jair Bolsonaro decretasse estado de defesa ou de sitio, o que estava discriminado na “minuta do golpe”. O depoimento de Baptista demorou 10 horas. A “minuta” foi encontrada na casa de Anderson, numa operação de busca e apreensão. Torres disse que era “imprestável”. Ficou preso por 117 dias até chorou, garantindo que “não tinha nada com isso”.

Operação de troca

Eduardo Bartolomeo, presidente da Vale, ganhou uma sobrevida de sete meses no cargo, onde permanece até dezembro. O objetivo é reduzir a tensão reinante na estatal, especialmente entre conselheiros, por conta da pressão de Lula. O conselheiro José Penido não aguentou e caiu fora, alegando que a Vale sofre “nefasta influência política”. Na sequência, entra em cena o discutido chefe da Casa Civil, Rui Costa (ele se considera um bom nome para 2026), garante que não há nenhuma crise no cenário, incluindo Petrobras e avisa que o governo vai começar a trocar os conselheiros de estatais. Quer colocar gente de confiança.

OLHO NO FUNDO

A disputa pelo comando do União Brasil virou uma guerra, que teve canetada e até incêndio supostamente provocado. Luciano Bivar perdeu a presidência do partido, pode ser expulso e a cadeira ficou com Antônio Rueda, antigo sócio e parceiro de negócios. Não há ideologia lá: tem ministros no governo Lula e até abriga um dos maiores inimigos do petista, Sérgio Moro. Tem quatro governadores, sete senadores e 59 deputados. O que interessa é o dinheiro: este ano, receberá R$ 517 milhões de fundo eleitoral. Em 2022, quase bateu os R$ 800 milhões.

Grandes perdas

O calote no pagamento de dividendos a acionistas da Petrobras e as tentativas de interferência na Vale “passaram a perna” nos investidores. As duas maiores empresas do Brasil perderam mais de R$ 104 bilhões em valor de mercado. E Lula ainda conspira contra as contas públicas, reduzindo na Petrobras a maior parte de dividendos, a ser paga ao próprio governo, que ficou com tudo e xinga investidores de “gananciosos”. Após pressão do petista na Vale, a mineradora perdeu R$ 48,3 bilhões de valor desde janeiro e a Petrobras derreteu quase R$ 56 bilhões.

VITÓRIA DE HADDAD

O derretimento do valor de mercado da Petrobras em poucos dias se transformou numa vitória para o ministro Fernando Haddad (Fazenda): ganhou espaço no governo e o poder de indicar conselheiro para administração da maior empresa do Brasil. A Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda virou trampolim do Lula 3: Gabriel Galipolo vira diretor do BC e Rafael Debeux vai para o Conselho da Petrobras. E Haddad vê seu fôlego aumentar pelo espólio eleitoral de Lula.

MISTURA FINA



QUEM está trabalhando para que prefeitos e parlamentares do Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas, se transfiram para o PL é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se o governador de São Paulo também se transfere para a legenda de Valdemar Costa Neto, pode levar 10 dos 28 prefeitos Republicanos em São Paulo. Tarcísio, contudo, não quer deixar o Republicanos com briga: cúpula do partido e suas lideranças podem reagir e não apoiar o governador em seus futuros voos.

POR determinação de Lula, o Ministério dos Direitos Humanos, de Silvio Almeida, teve de cancelar solenidade marcada para 1º de abril, um dia depois dos 60 anos do golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil. A ideia era exaltar com um evento no Museu da República, em Brasília, os perseguidos pelo regime militar e teria um discurso de Almeida. Apesar do veto, a Comissão de Anistia está de volta: deve manter julgamentos para 20, 21 e 22 de março e 2 de abril.

A CHINESA XPeng, fabricante de veículos elétricos, prepara sua entrada no mercado brasileiro. Já conversa com dois grupos concessionários multimarcas com o objetivo de iniciar a venda no mercado de seus veículos (dois modelos) no Brasil. Seria um test drive para a instalação de uma fábrica por aqui. XPeng é uma emergente da indústria automobilística de seu país. Tem entre seus acionistas a gigante Alibaba e a própria Volkswagen, com uma participação minoritária de 4,9%. Faturamento anual: US$ 6 bilhões.

O CARREFOUR vai colocar à venda mais dois centros de distribuição em São Paulo, no modelo sale and leaseback, ou seja, amarrado a um contrato de arrendamento dos imóveis. O CSHG Logística FII, fundo do Credit Suisse Hedging Griffo, é apontado como forte candidato ao negócio. A operação confirma a estratégia dos franceses de fazer caixa com a monetização de seus ativos imobiliários. No ano passado, o Carrefour vendeu um pacote de cinco lojas e quatro centro de distribuição para a Barzel Properties por R$ 1,2 bilhão.

HÁ alguns dias, Luciano Huck, devidamente autorizado pela Globo, foi visto circulando pelos estúdios do SBT na Anhanguera, em São Paulo. Ele foi gravar participação no documentário sobre Silvio Santos, que será exibido pela plataforma +SBT. A emissora tem preparado uma série de documentários para contar a trajetória de diversos artista que fizeram história lá e Silvio Santos é o primeiro da lista. O projeto mostrará desde os tempos em que ele era camelô até seu auge.

Assine no Correio do Estado