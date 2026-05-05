"É muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar"

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Penduricalhos de Messias somam mais de R$83mil

Rejeitado para a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Jorge Messias, que ainda pode se consolar chefiando a Advocacia-Geral da União (AGU), faturou mais de R$83,1 mil em penduricalhos de janeiro a março, última data disponível do seu holerite. O contracheque do “Bessias” tem como remuneração básica bruta o valor de R$78.805,71, mas o abate-teto salva o pagador de impostos de ter que bancar a fatura e morde R$$46.593,83 do montante.

Manobra

O salário de Messias foi engordado com “verbas indenizatórias” e “distribuição de saldo de horários advocatícios”.

Marajá na AGU

Os honorários extras, por ter feito o que já é pago para fazer, somaram R$77,2 mil, sendo R$35,2 mil apenas em fevereiro.

Na conta

O restante (R$5,9 mil) veio da nebulosa “verba indenizatória”: R$2,1 mil em janeiro; valor que se repete em fevereiro, e R$1,6 mil em março.

Só em penduricalhos

Messias recebeu em 90 dias o que o brasileiro levaria quase dois anos (22 meses) ganhar, considerando salário médio de R$3,7 mil (Pnad).

Congresso ainda tem 80 vetos para analisar

Ainda estão pendentes de análise no Congresso Nacional 80 vetos presidenciais. Quase todos (79) foram assinados pelo presidente Lula (PT) no atual mandato, mas um deles permanece intocado desde junho de 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou trechos da lei aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado que previa o despacho gratuito de bagagens em viagens em companhias aéreas.

Prazo curto

O Congresso tem mais seis semanas de trabalho no primeiro semestre, antes do recesso parlamentar e depois só volta após as eleições.

Em tese

São 77 os vetos “sobrestando a pauta”, ou seja, deveriam ser analisados antes de qualquer outra matéria em sessão conjunta do Legislativo.

Presidente manda

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou na sessão que derrubou o veto à Lei da Dosimetria: ele define a ordem da análise.

Constrangedor

A OAB fez que não viu e nem ouviu o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Philippe de Mello Filho, declarando-se “vermelho”, em um discurso que chocou e indignou juízes “azuis” de todo o País. A OAB mostra que o aparelhamento esquerdista é mais amplo do que se supõe.

Nem pensar

O jurista Alexandre Rollo disse à TV BandNews que, além da OAB, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle externo da magistratura, pode agir no caso do presidente do TST. Mas não o farão.

Não é negócio

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) condena a barganha com o drama dos presos do 8 de janeiro e diz que a dosimetria é um direito, “questão humanitária não se negocia”, diz o deputado príncipe.

46 vezes

A ida de Lula (PT) para encontro com Donald Trump em Washington, nos Estados Unidos, vai marcar a 46ª vez que o presidente brasileiro realiza uma viagem internacional, somente durante o terceiro mandato.

Só coincidência

“Que coincidência!”, reagiu o ex-deputado Eduardo Bolsonaro sobre a decisão do governo Lula (PT) de proibir plataformas de previsão e apostas “logo quando disparam” as chances de vitória do irmão Flávio.

Como decide?

O furo na alfândega, na volta da viagem ao Caribe do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), agora está há uma semana nas mãos da Procuradoria-Geral da República, que vai decidir o destino do inquérito.

Andrei na mira

Deve dar em nada, mas o Novo acionou a sonada Comissão de Ética da Presidência e a Procuradoria da República contra o diretor-geral da PF. Andrei Rodrigues desfrutou de convescote (2024) bancado pelo Master.

Viagem perdida

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, deve ir hoje (5) à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado falar sobre o Banco Master. Como a CAE é dominada por lulistas, pouco deve sair de lá.

Pensando bem...

...o melhor programa de “desenrola” vai ficar para outubro.

PODER SEM PUDOR

Quem tem votos

De Dinarte Mariz aos jornalistas Carlos Castello Branco e Murilo Melo Filho: “Eu vetara a candidatura de Aluízio Alves ao governo do Rio Grande do Norte, quando ouvi do marechal Castelo Branco, no Planalto, a advertência: ‘Lá no seu Estado, segundo estou informado, quem tem votos é o dr. Aluízio’, disse. “Não seja por isto, presidente. Se fosse só por ter voto, quem devia estar sentado aí era Juscelino (Kubitscheck), que tem muitos votos, e não o senhor, que não os tem”.