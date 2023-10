A Globo promete mudanças na transmissão do desfile das escolas de samba no Rio: sai Maju Coutinho e Rodrigo Bocardi e entram Karine Alves ao lado de Alex Escobar e Milton Cunha. Karine é apresentadora na área de esporte.

Mais: Escobar também é um nome do esporte. Maju e Rodrigo receberam muitas críticas: ela chegou a chamar a Mocidade Independente de Padre Miguel de Mocidade Alegre – e as redes não perdoaram o tropeção.

Adaptação

para TV



Hoje estreia na plataforma de streaming Globoplay a série Fim, uma adaptação do livro homônimo lançado em 2013, de Fernanda Torres (primeira foto), que também assina o roteiro, com direção de Andrucha Waddington, seu marido e Daniela Thomas. Grande parte de seu elenco se reuniu, no Kinoplex Leblon, no Rio de Janeiro, na segunda-feira (23), para o pré-lançamento. Fernanda explicou, que apesar de muitas pessoas acharem, a história não tem nada ver com sua vida. “Não é só sobre a minha vida, mas de amigos, parentes... Fim tem cinco personagens muito diferentes de mim. Eu escrevi cinco homens, e cada um de um jeito. Essa história é sobre os adultos da minha infância, então escrevi sobre os adultos da minha infância que são meio a última geração que foi treinada para casar, ter filhos e achava que a vida acabava ali. Foram atropelados pela revolução de costume” . E completa: “É sobre essa última geração de machos em um mundo machista liberado para eles. É a uma geração que leva uma rasteira do mundo”. Entre tantos presentes estavam, da segunda foto a esquerda para direita, Marjorie Estiano que interpreta Ruth, Débora Falabella (Irene), Valentina Herszage (Maria Clara) e Laila Garin (Norma).



Conselhos

especiais

Os jornais argentinos não escondem: assessores de Lula, notadamente os de marketing político, deram grande colaboração para a campanha de Sérgio Massa, ainda ministro da Fazenda da Argentina, a ponto de virar o jogo e ser o mais votado nas eleições de domingo. E conselhos especiais de Lula, antes e depois da cirurgia do quadril, teriam ajudado muito. Um deles era comparar na campanha Javier Milei ao lado pior de Jair Bolsonaro, repetindo os descalabros do brasileiro. Outro foi ver Massa distribuindo bônus especiais para diversos grupos sociais num país com 140% de inflação anual, 40% da população vivendo abaixo da linha da pobreza e 10% desse bloco formado por indigentes. Foram beneficiados aposentados, trabalhadores de empresas privadas (pagos pelas próprias empresas), pensionistas e cartões para alimentação e compra de alimentos (reajustados em 30%). Os argentinos fizeram o que os brasileiros já fazem há tempos: votaram no “menos pior”. Mesmo assim, malgrado as estimativas, Milei ainda não foi derrotado.



Em clima

de Natal



Se muitos ainda estão em clima de halloween a cantora e atriz Cher já está longe e pensando no Natal. A lendária estrela pop lançou nas plataformas digitais na sexta-feira (20) o seu mais novo álbum com os clássicos do feriado de fim de ano natalino batizado de ‘Christmas”. Entre tantas músicas estão Santa Baby, Christmas, I Like Christmas. Novo trabalho ainda conta com algumas participações como Cyndi Lauper (Put A Little Holiday In Your Heart), Stevie Wonder (What Christmas Means to Me), Michael Bublé (Home) e Tyga (Drop Top Sleigh Ride). “Eu nunca digo isso sobre meus próprios discos, mas estou muito orgulhosa deste. É um dos projetos mais incríveis da minha carreira. Não é o álbum de Natal da sua mãe. É um álbum de Natal de Cher. É definitivamente a minha ideia de um álbum de Natal”.



Só fake news



Candidato a presidente da Argentina, Javier Milei, também chamado de “El Loco”, tem como estrategista digital Fernando Cermimedo. Em 2022, ele ficou conhecido no Brasil depois de fazer uma live com falsas informações sobre as urnas eletrônicas (a postagem acabou suspensa pelo TSE). Na gravação, ele falava sobre um ‘suposto’ relatório com dados de fraude no processo eleitoral brasileiro. Tudo foi desmentido pela Justiça Eleitoral e os bolsonaristas que compartilharam tiveram seus perfis suspensos.

Cancelado

Na semana que antecedeu as eleições na Argentina, Jair Bolsonaro apareceu num vídeo na televisão pedindo votos para Javier Milei. Por conta disso, o filho Eduardo Bolsonaro achou que poderia falar o que bem entendesse numa entrevista no canal C5N: “Avançar na liberação de armas de fogo para os cidadãos significa dar condições para sua legitima defesa”. E não continuou porque foi tirado do ar. O apresentador não aguentou: “Por sorte, o Brasil tirou o pai dele do poder”. Eduardo ficou muito irritado: achou que era “perseguição”.

Vai ou racha

Mesmo Arthur Lira, presidente da Câmara (regressou de um giro pela Ásia), estar disposto a dar alguns carinhos à parte da pauta econômica, os deputados do Centrão querem encostar o corpo enquanto durar o impasse na Caixa Econômica (e a substituição de Rita Serrano, funcionária de carreira, na presidência). O nome defendido pelo bloco para o cargo é o de Carlos Antônio Vieira, que já foi servidor da Caixa. Ele é aliado do líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e também já presidiu a Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa. O Centrão quer a presidência e mais 12 vice-presidências, o que Lula topa em parte.

MULTIPLICAÇÃO

Arthur Lira, presidente da Câmara, não quer apenas a presidência da Funasa: quer mais Funasas. Ele já levou ao governo o pleito de abertura de escritórios da Fundação Nacional de Saúde em cidades do interior, notadamente no Nordeste – hoje, as superintendências do órgão estão concentradas em capitais. Um mapeamento do PP apontou 20 municípios nordestino que seriam agraciados com a deferência. Aumentaria o número de cadeiras disponíveis e transferiria a colégios eleitorais de aliados um pedacinho do orçamento da Funasa, da ordem de R$ 3 bilhões.

Fator Alcolumbre

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) e o comandante da Comissão de Justiça, Davi Alcolumbre (União Brasil), integrante do Centrão, negam estar fazendo pressão sobre Lula. Hoje, há oito cargos vagos nas agências, da Anvisa à Anac, além de quatro diretorias no Cade. Lula ainda não escolheu nomes para essas cadeiras. Alcolumbre também disputa com Arthur Lira, presidente da Câmara, as vagas do Cade. Por outro lado, há mais de 40 dias, Lula fez três indicações para o STJ, cinco para CNJ e duas para o Conselho Nacional do Ministério Público. Está tudo na gaveta de Alcolumbre sem prazo para sabatinas.

UM E OUTRO

Por maior que seja o prestígio de Celso Amorim junto a Lula, sua figura no Planalto está muito longe de eclipsar a de Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, longe de ser um “chanceler do B”, Amorim fala no ouvido de Lula, escreve seus discursos e não fica restrito à área externa. É um assessor “para qualquer coisa”. Vieira não é conselheiro de Lula”, mas fala pela chancelaria com conhecimento de causa e respeito da casa. E não deixa Lula ficar fora de seu raio de atuação. Desde o início do conflito, Vieira soma 2.986 menções junto a Lula quando o assunto é Israel-Hamas. Amorim coleciona 11.463 citações sobre Ucrânia-Rússia.



Caindo

Quando estava no comando do programa matinal Encontro, a ex-âncora do Jornal Nacional, Fátima Bernardes, ganhava (salário fixo) nada menos do que R$ 1,5 milhão por mês. Quando deixou a atração e já se preparava para participação no The Voice Brasil o salário caiu para R$ 400 mil mensais. Agora, teria caído para R$ 300 mil para comandar o programa semanal de entrevistas (dois convidados ao mesmo tempo e muito esforço da produção) na GNT. Dinheiro, contudo, não é o problema para Fátima: estima-se que tenha acumulado uma fortuna de R$ 200 milhões e seu apartamento na praia de S.Gonçalo custaria R$ 12 milhões.

PRIMEIRO ELÉTRICO

A GM vai lançar seu primeiro veículo elétrico no Brasil até junho de 2024. A partida será dada com a venda do modelo Blazer, feita sob medida para o mercado brasileiro. Terá uma bateria maior, com capacidade para 105 Kwh e autonomia para até 515 quilômetros. Um dos maiores problemas para a venda de híbridos e elétricos é a incipiente rede de estações de recarga. A média mundial é de uma unidade de reabastecimento para cada veículo em circulação; no Brasil, a relação é uma para 14.



MISTURA FINA



DO grande time de 74 funcionários que Lula e sua mulher Janja têm à disposição no Palácio da Alvorada, 11 são reservados especialmente à cozinha do casal. São chefs, auxiliares e despenseiros. Alguns foram escolhidos diretamente pela primeira-dama, que não quer dizer que ela participe da elaboração do cardápio. O prato favorito de Lula é rabada, mas numa recente live, ele disse que “se eu chegar em casa e tiver um pouquinho de feijão com arroz, um bife e dois ovos fritos, para mim é o melhor prato do dia”.

O SENADO votará dia 8 de novembro a proposta que limita decisões monocráticas dos ministros do STF, acusados de abusar de interferências nos Poderes, inclusive anulando leis federais ou legislando por conta própria. Outro projeto no Senado fixa mandatos para os integrantes da Alta Corte. Entre senadores, o apoio a essa proposta é de 80,74%, só 19,26% são contra. Alguns acham que “não vai dar em nada”: afinal Rodrigo Pacheco e Gilmar Mendes (STF) acabam de conviver durante uma semana em Paris.

ADVERSÁRIOS no PT de uma eventual escolha de Flavio Dino para o STF têm repetido, em todos os cantos, que a atitude do presidente Lula teria um custo muito elevado. Alegam que o ministro da Justiça tem um festival de problemas com os parlamentares, que constam dos 71 pedidos de convocação de Dino para se explicar a deputados e senadores. Muitos acham que Lula deveria dar muita coisa em troca da aprovação do nome dele para o Supremo”.

OS governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), Cláudio Castro (PL) e Renato Casagrande (PSB), gestores de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo respectivamente, tiveram um momento de descontração durante o coquetel da 9ª edição do encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, no final de semana passada. Os chefes do Executivo, depois da apresentação do cantor Latino, resolveram cantar músicas conhecidas de Sidney Magal, entre elas, a famosa Cigana Sandra Rosa Madalena e também Meu sangue ferve por você. Quem estava lá achou que cantar não é exatamente o forte deles.

COMO o general aposentado Walter Braga Netto, que recebe um salário do PL (R$ 26 mil por mês), já avisou que não será candidato à prefeitura do Rio, Valdemar Costa Neto, dono do partido, agora quer lançar a candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem para impedir a reeleição de Eduardo Paes. Ele foi ex-diretor da Abin, no governo Bolsonaro e está no centro do esquema de espionagem da Agência Brasileira de Inteligência na gestão do Capitão. Até nomes fortes do PL estão considerando a alternativa de Valdemar um delírio, mesmo se passageiro.

EX-diretor do Credit Suisse e atual dono do QMS Capital, Marcelo Kayath, poderá ser indicado para a diretoria internacional do Banco Central, que ficará vaga a partir de 1º de janeiro. Se for escolhido por Fernando Haddad, vira quase automaticamente uma nova opção do governo (a outra é Gabriel Galípolo) para suceder Roberto Campos Neto, cujo mandato termina em dezembro de 2024, à presidência do BC.