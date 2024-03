Caminhos da vida

Giba Um

A Suzano está negociando a aquisição de uma fazenda de eucaliptos no sul da Bahia, um investimento estimado em R$ 1 bilhão. Recentemente, a companhia desembolsou R$ 1,8 bilhão para a compra de plantações no Mato Grosso do Sul. A Suzano tem negócios importantes na Bahia.

MAIS: tem uma fábrica de celulose na região de Macuri, além da participação na Veracel, joint venture com a Sora Enso. Mais: a Bahia tem enfrentado problemas fundiários no estado, com denúncias de invasões do MST a fazendas nas regiões de Macuri, Teixeira de Freitas e Caravelas.

Avó em boa forma



8 A atriz, produtora e modelo Demi Moore está pronta para comemorar o 1º aniversário de sua neta (é única por enquanto) Louetta, fruto de Rummer Willis (sua filha mais velha com Bruce Willis), com o músico Derek Richard Thomas. Na época da gravidez de Rummer, a atriz brincou que estava entrando já na era de “avó maluca”. Apesar de passar grande parte com sua família (incluindo o ex-marido e sua atual esposa Emma Heming), aos 61 anos, está de volta as TVs e as campanhas publicitárias. Demi é o rosto da grife novaiorquina The Frankie Shop, que apresenta sua nova coleção. Já na telinha, está na continuação da série Feud, que teve a ‘primeira temporada’, por assim dizer, em 2017. Esta temporada batizada de Feud: Capote vs. The Swans é baseada no livro Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era, de Laurence Leame, que conta a história da briga do autor aclamado Truman Capote e mulheres da alta sociedade a quem ele apelidou de ‘os cisnes’. Demi interpreta Ann Woodward, uma socialite, modelo e atriz de rádio e que acidentalmente matou o marido William Woodward Jr., herdeiro do Hanover National Bank e que se suicidou após Capote liberar trechos de seu livro La Côte Basque, onde não se preocupou em esconder a identidade de Woodward no seu personagem Ann Hopkins, que foi satirizada como uma garimpeira que matou o marido a sangue frio. Capote e Woodward só se viram uma vez, e no final da conversa o autor a chamou de “Sra. Bang Bang.”



Debochando da inteligência



Envergonha-se e peça desculpas”. Essa foi a reação do ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz, sobre Lula ter declarado que, em momento algum, usou a palavra “holocausto” quando condenou a ação militar de Israel sobre território palestino. O presidente petista argumentou que o primeiro-ministro é que interpretou dessa maneira. E até relembra o trecho: “Quando Hitler resolveu matar os judeus”. Lula debocha da inteligência alheia em vez de pedir desculpas (não usou mesmo a palavra em discussão). No começo da semana disse que “faria tudo outra vez”, e agora, em visita a Guiana, voltou a falar da guerra, se referindo à operação em Gaza como “genocídio” e está condenando o gasto militar no mundo “em vez de combate à fome”. Se bem que o governo israelense dificulta um pedido de desculpas pelo baixo nível de suas declarações. Mas, desculpas, Lula não pedirá.

Comércio bilionário



Lula desdenha da relação comercial bilateral com Israel, que disparou na gestão Bolsonaro. Em 2019, o Brasil havia exportado meio bilhão de dólares (R$ 2,5 bilhões) em produtos para os israelenses. Em 2022 esse comércio saltou para quase R$ 10 bilhões (mais de US$ 1,9 bilhão). A relação foi turbinada pela abertura do mercado de petróleo em 2021 que, no ano seguinte, virariam o principal produto de exportação para Israel, garantindo receita de US$ 1 bilhão por ano.



De volta a universidade

Conhecidos publicamente muitas celebridades costumam mudar sua rotina, para encarar novos desafios. Uns deixam abandonam a fama em busca de mais sossego. Mais outros tantos também resolvem conciliar as duas coisas, a fama e novas oportunidade é que a aconteceu com a apresentadora Chris Flores, que está 4 meses afastada na TV, deixando de comandar o Fofocalizando, decisão tomada pela direção do SBT, depois que foi altamente criticada pela entrevista com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. Formada em jornalismo pela PUC-SP, resolveu voltar a mesma Universidade dessa vez para cursar História. Apesar de ser ‘caloura’ no disciplina ela se juntou ao ator Fábio Assunção que está no segundo ano de Ciências Sociais, para recepcionar os alunos e participar de uma roda de conversa para os alunos iniciantes.



Avisou antes

O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, já está avisando que “não faz o menor sentido discutir anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro”. É uma posição da maioria dos ministros do Supremo, caso essa intenção chegue, um dia, ao plenário da Alta Corte. Mendes também acha que o movimento da Avenida Paulista “não muda uma linha em relações às investigações, nem muda qualquer juízo ou entendimento do Supremo”. Por outro lado, há quem aposte que até o ministro “terrivelmente evangélico” André Mendonça discorda da possibilidade de anistia para os “pobres coitados” do 8 de janeiro.

Recaída

E nos últimos dias, Lula vem renovando seu estoque de críticas à Vale e ainda não esqueceu a remota possibilidade de Guido Mantega, culpado pelas pedaladas do governo de Dilma Rousseff, ocupar um cargo na mineradora. Agora, até voltou a incumbir o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da missão de tentar convencer diretores da Vale a endossarem a indicação de Mantega para uma boquinha como presidente ou conselheiro da empresa. Acionistas da Vale são radicalmente contra. Auxiliares de Lula chegaram até a elaborar um plano em que Mantega iria para o Conselho e Eduardo Bartolomeo permaneceria na presidência.

PÉROLA

“A Vale precisa prestar contas ao Brasil, não pode agir como a dona do país. As empresas brasileiras devem seguir o pensamento do governo”,

de LULA // que ainda não desistiu de emplacar um aliado na Vale

RECORDISTA

Geraldo Alckmin é o vice-presidente que mais assumiu a Presidência da República em 14 meses de governo desde a redemocratização. O ex-tucano já passou 82 dias no comando do país, enquanto Lula viajava ao Exterior. Agora, com a ida do petista ao Caribe (é sua 18ª viagem internacional) o vice Alckmin deverá completar 85 dias como chefe do Palácio do Planalto. Antes dele, o vice que passara mais tempo no cargo, era José Alencar (também foi vice de Lula). Alencar passou 78 dias na presidência no primeiro mandato: no segundo, 70 dias.

Na reserva

O Alto Comando do Exército está discutindo pleito de emissários do tenente-coronel Mauro Cid, considerado o “delator-mor” da República (ainda faltam novos depoimentos): passa à reserva na Força – e mantendo seus vencimentos integrais. Não seria promovido antes a coronel: manteria seu salário de R$ 27 mil mensais, mais algumas generosidades. Advogados de Cid alegam que o Código Militar Penal livra de culpa quem cometeu delitos por obediência à superior hierárquico. No caso em questão, o superior hierárquico seria o próprio comandante em chefe das Forças Armadas.

MEMÓRIA

Analistas estão lembrando que, desde a proclamação da República, o Brasil se especializou em perdoar militares que se envolveram em quarteladas. Foram 48 anistias a partir de 1895, quando o presidente Prudente de Moraes indultou rebeldes da Revolução Federalista. Em nome da conciliação, estimulou-se a permanência do golpismo na caserna. Agora, ao pregar a “borracha no passado”, Jair Bolsonaro tenta restaurar essa cultura de impunidade fardada – sem chance.

Outra acusação

Fausto Silva se viu novamente acusado de furar a fila do transplante após passar 20 dias na fila para receber um novo órgão. A Central de Transplantes do Estado de São Paulo reagiu e negou que o apresentador tenha furado a fila. O comprometimento do rim se deu pela insuficiência cardíaca, que o levou a um transplante de coração em agosto passado. E novamente, nas redes sociais, houve quem questionasse se ele furou ou não a fila. Fausto era o 13º e seguiu o rito de prioridade. Segundo o Ministério da Saúde, hoje no Brasil 39 mil pessoas aguardam um transplante de rim.

VALE TUDO

A Globo quer produzir o remake de Vale tudo, em 2025, ano em que o canal completará, 60 anos. A novela foi exibida entre maio de 1988 e janeiro de 1989. Com escassez de autores experientes e aposentadoria ou demissão de outros, a Globo necessita de um super autor que deverá repetir a trama, protagonizada por Regina Duarte, Gloria Pires e Beatriz Segall, sem suavizar os diálogos para agradar à patrulha. O autor ideal é Aguinaldo Silva, 80 anos, dispensado em 2020, depois de quatro décadas. Ele escreveu Vale tudo com Gilberto Braga e Leonor Basséres, ambos falecidos.



MISTURA FINA

A SENADORA Eliziane Gama (PSD-MA), ex-relatora da CPI dos atos de 8 de janeiro, iniciou uma campanha para ser a próxima presidente do Senado, no lugar de Rodrigo Pacheco. Ela reconhece que o caminho é longo. De cara, precisa convencer seus colegas que é a pessoa certa para essa função. Mais: Eliziane tentará garimpar o apoio de Lula. Ela atuou na campanha do petista e foi ponte importante com Lula junto ao eleitorado evangélico.

A POLÍCIA Federal está se unindo a sua congênere argentina para investigar um esquema internacional de contrabando de obras de arte, que teria ramificações em São Paulo. No começo de fevereiro, uma operação em Córdoba, realizado pela Polícia Nacional, apreendeu mais de uma centena de pinturas e peças sacras, além de uma coleção de coroas. Os objetos roubados teriam saído de Portugal e do Brasil, passando também pela Bolívia. O interesse da Justiça é também patrimonial. Nesses episódios de tráfico internacional, a Unesco determina a devolução dos bens culturais aos países de origem.

VALDEMAR Costa Neto, dono do PL, se livrou de um problema ao cortar o pagamento de salários de R$ 20 mil mensais a Marcelo Câmara, assessor direto de Jair Bolsonaro. Agora, o Capitão quer jogar o problema nos ombros de Tarcísio de Freitas, pleiteando um cargo de colaborador no governo de São Paulo. Tarcísio deverá arrumar logo: pedido do chefe não se recusa.

O CEO do Athlético-PR, Alexandre Leitão, está procurando investidores para a SAF do clube paranaense. Leitão tem conexões nos EUA, herança dos sete anos em que esteve na diretoria do Orlando City, um dos times da MIS (Major League Soccer) que, por muitos anos, pertenceu ao brasileiro Flávio Augusto da Silva. Informalmente, o Athlético-PR já sabe o que é ter um dono: leia-se Mario Celso Petraglia, ex-sócio da Inepar e comandante do clube há duas décadas.

A AUDIÊNCIA do primeiro Sem Censura, no começo da semana, na TV Brasil (é a emissora do governo federal), depois de um período fora da programação, não empolgou e teve audiência de 0,1%. É menos do que qualquer canal de notícias de TV por assinatura. Comandado por Cissa Guimarães, com salário de R$ 70 mil mensais – um dos mais altos da TV Brasil, o que já provocou ruídos entre os demais funcionários, a montagem do novo Sem Censura custou R$ 4,9 milhões.

