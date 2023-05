"Em vez de continuar ameaçando, marque data para a eleição"

GIBA UM

de JAIR BOLSONARO, falando do ex-ajudante de ordens Mauro Cid em entrevista a Veja

A Riachuelo acaba de fechar a sua loja-conceito (conhecida como flagship), localizada na Rua Oscar Freire esquina com a Rua Haddock Lobo, nos Jardins, região nobre de São Paulo. Inaugurada há quase dez anos, em novembro de 2013, a loja ocupava 1.200 metros.

Mais: a inauguração da loja fez parte de um projeto de sofisticação da marca e, na ocasião, foi anunciado que o local funcionaria como um "cartão de visitas" da Riachuelo. A maioria das lojas da rede varejista atravessam período difícil.

"Nunca tive nenhum motivo para desconfiar dele, Tenho um carinho muito especial por ele. É filho de um general da minha turma, considero um filho",

In - Tatuagem no ombro e braço

Out - Tatuagem no rosto e pescoço

Chegou aos 21 anos

Quem há viu aos 3 anos num quadro de calouros do Programa Raul Gil, achava ela muito engraçadinha, mas nem imaginaram que ela fosse se tornar esse fenômeno com mais de 47 milhões de seguidores no Instagram. Estamos falando de Maisa Silva, que hoje completa 21 anos.

Capa da revista Harper's Bazaar Brasil, ela teve sua carreira consolidada por diversos trabalhos no SBT, entre novelas e apresentação de programas. Agora com contrato com a Globo, e se prepara para morar sozinha.

Na emissora carioca ela está cotada para apresentar algumas atrações, que a Globo mantém em segredo. Enquanto não aparece definitivamente na Globo ela poderá ser vista a partir de 5 de junho na segunda temporada de De volta aos 15, na Netflix. Mais: ela realizou um grande sonho em trabalhar com Gloria Pires no filme Desapega.

Sobre a nova idade ela descreve: "Para mim, os 21 fazem parte, na verdade, dos 20. E eles, sim, foram um novo ciclo, uma nova era. Os 21 são uma continuidade. Chego mais consciente da minha felicidade, da importância de viver o momento e grata pela fase da vida que estou vivendo. Muito feliz e isso é o que importa; é nisso que quero focar até os meus 30. Dos 20 aos 30, considero um ciclo. Quero ter esta felicidade e continuar aprendendo".

"Estrela arrogante"

Muitos funcionários da Band não ficaram tristes com a saída de Fausto Silva da emissora depois de um ano e meio correndo atrás de audiência e de mais patrocinadores.

Eles consideraram que, durante o tempo em que manteve seu programa no ar lá, teve sua "boa fama enterrada" e transformou-se numa "estrela arrogante" (as expressões rechearam colunas especializadas em TV).

Não conversava com colegas e exigia que o caminho entre o camarim (onde se trancava, de vez em quando) e o palco estivesse vazio (não tolerava eventuais admiradores por perto).

Na conversa com diretores, mais Johnny Saad, foi informado de que a Band não conseguiria mais manter seu salário e o apresentador tentou manter o programa uma vez por semana, não tendo chegado a um acordo. Aí, combinaram sua saída da Band.

Detalhe: uma vez por semana à noite (e não aos domingos) foi a proposta da Globo que ele não topou e foi para emissora do Morumbi. A ideia divulgada de que o filho do Faustão, João Guilherme e a ex-garota do tempo e apresentadora Anne Lotterman continuariam apresentando o programa durará dois ou três meses.

A Band quer uma atração por noite e uma delas deverá ser de Zeca Camargo. A emissora não coloca fé nos sucessores de Fausto Silva.

Mais: no total de um ano e meio, a Band alcançou um prejuízo de R$ 50 milhões, além da dispensa de grande parte dos integrantes do programa, Mais: Faustão está vendendo seus triplex no Morumbi e pede R$ 120 milhões. Sua fortuna, hoje, está estimada em R$ 1,1 bilhão.

Subindo a Temperatura

Alessandra Negrini acaba de se despedir da personagem Guida da novela Travessia, mas nem por causa disso ela deixa de chamar a atenção (mais uma vez) de diversos seguidores por divulgar fotos em frente ao espelho somente de lingerie (foi uma sequência de três fotos que teve quase 2 milhões de visualizações, nos dois primeiros dias).

A atriz mostra que está em plena forma aos 52 anos e com dois filhos, Antônio, de 26 anos de seu relacionamento com Murilo Benicio e Betina, de 18 anos, de seu casamento com o cantor Otto.

Atualmente Negrini está solteira e diz que vai aproveitar para descansar um pouco, antes de seu próximo trabalho, mas diz que sempre é grata por cada trabalho.

"Vale a pena. Tudo que é muito difícil, quando você chega no final, você fica feliz que você venceu, cumpriu a missão, e isso acaba transformando a sua vida".

Circula nas redes sociais um vídeo gravado por Lula (não está registrado à época) quando ataca delegados da Polícia Federal, procuradores e juízes que não descansaram até que ele fosse preso.

Agora, livre, leve e solto, avisa que "não os deixarei quietos porque mentiram no inquérito" e que "não adianta a imprensa tentar dar cobertura a Dallagnol" (teve sua candidatura cassada depois de eleito). E segue: "Eles todos vão tomar do veneno que me obrigaram a tomar. Eu nunca tomei remédio tarja preta para dormir e eles vão aprender a tomar".

Suplicy na vice

Enquanto Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo no ano que vem, está mudando seu figurino e adotando terno e gravata na maioria dos eventos que comparece (camisa esporte e tênis ficaram relegados apenas para áreas da periferia), o PT, que pela primeira vez não terá candidato próprio (apoia Boulos), poderá ter o nome de um petista histórico como candidato a vice.

É Eduardo Matarazzo Suplicy (mais de 800 mil votos para deputado estadual nas últimas eleições). Suplicy ainda está estudando a hipótese.

Receita nova

Há quem acredita que o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, esteja pretendendo cortar apenas parte dos R$ 600 bilhões em incentivos fiscais somente neste ano.

O governo, contudo, está sentado num pote de mel para o aumento da arrecadação durante toda a gestão Lula. Se raspar 25% do valor total dos benefícios, como quer Haddad, já terá R$ 150 bilhões este ano.

Cobrirá com folga a receita adicional do mesmo valor previsto para fechar o arcabouço fiscal. Mantido o percentual de corte de incentivos até 2026, o governo teria R$ 600 milhões a mais no acumulado de quatro anos.

Em seu terceiro mandato, Lula não tem se preocupado com aparentar uma vida frugal e espartana, como nos anos de sindicalista e de líder do PT diz a revista Crusoé.

"Já no seu ato de posse, o presidente assinou o documento oficial com uma caneta Montblanc de 7,7 mil reais". Depois fala sobre o sofá de mais de R$ 60 mil para o Alvorada e de uma poltrona de 49 mil reais e lembra que ele é assim "desde que foi morar lá, pela primeira vez em 2003".

Outra CPI

Agora, deputados independentes e de oposição articulam a criação de mais uma CPI para apurar supostos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Já são 139 assinaturas pela instalação.

O partido Novo, que criou até abaixo-assinado pró-CPI, avisa que a comissão objetiva restabelecer "o equilíbrio entre os Poderes" porque "houve excessos no Judiciário e todos e qualquer indício de abuso de autoridade precisa ser investigado".

O movimento ganhou força com a cassação do mandato de Deltan Dallagnol (Podemos-PR), eleito com quase 350 mil votos.

Em meio aos preparativos para o encontro de chefes do governo sul-americanos no próximo dia 30, em Brasília, um ponto tem merecido atenção especial do Itamaraty: a possibilidade de um encontro reservado entre Lula e o presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou atribui ao presidente brasileiro o esfriamento das negociações para um Tratado de Livre Comércio entre Uruguai e China.

As tratativas perderam temperatura depois da recente passagem de Lula por Pequim. Lula é contra o acordo bilateral, acha que esses tratados devem ser fechados no âmbito do Mercosul.

De volta

Depois de enfrentar percalços da Lava Jato, o executivo Eduardo Antonello, ex-CEo da Golar Power, está de volta ao mercado.

Aos investidores, tem acenado com a promessa de projetos grandiosos na área de gás natural liquefeito. Enquanto esteve à frente da Golar Power um joint venture entre a norueguesa LNG e o fundo norte-americano Stonepak Antonello liderou uma leva de empreendimentos no segmento.

Hoje, a empresa tem oito terminais de regaseificação de GNL, já em operação ou em construção no país. Detalhe: o STJ anulou todas as investigações contra ele.

Além de defender o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o ex-presidente Jair Bolsonaro em entrevista à Veja garantiu que muitas pessoas já queriam prendê-lo e por isso estão buscando de alguma maneira ligar seu nome a atos antidemocráticos e outras coisas, que afirmam que não são verdadeiras.

Ele ainda faz uma comparação com a prisão da ex-presidente boliviana Jeanine Áñez por participar de atos contra a democracia.

"Para ter algum motivo que justificasse isso, eu precisaria ter feito pelo menos 10% do que ela fez. E eu fiz 0%. Algumas pessoas importantes, não vou dizer os nomes, já diziam antes de acabar o governo que querem me prender. Uma prisão light, apenas para me carimbar com a pecha de ex-presidiário".

A BRF, dona da marca Sadia e Perdigão, está em negociações para a venda de precatórios, créditos tributários e ativos judiciais, avaliados em cerca de R$ 2 bilhões. Empresas gestoras especializadas em ativos judiciais conhecidos no mercado como special situations, estão avançadas nesse processo.

O BTG Pactual, que tem uma área específica para esses tipos de ativos, é um dos potenciais interessados. Outra alternativa seria levantar recursos no mercado usando esses ativos como garantia. A BRF encerrou o primeiro trimestre do ano com dívida líquida de R$ 15,29 bilhões.

VALDEMAR Costa Neto (PL), Ciro Nogueira (PP) e até Flávio Bolsonaro (também do PL) começam a admitir que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro acontecerá em meio aos processo que o ex-presidente enfrenta. Por isso, em campos diferentes, pensam em novo nome da direita para concorrer ao Planalto em 2026. Acreditam ainda que O próprio Bolsonaro está pronto para essa possibilidade e se transformaria em grande "cabo eleitoral".

A DEFENSORIA Pública do DF enviou à Câmara Legislativa projeto que aumenta os próprios salários em 18%, em três vezes, como no reajuste do governador Ibaneis Rocha (MDB) aos servidores. A Defensoria, contudo, esqueceu de avisar os deputados a inclusão de um jabuti criando 90 cargos. O custo total chegará a R$ 144 milhões e não existe orçamento para bancar a despesa. Resumindo: se for aprovado, Ibaneis veta.

O ASSUNTO vem sendo tratado com a maior discrição: apesar do procedimento no quadril de Lula estar confirmado para junho ou julho, em razão de uma artrose que aflige por constantes vezes, que chegam a complicar até mesmo seu andar, são insistentes em Brasília as suspeitas de que o problema poderia ser mais grave do que se divulga. Artrose é o desgaste do tecido de proteção nas extremidades dos ossos (cartilagem) que ocorre gradualmente e piora ao longo do tempo.

A PRESIDENTE nacional do PT, Gleisi Hoffmann classificou como "ultrajante" a indicação do deputado Ricardo Salles (PL-SP) para a relatoria da CPI do MST. "Mostra que o objetivo é criminalizar o movimento. Vocês sabem que é o ex-ministro bolsonarista. E ainda um militar e um delegado no comando da comissão. Qual é o propósito?".

PRODUTIVIDADE não é problema dos juízes brasileiros, que em média julgaram 1.588 processos em 2021. A título de comparação, anualmente são 800 processos por magistrado na Espanha, 620 na Argentina, 530 na Itália, 400 nos Estados Unidos e 350 na Alemanha. Na média, os brasileiros julgam mais processos do que nesses países.

O PROBLEMA também não é excesso de juízes por habitantes. O Brasil tem um juiz para cada 11.764 habitantes, na Espanha, um para cada 8.929 habitantes, Suécia um para cada 8.621 habitantes, Itália um para cada 8.403 habitantes, Portugal um para cada 5.155 habitantes e Alemanha um para cada 4 mil habitantes. Das dificuldades, a mais importante é o congestionamento do sistema: são 77 milhões de processos em tramitação. Só em 2021, 28 milhões de casos novos.