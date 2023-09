“Cada dia vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que o presidente (Bolsonaro) estava envolvido até os dentes”, de LULA // de olho na delação do tenente-coronel Mauro Cid.

O Planalto está cobrando dos 3 partidos aliados empenho na aprovação do nome de Igor Roque para o comando da Defensoria Pública da União. Há mais de dois meses a indicação de Roque passou pela CCJ do Senado.

Mais: mas até agora Rodrigo Pacheco não inclui o tema na pauta de votação no plenário. A morosidade é um favor de Pacheco ao Planalto. O governo não tem garantias de que a nomeação somará os 41 votos necessários no Senado.

Delírio

O ministro Flávio Dino (Justiça) avisa que a Polícia Federal vai adotar “providências previstas em lei” contra o jornalista Alexandre Garcia. Há dias, Alexandre defendeu investigação sobre as enchentes no Rio Grande do Sul e que houve ação deliberada do governo federal, o que Dino considerou “um delírio”. Para o jornalista, “no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas, que aparentemente abriam as comportas ao mesmo tempo. Isto causou uma enxurrada”. Lá já são 47 mortos, 46 pessoas desaparecidas, quase cinco mil desabrigadas e mais 20 mil desalojadas.

QUEM VAI DECORAR

Os encargos de regularização e reforma interna, para acomodar luxo (e o casal presidencial) poderá elevar a mais de meio bilhão de reais o custo do palácio voador que Lula cobiça. O Airbus 330-200, brinquedo de príncipes árabes que o petista quer comprar, substituirá o Airbus 319, chamado de ‘Aerolula’, que ele mesmo ordenou, em seu primeiro governo, para substituir o Boeing 737-200 presidencial. O avião oco, sem adaptações e decoração foi orçado em R$ 400 milhões. Detalhe: Janja é quem vai decorar.

Mais inquilinos

Não é apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro que tem casa em Brasília bancada com recursos do PL, por decisão de Valdemar Costa Neto. Também o general da reserva e ex-candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022, Walter Braga Netto que mora num apartamento alugado ganha um “auxílio-moradia”. E mais um: Flávio Perefrino, assessor de Braga também mora num apartamento bancado pelo partido. À propósito: Braga não viaja mais com Michelle Bolsonaro em seu tour à caça de novas afiliadas ao PL Mulher: não houve sintonia.

MAIS SEGURANÇA

No encaminhamento de seu lance de delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid pediu segurança mais que especial para seu pai, general Mauro Lourena Cid e de sua mulher, Gabriela Cid, além de outros familiares. Os dois estariam recebendo ameaças em celulares e computadores que, contudo, logo são apagadas. O pedido do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes (STF) que pediu providências nesse sentido à Polícia Federal.

Energia limpa

O Ministério de Minas e Energia negocia para que o governo alemão seja um dos financiadores do futuro hub de hidrogênio verde no Porto de Pecém, no Ceará. É um dos maiores projetos de geração de energia renovável em curso no país e a previsão de aportes beira R$ 70 bilhões. A Alemanha surge como primeiro investidor soberano a se associar ao empreendimento, unindo-se a mais de 20 grupos privados que já assinaram memorando de entendimento para participar do projeto. Os recursos deverão sair do Fundo para o Clima e a Transformação, que tem reservados mais de 210 bilhões de euros.

Estilo robótico

Após mais de 100 dias de tratamento contra Doença de Lyme (infecção bacteriana transmitida por carrapatos hematófagos) a super modelo Bella Hadid, que foi obrigada a fazer uma pausa para não complicar ainda mais sua saúde com agravamento dos sintomas (como batimentos cardíacos irregulares, dores nas articulações, além de dificuldade para respirar) ela volta com força total. Bella foi diagnosticada com a doença em 2016 aos 20 anos, o que a impediu de disputar uma prova de hipismo (que praticava paralelamente), nas Olimpíadas no Rio.

Antes de voltar ao trabalho ela agradeceu a sua família, amigos e ao seu cachorro ‘Beans”, por estar sempre ao lado dela. “Estar tão triste e doente com mais bênçãos/privilégios/ oportunidades/ amor ao meu redor foi possivelmente a coisa mais confusa de todas”.

Entre tantos trabalhos ela foi escolhida como a nova garota-propaganda da empresa de cosméticos britânica Charlotte Tilbury Beauty, que destaca em sua campanha de estreia o Airbrush Flawless Lip Blur, um batom líquido fosco. Só que a campanha que mais chama atenção do seu ‘retorno” é para marca Heavn by Marc Jacobs onde é transformada em um robo inspirado em IA. A nova coleção apresenta futurista vestido com botas Marc Jacobs Kiki , lingerie tipo armadura e uma microssaia jeans, que também inclui uma reedição da bolsa Cuffz favorita do Y2K, lançada pela primeira vez em 2004.

Ele não pensa e fala demais

Primeiro, Lula diz que “se Putin vier ao Brasil (será convidado para a reunião do G20 aqui quando o petista assumir a liderança do grupo) não será preso”, conforme decisão do Tribunal Penal Internacional, que expediu mandado de prisão em 123 países. Depois, vendo a leviandade cometida, resolve recuar e diz que “o governo não prende, quem prende é o Judiciário”. E acrescenta novo capítulo à novela, “Ele não pensa e fala demais”, que corre até entre seus ministros.

O Tribunal, com sede em Haia, na Holanda, condenou Vladimir Putin por crimes de guerra, incluindo deportação ilegal de crianças da Ucrânia para a Rússia. A Corte internacional rebateu Lula e afirma que o Brasil tem obrigação de cooperar com a prisão de Putin na condição de signatário (julho de 2002) da instituição (quem assinou foi FHC). Caso contrário, sofrerá punições. O TPI julga quem fere direitos humanos como genocídio, crime de guerra, crimes contra a humanidade e crimes de agressão.

Ganhando o mundo

A atriz Bruna Marquezine, está ganhando o mundo depois de ser uma das protagonistas do filme Besouro Azul. Sua fama ultrapassou os limites do Brasil e dos Estados Unidos, onde gravou o filme. Ela acaba de posar para sua primeira capa na Europa: a Numéro Netherlands.

Bruna conta que está feliz pela comunidade Latina que agora reconhecidamente ganhou um herói e conta sobre sua experiência de ser atriz: “Crescer no Brasil como atriz, sempre foi um sonho que nunca me permiti sonhar, mas realizei mesmo assim. Seria algo com que sempre sonharia, mas também sabendo que é impossível. Todos os dias em todo esse processo, ainda me permito aceitar que isso está acontecendo comigo e que trabalhei muito para merecer isso. E tenho esperança de que isso não aconteça só comigo, mas com muitas jovens atrizes no Brasil e na América Latina. Tenho esperança de que eles se sintam inspirados por isso. Ainda não sei como isso aconteceu, mas sei exatamente o que levei para chegar até aqui”.

Apagado

Pegou mal o vídeo de Janja desembarcando em Nova Delhi nesses dias, rindo muito e dizendo “me segura, que eu já vou sair dançando”, enquanto o Brasil chora seus mortos no Rio Grande do Sul na maior tragédia que assolou o Estado em sua história. As redes sociais não pouparam a mulher do presidente durante dias seguidos até que um aliado de Lula soprou o que estava acontecendo ao ouvido de Lula. Só que Janja já havia apagado o vídeo.

Recordista

O Portal da Transparência aponta Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, como o servidor que mais gastou com viagens internacionais este ano: nada menos do que R$ 795 mil. Desde que virou quase enfeite, Vieira é raramente convocado para acompanhar as viagens de Lula. Celso Amorim, 81 anos, sempre viaja em seu lugar. Em diárias, contudo, neste ano, Vieira já embolsou R$ 83,4 mil. A viagem mais cara foi à China, em abril: R$ 165,1 mil. Entre Portugal, Espanha e México, outros R$ 112,5 mil.

Excentricidades

Excentricidades do rei Charles III ganharam destaque no livro O Rei, de Christopher Anderson, que acaba de ser lançado pela editora BestSeller, autor de outros seis livros sobre a dinastia Windsor. Algumas delas: viaja sempre com um ursinho de pelúcia da infância, além de um rolo de papel higiênico de luxo; odeia porções de comida grandes (fica irritado sempre que acontece isso nos Estados Unidos); quem escolhe suas roupas e espreme sua pasta de dente na escova é o mordomo; exigiu que namoradas o tratassem como ‘senhor’ mesmo em momentos íntimos e odeia o estilo moderno nas construções.

NOVO DUELO

Uma década e meia após o embate que provocou sua saída do Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva e a Usina de Belo Monte têm novo duelo. O Ibama vai impor rigorosas exigências para aprovar a renovação da licença ambiental da hidrelétrica, controlada pela Norte Energia, da qual a Eletrobras é a maior acionista, por meio da Eletronorte e da Chesf. O instituto já teria identificado mais de 30 irregularidades da usina com impacto ao meio ambiente e à população que vive em seu entorno.

MISTURA FINA

PARA usar expressão usada pelo ministro do Supremo, Dias Toffoli, a “autêntica armação” já está em curso entre advogados de corruptos confessos da Lava Jato. Alguns criminalistas conhecidos por defender esses ‘injustiçados’ avisam que está em curso uma avalanche de ações de indenização por “dano moral”, depois da decisão de Toffoli de anular confissões, provas e até mesmo delações para livrar Lula. também estariam em curso pedidos para devolução dos R$ 6 bilhões ressarcidos pelos réus para atenuar suas penas.

O PRESIDENTE do PP e ex-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, está criticando a pretensão de Lula de comprar um novo avião para a Presidência, que deve custar em torno de R$ 400 milhões. Contudo, antes do desaforo de gastos com mordomias no novo ‘Aerolula’, Ciro exige que o petista promova “uma chuva de picanha”, cumprindo promessa de campanha de fazer a carne chegar à mesa dos brasileiros.

EX-ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, o GDias, general muito chegado a Lula, deixou a CPMI de 8 de janeiro com explicações que não convenceram. Uma outra observação, contudo, escapou à atenção dos parlamentares da oposição: o advogado que acompanhava o general no depoimento era André Calegari, um dos mais caros do mercado e que tem entre seus clientes os irmãos Joesley e Wesley Batista.

A CONSTRUÇÃO já está sendo montada no União Brasil para repetir o feito de 2019, quando conseguiu eleger os presidentes da Câmara e do Senado. A avaliação é que, com o nome de Davi Alcolumbre consolidado para suceder Rodrigo Pacheco no Senado, o partido vai se dedicar doravante a fazer acordos para colocar Elmar Nascimento na presidência da Câmara.

O PLANALTO agora está tentando fazer os jornalistas abandonarem a expressão “live semanal”, referindo-se ao canal do YouTube no qual o presidente conversa com seu entrevistador particular Marcos Uchôa, ex-TV Globo. A expressão “live semanal” para os próximos de Lula faz lembrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que mantinha o mesmo gênero em seu governo. E Lula consegue modestas audiências diante das conquistadas pelo Capitão.

O EMPRESÁRIO Pedro Bianchi procura um sócio para a Nossa Eletro, leia-se a antiga Ricardo Eletro. Tem conversado com fundos de investimentos em torno da venda de uma participação na empresa. O negócio está recomeçando praticamente do zero e sem aporte financeiro, ou seja, as chances de decolar são pequenas. Até agora, foram abertas apenas três lojas em Minas Gerais. Da antiga rede varejista, a Nossa Eletro carrega apenas uma lembrança: passivo de R$ 3 bilhões. No passado, chegou a ter quase 500 lojas e faturamento de R$ 10 bilhões por ano.

*Colaboração: Paula Rodrigues

