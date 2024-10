"Direita sem Bolsonaro é golpe"

Artigos

Por Márcio Pereira, diretor-presidente da Fundect

Na reunião do 65º Fórum Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), realizada no início deste mês, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) apresentou o Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (Ibid), destacando o cenário dos ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação nos estados e sua evolução. A metodologia segue o Índice Global de Inovação (IGI), da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi), publicado desde 2007.

Na edição mais recente de 2024, o Brasil ocupa a 50ª posição no ranking mundial, sendo o primeiro da América Latina, mas caiu uma colocação em relação ao ano anterior. No mesmo ranking Ibid, Mato Grosso do Sul ocupa a 10ª posição nacional, situando-se entre os estados mais inovadores do País, o que comprova a força do seu ecossistema de ciência, tecnologia e inovação e seu potencial de crescimento. Esse avanço também é evidenciado no Ranking de Competitividade dos Estados (CLP), em que MS se destaca no capital humano (terceiro), nas estruturas de apoio à inovação (terceiro) e na concessão de bolsas de mestrado e doutorado (oitavo).

O desenvolvimento do ecossistema de inovação do Estado conta com apoio essencial da Secretaria de Estado Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e da execução de programas pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

De acordo com os dados da primeira edição do Ibid, a média nacional é de 0,291 ponto, com São Paulo sendo a grande referência, com 0,891 ponto. A região Centro-Oeste ocupa posições variadas, com o Distrito Federal em sétimo, Goiás em nono, Mato Grosso do Sul em 10º e Mato Grosso em 12º. As regiões Nordeste e Norte ficam nas últimas colocações.

A chegada de grandes empresas ao Estado, como a Suzano e a Arauco, trazendo investimentos bilionários, vem impulsionando uma revolução no ecossistema de inovação. Uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Financiadora de Projetos (Finep) trouxe o programa Centelha, que visa estimular a criação de empreendimentos inovadores na fase de ideação e divulgar a cultura empreendedora. Já foram fomentadas 80 startups, com R$ 6,5 milhões investidos em bolsas e subvenções.

Para mais avanços, o programa Tecnova apoia o desenvolvimento de produtos e processos inovadores de empresas sul-mato-grossenses em áreas como Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Saúde e Cidades Inteligentes. Parcerias com o Sebrae-MS e o Sistema Fiems também fortalecem o ecossistema de inovação, com iniciativas como o Living Lab e Challenges no Startup Sesi Fiems, promovendo o empreendedorismo inovador no Estado.

Investir em pesquisa e inovação é uma ponte invisível para o futuro, e essa é uma visão transformadora que guia nossa fundação.