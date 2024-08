Caminhos da vida

Giba Um

de Tarcísio de Freitas, governador paulista, aliado de Ricardo Nunes (MDB), não citando o nome de Pablo Marçal (PRTB) em meio a acusações contra o correligionário do ex-coach.

Assessores do ministro Alexandre Silveira e a área técnica da Aneel cogitam a aplicação da bandeira amarela nas contas de luz em setembro (em agosto, está em vigor a bandeira verde). A mudança implicaria num acréscimo na tarifa de R$ 1,88 a cada 100 KWH consumidos.

Mais: o motivo do iminente da downgrade é um índice das chuvas abaixo da média em várias regiões no país. Ainda há uma possibilidade de manter a bandeira verde. Dependerá do ministério de Minas e Energia viabilizar o acionamento de térmicas com obras prontas, mas ainda sem contatos formais com o governo federal.

Brasil na disputa

Começou ontem a 81ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza com um total de 21 longas concorrendo ao prêmio de filme; 23 ao prêmio Orizzonti é uma seleção paralela da competição principal do Leão de Ouro (e mais 21 filmes Orizzonti extra) e mais 41 filmes que foram selecionados para serem exibidos fora da competição. O Brasil tem um dos 21 filmes na competição pelo grande prêmio é Eu ainda estou aqui, de Valter Salles, adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva (2015) que conta a história de Eunice Paiva, uma ativista que vai em busca de seu marido desaparecido Rubens Paiva (o pai do autor do livro), durante a Ditadura Militar (1971) estrelado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Que ainda exibirá o documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, que fala da influência do cristianismo evangélico na política de extrema direita no Brasil. Mais: o festival ainda conta com Kleber Mendonça Filho , cineasta, produtor e crítico de cinema, que integra o júri para escolha do melhor filme e Barbara Paz , atriz, cineasta, artista visual e produtora, que faz parte do júri do Prêmio Luigi de Laurentis de filme de estreia, que este ano tem como presidente do júri a atriz francesa Isabelle Huppert. Entre tantas que passaram pelo tapete do primeiro dia estavam, a modelo brasileira Izabel Goulart, Barbara Paz, Isabelle Hupert, Winona Ryder e Cate Blanchett.

Herdeiras vs. Cimed

A negociação com a Cimed, de João Adibe Marques, já é passado. Os advisers do Grupo Silvio Santos saíram em busca de um novo comprador para a fabricante de cosméticos Jequiti. A francesa Coty já foi procurada e o ativo também teria sido oferecido à Boticário. A venda para a Cimed já era dada como favas contadas. Só que, aos 44 minutos do segundo tempo, João Adibe resolveu regatear o valor que estava praticamente acertado. As herdeiras de Silvio Santos não gostaram da atitude, subiram nas tamancas e encerraram as negociações. Adibe achava que dobraria as filhas do famoso apresentador facilmente. Não dobrou. O próprio Silvio Santos tratou de confirmar o fim das tratativas com a Cimed. O grupo também afirmou que “a Jequiti continuará no seu projeto de transformação por uma estratégia voltada ao crescimento sustentável”.

Olho no varejo

Hoje, são 206 mil consultoras (é como são chamadas) da Jequiti espalhadas pelo Brasil (já foram 250 mil). Os produtos batizados com nomes de artistas foram reduzidos e atualmente, tem melhores vendas perfumes com os nomes de Celso Portiolli, Larissa Manoela e Carlinhos Maia. O projeto que vem sendo montado há dois anos e no qual a Jequiti aposta suas fichas é o desembarque dos produtos no varejo, ou seja, irão para as vitrines das farmácias e drogarias, para iniciar a ofensiva num novo território.

De volta a telinha

A atriz Alanis Guillen depois de quase dois anos fora da TV para descansar sua imagem em breve estará de volta as novelas. Ela irá dar vida a Michele, na próxima novela das 21h Mania de você, de João Emanuel Carneiro. A personagem é uma jovem íntegra e batalhadora, moradora de uma comunidade caiçara, se vira como pode para segurar a barra em casa e sonha em mudar de vida com o namorado, mas que terá sua vida destruída após cair em uma cilada. Durante este intervalo Alanis, não parou, mergulhou na publicidade, foi narradora do documentário Diário de Uma Onça e gravou a série Espécie Invasora produzida pelo Globoplay (que ainda não tem data de estreia). “Agora o foco volta para a TV. Novela é uma maratona que exige do artista estar bem fisicamente e, sobretudo, mentalmente”.

Teleféricos

Quem diria: esta semana, quando o candidato à prefeito de São Paulo Pablo Marçal era entrevistado na GloboNews, a resposta dada à primeira pergunta foi mais do que uma surpresa: queriam saber qual sua proposta para o sistema de transportes da cidade, onde ônibus trafegam a 16 quilômetros por hora. Aí, Marçal não deixou por menos: respondeu que instalaria teleféricos que transportariam passageiros a 22 quilômetros por hora. Lembrou Levy Fidelix, que presidiu o PRTB e sonhava com o “trem aéreo” em São Paulo.

Leais e traidores

O governo está colocando na mesa toda suas armas eleitorais. Por exemplo mais de 1.400 cargos vagos na administração Federal. O recado do Planalto para os aliados é curto e grosso. O governo só vai preencher essas cadeiras após o pleito de outubro, quando terá o mapa dos Leais e dos traidores. Nesse pacotão, estão diretorias de estatais e de agências reguladoras, Poços e Ministérios e autarquias, vagas no segundo Escalão de bancos públicos e superintendências de agências de desenvolvimento regional. Tem cargos para todos os gostos. Basta dançar conforme a música em outubro. Depois, é só tratar com o ministro Rui Costa (Casa Civil).

Pérola

“Seria um desastre ter em São Paulo um prefeito ligado ao crime organizado”,

RETIRADOS DO CARGO

Levantamento feito à base de dados do Tribunal Superior Eleitoral está mostrando que, em média, um prefeito perdeu o mandato a cada 12 dias desde 2007. Nesse período, foram realizadas 540 eleições suplementares por causa da cassação do eleito ou indeferimento de sua candidatura e do vice depois da votação. A convocação extraordinária dos eleitores se deu em situações em que a Justiça Eleitoral identificou irregularidades nas campanhas como caso de compra de votos ou abuso do poder político ou econômico. Resumo da ópera: 570 cidades tiveram novas disputas em todo o Brasil desde 2007.

Foro privilegiado 1

Sobrando denúncias de abuso de poder, faz falta PEC que extingue foro privilegiado para os ministros do STF, parlamentares e mais de 40 mil autoridades de todo o país, mas continua estacionada na Câmara desde 2018, após ter sido aprovada no Senado. A oposição priorizou a PEC como forma de combater excessos do supremo, mas a proposta não se move a mais de dois mil Dias. Além de Deputados do PL e Novo, União, PSB, Podemos insistem em sua inclusão na pauta e nada feito.

Foro privilegiado 2

Com o fim do privilégio de função, crimes comuns de autoridades seriam julgados na justiça de primeira instância E é isso que a Câmara quer evitar. A cúpula da casa teme que os deputados fiquem sujeitos a uma enxurrada de ações de 1ª instância motivadas pela busca de holofotes. Caberia ao STF julgar as ações apenas contra o Presidente da República ou vice e presidentes da Câmara e Senado e do próprio Supremo.

Reação à ameaça 1

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acusou a Aneel de “inércia" e até ameaçou "intervenção", sem que isso esteja previsto na lei das Agências Reguladoras. Com texto de 41 itens e 11 páginas, o diretor-geral Sandoval Feitosa lembra que Aneel se submete a controle externo apenas do Congresso, com o auxílio do TCU, acusação de Silveira sobre o falso "quadro massivo de atrasos" e “funcionamento deficiente" não vale.

Reação à ameaça 2

Ainda a batalha entre o ministro de Minas e Energia e a Aneel: além de demonstrar com certa elegância que o ministro está mal-informado, a agência aproveitou para fazer detalhada prestação de contas. Aproveitou para lembrar seu esvaziamento com a retirada de 35 servidores, 11 levados para o ministério de Silveira e cinco para o planalto. E lembrou também cortes e contingenciamentos comprometendo fiscalizações e consultas públicas.

Mistura Fina

A Justiça Eleitoral do Paraná rejeitou uma ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) que pretendia barrar a candidatura da deputada Rosângela Moro (União-SP) como vice-prefeita à prefeitura de Curitiba. Rosângela foi eleita deputada federal por São Paulo e agora voltou a ser elegível, segundo a promotoria eleitoral em “seu Estado de origem”. A parlamentar segue com legitimidade para concorrer na chapa de Ney Leprevost, também do União Brasil.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard deverá ir à China assinar acordos de empréstimo com bancos chineses, no valor superior a US$ 1 bilhão. Os chineses se tornarão credores da Petrobras e nem é necessário dizer quem pagará essa conta. A " nova política de preços" da Petrobras criou uma defasagem de preços que chegou a 30% e teve desabastecimento de diesel em vários lugares do país. A defasagem diminuiu o lucro. No segundo trimestre deste ano foi de 47% menor do que no ano passado. A capacidade de buscar investimentos foi prejudicada. Investidores foram hostilizados e sumiram.

O Grupo Ultra se movimenta para comprar as ações da Hidrovias do Brasil ainda em poder da Pátria Investimentos. A fatia corresponde a 10% do capital. Tomando-se como base apenas o valor de mercado da empresa, algo equivalente a R$ 280 milhões. A aquisição permitiria ao Ultra saltar para uma participação de 45%, um degrau a mais em sua frenética escalada. Em março, o grupo tinha menos de 5% da Hidrovias Brasil. Desde então, comprou seguidamente ações em poder do próprio Pátria e do Temasek, fundo soberano de Cingapura.

O Ministério Público da Venezuela voltou a intimar o candidato da oposição Edmundo González a depor sobre os crimes na divulgação das atas que provam a fraude eleitoral do ditador Nicolás Maduro. González já não apareceu na primeira intimação e há quem aposte que ele também não dará as caras nessa segunda. Ele tem medo de ser preso, no que muitos de seus companheiros apostam que aconteceria.

