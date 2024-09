Aprendendo com o mestre - lições de Jack Welch

GIBA UM

"... No mesmo dia em São Paulo. Precisamos punir quem faz queimada", de Lula, anunciando a criação da Autoridade Climática.

O apresentador Fausto Silva é dono de uma das maiores coleções de relógios do mundo e não gosta de permitir reportagens para os modelos comprados pelo mundo, especialmente os mais caros, que ele usa de vez em quando. Um Rolex usado por Faustão custa R$ 3,6 milhões.

Mais: um Hublot MP-O5 LaFerrari King custa US$ 414 mil (perto de R$ 2 milhões) e foi usado por Faustão em seu programa na Globo em 2020. A peça foi feita em ouro e é uma parceria da Hublot com a Ferrari. Já o Roger Dubuis Excalibur Automatic Flying Tourbillion em ouro custa US$ 149 mil (R$ 750 mil).

Olho no futuro

O impeachment de Alexandre de Moraes, que já foi protocolada, foi definido como “robusto” e mobiliza a oposição. Só que os senadores admitem que a missão é quase impossível de fazer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abrir o processo.

Ele logo sairá da política, voltará a advogar em tribunais superiores e até cuidará um pouco dos negócios da família. Com o revezamento previsto, Moraes será vice-presidente de Edson Fachin a partir de 2025 e assumirá a presidência do STF em 2027.

Um dos ministros que não gosta dele diz: “se ele faz o que faz agora, imagina na presidência do tribunal”. Se Pacheco e nem Davi Alcolumbre autorizarem o processo, resta eleger uma maioria de conservadores em 2026.

Em inglês

Na manifestação na Avenida Paulista no sábado (7), o foco era o impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF) e apoio a Elon Musk pela defesa de “liberdade de expressão”.

Foi uma das menores aglutinações organizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que discursou para repetir que é um “perseguido”. Outros oradores e mesmo montados no trio não foram convidados a falar.

E uma novidade: só de camisa verde-amarela viviam os seguidores. Muitos receberam cartazes e camisetas (provavelmente distribuídas por contratados de Musk) com escritos em inglês.

Avalanche 1

Na semana passada, surgiu um novo problema para atrapalhar a venda da Braskem. A 2ª Turma do TST firmou entendimento de que a Braskem pode ser responsabilizada pelas obrigações trabalhistas de empresas que tiveram de interromper suas atividades ou mesmo faliram em decorrência do desastre socioambiental em sua mina de sal-gema em Maceió.

A decisão abre caminho para que os trabalhadores que perderam seus empregos e não receberam suas verbas indenizatórias acionem a empresa na Justiça. O tamanho dessa bola de neve ainda é desconhecido, mas o risco de uma avalanche sobre a Braskem é alto.

Avalanche 2

Ainda a Braskem: estima-se que mais de seis mil empresa, a maior parte de lojas comerciais, tiveram que dispensar funcionários como consequência do afundamento a mina da companhia, notadamente nos bairros de Pinheiro, Mutange, Bebedouro de Bom Parto.

A decisão do TST chegou quando os acionistas da Braskem – Novonor (antiga Odebrecht) e Petrobras – ainda tentavam assimilar outra derrota judicial relacionada à tragédia de Maceió.

Em julho, o Tribunal de primeira Instância de Roterdã, na Holanda, decidiu que a companhia, cuja operação está naquela cidade, é responsável pelos danos do afundamento, entre os quais rachaduras nas ruas, casas e prédios residenciais e comerciais e abertura das crateras.

Conhecida do público desde os 10 anos quando estreou na sua carreira de atriz na série infantil Barney e seus Amigos, em 1999, Selena Gomez, conta que há tempos desistiu de se disfarçar para ir aos locais públicos, porque sempre é descoberta e que se sente “tão boba quando é pega.”

Selena faz parte da série de sucesso Only Murders in the Building ao lado de Steve Martin e Martin Short, que já tem quatro temporadas e terá mais. Também pode ser vista no filme musical Emilia Pérez .

Em recente entrevista a revista Vanity Fair, onde é capa e recheio abre seu coração para falar de maternidade: “Nunca falei sobre isso antes, mas infelizmente não posso gerar meus próprios filhos.

Tenho muitos problemas de saúde que colocariam a minha vida e a do bebê em risco. Isso é algo que me deixou de luto por um tempo. Eu pensei que aconteceria do jeito que acontece para todos.

Acho uma bênção que existam pessoas maravilhosas dispostas a fazer barriga de aluguel ou adoção, que são duas possibilidades enormes para mim. Isso me deixou muito grata pelas outras saídas para pessoas que estão morrendo de vontade de ser mães.

Eu sou uma dessas pessoas. Estou animada para ver como será essa jornada, mas será um pouco diferente. No final do dia, não me importo. Será meu. Será meu bebê”.

E no final fala sobre o feminismo: “O feminismo está em constante evolução. Os tempos estão mudando e, mesmo que ainda haja muitas batalhas a serem travadas, hoje os homens que têm mais capacidade de ouvir... Quanto mais gente nos apoiar, melhor sociedade surgirá”.

PEC da segurança ficará na gaveta

O presidente Lula sabe o que 28 governadores acham da PEC da Segurança Pública, elaborada pelo Ministério da Justiça. Com a PEC, o governo vai interferir em uma jurisdição que historicamente pertence aos estados.

E os governadores não estão dispostos a ceder nem um milímetro da autonomia no comando da segurança pública local e das próprias Polícias Militar e Civil.

Quando Ministério da Justiça, de Ricardo Lewandowski, queria levar o primeiro esboço da PEC a Lula, o presidente ordenou que entregasse a papelada a Rui Costa (Casa Civil) que, de cara, avisou que era radicalmente contra.

A proposta, contudo, pode ser votada pelo Congresso este ano. Só que antes de passar pelo Senado e por Arthur Lira e seus fiéis, terá de obter o aval dos chefes Executivos estadual – e as resistências são muitas.

Nas nuvens peruanas

A Embraer está quase acertando a venda de jatos A-29 Super Tucanos para o governo do Peru. O negócio teria uma razoável importância geoeconômica para a fabricante brasileira.

Representaria seu avanço sobe mais um mercado sul-americano na área da Defesa. A Força Aérea do Peru já tentou comprar, por duas vezes, 12 aeronaves do mesmo modelo, mas acabou recuando.

A-29 Super Tucano é um relativo de vendas na América do Sul. Há dias, a Embraer anunciou um contrato com Uruguai para a entrega de até seis aviões.

O modelo também é usado pela Força Aérea do Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e, claro, Brasil.

Surpresa no capítulo final

Na reta final da novela Família é tudo, grandes surpresas acontecerão. Só que a grande emoção só acontecerá no último capítulo dia 27 de setembro e de um jeito que lembra outra produção Betty, a feia ou o quadro Transformação do antigo TV Xuxa.

A personagem Lupita, vivida por Daphe Bozaski irá passar por um banho de loja e mudança de visual. Lupita será convidada – e topará, e claro – para um projeto fotográfico que se chamará ‘Banho de Beleza’, que tem intuito de revelar a verdadeira beleza feminina além de elevar a auto estima das mulheres.

Num spoiler Daniel Ortiz, autor da trama revela: “Acho que grande parte do público espera uma transformação radical como todo conto de fadas. E a gente vai entregar isso. Só que ela não vai se sentir bem, vai achar que perdeu a identidade”.

Guerra interna 1

A produção do programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman, formalizou queixa à direção da TV Globo contra a produção do Caldeirão com Mion, por causa de uma briga que já dura meses.

Produtores do Altas Horas acusam a produção do programa do Mion de querer engajamento copiando pautas da atração.. A cereja do bolo foram os programas em tributo à Xuxa. Há anos o Altas Horas apresenta tributos a nomes da história do país (Rita Lee, Milton Nascimento e muitos mais) e Mion começou a fazer a mesma coisa.

Groisman estava planejando tributos em homenagem a Caetano Veloso e Maria Bethânia e produtores do Caldeirão também foram atrás. A direção precisou intervir. Nesses dias, o Altas Horas estava com um programa gravado com as paquitas (e Xuxa) e Mion furou a fila e apresentou antes. Aí a diretoria interveio de novo.

Guerra interna 2

Serginho Groisman, que começou sua carreira de programas para os mais jovens em outra emissora, está há 24 anos com o Altas horas na Globo. é um programa consagrado na emissora e só saiu uma vez de lá para gravar no Bar do Zeca Pagodinho, dentro do Neo Química Arena em São Paulo, um programa em homenagem a seus 74 anos.

Ganha perto de R$ 1 milhão mensais. Marcos Mion, 45 anos, já atuou em outras emissoras, herdou o Caldeirão de Luciano Huck há três anos e seu salário é de R$ 400 mil mensais, mais participação em comerciais. Seu salário permite que ele faça comerciais fora do circuito da Globo.

MISTURA FINA

Analistas políticos estão examinando as contradições entre economia e política e não conseguem chegar a um consenso que beneficie o presidente Lula, que não consegue engolir esse resultado.

E vão somando: a renda do trabalhador sobe; a renda para o consumo das famílias cresce; o nível de emprego acelera; os gastos públicos com políticas assistencialistas também sobem.

E aí, a esquizofrenia: a popularidade do presidente continua lá embaixo. Lula tem crise: acha até que é “perseguição”, como Bolsonaro.

Aliados de Elmar Nascimento (União-BA) e os caciques do União veem o DNA de Lula nos movimentos de Marcos Pereira (Republicanos-SP), ao lançar Hugo Motta à presidência da Câmara. Manda-Chuva do União, ACM entrou em campo para barrar a migração de apoio ao paraibano.

A conclusão é de que Lula quer rachar o centro oposição para, com minguados votos, ser fiel da balança. Agora Lula vai conversar com Elmar.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) manteve a candidatura de Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo, o juiz eleitoral Antônio Maria Patiño Zorz rejeitou dois pedidos de impugnação feitos por Marcos André de Andrade e Lilian Costa Farias, membros do PTRB.

Argumentavam que Marçal descumpriu prazos previstos no estatuto do partido. Para Patiño não houve qualquer irregularidade e no mesmo despacho registrou a candidatura de Marçal.

Brasil e Japão estão costurando um acordo de “céus abertos”. A iniciativa passa pela derrubada reciproca dos limites de voos entre os dois países.

A medida valeria para o transporte tanto de passageiros como de cargas. Nesse ano, o Brasil firmou acordos similares com a Argentina e El Salvador. Há tratativas com o Uruguai. Fora parcerias de maior peso fechadas há tempos, como no caso dos Estados Unidos e União Europeia.

Alvo de fake news

Advogados de Luciano Hang identificaram uma onda de anúncios falsos contra a Havan nas redes sociais. A partir de uma primeira varredura, solicitaram à Justiça a derrubada dos perfis responsáveis pelas postagens.

O Tribunal de Santa Catarina já proferiu decisão favorável à empresa. Quase todas as peças são golpes usando o nome da Havan. No passado, Hang era investigado por supostamente ter financiado a propagação de fake news nas redes sociais.

À proposito: na semana passada, Moraes autorizou o desbloqueio dos perfis do empresário nas mídias sociais, que ficaram suspensos por dois anos.

