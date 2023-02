BC independente: mais do que benéfico, necessário

A independência do Banco Central (BC) refere-se ao direito desta autoridade de tomar decisões e implementar políticas sem a influência de outras entidades.

No Brasil, a Lei Complementar nº 179, de 2021, assegura a independência do Bacen e a sua aplicação no regime de metas de inflação.

Para entender os benefícios da independência do Bacen, é válido analisar a aplicabilidade dentro do regime de metas de inflação, o relacionamento com as demais políticas econômicas e o caráter político.

A discussão sobre a autonomia dos bancos centrais tem sido um tópico recorrente entre os economistas desde a década de 1970.

A literatura econômica aponta uma relação negativa entre inflação e desemprego, na qual políticas monetárias expansionistas podem, em determinadas circunstâncias, contribuir para a redução do desemprego.

O argumento central em favor da autonomia da autoridade monetária é a mitigação de um possível viés político que poderia afetar decisões.

Seja um país em crise econômica, uma política monetária expansionista, que injete liquidez na economia, pode proporcionar o aumento da criação de empregos, o que certamente traria um benefício político para o presidente. No entanto, qual seria o impacto na inflação e nas demais variáveis da economia?

A autoridade monetária do País tem como objetivo principal a estabilidade de preços, podendo tomar decisões que contribuem para recessões econômicas e aumento no desemprego, mas que busquem a estabilidade de preços. A luta contra a inflação se torna uma política de estado, e não apenas de governo.

Logo, a independência do Banco Central, em tese, limita ações populistas e de curto prazo dos governos eleitos. De fato, diversos estudos mostram que há uma relação positiva entre o nível de autonomia dos bancos centrais e a estabilidade dos níveis de preços.

No caso brasileiro, a independência da autoridade monetária está combinada com a adoção de um regime de metas de inflação, sendo a meta fixada com três anos-calendário de antecedência.

Por exemplo, quando a inflação sobe, o Banco Central deve aumentar os juros com o objetivo de reduzi-la.

Todos os agentes sabem disso, sabem também que isso leva à redução da inflação. Com isso, os agentes econômicos formam expectativas de queda de inflação, o que, eventualmente, se materializa em queda da inflação.

É válido destacar a existência de diversos tipos de inflação, sendo que nem sempre o aumento dos juros leva à estabilidade dos preços.

A inflação é geralmente considerada um imposto sobre os mais pobres. Por isso, um banco central independente busca beneficiar e proteger essa população diante dos aumentos de preços. No entanto, a “cura” para a inflação é amarga e seu efeito não é imediato.

A necessidade de uma lei para garantir um simples comportamento anti-inflacionário indica como o viés político afeta a tomada de decisão no Brasil. Isso leva à criação de soluções mirabolantes que podem, em curto prazo, reduzir os preços e garantir a popularidade política, mas não curam a “doença”.

Assine o Correio do Estado