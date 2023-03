"Décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores (faz parte) mas não estou vendo meu voto ter valido a pena"

do escritor PAULO COELHO // opinando sobre o novo governo do presidente Lula

O governo Lula vai revogar medidas da gestão de Bolsonaro que flexibilizaram a venda de defensivos agrícolas no Brasil. um dos ativos é o Decreto 10.333, assinado em outubro de 2021. Alterou a Lei 7.802 a "Lei dos Agrotóxicos".

Mais: abrindo brecha para a comercialização no país de produtos até então proibidos. Além de proibir a distribuição dos produtos no país, o Planalto quer devolver ao Ministério da Saúde a prerrogativa de avaliar e autorizar ou não o uso de agrotóxico.

Benefícios

Dilma Rousseff acaba de ser confirmada nova presidente do New Devolopment Bank, o banco do Brics, até julho de 2025, tendo sido a única candidata ao posto, indicada por Lula.

O salário é de US$ 500 mil anuais (perto de R$ 2,6 milhões ao ano), ou seja, mais de R$ 220 mil mensais. Terá mordomia, automóvel com motorista e segurança, passagens internacionais, tudo incluído em seu pacote de benefícios. Desde sua fundação em 2015 até o fim de 2022, o banco do Brics aprovou US$ 32,8 bilhões destinados a 96 projetos.

No Brasil, dos 26 projetos propostos, quatro aguardam confirmação. ela também terá tradutores à sua disposição 24 horas por dia. A base do banco é em Xangai e a ex-presidente não fala uma palavra em inglês. E menos ainda em mandarim.

MIRANDO

O escândalo das joias da Arábia Saudita engrossou a lista de militares que ocuparam cargos na gestão Bolsonaro se tornarem alvos de investigações. Dezesseis são acusados de crimes desde a pandemia até prevaricação por fatos relacionados ao governo anterior.

A maior parte deles (9) é investigada por atuação do governo na pandemia e o restante (7) está no inquérito das milícias digitais, por ameaça ao STF e no recente caso das joias. O último a entrar na lista é o ex-ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque.

Espionagem

O presidente Lula encomendou ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que coloque lenha nas armações do senador Sérgio Moro, principalmente em fatos inéditos comprometedores e vinculados à Lava Jato. Vale também o desenterro de ossos da operação.

Tudo que possa comprometer Moro e sustentar o discurso de que as ameaças do PCC ao ex-ministro são "uma farsa". Não se sabe se a vendetta ganhará novos capítulos, mas qualquer coisa ficará guardado na gaveta especial do presidente. Um exemplo do que pode ganhar novas revelações é a relação de Moro com a CIA. Um curso de extensão pode virar uma suspeita de espionagem.

ACONTECENDO

Além de sua preocupação em "f... Sérgio Moro", o presidente Lula, em entrevista a um site, na semana passada, ficou "surpreso" quando o assunto entrou na paralisação da indústria automobilística (187 mil carros nos pátios das montadoras), reclamando das empresas que importam veículos.

Aí, demonstrou que não tem menor conhecimento do que acontece nesse setor e avisou que "chamaria a indústria automobilística para conversar". E emendou: "Vou perguntar: o que é que está acontecendo com vocês?". Os entrevistadores, todos petistas, se entreolharam.

Batendo recorde

A 10ª edição do Lollapalooza no Brasil que aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de março no autódromo de Interlagos mostrou porque é um dos festivais de música mais queridos do mundo, batendo o recorde de público reunindo cerca de 302,6 mil pessoas nos três dias.

A sexta-feira (24) foi o que levou mais público 103.350 pessoas, no sábado o festival reuniu 98.500 pessoas e domingo 100.750 pessoas. Lollapalooza que vem dos séculos XIX e XX, é uma expressão norte-americana que significa "uma extraordinária ou incomum coisa, pessoa, ou evento", teve entre suas atrações preferidas a banda Paralamas do Sucesso, o duo norte-americano Twenty One Pilots que substituiu a banda Blink-182, com muito louvor e arrancando muito aplausos; Lil Nas X, que em 2019 quebrou o recorde de Drake (que foi o ponto mais baixo do festival, por cancelar o show em cima da hora) de mais streams nos EUA de uma canção em uma semana (143 milhões); Tame Impala; Pitty; Billie Eilish.

O melhor show para o público presente foi o de Rosalía (que contou com a participação de Glória Groove). Entre expectadores estavam um monte de celebridades, que claro, ficaram na área vip. Entre tantas estavam, da esquerda para à direita, Priscila Alcantara e Bruna Marquezine; Alessandra Ambrósio e sua filha Anja; Alessandra Negrini (que faz sucesso em Travessia); Débora Falabella; e Mônica Martelli.

Poderoso e detestado

"Cada um de nós, começando por mim, deve baixar um pouco a vaidade e deixar o espírito coletivo reinar". Quando o baiano Rui Costa, chefe da Casa Civil, certo de que já era considerado o ministro "mais detestado" do governo Lula, disse essa frase, a maioria de seus colegas de ministério, não acreditou. Outro dia, quando pediu desculpas "por eventuais erros", a reação não foi diferente.

Sem se importar com lamúrias de correligionários, Lula tem feito questão de empoderar o auxiliar. Numa entrevista disse que ele é "uma espécie de defesa dos interesses do presidente da República". Costa e Fernando Haddad vivem se divergindo, lembrando os tempos de José Dirceu e Antônio Palocci. Ele é ríspido, demora na autorização de nomeações, chama a atenção de ministros em reuniões e dá chá de cadeira em muita gente. Para uma ala do governo, Lula colocou Costa na Casa Civil para cobrar desempenho e ser uma espécie de "gerentão" do Planalto.

Cercado por jornalistas, ele não responde perguntas e acelera o passo (o pessoal da mídia também não o tolera). Líderes importantes da Câmara prefeririam que ele não ocupasse o cargo. Nos últimos cias, andou fazendo retoques no arcabouço fiscal, o que irritou Fernando Haddad. Rui também tem poder na Bahia onde foi governador duas vezes: acaba de ver eleita sua mulher, Aline Peixoto, conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, com salário de R$ 35 mil mensais.

Sou mais interessante

Aos 44 anos a cantora, compositora e ilustradora Tulipa Ruiz apresenta sua nova turnê, "Habilidades extraordinárias", com um cajado nas mãos e explica o porquê: "Eu me acho mais interessante hoje do que com 34. É por isso que entro com o cajado nos shows.

Tem a ver com essa mulher que é senhora do seu destino". Por falar em destino, depois de dois casamentos ela está solteira e quer curtir um pouco a vida antes de embarcar em um novo relacionamento. "Estou ressignificando tudo, repensando a coisa da monogamia. Também estou gozando mais, desfrutando mais. A minha individualidade anda sagrada no momento. Já beijei mulher, mas nunca transei. Não tenho interesse em verbalizar que sou heterossexual porque isso me limita de muitas descobertas. Sou mais encantada por subjetividades do que por gêneros específicos".

Troca de barco

Candidato derrotado à Presidência no ano passado, Ciro Gomes estaria de malas prontas para trocar o PDT pelo PSDB, ao qual foi filiado no início de sua carreira, sob liderança do ex-senador Tasso Jereissati. Nos anos 90, Ciro foi governador do Ceará como candidato tucano. No PDT, um dirigente que tem certeza desse retorno acredita que, Ciro deve voltar para "arrumar" o PSDB. Se fizer a troca, Ciro reencontrará Tasso no partido de onde nunca saiu.

Novo influencer

Quem diria: livre da prisão domiciliar, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral, que anda com muitas horas livres, resolveu tentar a carreira de influencer. Em vídeos curtos, comenta assuntos triviais, filmes e séries e até mostra sua rotina de exercícios físicos, que aprendeu nos anos de prisão. Seu palco é um sofá. De vez em quando, comenta uma série de TV e até performance do elenco. E sempre diz que "tem saudades dos enlatados americanos".

Não voaram

Na semana passada, Fernando Haddad tentou uma sondagem para saber se Arthur Lira, presidente da Câmara, convidado a ir para a China e desistido de cara, não toparia mudar de ideia. Lira não deixou por menos: soltou um "Deus me livre" por não querer ficar 36 horas a bordo de um avião. É que no voo estava seu desafeto Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Por causa da pneumonia de Lula, ninguém voou: Haddad, Lira e Pacheco. E Alckmin não assumiu, interinamente a Presidência.

Outra versão

Há mais uma versão sobre o cancelamento da viagem de Lula (e 204 pessoas na entourage) à China: logo depois da pneumonia bacteriana ter sido detectada e o médico Roberto Kalil Filho ter liberado o presidente para viajar no dia seguinte, diplomatas de cá conversaram com os diplomatas de lá que, de cara, aconselharam que o petista não voasse até estar mais do que curado. Nessa postura, entendia-se também a proximidade do paciente com o chinês Xi Jinping.

MISTURA FINA

O GOVERNO tem planos para Roberto Mangabeira Unger no Conselho de Assessoramento da Presidência da República, que ainda nem existe. É um exemplo semelhante ao de André Lara Resende: enquanto não assumir a presidência do BC seria um nome certo para o colegiado. Mangabeira foi ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos no segundo mandato de Lula e no penúltimo ano de gestão de Dilma. Também foi conselheiro de Ciro Gomes na campanha de 2018.

O GOVERNO de Tarcísio de Freitas acaba de fazer modificações no Procon-SP e demitir aliados do deputado Celso Russomano e do líder do governo na Assembleia de São Paulo, Jorge Wilson. Ambos são Republicanos, mesmo partido de Tarcísio e mantinham influência no órgão. As relações entre o governador paulista e a legenda presidida pelo pastor Marcos Pereira (SP) estão estremecidas. Outros nomes do Procon ligados a Russomano e Wilson já foram demitidos em fevereiro. Detalhe: Tarcísio está com um pé no PSD de Gilberto Kassab.

O GOVERNO do Sergipe parcelou a devolução do valor pago a mais no salário de João Gabriel, Neto de Lula que, aos 19 anos, arrumou um empreguinho lá e recebeu o salário de R$ 6.692,84 no primeiro pagamento. O governo alegou que liberou o 13º em janeiro por engano. Em fevereiro, veio o primeiro desconto: R$ 372,61. O débito de R$ 1.1170,84 foi parcelado em três vezes.

NA noite de quinta-feira (23) da semana passada, quando soube que o Copom havia decidido manter a taxa de juros (Selic) em 13,75%, o ministro Luiz Marinho (Trabalho) berrava que iria recorrer ao pessoal da CUT para ir à casa de Roberto Campos Neto protestar e para cercar a sede do Banco Central. Interlocutores não levaram a ameaça muito a sério, ficaram empurrando a ideia com a barriga e pouco depois de um copo de água, Marinho recuou.

O MINISTÉRIO da Previdência convocou reunião do Conselho Nacional de Previdência Social para esta terça-feira (28) para decidir sobre o novo teto de juros do consignado para aposentados e pensionistas. O ministro Carlos Lupi praticamente controla os seis membros do Conselho. Fernando Haddad (Fazenda) avisa que o governo está verificando outros problemas sobre concessão de crédito a segurados do INSS, como o fato de aposentados estarem com dificuldade de pagar o rotativo do consignado.

PARA quem gosta de número e comparações: no Brasil, há muita discussão em torno dos subsídios econômicos. O país concedeu R$329,4 bilhões em subsídios, isenções e desonerações no ano passado, valor que representa 3,8% de tudo que é produzido na economia. O novo Bolsa Família tem um custo de R$ 175 bilhões anuais.

