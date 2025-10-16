Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"As pessoas acham que podem decidir pelo governo. Indicar ministro do STF é uma tarefa...

eminentemente do presidente", de Lula, mandando recado a Davi Alcolumbre, que já disse que, se for Jorge Messias, seu nome terá dificuldades no Senado

Giba Um

Giba Um

16/10/2025 - 00h02
Em nove meses, Lula já armou palanque em 20 estados e e esteve em 52 cidades, usando o mesmo método: anúncios de gestão, discursos exaltando candidatos locais e a sua própria reeleição. Só neste ano, Lula usou a máquina do Planalto para fazer quatro pronunciamentos em rede nacional,

MAIS: os pronunciamentos do presidente brasileiro tiveram foco em medidas de apelo eleitoral e críticas a adversários. De quebra, a reunião ministerial dos bonés azuis, com fotos de todos os ministros e vídeos de IA sobre "nós contra eles" nas redes sociais.

Outro agravamento

Esta semana, o ministro Alexandre de Moraes (STF) autorizou que a médica Marina Grazzuiotin Pasolini faça visitas a Bolsonaro sem necessidade de comunicação prévia à corte. A decisão atende a um pedido da defesa, que alegou, a Moraes, que o ex-presidente apresentava um agravamento no quadro de soluços sem parar, necessitando atendimento médico imediato. Os advogados afirmarem que a e situação requer “celere apreciação" e que o ingresso de profissional é mais que necessário. As crises de Bolsonaro incluem maior dose de soluços, incluindo vômitos e variações de pressão. Quando o ex-presidente dorme, os soluços reduzem, mas ele não consegue dormir pelo mesmos motivos.

Ainda não terminou

Apesar das comemorações do reencontro com familiares presos e do presidente Donald Trump, no Parlamento de Israel, ter afirmado que a guerra em Gaza chegara a um acordo firmado entre Israel e o grupo Hamas, o texto era apenas a primeira parte do plano e há pontos em aberto que exigirão muito dos negociadores antes que a "Paz Trumpiana" possa ser declarada. O primeiro desafio é garantir o cumprimento do cessar-fogo. O cronograma para a retirada completa das tropas israelenses ainda não foi acertado. Mesmo com todas as etapas cumpridas, haverá sempre forças de Israel a "zonas-tampão" em Gaza,  e as armas que o Hamas não pretende entregar.

CBF, campeã do mundo 1 

Quando o assunto é política de remuneração, a CBF deixa seus congêneres internacionais para trás na tabela de classificação. A bonança não se aplica apenas a Carlo Ancelotti, o treinador de seleções mais bem pago do mundo. O presidente da entidade, Samir Xaud lidera entre "os chefes de Estado" das maiores federações internacionais do planeta. Com um salário de R$ 380 mil mensais, recebe por ano o equivalente a US$ 1 milhão (contabilizando também o 13º salário). Para efeito de comparação, o presidente da Federação Alemã de Futebol, Bernad Neuendorf, ganha US$ 266 mil por ano.

CBF campeã do mundo 2

Ainda remuneração: Ignacio Alonso, da Federação Uruguaia, soma em torno de US$ 240 mil por ano, e o nº 1 da Federação Italiana, Gabriele Gravina embolsa US$ 216 mil. Xaud é superado apenas pelo CEO da Federação Inglesa, Mark Billingham, que recebe US$ 1,7 milhão. Só que Bullington, é um diretor-executivo e não o presidente da entidade, na maioria dos casos um cargo de contornos políticos Carlo Ancelotti lidera o ranking entre técnicos das seleções. Seus rendimentos, em torno de 9,5 milhões de euros, correspondem a 3,4% do "PIB" de CBF, leia-se sua receita total.

Olho em Minas

Lideranças do PSD, especialmente as mineiras e a Executiva Nacional, dizem que o partido já tem favorito para disputar o governo de Minas Gerais - e não é Rodrigo Pacheco. O partido de Gilberto Kassab quer incluir Mateus Simões, atual vice de Romeu Zema. Correndo por fora, com pouca chance, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que também pleiteia o Senado. Detalhe: PSD não quer se alinhar a Lula no Estado. O presidente não tem torcida uniformizada lá.

Vieira e Rubio: relação cordial

Quando se sentar diante de Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, talvez ainda nesta semana, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não estará à frente. Com o inimigo, como tentam fazer crer os bolsonaristas radicais. Além do encontro marcado e fora da agenda oficial que ambos tiveram em julho, em Washington, Vieira e Rubio têm mantido interlocução regular desde o início da crise do tarifaço. Os contatos entre os dois passam longe da belicosidade atribuída a Rubio por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. O chanceler brasileiro e o secretário de Estado carregam uma sólida e cordial relação institucional que começou a ser construída durante o período em que Vieira ocupou o posto de embaixador em Washington, entre 2010 e 2014. Na época, Rubio era senador e presidiu a Subcomissão para Assuntos do Hemisfério Ocidental e Narcóticos. Na função, conduziu assuntos dos Estados Unidos na OEA e estabeleceu diálogos com homens da diplomacia de países latino-americanos.

Fomentando o turismo

Ainda Vieira e Rubio: em 2012, os dois trabalharam juntos nos preparativos da viagem da então presidente Dilma Rousseff a Washington. Na ocasião, Rubio chegou a emitir um comunicado saudando a viagem de Dilma, e atuou no Congresso pela aprovação de uma lei que fomentasse o turismo entre os dois países. Em 2023, com Vieira já como chanceler, Rubio (ao lado de dois democratas) apresentou projeto de lei propondo cooperação com o Brasil para o combate ao crime organizado da Amazônia.

 

 Homenagem merecida

A 13ª edição do concurso Miss Grand International irá acontecer no próximo dia 18 no MGI Hall em Bangkok, Tailândia. Para quem não sabe, o concurso, também conhecido como Miss Grand é um concurso de beleza realizado anualmente desde 2013, que se posiciona como uma iniciativa internacional dedicada à promoção da paz e ao combate à violência. O evento utiliza a visibilidade de suas vencedoras para divulgar e incentivar ações voltadas a questões sociais e humanitárias. Apesar de poucos anos de existência, atualmente é classificado entre os três principais concursos do setor, ficando atrás apenas do Miss Universo e Miss Mundo. Entre as 20 concorrentes que se apresentarão na etapa final do dia 18 está a brasileira Kaliana Diniz. A modelo paraibana fez uma justa homenagem ao piloto Ayrton Senna durante desfile do traje típico que foi apresentado na segunda-feira (13). “O traje presta homenagem a Ayrton Senna, o campeão de Fórmula 1 que se tornou um dos maiores heróis do Brasil. Mais do que vitórias na pista, ele inspirou o mundo com sua coragem, simplicidade, disciplina e profundo amor por seu país”, explicou a modelo.

Confiança mútua

Mais: só designarem Mauro Vieira, ladeado por Geraldo Alckmin e Fernando Haddad e Marco Rubio para conduzir as negociações em busca de uma possível solução para o tarifaço, o Planalto e a Casa Branca sinalizaram aonde querem chegar. Em diplomacia, esse tipo de relação e de conhecimento pessoal ajuda. Não é exatamente sinônimo de consenso, mas as conversas já começam com algum grau de confiança mútua e reconhecimento recíproco das linhas vermelhas de cada um. E mais: as notícias espalhadas de que Rubio não atendia telefonemas de Vieira são falsas. Era ofensiva de Dudu Bananinha e seu chevalier servant Paulo Figueiredo.

Novo cenário

Nas casas noturnas famosas da cidade de São Paulo, drinques com bebidas destiladas deram lugar  ao vinho, a cerveja, e coqueteis enlatadas, já prontas para beber. Destilado incolores não são vendidos, em doses ou drinques. Na média geral, a venda de drinques em outros tantos bares da cidade, caiu cerca de 85%, e houve  queda no faturamento perto de 40%. Em alguns endereços, surgiram quatro novos drinques à base de espumante, vinho branco, vinho tinto e licor, mas não são tantos os que apreciam.

Negócios ilícitos

A Associação Brasileira de Combate à Falsificação está  publicando um ranking de prejuízos de 2024, em bilhões de reais, da atividade criminosa na economia e cofres públicos do país em negócios ilicitados. E o segmento de bebidas alcoólicas falsificadas, incluindo perdas de sonegação fiscal e mais prejuízos impostos ao mercado, é o campeão com R$ 86 bilhões, seguindo na segunda classificação vestuário com R$ 51 bilhões. Depois, por ordem: combustíveis (R$ 29 bilhões), Material Esportivo (R$ 23 bilhões), Perfumaria (R$ 21 bilhões), Defensivo Agrícolas ( R$ 20,5 bilhões), TV por assinatura (R$ 12,1 bilhões), Autopeças (R$ 12 bilhões), Medicamentos ( (R$ 11,5 bilhões) e Materiais Elétricos (R$ 11 bilhões).

Mistura Fina

Líderes da direita estudam cenário cada vez mais provável: a eleição presidencial de 2026 "sem Bolsonaro". A conclusão é que Eduardo não pode voltar dos EUA, sob risco de prisão, e Michelle, se topar, disputar o Senado. Sobra Flávio, que deverá renovar seu mandato de senador. De olho em votos mineiros cruciais, o governador Romeu Zema teria até chances de virar vice. No máximo.
 
Outra pré-candidata à vice, Teresa Cristina, ex-ministra de Bolsonaro, não tem fama de radical e pode atrair o voto feminino. Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro de Bolsonaro, é lembrado também para a vice, apesar de jurar que não tem qualquer pretensão. Sobram os governadores Tarcísio de Freitas (já esteve em situação melhor), Ronaldo Caiado (com poucas chances) e Ratinho Jr., com perspectivas melhores sob orientação de Gilberto Kassab. A propósito: hoje, naFaria Lima, boa parte já conta com Lula 4.

O BTG acaba de comprar a dívida de R$191 milhões do BDMG na Invepar e agora negocia a compra da dívida de R$ 220 milhões do Banco do Brasil na mesma empresa. Itaú e Bradesco também são credores de R$ 220 milhões cada um.

A Vision One, leia-se XP Investimentos, é apontada no mercado como candidata à compra das clínicas oftalmológicas Eye Clinic e Lotton Eyes. Ambas foram colocadas à venda pela Amil. É um negócio que não está mais no foco do empresário José Seripieri Filho, controlador do grupo. Já a XP tem feito seguidos investimentos no segmento de medicina dos olhos. A Vision One nasceu da aquisição, em 2020, do CBV, hospital oftalmológico, em Brasília. Depois, a XP promoveu a fusão da empresa com a tode de clinicas H.Olhos, de São Paulo. Hoje, a Vision One reúne 65 clínicas e hospitais. Uma de suas concorrentes é a Opty, que tem por trás a Pátria Investimentos.

In – Profissão: arquiteto de cloud

Out – Profissão: operadores de telemarketing 

Giba Um

"Vou viver até 120 anos. Então, dá tempo para mais um mandato, depois um descanso e mais...

...à  frente, eu volto para mais um quinto mandato", de Lula, entre aliados chegados, brincando com a alta nas pesquisas - e de salto alto

14/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O Portal dos Fundos fará um especial para a emissora RTP com Fabio Porchat, Gregório Duvivier e João Vicente De Castro (está no elenco de "Vale tudo"). Intitulado "Porta pro Molhão", contará com a participação de 15 atores portugueses, entre eles Bruno Nogueira e Salvador Martinha.

MAIS: Trata-se de uma paródia do programa "Quem quer ser um milionário?" (originalmente da mesma emissora portuguesa. O roteiro é de Porchat e Gabriel Esteves, com a colaboração de Susana Verde, que adaptou o texto para a linguagem do país, As gravações serão em dezembro.

Giba Um

Se reconhecer

O mês de outubro, é o mês da prevenção e conscientização do câncer de mama, não que os outros também não sejam, mas é nesta época que se intensifica as campanhas contra a enfermidade. A modelo e apresentadora Fernanda Motta, que em 2019  foi diagnosticada com câncer do tipo triplo-negativo, mais agressivo e raro, é uma das defensoras e embaixadora da causa. Por ser um tipo raro o médico da modelo prefere abordar o conceito de cura com uma perspectiva temporal de sete anos. “Um diagnóstico desse é surpreendente, dá um choque. Me perguntam muito: ‘O que mudou?’ Você renasceu?’. Não é uma questão de renascimento, é de conhecimento. Eu me reconheci. Dou mais valor para o que interessa de verdade: os momentos com a minha filha, as risadas com os amigos. Antigamente, frustrava-me muito mais. Aprendi a dizer ‘não’, porque meu foco é outro. A gente pensa no material, gosta tanto de trabalhar, e, no fim das contas, para que precisa de tudo isso? É mais sobre escolher como viver. E o que quero mesmo é ter saúde para ter paz.” Apesar de faltar pouco tempo para os médicos   darem o diagnóstico de 100% de cura (após o período de remissão) Fernanda contou que nunca duvidou da cura. “Sou católica, tenho muita fé, e acreditava o tempo todo que a cura era possível. Foi um baque, um sofrimento, mas não me lamentei. Não entendo como um castigo. Tive que viver fisicamente essa situação, sempre acreditei que havia um porquê. Talvez, para uma evolução espiritual”. Hoje aos 44 anos, ela revela que a maturidade  é praticamente uma escola que vai lhe ensinando muitas coisas. “A gente entende, com a maturidade, que o conceito de beleza vai além da aparência. É uma construção que vem com as experiências da vida e o autoconhecimento. Hoje, lido com a passagem do tempo com mais serenidade. Aprendi a valorizar outras formas de beleza: a leveza, a confiança e o prazer de estar bem comigo mesma. O tempo traz uma confiança que nenhuma juventude substitui, a de estar segura de quem se é”.

Michelle: "Carta às brasileiras"

Quem diria: Michelle Bolsonaro é quem mais parece se aproveitar das disputas travadas no âmago do bolsonarismo. Está ganhando corpo a ideia de que a ex-primeira-dama deverá lançar uma carta aberta às mulheres. Seria uma manifestação, com carga emocional, quando ela ressaltaria a importância das mulheres se unirem em torno de questões como família, valores tradicionais e fé  - palavras que ecoam nos palanques de extrema direita. Michelle se aproveitaria dessa "Carta às brasileiras", suposta versão político-evangélica da famosa "Carta aos brasileiros", de Lula, para passar a mensagem de "força" e "resiliência" diante do "sofrimento" causado pela prisão do marido. Numa entrevista ao britânico The Daily Telegraph, ela já deu um sinal e até prometeu virar “uma leoa”, para defender valores conservadores e o companheiro. Bolsonaro já concorda com o lançamento da "Carta", pensa nela como vice de alguma chapa que escolha, enquanto a possibilidade de disputar a Presidência cresce entre blocos femininos e mais ainda em círculos evangélicos. Em 2022, esse grupo religioso subiu para 26,9% da população. Entre os eleitores já passam de 30%. 

Segundo turno

Juntos, mulheres e evangélicos são os maiores ativos políticos de Michelle e responsáveis por manter seu nome em alta nas sondagens. Seis institutos, entre janeiro e setembro, revelaram que ela é a possível candidata que mais se aproxima de Lula, num segundo turno, mesmo outras pesquisas afirmando que essa distância está aumentando. Outro dado: é ela que encontra menor resistência entre o eleitorado, embora seu índice de rejeição seja de 61% (era de 51% nas últimas duas pesquisas do Genial /Quaest). Mais: alternativa do nome da  manifestação também poderá ser "Carta Aberta a Mulher Brasileira".

Giba Um

Questão de credibilidade

Com mais de 40 anos de carreira no jornalismo Mônica Waldvogel, uma jornalista de prestígio, vira e mexe vê se em meio a polêmicas.  Entre tantas controvérsias que gerou repercussão na mídia, uma delas ocorreu em outubro de 2023, quando Mônica teria insinuado a existência de uma conexão entre o PT e o Hamas.  No  ano passado  também movimentou as redes sociais ao apresentar visivelmente emocionada enquanto falava sobre o Projeto de Lei que classifica o aborto como um crime de homicídio, proposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). E na última segunda-feira (13) durante o discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre os reféns que foram liberados pelo Hamas, houve falha no áudio e sua fala de Nossa Senhora, espero que o diabo lhe…”, pode ser ouvida. Apesar de tantas contradições e polêmicas envolvendo Mônica, nada consegue abalar a credibilidade da jornalista, devido a sua comprovada competência.

Giba Um

Currículo

Michelle Bolsonaro concluiu o ensino médio (supletivo) numa escola pública em Ceilândia, Distrito Federal. Antes de se casar com Bolsonaro, trabalhou como secretária parlamentar na Câmara dos Deputados, entre 2004 e 2008. Filha de pai motorista de ônibus, pensou em cursar uma faculdade, chegou a se inscrever em Farmácia mas acabou se desinteressando. Em 2024, para melhorar o desempenho em suas circuladas nacionais na conduta do PL Mulher, Michelle decidiu se inscrever num curso de Gestão Pública numa faculdade de ensino a distâncias - e, claro, também pensando num voo político maior.

Flerte com PSD

O ministro do Turismo, Celso Sabino, mantém conversas para se filiar ao PSD.  O União Brasil, seu atual partido, suspendeu Sabino, além de ameaçá-lo de expulsão pela sua decisão de permanecer no governo Lula. Há quem diga que a aproximação com PSD seria um blefe do ministro para testar até onde o União Brasil está realmente disposto a esticar a corda. Do lado do PSD  não há blefe, mas cobiça. O partido do Gilberto Kassab, que já soma o segundo maior número de ministérios, atrás apenas do PT, passaria a ter mais uma Pasta para chamar de sua. Hoje, são três: Alexandre Silveira (Minas e Energia), Carlos Fávaro (Agricultura) e André de Paula (Pesca).

Pérola

"Vou viver até 120 anos. Então, dá tempo para mais um mandato, depois um descanso e mais à  frente, eu volto para mais um quinto mandato",

de Lula, entre aliados chegados, brincando com a alta nas pesquisas  - e de salto alto.

Repasses turbinados

Levantamento no sistema de convênios do governo federal revela que, desde julho, houve uma disparada nos contratos assinados com prefeituras administradas por aliados dos ministros Celso Sabino (União Brasil) e do Esporte, André Fufuca (PP). Com isso, Maranhão e Pará - redutos eleitorais deles -subiram ao topo do ranking dos estados mais contemplados por Esporte e Turismo em 2025. Os convênios viabilizaram recursos para obras ou serviços. Os dois se esforçaram com a devida antecedência achando que seus partidos lhe cobrariam saídas de seus ministérios do governo Lula.

Correndo na ponta

Os favoritos para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal reúnem diferentes níveis de apoio no Planalto, no Congresso e no próprio STF. O entorno de Lula avalia que o advogado-geral da União, Jorge Messias, larga na frente pela maior proximidade com o chefe do Executivo. Um ministro da Corte acha que Messias seria uma "solução caseira" pela relação de anos com Lula. Petistas do primeiro time apoiam Messias: Jaques Wagner (ele foi chefe de gabinete do senador baiano), Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad, do PT e do Grupo Prerrogativas. E conta também, evangélico que é, com progressistas e conservadores das lideranças do segmento evangélico.

"Fechar questão", não

É cada vez menor o número dos que acreditam no projeto relatado por Paulinho da Força (SD-SP) sobre o 8 de janeiro vai dar alguma coisa diferente da derrota. Ainda que ande, na oposição pesa grande desconfiança contra a atitude do PSD, especialmente o dono do partido, Gilberto Kassab. Para quem pergunta, Kassab diz que o PSD deverá liberar a bancada para votar como quiser e descarta "fechar questão" e apoiar o abrandamento ou anistia das penas. Não passa pela cabeça dele, por exemplo, romper com o governo Lula e entregar os três ministérios que o partido tem.

Enredo de escola

A escola de samba Acadêmicos de Niterói, do Grupo Especial, exibirá na passarela, no carnaval, seu enredo dedicado a vida do presidente Lula, com direito a participação, como convidados, de diversas figuras políticas. A primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja (para quem não sabe, é um apelido de infância), ganhará uma posição de destaque no principal carro alegórico. O maridão teria recomendado que Janja participe usando trajes comportados, embora ela sempre se gabe de "ter samba no pé". Sua amiga, Daniela Mercury, quer estar ao seu lado na Sapucaí.

Paixão especial

O húngaro László Krasznahorkai, novo prêmio Nobel de Literatura, publicou em julho entre nós, pela Todavia, "A paixão pela mentira". O livro diz que "a paixão dos fascistas pela mentira se origina de suas vivências mais precoces". Ou seja, que a infância dos líderes fascistas diz muito do que eles se transformam na vida adulta, "a fé numa intolerância que pretende suprimir diferenças e transformar dissidentes em inimigos". Lembra muita gente conhecida.

Em espanhol

Na semana passada, o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram por 15 minutos – e em espanhol. Rubio é filho de cubanos que fugiram do regime de Fidel Castro e foi iniciativa dele preferir conversar com o brasileiro na língua familiar, achando que seria mais coloquial. Vieira é fluente em línguas: inglês, espanhol, francês, italiano e, de quebra, um pouco de japonês.

Mistura Fina

O silêncio de Milton Cavalo não impediu que a CPMI da roubalheira do INSS de expor as entranhas do Sindnapi, sindicato descrito pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) como "organização criminosa familiar" que tomou dinheiro de aposentados e pensionistas. E não foram poucos: a Controladoria Geral da União, que a CPMI acusa de omissão, apontou que 254.401 (ou 96,8% do total) aposentados não autorizaram o desconto para o Sindnapi, quem embolsou R$ 1,2 bilhão.
 
Alfredo Gaspar mostrou também mensagens de aposentados ou seus familiares denunciando roubo em curso, sem nenhuma providência. Exibiu ainda documentos sobre como a organização criminosa dividia o dinheiro entre familiares da dupla João Feio e Milton Cavalo. Gaspar revelou que a CMW Corretora e o banco BTG foram envolvidos no esquema investindo dezenas e até centenas de milhões de reais. Mais: Milton Cavalo cedeu a vice da entidade a Frei Chico, irmão de Lula, após assumir a chefia com a morte de João Feio.
 
A ministra Cármen Lúcia, chefe da Justiça eleitoral, virou alvo, nos últimos dias, de críticas de alguns colegas de toga por causa da falta de decisão do TSE em relação à campanha antecipada promovida por Lula no país. A presidente do tribunal demonstrou certa preocupação. Em 2021, a Corregedoria e a Procuradoria da Justiça Eleitoral abriram, de ofício, apurações contra Jair Bolsonaro por campanha eleitoral antecipada - se bem que não levou a nada.
 
Cada vez mais, os círculos teatrais de São Paulo e Rio exibem em monólogos de artistas conhecidos baseados em confissões pessoais, textos consagrados e adaptações. Agora, é o caso da atriz Vera Holtz, que está se apresentando no Festival de Teatro do Rio de Janeiro, com "Ficções". É originado no best-seller " Sapiens - Uma Breve História da Humanidade", do filósofo Yuval Noah Harari, que aborda capacidade humana de inventar, criar ficções e imaginar coletivamente como deus, nações, sistema políticos e outros.

Misturando figuras famosas e respeitadas com brasileiros de todas as áreas, a pergunta vigente é uma só: "Quem matou Odete Roitman?” No domingo (12), a atriz Deborah Bloch, participou do júri do programa de Luciano Huck, foi mais que aplaudida e teve um comportamento dos mais agradáveis.

In –  Pudim de iogurte
Out – Pudim de rosas 

Giba Um

"Não derrotaram o governo. Derrotaram o povo brasileiro. O Congresso quer proteger ricos...

que não querem pagar imposto", de Lula, após derrota na Câmara que pode abrir rombo de R$ 46 bilhões nas contas públicas e avisando que vai insistir com outras ações.

13/10/2025 00h02

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Um Rolls-Royce zero, avaliado em R$ 9,7 milhões, foi apreendido com o advogado Nelson Willians, na Operação sem Desconto, conduzida pela PF. O veículo, da linha Phantom, é considerado o carro mais caro já apreendido pela Polícia Federal.
MAIS:  a marca é reconhecida internacionalmente, com modelos utilizados por personalidades como Fred Astaire e  John Lennon. A compra do veículo fechado em 11 de julho foi registrada em nome da empresa da esposa de Willians, Anne Caroline Willians.

Salário futuro

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que anunciou, na semana passada, que irá antecipar sua aposentadoria na Corte, continuará recebendo o mesmo salário e manterá prerrogativas do cargo. Outros ministros que se aposentaram nos últimos anos, como Marco Aurélio Mello, Joaquim Barbosa, Rosa Weber e Carlos Ayres Brito - recebem o mesmo valor bruto dos que estão em exercício: R$ 46.366,19 mensais. Os valores líquidos variam conforme descontos compulsórios como contribuição previdenciária e IR. Barroso deixará de receber R$ 7.600,00 referentes a abono de permanência, pago a magistrados que permanecem em atividade mesmo após cumprirem requisitos para a aposentadoria.

Depois da derrota

No dia seguinte à derrota no Congresso de uma das principais medidas econômicas do governo, o Planalto começou reorganizar sua estratégia para fechar  as contas de 2025 e 2026. A estratégia agora é insistir na tributação das casas de apostas on-line - as chamadas bets -  uma "pauta de apelo popular" que dificultará oposição contrária à medida. O Planalto trabalhará em duas frentes: a edição de decretos para compensar parte da perda da arrecadação e o envio de um projeto de lei em regime de urgência, que deve resgatar pontos centrais da MP, com foco na cobrança retroativa de aposta e limitação de compensações tributárias indevidas.

Suspense diplomático

A novela do tarifaço já ultrapassou os três meses e o chanceler Mauro Vieira, que enfrentava até fogo dentro do próprio PT, enfrentou, no período, uma série digna de filmes de suspense, com reuniões secretas, reviravoltas entre Brasília e Washington. Mesmo assim, Vieira se reuniu com mais de 40 figurões com acesso ao famoso Salão Oval da Casa Branca para chegar a Trump. O pior momento foi quando Bolsonaro ganhou uma tornozeleira. O clima melhorou quando o ex-presidente foi condenado e não teve nenhuma "revolta popular". Agora, Vieira em alta: foi ele que o secretário de Estado Marco Rubio chamou para uma reunião.

Tratamento vip 1

Antes de circular no Ministério da Previdência em março de 2023, sob governo Lula e com Carlos Lupi (PDT) na chefia há dois meses., António Camilo Antunes, o "Careca do INSS", segundo a CPMI do roubo contra idosos, fez ao menos duas  visitas à Dataprev, estatal que implantou "Meu INSS", aplicativo para aposentados, a plataforma Gov.br e mais de cem serviços para a Previdência, com 71,5 milhões de acessos mensais. "Careca" se apresentou como revendedor da Olik e foi recebido por Alan do Nascimento Santos, diretor de Relacionamento e Negócios.

Tratamento vip 2

Ainda o "Careca": as visitas na Dataprev aconteceram sempre no fim ou depois do horário comercial em 2022. Ele usou a catraca 4 das 2 vezes. Estranhamente, não há registro de saída. A baixa do crachá foi manual, no dia seguinte. Para dispensar ou driblar o rigor do controle de acesso em prédios do governo, usam-se garagem e elevador reservados ao alto escalão.

Giba Um

Não se importa tanto

Aos 56 anos, a atriz, produtora e empresária Jennifer Aniston contou em entrevista a revista Harper’s Bazaar, no qual é capa e recheio, que hoje já não dá mais importância as notícias que sai a seu respeito, e grande parte delas são apenas ignoradas. “O ciclo de notícias é tão rápido que simplesmente desaparece. Claro, há momentos em que sinto aquela sensação de justiça quando algo foi dito que não é verdade e eu preciso consertar o erro”. Parte desta decisão foi tomada  em 2016, depois que foi taxada como workaholic e por conta disso não iria engravidar e ter uma família. "Eles não conheciam minha história, ou o que eu passei nos últimos 20 anos para tentar formar uma família, porque eu não saio por aí e conto a eles meus problemas médicos. Isso não é da conta de ninguém. Mas chega um momento em que você não consegue deixar de ouvir, a narrativa de que não vou ter um filho, não vou ter uma família, porque sou egoísta, workaholic. Isso me afeta, sou apenas um ser humano. Somos todos seres humanos. É por isso que pensei: 'Que diabos?', porque eu conhecia muitas mulheres na época que estavam tentando ter filhos, que estavam lidando com fertilização in vitro. Então, parecia que não era só para mim, mas para qualquer mulher que estivesse lutando com o mesmo problema”.

Orgulhosa de ser conhecida como a eterna Rachel de Friends e tem orgulho quando as pessoas lhe contam que muitas vezes assistem um episódio da série para ajudar em sua saúde mental, contou que lutou muito para conseguir outros papeis no cinema e na TV, principalmente papeis mais dramáticos. Sua atuação no drama de 2002, The Good Girl, foi um ponto de virada, trazendo-lhe reconhecimento como uma atriz que podia assumir desafios mais difíceis. Mais: fora das telas Aniston segue firme como produtora e empresária na administração de seus negócios, que incluem sua marca de cuidados com os cabelos LolaVie, mas alimenta o sonho de um dia estar no teatro: "Ainda não fiz teatro porque me apavora, mas é a única coisa que não tentei além de fazer um álbum, o que duvido que eu faça! Mas eu cresci em Nova York e adorava ir ao teatro, então acho que seria divertido”. 

Café: aroma de anti-tarifaço

Produtores e trades de café no Brasil tentam vaticinar os próximos passos do governo norte-americano interpretando os sedimentos deixados pela aproximação entre Trump e Lula. O telefone entre ambos, na semana passada, tem alimentado informações cruzadas e rumores de um anti-tarifaço. O setor já trabalha com a possibilidade do governo dos EUA retirar a sobretaxa de 40% imposta ao Brasil ou mesmo, em uma reviravolta ainda mais radical, zerar a tarifa de 10% que incide sobre todas as importações do café. O gravame passou a ser aplicado no início deste ano, com o retorno de Trump a Casa Branca. Há grandes pressões para que o governo norte-americano volte ao regime da alíquota zero. Grandes grupos de torrefação e redes de cafeterias não estão dispostos a reduzir margens para arcar com os custos de importação de café, notadamente o brasileiro. Tampouco podem correr o risco de repassar o imposto ao consumidor, sob ameaça de perder grande fatia de mercado.

Meia-volta, volver

Um fato alimenta a fervura por uma meia-volta, volver de Trump. Todos os demais países produtores de café, a começar por Vietnã e Colômbia, encontram-se na entressafra. Já o Brasil está na época da colheita, com disponibilidade de oferta. Ou seja: os maiores compradores de café dos EUA não têm para onde correr. comprar do Brasil ou não comprar de ninguém. O café brasileiro responde por um terço de todo o consumo no mercado norte-americano (24 milhões de sacas/ano).

Giba Um

 Lembrando a infância

A atriz Mariana Ximenes voltou a infância ao receber uma homenagem no 35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano, brindada com o troféu Eusélio Oliveira.  Ao receber o prêmio Ximenes abriu o coração e lembrou que parte de sua infância tinha sido no Ceará. “Na verdade, esse sangue nordestino corre em minhas veias desde meu nascimento. Sempre passei minhas férias de verão no Ceará, minha infância teve muita seriguela, baião de dois, caranguejo, dunas… Toda essa convivência constituiu a mulher que eu sou e a atriz que me tornei”. E Finalizou o discurso “Receber essa homenagem é revisitar toda minha trajetória, mergulhar em todos os lindos encontros que o meu ofício me proporcionou, entender que meu caminho ainda está em construção: tenho muito o que aprender, trocar, viver, muita história para contar. E receber essa homenagem no Ceará tem um significado ainda maior: reconexão com as minhas raízes. Senti uma energia tremenda”. E quando Mariana fala de caminho em construção não é da boca para fora ela fez uma pesquisa dos cineastas e na medida do possível agendou uma reunião com todos. “ Fiz uma pesquisa dos cineastas, marquei encontros, porque acredito que cultura e educação transformam uma sociedade, e todas essas manifestações são a expressão da identidade cultural de um lugar”.

Giba Um

Estrago nos EUA

Ainda café: pode até ser que produtores e exportadores brasileiros estejam olhando para resíduos na xícara com excesso de otimismo. Mas não chega a ser um absurdo a ideia de Trump não apenas voltar atrás do tarifaço no Brasil, mas na própria taxa de importação do café. No limite, o presidente norte-americano estaria fazendo um favor a si mesmo. A tributação já causa um estrago nos Estados Unidos. Em setembro, a Starbucks anunciou 900 demissões. Se um gigante com mais de 17 mil cafeterias e receita de US$ 24 bilhões por ano apenas dentro dos EUA começou a cortar cabeças, o que dizer de centenas de pequenas redes existentes no país.

Rota de voo

Até segunda ordem, a direção da Motiva, a antiga CCR, está inflexível. A empresa insiste na venda de suas concessões aeroportuárias em um pacote único. A pedida pelos 20 aeroportos beira R$ 11 bilhões. O desafio da Motiva é encontrar um investidor disposto a assumir 17 aeroportos no Brasil e três no exterior (Equador, Costa Rica e Curaçao). No mercado, a leitura é que a irredutibilidade da Motiva ah vai até a página 2. Ou seja: se não receber propostas satisfatórias pelo combo, a tendência é que a empresa separe sua divisão aeroportuária em dois blocos: de um lado, os ativos no Brasil; no outro, no exterior.

Outro beija-mão

O governador Romeu Zema vai pedir autorização ao STF para visitar Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, ele tem feito declarações que parecem preparar o terreno para o encontro. Já disse que  daria indulto imediato, se eleito presidente, a Bolsonaro. Chamou o ex-presidente de "preso político" e que "sofre perseguição". Só que quando questionado, Zema diz que minha relação com ele não é tão grande". Por isso, já foi chamada de "rato" por Carlos Bolsonaro. Petistas dizem que Zema "copia e tenta imitar Tarcísio".

Mistura Fina

Nem bem Barroso deixou vazia sua cadeira no Supremo, Lula já se preocupa com o sucessor: no páreo, estão Jorge Messias, advogado-geral da União, de confiança do presidente; Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, próximo de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes; e Bruno Dantas, ministro do TCU, próximo do Planalto, que conta com a simpatia do MDB do Senado e do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Os próprios ministros do Supremo acham que "não haverá surpresas".
 
Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI, se choca com a roubalheira aos aposentados do INSS: "Forjaram áudios, falsificaram autorizações, enganaram idosos e viúvas, é crime, é deboche, é desumanidade". Por outro lado, a CPMI no final da semana passada, votou 78 requerimentos incluindo a convocação de Anne Caroline Willians, esposa do extravagante advogado Nelson Willians. Todo cuidado será pouco.
 
A própria direção do Banco do Brasil tem feito pressão junto a parlamentares pela aprovação da Medida Provisória que autoriza a renegociação de R$ 12 bilhões em dívidas rurais. Até agora, o assunto é mantido em banho-maria no Congresso. Deputados e senadores sequer formaram a Comissão Mista responsável por analisar a MP. A demora é motivo de preocupação para o Banco do Brasil
 
A Medida Provisória surge como um alívio para o fardo que o banco carrega em seu balanço com o aumento da inadimplência de sua carteira de crédito rural. Dentro do BB, há estimativas que o índice de empréstimos em aberto pode cair até um ponto percentual no nível de inadimplência gira em torno de 5% de todos os financiamentos. O Banco do Brasil deverá operacionalizar até 40% dos R$ 12 bilhões previstos na MP.

O Ministério Público Federal agora está investigando a Eagle Sociedade de Crédito por descontos indevidos no esquema fraudulento do INSS. A Eagle é alvo de 196 reclamações no Procon de Rondônia - a roubalheira, pelo que se deduz, alcance a grande maioria de estados - e 32 ações judiciais por burlar benefícios. Praticamente desconhecida até mesmo em Rondônia, a Eagle não  teria, segundo Ministério Público Federal, sequer autorização para operar descontos.

In –  Primavera/ verão: alfaiataria desconstruída

Out – Primavera/ verão: alfaiataria sofisticada

 

