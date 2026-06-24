"Eu observei o Brasil, o líder de lá, que conheço um pouco. Para ser sincero, não penso nele...

Colecionadores de frases ridículas ou sem sentido produzidas por políticos, como Lula ou integrantes do clã Bolsonaro, especialmente Eduardo e Flávio, já podem acrescentar às suas coleções algumas preciosidades produzidas pelo presidente americano Donald Trump.

Mais: durante o G7, quando entrou numa sala repleta de governantes já acomodados e bradou: "Eu sou o chefe". Alguns deram risada, mas Trump pretendia demonstrar poder. Em Évian, ao receber uma camiseta da seleção alemã do chanceler Friedrich Merz, Trump sequer se levantou.

Uma nova etapa

A cantora Simone Mendes é a estrela da capa da 23ª edição da Billboard Brasil. Em entrevista, a artista revelou detalhes sobre sua trajetória, seus novos projetos e o momento vibrante que vive em sua carreira solo, iniciada em 2023. "Eu venho escrevendo minha história há muito tempo... Degrau por degrau, construindo a minha história na música de uma forma muito honesta, muito justa, com muito amor, carinho e dedicação." Em 2026, Simone lançou o projeto "O Melhor de Mim" em parceria com seus fãs e apresentou o single "Direitos Iguais", que já se destaca em suas apresentações. Além disso, reuniu grandes nomes do sertanejo para o DVD "Minhas Memórias", uma homenagem às músicas que marcaram sua infância."Quero trazer aquilo que me ensinou o que é ser artista." Natural da Bahia, Simone realizou seus sonhos e consolidou-se como uma das cantoras mais admiradas do Brasil. De quebra, sua autenticidade também serviu de inspiração para a nova linha de calçados da Bebecê em colaboração com a cantora, da qual participou ativamente com sugestões e ideias. A coleção alia elegância, conforto e estilo, oferecendo modelos adequados para diversas ocasiões e refletindo a essência da artista: emoção, personalidade e coragem para seguir em frente.

CBF: caça às bruxas

Enquanto a Seleção Brasileira prepara-se para o jogo de amanhã contra a Escócia, a CBF afunda numa rede de intrigas. O presidente da entidade, Samir Xaud, promete uma caça às bruxas para identificar a eventual participação de funcionários no vazamento de seus gastos nos Estados Unidos — despesas, diga-se de passagem, que estão numa rota cinzenta entre o institucional e o pessoal. Na semana passada, surgiram informações de que a CBF estaria bancando a hospedagem não apenas da esposa, mas também de uma suposta amante de Xaud. O dirigente entrou numa espécie de surto paranoico. Nos últimos dias, passou a descontar em tudo e em todos, de seus pares na diretoria aos demais níveis hierárquicos da CBF. A ponto de sair do radar dos demais dirigentes da entidade: após a notícia se espalhar pela imprensa, Xaud tem evitado compartilhar seus deslocamentos dentro dos Estados Unidos com pessoas da Confederação. Para onde olha, ele enxerga "um inimigo". Os analistas acham que ele não está de todo errado. No entorno do cartola, o fogo amigo é atribuído a Gustavo Dias Henrique, o poderoso vice-presidente da Confederação, tido, na prática, como o real mandatário da entidade.

Dinheirama

Para quem não tem nem ideia: o orçamento da CBF para 2026 é de R$ 2,7 bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão em receitas que ficam diretamente no caixa central para operações. Há ainda R$ 1 bilhão em patrocínios de 12 parceiros comerciais. O presidente Samir Xaud, que muita gente nem sabe de onde saiu para comandar a CBF, recebe mensalmente R$ 383,6 mil, que, arredondados para R$ 400 mil, significam um rendimento anual de aproximadamente R$ 5 milhões. Xaud pilota a dinheirama com os olhos arregalados e exerce um irresistível controle sobre uma montanha de dinheiro que nunca havia passado diante de seu nariz.

O amor floresceu

A apresentadora Sabrina Sato, 45 anos, comoveu seus seguidores ao anunciar, na segunda (22), que está esperando seu primeiro filho com Nicolas Prattes, 29 anos. A revelação aconteceu em um vídeo especial apresentado por Zoe, filha de Sabrina, que compartilhou com alegria: "Todos os dias, antes de eu dormir, converso com o Papai do Céu. Agradeço pela minha família, pelos meus amigos e depois faço um pedido. O mesmo pedido todos os dias. Desde quando eu tinha cinco anos." Então anuncia que seu desejo finalmente se tornou realidade: "Gente, minha mãe tá grávida!". Em sua publicação, Sabrina celebrou essa fase com a frase: "O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo." A notícia torna-se ainda mais significativa após a apresentadora ter enfrentado um aborto espontâneo em 2024, durante sua primeira gestação com o parceiro. Com a chegada do novo bebê, muitos fãs já se perguntam se Sabrina irá desfilar normalmente no Carnaval de 2027. Em 2024, ela havia manifestado o desejo de desfilar grávida no ano seguinte, mas a gestação foi interrompida nos primeiros meses. Agora, o público acompanha com carinho essa nova etapa na vida da apresentadora.

"Convidado trapalhão"

Após a participação polêmica como um "convidado trapalhão" — nome de um filme de Peter Sellers — no G7, Lula retornou ao Brasil com a mesma fala que deixou na França, depois de afirmar coisas como "nunca fui esquerdista". Mais: Lula não gostou da reação de Jaques Wagner após as denúncias que desabaram sobre sua cabeça. O senador afirmou que "fogo amigo sempre aparece, mas eu prefiro confiar na minha relação e na confiança de Lula", referindo-se aos pedidos para que deixe a liderança do PT no Senado. E é exatamente isso que o presidente deverá lhe pedir: ele teme sequelas em sua campanha rumo ao quarto mandato.



Artistas nas campanhas

O presidente Lula já aposta na proximidade com artistas nacionais ligados à esquerda e ao círculo da primeira-dama Janja da Silva. Ela atua como interlocutora de artistas, músicos e produtores culturais. Chico Buarque é uma das peças-chave, mais uma vez, na campanha presidencial de Lula. Do outro lado, misturando as denúncias contra Jaques Wagner a supostas ligações de Lula com Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro posa para fotos ao lado de Zezé Di Camargo, que, em outras épocas, era garoto-propaganda do próprio Lula. Em uma dessas imagens, o cantor aparece com uma camiseta onde se lê: "O agro é top".

Pérola "Eu observei o Brasil, o líder de lá, que conheço um pouco. Para ser sincero, não penso nele. Não poderia me importar menos. Ele é um tipo diferente de pessoa, muito volátil. Eu o vi fazendo um discurso. Foi um discurso muito volátil, e tudo bem", de Donald Trump, ainda no G7, sobre o comportamento de Lula no recente evento na França.

Outra coleção

Ainda sobre as frases de Trump: a primeira-ministra Giorgia Meloni também tentou agradá-lo e pagou o preço. O americano comentou: "Ela me implorou para tirar uma foto comigo. Eu não teria tirado, mas fiquei com pena". Meloni limitou-se a dizer que se sentiu "humilhada" ao ouvir o comentário. Trump está longe de ser um diplomata: numa semana abriu as portas da Casa Branca para Lula e, pouco mais de uma semana depois, elogiou Flávio Bolsonaro, confundindo-o com o irmão Eduardo, e virou as costas para o brasileiro no G7.

Dívidas rurais 1

A Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), presidida por Pedro Lupion (PP-PR), articula-se contra o que considera ser uma operação tartaruga montada pelo Planalto em parceria com Hugo Motta, presidente da Câmara, para retardar a votação do projeto de renegociação das dívidas rurais. Deputados ligados ao agronegócio discutem medidas de retaliação, incluindo a redução deliberada do quórum em votações de interesse do governo. A avaliação dos ruralistas é que o governo tenta ganhar tempo para desgastar a proposta e reduzir a pressão política criada após sua aprovação no Senado.

Dívidas rurais 2

Na semana passada, circulava a informação de que Motta pretende submeter a proposta a um longo périplo por comissões e audiências públicas, o que empurraria sua votação para depois do recesso parlamentar ou até mesmo para após as eleições. O projeto, aprovado pelos senadores, cria mecanismos para alongamento e renegociação de passivos do setor agropecuário, utilizando recursos do Fundo Social do Pré-Sal, fundos constitucionais e outras fontes de financiamento. O texto prevê um limite inicial de R$ 30 bilhões em crédito, mas o universo potencial de dívidas alcançadas pode chegar a R$ 140 bilhões, segundo estimativa da Fazenda.

Legado de Abram 1

Com o título "Transformar instituições. Inspirar gerações", a FecomercioSP, o Sesc, o Senac e os sindicatos empresariais publicaram um anúncio de página inteira sobre a apresentação da nova diretoria da entidade, hoje, no Teatro do Sesc Pinheiros, em São Paulo, e a homenagem ao presidente Abram Szajman e seu legado após mais de quatro décadas no comando do grupo, transformando seus integrantes em "agentes de transformação". Na página, há fotos de Szajman e de Ivo Dall'Acqua Junior, eleito para a presidência da FecomercioSP. Abram introduziu áreas como Hotelaria, Fotografia, Moda e Gestão Ambiental no Senac, que hoje conta com 63 unidades, três campi universitários, dois hotéis e mais de 2,3 milhões de estudantes.

Legado de Abram 2

Sob a liderança de Abram, o Sesc SP expandiu sua presença de 9 para 43 unidades, levando qualidade de vida a mais de 30 milhões de pessoas e tornando-se um modelo global de acesso à cultura, saúde, esporte, lazer e cidadania. O legado avança com a eleição de Dall'Acqua, numa transição sólida que assegura a defesa da livre iniciativa, da liderança sindical patronal e do desenvolvimento socioeconômico do país. Ele integra os quadros da federação desde 1980, é advogado, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e uma das principais vozes da Conferência Internacional do Trabalho da OIT, em Genebra.

Mistura Fina

O presidente da WEG, Alberto Kuba, tem mantido intensa interlocução com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. As conversas passam pela estratégia de negociação do governo Lula com Washington e pelo pleito de medidas compensatórias capazes de mitigar o impacto da nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A mobilização da WEG é proporcional ao estrago que o tarifaço de Trump pode causar em seus negócios.

A WEG produz motores elétricos, transformadores, sistemas de automação, equipamentos para transmissão de energia e soluções ligadas à eletrificação e à transição energética. Em 2025, a companhia registrou receita trimestral superior a R$ 10 bilhões. Cerca de 25% de sua produção é destinada aos Estados Unidos. O temor da companhia é que Washington retalie países acusados de práticas comerciais consideradas desleais, como ocorreu com a China. O governo americano pode impor tarifas ou restrições comerciais sobre produtos considerados estratégicos para a segurança nacional.

O imóvel de R$ 2,5 milhões em Salvador, que teria sido negociado como propina para o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, vale dez vezes menos do que o apartamento de luxo no edifício Mansão Victory Tower, onde mora o senador. Localizado no Corredor da Vitória, endereço com um dos metros quadrados mais caros de Salvador, um apartamento como o de Wagner pode custar mais de R$ 20 milhões. O prédio, da figura que adora luxos, tem píer privativo e teleférico para a Baía de Todos-os-Santos.

In - Moletom peluciado

Out - Moletom careca