Corumbá, a Detroit brasileira

Antes de qualquer resposta, é importante compreender o que é a transição energética: trata-se da passagem de uma matriz energética focada em combustíveis fósseis para uma com baixa ou zero emissões de carbono, baseada em fontes renováveis

O superaquecimento do planeta é uma das pautas climáticas mais debatidas nos últimos anos, e o Acordo de Paris é uma delas. O compromisso foi aprovado por 195 países, que se comprometeram a diminuir emissões de gases de efeito estufa, com o objetivo de fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas.

Para minimizar os impactos ambientais a longo prazo, uma das soluções mais recomendadas por especialistas é a transição energética, que propõe uma transformação na forma de produzir e de consumir energia, tornando-a menos poluente. Mas até que ponto podemos confiar nessa adaptação? Essa seria a única solução viável?

Porém, o resultado desta implementação pode gerar efeitos colaterais, como mencionado no artigo "Os mitos da energia estão desencadeando uma nova era das trevas na Europa", escrito por Brian Gitt e publicado no site da Real Clear Energy.

Ele usa como exemplo a real crise energética enfrentada pela Europa, com fábricas interrompendo as operações por conta do aumento dos preços da energia, famílias desembolsando 50% a mais pelo aquecimento de suas casas e o continente desestabilizando sua posição política ao se tornar dependente da Rússia para o gás natural.

Segundo Gitt, existem seis mitos sobre energia que precisam ser considerados nas discussões em torno do tema, entre os quais estão:

1) Eficiência das energias solar e eólica. Para o autor, embora haja potencial a ser explorado dessas energias, o mundo está muito distante de ser capaz de fabricar, implantar e manter essa energia com eficiência. Além disso, ele ressalta que as maiores reduções de emissões nos últimos 15 anos foram em razão da mudança do carvão para o gás natural, que produz apenas 10% dos poluentes atmosféricos e 50% do gás carbônico que o carvão emite.

2) Perigos da energia nuclear. Em um dos pontos mais polêmicos apontados por Gitt, ele cita que somente 200 pessoas morreram expostas à radiação de acidentes nucleares em mais de 60 anos. Nesse sentido, ele aponta que a energia nuclear é a maneira mais segura e confiável de gerar eletricidade com baixas emissões.

3) Lixo nuclear. Neste tópico, o autor indica que a energia nuclear é a única fonte de energia que evita que os resíduos entrem no meio ambiente. O exemplo utilizado é o dos Estados Unidos, onde todo o combustível nuclear gerado está contido com segurança e pode caber em um único campo de futebol empilhado a menos de 10 metros de altura. Além disso, o combustível nuclear utilizado não é estritamente lixo, e mais de 90% de sua energia potencial ainda permanece no combustível, mesmo após cinco anos operando em um reator.

4) Carros elétricos. Os veículos elétricos (EVs) são os mais almejados do momento, pois surgiram como alternativa benéfica ao meio ambiente. Porém, os EVs não eliminam as emissões, que só são transferidas do tubo de escape para a usina. A lógica é simples: se a fonte de alimentação estiver suja, o automóvel também estará. Outro ponto alertado por Gitt é que na China, onde são aguardadas mais de 50% de novas vendas de veículos elétricos, a maioria das usinas é movida a carvão, a alternativa de fonte de energia mais suja.

ESG é um assunto necessário, complexo, perene e repleto de nuances. Por isso é importante aprofundarmos o debate, incluindo os contrapontos (como esses citados no artigo de Gitt), que precisam ser analisados para que as ações relacionadas ao futuro do meio ambiente e do planeta sejam bem desenvolvidas e efetivas.