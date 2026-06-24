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Giba Um

"Eu observei o Brasil, o líder de lá, que conheço um pouco. Para ser sincero, não penso nele...

...Não poderia me importar menos. Ele é um tipo diferente de pessoa, muito volátil. Eu o vi fazendo um discurso. Foi um discurso muito volátil, e tudo bem", de Donald Trump, ainda no G7, sobre o comportamento de Lula no recente evento na França

Giba Um

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24/06/2026 - 06h00
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Colecionadores de frases ridículas ou sem sentido produzidas por políticos, como Lula ou integrantes do clã Bolsonaro, especialmente Eduardo e Flávio, já podem acrescentar às suas coleções algumas preciosidades produzidas pelo presidente americano Donald Trump.

Mais: durante o G7, quando entrou numa sala repleta de governantes já acomodados e bradou: "Eu sou o chefe". Alguns deram risada, mas Trump pretendia demonstrar poder. Em Évian, ao receber uma camiseta da seleção alemã do chanceler Friedrich Merz, Trump sequer se levantou.

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Uma nova etapa

A cantora Simone Mendes é a estrela da capa da 23ª edição da Billboard Brasil. Em entrevista, a artista revelou detalhes sobre sua trajetória, seus novos projetos e o momento vibrante que vive em sua carreira solo, iniciada em 2023. "Eu venho escrevendo minha história há muito tempo... Degrau por degrau, construindo a minha história na música de uma forma muito honesta, muito justa, com muito amor, carinho e dedicação." Em 2026, Simone lançou o projeto "O Melhor de Mim" em parceria com seus fãs e apresentou o single "Direitos Iguais", que já se destaca em suas apresentações. Além disso, reuniu grandes nomes do sertanejo para o DVD "Minhas Memórias", uma homenagem às músicas que marcaram sua infância."Quero trazer aquilo que me ensinou o que é ser artista." Natural da Bahia, Simone realizou seus sonhos e consolidou-se como uma das cantoras mais admiradas do Brasil. De quebra, sua autenticidade também serviu de inspiração para a nova linha de calçados da Bebecê em colaboração com a cantora, da qual participou ativamente com sugestões e ideias. A coleção alia elegância, conforto e estilo, oferecendo modelos adequados para diversas ocasiões e refletindo a essência da artista: emoção, personalidade e coragem para seguir em frente.

CBF: caça às bruxas

Enquanto a Seleção Brasileira prepara-se para o jogo de amanhã contra a Escócia, a CBF afunda numa rede de intrigas. O presidente da entidade, Samir Xaud, promete uma caça às bruxas para identificar a eventual participação de funcionários no vazamento de seus gastos nos Estados Unidos — despesas, diga-se de passagem, que estão numa rota cinzenta entre o institucional e o pessoal. Na semana passada, surgiram informações de que a CBF estaria bancando a hospedagem não apenas da esposa, mas também de uma suposta amante de Xaud. O dirigente entrou numa espécie de surto paranoico. Nos últimos dias, passou a descontar em tudo e em todos, de seus pares na diretoria aos demais níveis hierárquicos da CBF. A ponto de sair do radar dos demais dirigentes da entidade: após a notícia se espalhar pela imprensa, Xaud tem evitado compartilhar seus deslocamentos dentro dos Estados Unidos com pessoas da Confederação. Para onde olha, ele enxerga "um inimigo". Os analistas acham que ele não está de todo errado. No entorno do cartola, o fogo amigo é atribuído a Gustavo Dias Henrique, o poderoso vice-presidente da Confederação, tido, na prática, como o real mandatário da entidade.

Dinheirama

Para quem não tem nem ideia: o orçamento da CBF para 2026 é de R$ 2,7 bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão em receitas que ficam diretamente no caixa central para operações. Há ainda R$ 1 bilhão em patrocínios de 12 parceiros comerciais. O presidente Samir Xaud, que muita gente nem sabe de onde saiu para comandar a CBF, recebe mensalmente R$ 383,6 mil, que, arredondados para R$ 400 mil, significam um rendimento anual de aproximadamente R$ 5 milhões. Xaud pilota a dinheirama com os olhos arregalados e exerce um irresistível controle sobre uma montanha de dinheiro que nunca havia passado diante de seu nariz.

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O amor floresceu

A apresentadora Sabrina Sato, 45 anos, comoveu seus seguidores ao anunciar, na segunda (22), que está esperando seu primeiro filho com Nicolas Prattes, 29 anos. A revelação aconteceu em um vídeo especial apresentado por Zoe, filha de Sabrina, que compartilhou com alegria: "Todos os dias, antes de eu dormir, converso com o Papai do Céu. Agradeço pela minha família, pelos meus amigos e depois faço um pedido. O mesmo pedido todos os dias. Desde quando eu tinha cinco anos." Então anuncia que seu desejo finalmente se tornou realidade: "Gente, minha mãe tá grávida!". Em sua publicação, Sabrina celebrou essa fase com a frase: "O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo." A notícia torna-se ainda mais significativa após a apresentadora ter enfrentado um aborto espontâneo em 2024, durante sua primeira gestação com o parceiro. Com a chegada do novo bebê, muitos fãs já se perguntam se Sabrina irá desfilar normalmente no Carnaval de 2027. Em 2024, ela havia manifestado o desejo de desfilar grávida no ano seguinte, mas a gestação foi interrompida nos primeiros meses. Agora, o público acompanha com carinho essa nova etapa na vida da apresentadora.

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"Convidado trapalhão"

Após a participação polêmica como um "convidado trapalhão" — nome de um filme de Peter Sellers — no G7, Lula retornou ao Brasil com a mesma fala que deixou na França, depois de afirmar coisas como "nunca fui esquerdista". Mais: Lula não gostou da reação de Jaques Wagner após as denúncias que desabaram sobre sua cabeça. O senador afirmou que "fogo amigo sempre aparece, mas eu prefiro confiar na minha relação e na confiança de Lula", referindo-se aos pedidos para que deixe a liderança do PT no Senado. E é exatamente isso que o presidente deverá lhe pedir: ele teme sequelas em sua campanha rumo ao quarto mandato.
 

Artistas nas campanhas

O presidente Lula já aposta na proximidade com artistas nacionais ligados à esquerda e ao círculo da primeira-dama Janja da Silva. Ela atua como interlocutora de artistas, músicos e produtores culturais. Chico Buarque é uma das peças-chave, mais uma vez, na campanha presidencial de Lula. Do outro lado, misturando as denúncias contra Jaques Wagner a supostas ligações de Lula com Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro posa para fotos ao lado de Zezé Di Camargo, que, em outras épocas, era garoto-propaganda do próprio Lula. Em uma dessas imagens, o cantor aparece com uma camiseta onde se lê: "O agro é top".

Pérola

"Eu observei o Brasil, o líder de lá, que conheço um pouco. Para ser sincero, não penso nele. Não poderia me importar menos. Ele é um tipo diferente de pessoa, muito volátil. Eu o vi fazendo um discurso. Foi um discurso muito volátil, e tudo bem",

de Donald Trump, ainda no G7, sobre o comportamento de Lula no recente evento na França.

Outra coleção

Ainda sobre as frases de Trump: a primeira-ministra Giorgia Meloni também tentou agradá-lo e pagou o preço. O americano comentou: "Ela me implorou para tirar uma foto comigo. Eu não teria tirado, mas fiquei com pena". Meloni limitou-se a dizer que se sentiu "humilhada" ao ouvir o comentário. Trump está longe de ser um diplomata: numa semana abriu as portas da Casa Branca para Lula e, pouco mais de uma semana depois, elogiou Flávio Bolsonaro, confundindo-o com o irmão Eduardo, e virou as costas para o brasileiro no G7.

Dívidas rurais 1

A Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), presidida por Pedro Lupion (PP-PR), articula-se contra o que considera ser uma operação tartaruga montada pelo Planalto em parceria com Hugo Motta, presidente da Câmara, para retardar a votação do projeto de renegociação das dívidas rurais. Deputados ligados ao agronegócio discutem medidas de retaliação, incluindo a redução deliberada do quórum em votações de interesse do governo. A avaliação dos ruralistas é que o governo tenta ganhar tempo para desgastar a proposta e reduzir a pressão política criada após sua aprovação no Senado.

Dívidas rurais 2

Na semana passada, circulava a informação de que Motta pretende submeter a proposta a um longo périplo por comissões e audiências públicas, o que empurraria sua votação para depois do recesso parlamentar ou até mesmo para após as eleições. O projeto, aprovado pelos senadores, cria mecanismos para alongamento e renegociação de passivos do setor agropecuário, utilizando recursos do Fundo Social do Pré-Sal, fundos constitucionais e outras fontes de financiamento. O texto prevê um limite inicial de R$ 30 bilhões em crédito, mas o universo potencial de dívidas alcançadas pode chegar a R$ 140 bilhões, segundo estimativa da Fazenda.

Legado de Abram 1

Com o título "Transformar instituições. Inspirar gerações", a FecomercioSP, o Sesc, o Senac e os sindicatos empresariais publicaram um anúncio de página inteira sobre a apresentação da nova diretoria da entidade, hoje, no Teatro do Sesc Pinheiros, em São Paulo, e a homenagem ao presidente Abram Szajman e seu legado após mais de quatro décadas no comando do grupo, transformando seus integrantes em "agentes de transformação". Na página, há fotos de Szajman e de Ivo Dall'Acqua Junior, eleito para a presidência da FecomercioSP. Abram introduziu áreas como Hotelaria, Fotografia, Moda e Gestão Ambiental no Senac, que hoje conta com 63 unidades, três campi universitários, dois hotéis e mais de 2,3 milhões de estudantes.

Legado de Abram 2

Sob a liderança de Abram, o Sesc SP expandiu sua presença de 9 para 43 unidades, levando qualidade de vida a mais de 30 milhões de pessoas e tornando-se um modelo global de acesso à cultura, saúde, esporte, lazer e cidadania. O legado avança com a eleição de Dall'Acqua, numa transição sólida que assegura a defesa da livre iniciativa, da liderança sindical patronal e do desenvolvimento socioeconômico do país. Ele integra os quadros da federação desde 1980, é advogado, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e uma das principais vozes da Conferência Internacional do Trabalho da OIT, em Genebra.

Mistura Fina

O presidente da WEG, Alberto Kuba, tem mantido intensa interlocução com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. As conversas passam pela estratégia de negociação do governo Lula com Washington e pelo pleito de medidas compensatórias capazes de mitigar o impacto da nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A mobilização da WEG é proporcional ao estrago que o tarifaço de Trump pode causar em seus negócios.

A WEG produz motores elétricos, transformadores, sistemas de automação, equipamentos para transmissão de energia e soluções ligadas à eletrificação e à transição energética. Em 2025, a companhia registrou receita trimestral superior a R$ 10 bilhões. Cerca de 25% de sua produção é destinada aos Estados Unidos. O temor da companhia é que Washington retalie países acusados de práticas comerciais consideradas desleais, como ocorreu com a China. O governo americano pode impor tarifas ou restrições comerciais sobre produtos considerados estratégicos para a segurança nacional.

O imóvel de R$ 2,5 milhões em Salvador, que teria sido negociado como propina para o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, vale dez vezes menos do que o apartamento de luxo no edifício Mansão Victory Tower, onde mora o senador. Localizado no Corredor da Vitória, endereço com um dos metros quadrados mais caros de Salvador, um apartamento como o de Wagner pode custar mais de R$ 20 milhões. O prédio, da figura que adora luxos, tem píer privativo e teleférico para a Baía de Todos-os-Santos.

In - Moletom peluciado
Out - Moletom careca

CLAÚDIO HUMBERTO

"Há contornos de máfia"

Ministro André Mendonça (STF) sobre o escândalo Banco Master que envolve poderosos

22/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Governo já pagou R$18,4 bilhões em emendas

O governo Lula (PT) abriu a carteira para bancar emendas de deputados e senadores nas últimas semanas. No total, já foram pagos R$18,4 bilhões em emendas parlamentares, este ano. O dado que mais impressiona é o total distribuído apenas no mês de maio: R$14,1 bilhões, quase 77% de tudo que o governo petista pagou em 2026. Em junho, já são R$605 milhões liberados pelo governo aos parlamentares.

Comparação

Em maio do ano passado, por exemplo, o governo Lula distribuiu pouco mais de R$188 milhões para pagar emendas parlamentares.

Coincidência?

Às vésperas da sabatina de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) o governo reservou R$12 bilhões para as emendas.

Individuais

A maior parte das emendas pagas pelo governo Lula este ano são individuais, que custaram mais de R$13 bilhões até o momento.

Bancada

Outros R$4,5 bilhões dos pagadores de impostos custearam as emendas de bancada do Congresso Nacional, este ano.

Remuneração de juízes nos EUA se atém ao salário

Enquanto membros das diversas Cortes brasileiras discutem quanto devem receber além dos seus salários, juízes nos Estados Unidos, que ocupam diversas posições no sistema judicial, não têm qualquer penduricalho. Estão proibidos, por lei, de receber bônus, adicional ou auxílio. Juízes de lá têm direito a plano de saúde, seguro de vida e à aposentadoria especial e podem até ser pagos por aulas ministradas em universidades ou cursos jurídicos. Nada de palestra para bancões.

Royalties

O único extra autorizado é através de livros publicados, juíz de instâncias inferiores não pode ganhar mais de 15% do salário anual.

Só no Brasil

Não existe nos EUA auxílios moradia, alimentação, combustível, creche, gratificações, licenças compensatórias ou folgas convertidas em dinheiro.

Suficiente

Os salários anuais variam entre US$250 mil e US$300 mil (R$1,5 milhão), a depender do cargo ocupado pelo juiz.

Chefe é amigo

Militantes aguardam (leia-se desejam) reunião de Lula com Jaques Wagner (PT-BA) para definir a saída do senador da liderança de Lula no Senado. Mas o próprio Wagner revelou que o presidente o telefonou no dia da operação da Polícia Federal para dar apoio e se solidarizar.

Poucas escolhas

O preferido para substituir Jaques Wagner (BA) como líder de Lula no Senado seria Camilo Santana (CE), um de apenas três petistas com mandato garantido na Casa até 2031 e não será candidato este ano.

Outros nomes

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) é líder do governo Lula no Congresso, enquanto Rogério Correia (PT-SE) é líder do PT no Senado. Ambos estão no fim do mandato e precisam ser candidatos, este ano.

Reconhecimento

Marcel van Hattem (Novo-RS), foi premiado internacionalmente por defender a liberdade de expressão. O deputado foi um dos vencedores da 1ªedição do Free Speech Courage Awards, em Londres.

Cadê os gastos?

A campanha do governo Lula contra a escala 6x1 chegou ao TCU. O MP cobra explicações sobre os custos da publicidade e questiona se dinheiro público está sendo usado para promover uma agenda política.

Velhos costumes

Ainda sobre os desdobramentos da nova fase da Operação Compliance, que mirou Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) disparou: “Lula, de fato, voltou à cena do crime!”

Fim da química

Não há mais química entre EUA e Lula. Donald Trump foi claro sobre a relação com Lula: “Eu realmente não penso nele”. O presidente dos EUA ainda classifica o petista como uma pessoa “muito volátil”.

Papeiro

Nos EUA, o jornalista Paulo Figueiredo reagiu a relação de Lula e Trump: “Lula era tigrão no palanque, mas tchutchuca quando encontrava o presidente dos EUA. Agora, não engana mais ninguém”.

Pensando bem...

...suíte master já teve outro significado.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

É para sempre...

José Paulo Freire era figura folclórica da política paulista. Transitava de Jânio Quadros ao adversário Adhemar de Barros com desenvoltura e nenhum constrangimento. Certa vez, quando o banqueiro Magalhães Pinto articulava a formação do Partido Popular (PP), ele logo aderiu. “Você no PP, na oposição?” estranhou o amigo mineiro Olavo Drummond. “Partido de governo dura cinco anos”, respondeu José Paulo Freire, com um leve sorriso nos lábios. “Partido de banqueiro dura a vida inteira...”.

Giba Um

"Do ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém..

...muito menos do Master ou do Augusto Lima, então estou à vontade. E minha relação com Daniel Vorcaro é praticamente zero", de Jaques Wagner, senador acusado, apostando ser acreditado.

22/06/2026 06h00

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Dono da segunda maior fatia do Fundo Eleitoral, o PT deve reservar R$ 105 milhões para a campanha de reeleição do presidente Lula. A quantia, destinada apenas ao primeiro turno, representa o teto estimado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O limite estabelecido em 2022, de R$ 88,9 milhões.

Mais: a maioria dos empresários que atua nesse mercado aponta um fator extra para o superaumento: a popularização das canetas emagrecedoras. Efeitos colaterais do medicamento, como redução de apetite e náusea, tornam shakes proteicos atrativos para ingestão de proteína.

Mais madura

Após um tempo distante das novelas, Isabelle Drummond voltou à telinha com ‘Naiane’, em ’Coração Acelerado’, com uma nova visão. Nesse intervalo, dedicou-se a atuar, dirigir e produzir, além de explorar diferentes formas de contar histórias. “Voltar agora é como reencontrar algo que sempre fez parte de mim.” A atriz reflete sobre seu desenvolvimento pessoal, enfatizando que aprendeu a lidar melhor com suas escolhas, sua saúde emocional e as expectativas dos outros. “Hoje me sinto mais inteira, mais segura e menos preocupada em agradar todo mundo.”

Reservada por natureza e discreta, valoriza a liberdade de aproveitar momentos simples longe do olhar da imprensa. O suporte de seus pais foi crucial para que ela mantivesse o foco. “Eles me ensinaram que o trabalho é importante, mas não define quem somos.” Com relação aos relacionamentos, defende a importância do respeito, da admiração e da individualidade. Quando fala sobre a maternidade, expressa-se com tranquilidade: “É uma possibilidade bonita da vida, mas cada mulher tem seu próprio caminho e seu próprio tempo.” Ela menciona que prioriza a paz em sua vida e aborda o envelhecimento com calma. Quanto à aposentadoria, não faz planos. “Quero continuar trabalhando com propósito, explorando novos projetos e vivendo de forma equilibrada, fiel a quem eu sou”.

Olho nas agências: operação tartaruga

O governo tenta articular com Hugo Motta uma espécie de operação tartaruga para adiar ao máximo a votação, na Câmara, do projeto que blinda o orçamento das agências reguladoras contra bloqueios e contingenciamentos. A proposta já passou pelo Senado, onde foi aprovada por 51 votos contra 17, acirrando a disputa entre o Planalto e o Congresso em torno do controle das despesas públicas.

O projeto tira do Executivo uma ferramenta de administração orçamentária que tem sido usada a torto e a direito. No fim de maio, por exemplo, o governo bloqueou mais de R$ 300 milhões das agências reguladoras dentro do contingenciamento de R$ 2,7 bilhões para cumprir as metas do arcabouço fiscal. O Planalto e a Fazenda temem o efeito dominó. Se as agências forem blindadas, outros órgãos poderão pedir tratamento semelhante. O governo joga suas fichas em Hugo Motta para uma tramitação bem lenta na Câmara, com passagem por comissões e pedidos de audiência, entre outros expedientes procrastinadores. Olho vivo.

Impedindo ataques

Na quinta-feira passada (18), a decisão de Davi Alcolumbre de suspender a sessão do Congresso, alegando que havia baixa expectativa de quórum, foi entendida na Casa como uma demonstração de solidariedade a Jaques Wagner (ele considerou uma "execração pública"), que certamente seria alvo de fortes ataques por parte da oposição. Ele disse "não comemorar operações contra integrantes do PT nem do PL". Por outro lado, ao agir dessa maneira, Alcolumbre avisava os parlamentares de que esperaria solidariedade igual caso fosse vítima de operação semelhante. Alguém ironizou: "Alcolumbre não dorme de touca".

Beleza de família

Depois do impressionante visual de Kate Middleton, que apareceu ao lado do príncipe William vestindo um elegante vestido amarelo-ouro no Royal Ascot, as gêmeas Lady Amelia e Lady Eliza Spencer também se destacaram. As sobrinhas da princesa Diana foram vistas no tradicional evento com sofisticados trajes cor-de-rosa que evidenciavam sua sintonia, mostrando sua relevância no mundo da moda. Lady Eliza escolheu um vestido refinado, adornado com acessórios discretos em tons de rosa, enquanto Lady Amelia optou por uma peça romântica em rosa-bebê, combinada com uma bolsa branca, remetendo ao estilo de Kate.

Filhas de Charles Spencer, 9º Conde Spencer, e de sua primeira esposa, Victoria Lockwood, as irmãs também são reconhecidas por suas participações no universo da moda, ajudando a manter o legado estiloso da família Spencer. Elas atuam como modelos e influenciadoras digitais e, junto com a irmã mais velha, Kitty Spencer, costumam comparecer a eventos de moda e estreias de cinema. Entre outros membros da realeza presentes nas corridas estavam o Rei Charles III, a Rainha Camilla, a Princesa Anne, Zara Tindall e o Príncipe Edward.

Almanaque

Para quem tem a memória curta: Alcolumbre, segundo Vorcaro, levou US$ 30 milhões em propinas (cerca de R$ 155 milhões) e, até agora, não tem sido investigado no Amapá por levar o fundo de pensão do estado a alocar R$ 400 milhões em papéis da instituição. Ele também tem segurado a criação da CPI do Master. Recusou ler requerimentos sobre abertura de CPIs porque fica "a juízo do presidente", ou seja, ele próprio. O denunciado Jaques Wagner é o mesmo que tem se empenhado na recuperação das relações entre Alcolumbre e Lula, rompidas diante da rejeição de Jorge Messias para o Supremo.

Alerta no painel

No Ministério dos Portos e Aeroportos, há grande temor de que a última licitação aeroportuária do Lula 3 vire um mico. As primeiras sondagens indicam falta de candidatos para o leilão do Aeroporto de Brasília. E há novas regras: o vencedor terá de assumir também outros 10 terminais regionais espalhados por Mato Grosso do Sul, Paraná e Bahia, além de investimentos obrigatórios estimados em R$ 1,2 bilhão em Brasília e R$ 858 milhões nos aeroportos regionais.

Pérola

"Do ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então estou à vontade. E minha relação com Daniel Vorcaro é praticamente zero", de Jaques Wagner, senador acusado, apostando ser acreditado.

Terrorista no Planalto 1

A resistência de Lula e de petistas em reconhecer como terroristas grupos que boa parte do mundo declara como tal é antiga. Até hoje, por exemplo, Lula e seus seguidores próximos não reconhecem como terrorista o Hamas, com registros de decapitações e violência sexual. Militante do grupo, Sayid Tenório foi recebido no Palácio do Planalto por Alexandre Padilha, atual ministro da Saúde, à época nas Relações Institucionais de Lula. Sem constrangimento, há até foto da militante com a ex-presidente Dilma.

Terrorista no Planalto 2

Lula é considerado reincidente. Chamou traficantes de "vítimas dos usuários" e, no caso do PCC e do CV, declarou "estar muito triste" pela classificação como terroristas. Para Randolfe Rodrigues (AP), atos terroristas são como a quebradeira registrada em Brasília, em dezembro de 2022. Lindbergh Farias, ex-líder de Lula na Câmara, também viu "terrorismo" quando Carla Zambelli empunhou uma arma contra um homem na rua. E Gleisi Hoffmann também já chamou os manifestantes do 8 de janeiro de terroristas.

"Caixa para luxos" 1

Relatórios da PF apontam que Daniel Vorcaro recebeu planilhas de despesas com aviões particulares, imóveis e galerias de arte que chegaram a R$ 114,6 milhões em apenas cinco meses de 2025. As informações estão numa contabilidade paralela enviada a ele por Fabiano Zettel e Ana Claudia Paiva, "operadores financeiros" do ex-banqueiro. No documento, Luiz Phillipi Machado de Mourão, o "Sicário", recebia repasses de R$ 1 milhão mensalmente para manter uma milícia privada destinada a proteger Daniel e intimidar desafetos.

"Caixa para luxos" 2

Nas planilhas, também há citação de pagamentos a duas galerias de arte de São Paulo, num total de R$ 29,8 milhões, e "despesas de aeronaves" na ordem de R$ 11,8 milhões. A PF diz que Vorcaro usava obras de arte para lavar dinheiro. O clã Vorcaro investia em imóveis de luxo pelo Brasil. Um deles era a mansão de R$ 36 milhões no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. Vorcaro e Zettel estão presos, Mourão se suicidou na prisão e Ana Claudia foi alvo de busca e apreensão.

Chuteiras cor-de-rosa

Quem acompanha os jogos da Copa já notou uma estranha coincidência: a grande maioria dos jogadores está calçando chuteiras cor-de-rosa. A tendência, que não surgiu de uma única empresa, resultou em aumento expressivo das vendas do calçado esportivo depois do início da competição. Nike, Adidas, Puma e New Balance lançaram coleções para a Copa apostando em modelos com tons parecidos. O fenômeno é chamado de "commodity criativa", quando um produto perde exclusividade. Fator favorável: nenhuma das seleções tem uniforme rosa. O uso do rosa por jogadores, a propósito, estimula revisões em questões de gênero.

Quem mais fatura

Galvão Bueno é a figura esportiva que mais fechou contratos para comerciais durante o período do Mundial de seleções. Segundo levantamento das agências, foram 11 acordos assinados. O segundo lugar é de Ronaldo Fenômeno, com oito. O ex-lateral Cafu, capitão do penta, vem em seguida, com seis. Até o técnico Carlo Ancelotti também acertou bom contrato de publicidade, envergando um copo de cerveja ao lado de Ronaldo, cruzando os dois dedos da mão.

Mistura Fina

Os ministros do TCU estão decididos a passar por cima da área técnica da própria Corte no caso do BRB. Dois dos principais "insurretos" são Augusto Nardes e Bruno Dantas. Ambos têm defendido que o Tribunal analise o empréstimo de R$ 6,5 bilhões ao BRB. Segundo parecer dos auditores, o TCU não teria competência para avaliar a operação, atribuição que caberia ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Nardes e Dantas, no entanto, rezam por outra cartilha e pregam que o caso deve mesmo ser apreciado pelo TCU, uma vez que parte dos recursos da capitalização do BRB sairá dos cofres da União. Os ministros valem-se ainda do argumento de que o caso envolve potenciais reflexos sobre o sistema financeiro, o Fundo Garantidor de Créditos e a atuação dos órgãos federais de supervisão. Trata-se, pelo que se vê, de uma disputa de poder entre o TCU e o Tribunal de Contas do DF.

A derrubada da "poison pill" do Grupo Pão de Açúcar provocou diferentes interpretações no mercado. A mais imediata é que a decisão abre caminho para a família Coelho Diniz, maior acionista da companhia, com 24,9%, assumir uma posição de controle. Entre os investidores, há quem enxergue um segundo cenário: a criação de um Frankenstein societário. A leitura é que a retirada da "poison pill" abre caminho para uma negociação com credores, com chance de os bancos passarem a ter mais de 25% do capital.

O GPA atravessa complexa recuperação extrajudicial envolvendo R$ 4,5 bilhões. Entre os principais credores estão Itaú, BTG Pactual e Rabobank. São os principais candidatos a assumir o comando da rede. Logo atrás dos Coelho Diniz aparece o investidor Silvio Tini, com 24,5%. Some-se o Casino, que tem 20,4% e quer deixar o negócio, mas enfrenta contencioso com o clã mineiro que trava a venda das ações. Ao lado deles, bancos, gestores e credores passaram a ter peso crescente quanto ao futuro da companhia.

In – Coxinha de frango tradicionalOut – Coxinha gourmet

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