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CLAÚDIO HUMBERTO

"É muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar"

Presidente Lula (PT), em mais um devaneio, ao assinar o tal 'Desenrola 2.0'

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

05/05/2026 - 07h00
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Penduricalhos de Messias somam mais de R$83mil

Rejeitado para a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Jorge Messias, que ainda pode se consolar chefiando a Advocacia-Geral da União (AGU), faturou mais de R$83,1 mil em penduricalhos de janeiro a março, última data disponível do seu holerite. O contracheque do “Bessias” tem como remuneração básica bruta o valor de R$78.805,71, mas o abate-teto salva o pagador de impostos de ter que bancar a fatura e morde R$$46.593,83 do montante.

Manobra

O salário de Messias foi engordado com “verbas indenizatórias” e “distribuição de saldo de horários advocatícios”.

Marajá na AGU

Os honorários extras, por ter feito o que já é pago para fazer, somaram R$77,2 mil, sendo R$35,2 mil apenas em fevereiro.

Na conta

O restante (R$5,9 mil) veio da nebulosa “verba indenizatória”: R$2,1 mil em janeiro; valor que se repete em fevereiro, e R$1,6 mil em março.

Só em penduricalhos

Messias recebeu em 90 dias o que o brasileiro levaria quase dois anos (22 meses) ganhar, considerando salário médio de R$3,7 mil (Pnad).

Congresso ainda tem 80 vetos para analisar

Ainda estão pendentes de análise no Congresso Nacional 80 vetos presidenciais. Quase todos (79) foram assinados pelo presidente Lula (PT) no atual mandato, mas um deles permanece intocado desde junho de 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou trechos da lei aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado que previa o despacho gratuito de bagagens em viagens em companhias aéreas.

Prazo curto

O Congresso tem mais seis semanas de trabalho no primeiro semestre, antes do recesso parlamentar e depois só volta após as eleições.

Em tese

São 77 os vetos “sobrestando a pauta”, ou seja, deveriam ser analisados antes de qualquer outra matéria em sessão conjunta do Legislativo.

Presidente manda

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou na sessão que derrubou o veto à Lei da Dosimetria: ele define a ordem da análise.

Constrangedor

A OAB fez que não viu e nem ouviu o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Philippe de Mello Filho, declarando-se “vermelho”, em um discurso que chocou e indignou juízes “azuis” de todo o País. A OAB mostra que o aparelhamento esquerdista é mais amplo do que se supõe.

Nem pensar

O jurista Alexandre Rollo disse à TV BandNews que, além da OAB, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle externo da magistratura, pode agir no caso do presidente do TST. Mas não o farão.

Não é negócio

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) condena a barganha com o drama dos presos do 8 de janeiro e diz que a dosimetria é um direito, “questão humanitária não se negocia”, diz o deputado príncipe.

46 vezes

A ida de Lula (PT) para encontro com Donald Trump em Washington, nos Estados Unidos, vai marcar a 46ª vez que o presidente brasileiro realiza uma viagem internacional, somente durante o terceiro mandato.

Só coincidência

“Que coincidência!”, reagiu o ex-deputado Eduardo Bolsonaro sobre a decisão do governo Lula (PT) de proibir plataformas de previsão e apostas “logo quando disparam” as chances de vitória do irmão Flávio.

Como decide?

O furo na alfândega, na volta da viagem ao Caribe do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), agora está há uma semana nas mãos da Procuradoria-Geral da República, que vai decidir o destino do inquérito.

Andrei na mira

Deve dar em nada, mas o Novo acionou a sonada Comissão de Ética da Presidência e a Procuradoria da República contra o diretor-geral da PF. Andrei Rodrigues desfrutou de convescote (2024) bancado pelo Master.

Viagem perdida

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, deve ir hoje (5) à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado falar sobre o Banco Master. Como a CAE é dominada por lulistas, pouco deve sair de lá.

Pensando bem...

...o melhor programa de “desenrola” vai ficar para outubro.

PODER SEM PUDOR

Quem tem votos

De Dinarte Mariz aos jornalistas Carlos Castello Branco e Murilo Melo Filho: “Eu vetara a candidatura de Aluízio Alves ao governo do Rio Grande do Norte, quando ouvi do marechal Castelo Branco, no Planalto, a advertência: ‘Lá no seu Estado, segundo estou informado, quem tem votos é o dr. Aluízio’, disse. “Não seja por isto, presidente. Se fosse só por ter voto, quem devia estar sentado aí era Juscelino (Kubitscheck), que tem muitos votos, e não o senhor, que não os tem”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"O Congresso reagiu, enfrentou o arbítrio e fez justiça"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre a derrubada ao veto de Lula à dosimetria

03/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Messias e Lula só tiveram reunião privada até 2024

Lula (PT) e Jorge Messias (AGU) fazem pose de amigos fraternais, mas a agenda oficial sinaliza que o petista não se empenharia pelo escolhido para a vaga de Luís Roberto Barroso como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). De fato, Lula não pediu voto para Messias a qualquer senador. Os encontros privados entre os dois só ocorreram até 2024 e, ainda assim, cada vez menos. Lula não repetiu 2023, quando recebeu Messias por dez vezes. Mais do que qualquer deputado ou senador.

Me erra

Em 2024, após Lula escantear o “Bessias” e escolher Flávio Dino para a vaga de Rosa Weber, foram só quatro despachos privados.

Diga que não estou

Não há, na agenda oficial de Lula, registro de encontros com o AGU em 2025. Nem mesmo este ano, lançado à própria sorte para tentar o STF.

Se vira

O abandono de Lula ficou evidente após a indicação ao Supremo. O petista não se deu ao trabalho de ligar e avisar o presidente do Senado.

Nem vem

Messias não é o único que Lula não teve interesse em receber este ano. Ao menos 13 ministros ainda não foram recebidos pelo petista em 2026.

Derrotas seguidas apontam problemas para Lula

As duas grandes derrotas do governo Lula (PT) no Congresso Nacional semana passada, primeiro com a rejeição histórica do seu indicado ao Supremo Tribunal Federal Jorge Messias e depois com a derrubada do veto à lei que vai reduzir penas dos condenados pelo 8/jan, prenunciam dificuldades que as pesquisas já indicam que o presidente vai enfrentar nas eleições. A média das seis principais pesquisas de segundo turno divulgadas em abril apontam Flávio com 44,8% e Lula com 44,3%.

No segundo turno

Lula lidera numericamente as pesquisas Nexus/BTG e CNT/MDA, Flávio está à frente na Atlas/Intel, Genial/Quaest, Apex/Futura e Datafolha.

Esperança petista

Nas simulações de primeiro turno, todos os seis institutos apontam liderança numérica de Lula, com até cinco pontos de vantagem.

Proibido

Até mesmo resultados de plataformas de previsão e apostas, agora proibidas no Brasil, indicam chance cada vez menor de vitória de Lula.

Sem risco

Após reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a governadora do DF, Celina Leão (PP), tranquilizou servidores e brasilienses: o Banco de Brasília (BRB) não será liquidado.

Quase dois terços

Os 318 deputados que votaram pela derrubada do veto de Lula (PT) à Lei da Dosimetria são suficientes até para alterar a Constituição. Eles representam 62% de toda Câmara. Os 49 senadores, 60,4%.

Liberou geral

Tanto o PSD, quanto o MDB, partidos que têm somados seis ministérios no governo petista, liberaram suas bancadas no Senado para a votação da derrubada do veto de Lula (PT) à Lei da Dosimetria.

Farmou aura’

Júlia Zanatta (PL-SC) contou que um jovem disse que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estava “farmando aura” na sessão da Dosimetria. Ao perguntar o significado, ele explicou: “Acumula carisma e moral”.

Nome definido

Pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL) reafirmou que a família Bolsonaro apoiará o nome do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) ao Senado, em Goiás.

Coluna CH, 28 anos

A Coluna Cláudio Humberto completa 28 anos neste domingo (3). Até hoje, são 10.227 edições ininterruptas desde 1998, passando por 14 eleições (gerais e municipais), oito legislaturas e cinco presidentes.

Impacto

O deputado Evair de Melo (PP-ES), avalia que há uma percepção crescente de desorganização e perda de credibilidade em órgãos como a Polícia Federal: “Decisões e posicionamentos impactam sua autonomia”.

Reconhecimento

Foi aprovado na Câmara, o projeto que estabelece jornada mensal de 144 horas para agentes da Segurança Pública. De autoria do deputado Sargento Portugal, a proposta remunera em dobro trabalho em feriados.

Pergunta na caneta

Tem prêmio de consolação para rejeitado ao STF?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Zona excelente

Disputando o governo do Paraná com Jayme Lerner, em 1994, Álvaro Dias resolveu apresentar algumas propostas que considerava inovadoras, como a criação de certas “zonas de excelência industriais”. Dias chegou em Realeza e, claro, prometeu a plenos pulmões, em discurso, que levaria ao município uma “zona de excelência”. O prefeito o interrompeu, preocupado: “O senhor explique melhor essa história porque vai ter gente achando que ‘zona de excelência’ é bordel com cama redonda e espelho no teto....”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Primeiro cabo eleitoral de Flávio é o descondenado"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da oposição na Câmara

02/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Governo prepara retaliação contra MDB e PSD

Dentro do Palácio do Planalto, que inclui Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria de Comunicação e o próprio Lula, existe a certeza de que o MDB e o PSD são os “traidores” que impuseram semana de humilhação e derrotas ao governo, com a rejeição de Jorge Messias (AGU) e a derrubada do veto ao projeto de redução de penas, o tal “PL da dosimetria”. Como a votação de indicados ao STF é secreta, o palácio só esperou um dia para puxar os votos do veto.

Até tu?

No MDB, o senador governista Eduardo Braga (AM), por exemplo, surpreendeu lulistas ao votar para derrubar o veto a dosimetria.

Chumbo trocado

Braga, que precisa renovar o mandato, anda insatisfeito com o PT amazonense, que pretende lançar Marcelo Ramos ao Senado.

Traição amazonense

Ainda no Amazonas, mas no PSD, o lulista Omar Aziz também engrossou a derrota do governo e enterrou o veto a redução de penas.

Retaliação rápida

A expectativa é que a as exonerações de indicados dos dois partidos no governo Lula tenham início já nos próximos dias.

Ligado ao ‘voo da mala’ de Motta foi alvo de CPI

Apontado pela Polícia Federal como dono do avião em que estava o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), Fernandin OIG teve o indiciamento pedido na CPI das Bets pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O relatório da senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) foi rejeitado. O avião particular que transportou Motta pousou em São Roque (SP), em 20 de abril de 2025, e as bagagens driblaram a fiscalização e não passaram pelo raio-x.

Blindagem suprema

Fernando chegou a comparecer à CPI, mas falou o que quis e quando quis. Estava protegido por habeas corpus concedido pelo STF.

Já te vi

Antes da CPI das Bets, o suposto dono do avião que levou Motta foi convidado em outra CPI, a que investigou Pirâmides Financeiras.

Doutor Fernandin

Na CPI da Câmara, em 2023, a vida foi bem mais fácil. Tido como “especialista” foi falar sobre “boas práticas” sobre criptoativos.

Evento raro

A última vez que o Congresso havia derrubado um veto de Lula (PT) foi em dezembro de 2023, quando reestabeleceu trechos da lei do marco temporal das terras indígenas que o presidente havia barrado.

Base esfarelada

Na votação que derrubou os vetos de Lula ao projeto da dosimetria, só seis partidos votaram 100% conforme orientação do governo para manter o veto, PT e os puxadinhos de sempre: PCdoB, Psol, PDT, PV e Rede.

Adiante

Para Rogério Marinho (PL-RN), a queda do veto de Lula ao PL da Dosimetria “é a derrota de um projeto de poder baseado no rancor”. O senador diz ainda que o Brasil quer virar a página e seguir em frente.

Não votou, mas...

O ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Rep-RS) não estava presente na sessão que analisou o veto de Lula, alegou problemas técnicos e não votou. Mas fez questão de registrar em ata que foi a favor da derrubada.

Gastança sem freio

Bateu os R$80,7 bilhões o déficit de março do setor público consolidado, que reúne União, Estados, municípios e estatais. É o pior resultado para o mês desde o início da série histórica, em 2002.

Presente e futuro

Ao publicar foto ao lado de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Alfredo Gaspar (PL-AL) afirmou: “O Brasil vai se reerguer, o sistema será desaparelhado e faremos valer a Constituição. Esses propósitos têm uma liderança”.

Não é ringue

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e outros parlamentares de oposição foram alvos de ataques de assessores ligados ao governo Lula ao chegar na sessão da derrubada do veto à Dosimetria. Foi necessária até a intervenção da Polícia Legislativa, que removeu os agressores.

Talaricagem

O burburinho na votação que derrubou o veto de Lula ao projeto da dosimetria era para identificar quem usou o microfone para acusar a deputada Talíria Petrone (Psol-SP) de “tomar o marido da colega”.

Pensando bem...

...no Congresso, resultado de votação vale mais que qualquer pesquisa.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Saída pela direita

O deputado Paes de Andrade (CE) integrava uma missão parlamentar que visitava a então Tcheco-Eslováquia quando recebeu a notícia de que o regime militar cassara o mandato do valente deputado Chico Pinto (BA), seu colega de MDB. Mais tarde, na recepção oferecida pelos anfitriões, Paes de Andrade fez – em francês – um vigoroso discurso contra aquela violência da ditadura. Ao final, ele perguntou ao deputado Célio Borja (Arena), sentado ao lado, o que achou do discurso. O governista Borja saiu pela tangente: “Achei o seu francês péssimo...”.

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