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Cláudio Humberto

"Isso agride a democracia"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre decisão do STF de enterrar a CPMI do INSS

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

30/03/2026 - 07h00
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Janela partidária mexe no rateio do fundão eleitoral

A janela de infidelidade partidária, aberta até 3 de abril, é fundamental na divisão dos R$5 bilhões do fundão eleitoral, este ano. Todos os partidos lutam para filiar membros, especialmente deputados federais, já que a partilha leva em conta o tamanho das bancadas e quantidade de votos de 2022, mas inclui “retotalizações até 1º de junho de 2026”, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O destino de 83% (R$4,15 bilhões) do fundão depende do tamanho (e votos obtidos) das bancadas na Câmara.

 

O resto

Só 2% (R$100 milhões) do fundão é dividido igualitariamente entre os 30 partidos cadastrados no TSE; e 15% dependem da bancada no Senado.

 

Um ajuda

Recém-criado, o Missão levaria R$3,3 milhões (1/30 de 2%), assim como outros nanicos, mas filiou o deputado Kim Kataguiri (SP). Ganhará mais.

 

Médio é gigante

PP, MDB, PSD, partidos que mais lutam para filiar deputados, devem ganhar entre 8% e 9% do fundão cada; mais de R$400 milhões.

 

Cresceu

O PL iniciou a legislatura, em 2023, com 99 deputados. Deve encerrar esta janela com 105 (ou mais) deputados. A parcela do fundão crescerá.

 

Gastos do governo Lula no Facebook disparam

Escalaram para R$4,3 milhões entre 20 de fevereiro e 20 de março as despesas do governo Lula (PT) com anúncios no Facebook. O valor representa aumento de 16% em relação aos 30 dias anteriores. Nos últimos três meses, os gastos da administração petista foram de quase R$10 milhões. Em contrapartida, o PL, principal partido de oposição a Lula, gastou R$143,5 mil com anúncios na rede no mesmo período.

 

Na nossa conta

Atualmente o governo tem 13 anúncios ativos no Facebook. Um par de anúncios sobre a Zona da Mata mineira custou R$150 mil desde dia 17.

 

De longe

A conta do governo do Brasil é o maior anunciante do Facebook no Brasil desde o primeiro dia do ano, em 2026.

 

ONG

Em Portugal, por exemplo, o maior anunciante do Facebook no mesmo período é a Anistia Internacional, que gastou cerca de 900 mil euros.

 

Pernas curtíssimas

Nada como um dia após o outros para desmascarar uma lorota. Lula (PT) disse que Lulinha teria de pagar por “erros” que tenha cometido, mas fez o diabo para impedir seu indiciamento na CPMI do INSS.

 

Topo não muda

O partido que mais vai faturar com o fundão eleitoral em 2026 é o PL, que deve ficar com cerca de 18% dos R$5 bilhões reservados para as campanhas de 2026. O PT ficará com mais de 12% (R$600 milhões).

 

Nada de santo

Nem o Senado, nem a Câmara terão trabalho esta semana. O feriadão de Semana Santa foi acordo com os presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Motta às vésperas do fechamento da janela de infidelidade partidária.

 

Ex-tucano

Depois de 25 anos filiado ao PSDB, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (SP) vai experimentar novos ares. O parlamentar deixa o ninho tucano para compor o PSD de Gilberto Kassab.

 

Dá em nada

Parlamentares entregaram à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o ministro Gilmar Mendes (STF), acusado pela turma de calúnia e difamação ao acusar a CPMI do INSS de vazar dados.

 

Misoginia seletiva

Lula (PT) constrangeu uma mulher porque ela olhava o celular enquanto ele conta lorotas ao microfone. A lei que criminaliza a misoginia pune a exposição pública vexatória da mulher. Mas as ativistas silenciaram.

 

Passivo

Após jogada casada entre STF e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP) que sepultou a CPMI do INSS, o colegiado acabou com mais de 800 requerimentos pendentes de apreciação.

 

Claro no escuro

Clientes da Claro ficaram sem internet em diversos bairros de Brasília, semana passada, por mais de 12 horas. Até algumas repartições públicas foram atingidas pelo blecaute de sinal da operadora.

 

Pensando bem...

…defender aposentados roubados não era para ser polêmica.

 

PODER SEM PUDOR

Clodovil de avental

O deputado Clodovil Hernandes (PTC-SP), campeão nas urnas e na alta costura, vai exibir hoje seu talento de cozinheiro no programa da deputada Íris Araújo (PMDB-GO), exibido na tevê em Goiás. O programa será gravado no Mercado Municipal, delicioso recanto gastronômico de Brasília. Um jornalista perguntou o que ele vai cozinhar. Clodovil olhou para um lado e para outro, e segredou, para depois explodir numa gargalhada:

- Jiló...

CLAÚDIO HUMBERTO

"Não tem acordo com quem quer blindar bandido"

Deputado Evair de Melo (PP-ES) sobre manobra governista para melar a CPMI do INSS

28/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Até o pescoço: relatório cita Lulinha 118 vezes

Familiares do presidente Lula são citados ao menos 214 vezes no relatório final da CPMI que investigou a gatunagem que lesou mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O robusto documento, com 4.340 páginas, tem o termo “Fábio Luís” registrado por 118 vezes. É o nome de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República, que teve indiciamento pedido pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL). O termo Lulinha, alcunha do herdeiro petista, aparece 71 vezes.

Pelegão é 13

José Ferreira da Silva, pelegão irmão de Lula, foi citado 13 vezes. O apelido, Frei Chico, outras 12. Mas escapou do indiciamento.

Entorno lulista

“Luchsinger”, sobrenome de Roberta, amiga íntima de Lulinha, é outro termo bem recorrente: 99 vezes. A lobista teve indiciamento pedido.

Pizzaria aberta

Responsável pela blindagem dos convocados, “STF” foi citado 353 vezes no documento. O termo “habeas corpus” registrou 68 repetições

STF representado

Dos ministros do Supremo, os mais citados foram André Mendonça (87), Flávio Dino (22), Toffoli (27) e Alexandre de Moraes (8).

Mais quatro anos de PT aniquilam o País, diz Salles

O deputado Ricardo Salles (Novo-SP) acredita que a disputa eleitoral de 2026 vai ser a “eleição do vale tudo” para o PT de Lula e cia; “eleição de golpes abaixo da linha da cintura”, disse o parlamentar em entrevista ao podcast Diário do Poder. Pré-candidato ao Senado em São Paulo, Salles também criticou “candidaturas forasteiras” de Simone Tebet, que “não se elege nem síndica de prédio” no Mato Grosso do Sul, seu estado natal, e Marina Silva, que “não tem legitimidade para ser candidata”.

Morte anunciada

“O PT já deveria ter perdido a relevância por conta dos escândalos,” avalia Salles. “Sem Lula, o PT é acéfalo”.

Demais é menos

Salles acredita que é um “erro brutal” a direita lançar três candidatos ao Senado em São Paulo, pois pode diluir o eleitorado conservador.

Inércia

Salles também criticou o Senado, órgão responsável por eventuais processos contra ministros do STF: “Que moral tem o Senado?”.

Basta um pretexto

As primeiras imagens de Jair Bolsonaro em casa, capturadas por drones de emissoras, acionaram o alerta. Aliados calejados dizem que isso pode usado como pretexto para suspender a domiciliar do ex-presidente.

Morando no MDB

Ex-prefeito de São Bernardo e secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Orlando Morando se filia ao MDB neste sábado (28), com a presença de Michel Temer e do prefeito Ricardo Nunes.

Trabalho não parou

Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar concluiu o relatório final da comissão às 2h da manhã de sexta (27), poucas horas antes do início da apresentação que pediu indiciamento de Lulinha e outros 217 enrolados.

Faltam 190 dias

Após a virada inédita de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Lula (PT) nas chances de vitória na eleição presidencial da plataforma Polymarket, a diferença aumentou: passou de 42,5% a 42% para 44,1% a 42%.

Caldo entornou

A chapa esquentou na CPMI do INSS. Ofendido pelo petista Lindbergh Farias (RJ), Alfredo Gaspar (PL-AL) devolveu em alto e bom som, “ um bandido que está no mandato”, “usuário de drogas” e daí pra baixo.

Memória de elefante

Coube a Luiz Fux (STF) relembrar aos ministros do STF que a corte já prorrogou trabalhos de CPIs, inclusive com aguerrida defesa do decano Gilmar Mendes, que, agora, vê o ato como inconstitucional.

Claro no escuro

Clientes da Claro ficaram sem internet em diversos bairros de Brasília, esta semana, por mais de 12 horas. Até algumas repartições públicas foram atingidas pelo blecaute de sinal da operadora.

Sistema forte

Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, o deputado Zucco (PL) disse que “estamos diante de um cenário em eu o sistema se recusa a seguir investigando as fraudes do INSS”.

Pensando bem...

...aprovado ou rejeitado, o relatório da CPMI do INSS está à disposição do Ministério Público.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Acontece que ela é baiana

Presidente da sessão de ontem na Câmara, o deputado José Linhares (PP-CE) anunciou às 15h06, o discurso do “nobre deputado Jumari Oliveira”.

- É deputada, senhor presidente – retrucou Jumari (sem partido-BA).

- Desculpe, não olhei para a esquerda – tentou justificar-se Linhares.

Ela, na bucha:

- O senhor tem quatro anos para aprender que eu sou Jumari, mulher e baiana. 

Giba Um

"O cidadão que quiser cometer seus crimes saiba que seus filhos e sua esposa irão pagar pela...

...irresponsabilidade dele. Ele tem que sentir que não está causando mal apenas à sociedade, mas à sua família", de Lula, sobre veto ao pagamento de auxílio-reclusão à família de ligados a organizações criminosas.

27/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Joesley Batista, irmão de Wesley Batista, donos da JBS, está em negociações para adquirir a unidade de cimento da CSN, o conglomerado de Benjamin Steinbruch. Batista está negociando diretamente com Steinbruch, que vem enfrentando pressão dos credores para vender ativos.

MAIS: a CSN tem trabalhado com o Morgan Stanley para oferecer a subsidiária de cimento ao mercado. A J&F tem interesse na unidade de mineração, um dos negócios mais sólidos do conglomerado. No ano passado, a unidade de mineração produziu 45,5 milhões de toneladas de minério de ferro de alta qualidade.

Terceira via interrompida

A desistência de Ratinho Jr. da candidatura à Presidência fez o PSD perder o pré-candidato do partido com melhores chances na "terceira via". Pegou todo mundo de surpresa. O próprio Gilberto Kassab só soube na noite anterior ao anúncio, e os colegas souberam pela imprensa. Os irônicos do PL fazem trocadilho com a "falta de musculatura" de pré-candidatos do PSD para enfrentar Flávio Bolsonaro e Lula na corrida ao Planalto. Dizem que eles têm "minusculatura". O PT se dividiu com a declaração de Geraldo Alckmin (PSB) sobre ser "o povo quem decide". Muitos disseram que era o "DNA tucano do vice, ainda em cima do muro".

Controle maior do jogo

Ronaldo Caiado, o novo escolhido do grupo de pré-presidenciais do PSD, tem uma conjuntura local mais controlada para emplacar o sucessor. O atual vice-governador e candidato apoiado por ele, Daniel Vilela (MDB), lidera as pesquisas. Esse controle maior do jogo local, associado à alta aprovação — 88% em agosto do ano passado, segundo a Quaest — também permite a Caiado vislumbrar um bom desempenho no próprio estado na eleição presidencial. Leite é menos consensual no Rio Grande do Sul, com 55% de aprovação em agosto, e o cenário está mais indefinido.

Nada a perder

Ainda sobre Ronaldo Caiado: analistas dizem que, favrito para o lugar de Ratinho Jr., ele não tem nada a perder além de mais uma eleição. Outros, contudo, acham que ele perderia uma cadeira no Senado pela qual se elegeria com facilidade por Goiás, onde é mais do que admirado. Os mais veteranos recordam que Caiado sonha com a Presidência desde 1989, quando foi à luta contra o PT e acabou em décimo lugar, com 0,7% dos votos, atropelado por Fernando Collor. No ano passado, ia correr de novo ao Planalto, mas o União Brasil lhe tirou o tapete da sigla.

Lubrificantes no balcão 1

O desmonte da Cosan avança mais uma casa. O grupo de Rubens Ometto planeja vender parte ou mesmo o controle da Moove, seu braço de produção e distribuição de lubrificantes. Emissários de Ometto já sondaram candidatos, entre os quais a BP, fabricante da marca Castrol, e a Petronas, da Malásia. No mercado, a Iconic, joint venture entre a Chevron e a Ipiranga, também é vista como potencial interessada no negócio. No entanto, a própria Ipiranga está sobre o balcão, colocada à venda pelo grupo Ultra.

Lubrificantes no balcão 2

A pretensão da Cosan seria levantar R$10 bilhões com a venda da Moove e, no mercado, se diz que dificilmente o grupo conseguirá alcançar esse valor. Trata-se da mesma referência de valuation buscada pela Cosan na frustrada tentativa de IPO da Moove em Nova York, em outubro de 2024. A operação foi engavetada por falta de demanda pelos papéis. A crise financeira da Cosan não é apenas financeira. Além de dívidas de R$16 milhões de curto prazo, o grupo ainda carrega o peso do passivo de R$65 milhões da Raízen.

Giba Um

Só dá ela: Kate

A supermodelo Kate Moss voltou a ser o foco principal no universo da moda. Considerada uma lenda das passarelas, ela está começando uma nova fase repleta de campanhas e projetos que reafirmam sua relevância, décadas após o início de sua carreira. Na mais recente campanha da Gucci, Moss se junta a Emily Ratajkowski, embora a atenção esteja majoritariamente voltada para ela. Capturada pelas lentes dos fotógrafos Mert Alas e Marcus Piggott, a britânica exibe a bolsa Borsetto, disponível em várias opções, desde a clássica lona GG até versões em camurça marrom e couro preto. Sob a criação de Demna, a campanha se destaca pela repetição do icônico monograma da marca, criando uma estética visual que coloca o desejo pela marca como foco central. Moss também brilha em um editorial especial dedicado a Marilyn Monroe, retratada por Nick Knight para a revista EE72. Essa produção acentua seu charme cinematográfico, reafirmando o magnetismo que a tornou um ícone para várias gerações na moda. O trabalho de Moss também é celebrado na comemoração dos 170 anos da Burberry, que reuniu figuras como Kendall Jenner e Jonathan Bailey para homenagear o clássico trench coat da marca. Assim, Moss continua a deixar sua marca na história. Mais: após três décadas desde sua estreia na Gucci, ela fez seu retorno à passarela da marca durante a Milan Fashion Week, encerrando o desfile de inverno de 2026 e demonstrando que seu status como ícone da moda permanece sólido...

Minerais críticos dão "salvo conduto" a Lula

Trump quer ser dono da ONU". "Não é possível os Estados Unidos acharem que mandam em outros países. Todo dia Trump fica dizendo que tem o maior navio do mundo, que tem o maior exército do mundo. Por que ele não fala: eu tenho a maior produção de alimentos do mundo?" Por mais provocativas que pareçam, as recentes declarações de Lula dirigidas a Donald Trump não devem ser entendidas como um tropeço nas relações entre Brasil e EUA, e sim como uma de suas performances teatrais, bem ao gosto do presidente brasileiro. Enquanto sobe ao palco e joga para sua plateia, na coxia, os governos dos dois países avançam na costura de um acordo. O Itamaraty aguarda, para a primeira semana de abril, a confirmação da data de uma conversa entre Lula e Trump, que pode ser por telefone ou, na melhor hipótese, em Washington. A julgar pelos entendimentos das áreas diplomáticas, os dois países vão sacramentar uma aliança para o direito preferencial na exploração de minerais críticos, com a contrapartida do processamento no Brasil.

"Salvo conduto" 2

E mais: essa é justamente a mais valiosa moeda de troca colocada à mesa pelo governo brasileiro. A ponto de os minerais estratégicos se tornarem uma espécie de "salvo conduto" para que Lula seja boquirroto e verbalize suas cutucadas nos Estados Unidos. Essa política do "morde e nem sempre assopra" não é resultado do improviso. Tudo tem sido combinado e calibrado junto ao Itamaraty, notadamente ao chanceler Mauro Vieira. Discreto, o ministro das Relações Exteriores tem cumprido um papel fundamental nas tratativas com o Departamento de Estado norte-americano. Até agora, não há a menor disposição de Trump em responder às provocações de Lula.

Giba Um

De volta

Depois de um período afastada das novelas da TV Globo, Cleo Pires está prestes a retornar a uma trama da emissora. Desde sua última aparição em O Tempo Não Para, (2018) agora a atriz irá brilhar em Coração Acelerado, novela das 19h. Na narrativa, Cleo interpretará uma empresária de música proeminente, que terá a responsabilidade de impulsionar a carreira da dupla sertaneja formada por Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz). A filha de Glória Pires construiu uma carreira memorável na emissora, destacando-se em novelas como América, Cobras & Lagartos, Caminho das Índias, Salve Jorge, entre outras. Durante o tempo em que esteve longe das novelas, Cleo manteve-se ativa na indústria do entretenimento. Entre 2019 e 2025, atuou em sete filmes, incluindo Me Tira da Mira, que também produziu. Ela foi parte do elenco da série A Magia de Aruna, disponível na plataforma Disney+, ao lado de Erika Januza e Giovanna Ewbank. Mais: entre 2018 e 2025, passou a usar apenas o nome Cleo, mas, após ter um sonho com seu avô, Antônio Carlos Pires, ela decidiu reinstaurar seu sobrenome para reforçar sua ligação com suas origens.

Giba Um

 "Repetir meu pai"

A interlocutores do setor privado que lhe cobram, para já, nomes de sua equipe econômica caso seja eleito, Flávio Bolsonaro tem dito que "não é necessário definir nada agora; todo mundo sabe qual será a direção do meu programa econômico, por isso não é preciso repetir o que meu pai fez". Jair Bolsonaro anunciou Paulo Guedes como seu "Posto Ipiranga" em novembro de 2017, 11 meses antes da eleição presidencial. Outras tantas situações e nomeações, à propósito, também podem ser notadas, repetindo o que Bolsonaro anunciava com grande antecedência.

PT vs. PSD: Agricultura 1

A sucessão de Carlos Fávaro no Ministério da Agricultura abriu disputa interna dentro do governo Lula entre PT e PSD. A escolha pende para o partido de Gilberto Kassab: o atual ministro da Pesca, André de Paula (PSD-PE), é o favorito para assumir a cadeira de Fávaro, que a deixará para disputar eleição para o Senado. De Paula tem o respaldo da legenda e do atual ministro da Agricultura, seu principal cabo eleitoral junto a Lula. Mas o PT ainda tenta, no apagar das luzes, emplacar no cargo Carlos Ernesto Augustin, assessor especial do Ministério.

PT vs. PSD: Agricultura 2

Augustin, conhecido como "Teti", é dono da Petrovina, uma das maiores produtoras de sementes de soja do país. Ele ganhou espaço no governo desde a transição e é visto como um nome de continuidade da atual gestão, com trânsito entre técnicos e parte do agronegócio. Embora não seja um quadro orgânico do PT, Augustin tem relações mais fraternais com o partido. É irmão de Arno Augustin, que foi secretário do Tesouro Nacional no governo Lula II e no governo Dilma I.

Mistura Fina

O possível acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro pode acabar por esfriar as movimentações em torno do caso do Banco Master. O acordo da defesa, Ministério Público Federal e Polícia Federal, sob a batuta do STF, requer muitos depoimentos, checagem, confirmação de provas e atuação em outras áreas. O último delator do STF que ganhou holofotes, o tenente-coronel Mauro Cid, passou 16 meses prestando um total de 12 depoimentos.

Preso em maio de 2023, Cid firmou o acordo de delação em setembro e só foi julgado dois anos depois. O acordo teve o sigilo derrubado por Alexandre de Moraes em fevereiro de 2025. A CPMI do INSS deve ser prorrogada por decisão da justiça, sem data para acabar. E outra comissão que tenta investigar o caso Master, a CPI de Crime Organizado, só deverá funcionar até 14 de abril.

A lei federal que normatiza acordos de colaboração não deixa margem a manobras para poupar ministros do STF ou o presidente da República, por exemplo, de eventuais relações incriminadoras com Vorcaro. A lei impõe ao delator a obrigação de dizer a verdade e de renunciar ao direito ao silêncio, ciente de que, mentindo, omitindo ou distorcendo fato importante, o acordo será rescindido.

Antes de trocar de advogado, Vorcaro chegou a oferecer delação que envolveria um ministro do STF e livraria o outro — e foi rechaçado. O ministro André Mendonça, conhecedor da lei, nem perderia tempo analisando a proposta. O magistrado segue um norte: a aplicação da lei não pode ser instrumento de negociação política. Mendonça fecha as portas a nulidades processuais e age para preservar a instituição STF, sem corporativismo.

In - Café com leite

Out - Pingado

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