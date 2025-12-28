Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Fatos dessa relevância têm que ser apurados"

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), ao defender investigação do elo Master-Moraes

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

28/12/2025 - 07h00
Deputados fizeram 388 viagens em “missão oficial”

Justificativa para bem-bom custeado pelo pagador de impostos, deputados desfrutaram de 388 onerosas “missões oficiais” ao longo deste ano, a maioria em belíssimos lugares no exterior, como Estados Unidos e Europa. No topo, dois governistas: o comunista Orlando Silva (SP) e o petista Pedro Uczai (SC), com nove viagens cada um. Orlando acumula destinos como Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Bruxelas (Bélgica), Hanói (Vietnã) e maravilhas nacionais, no litoral do Nordeste.

 

Tacada de R$20 mil

Entre junho e julho, quando passou bons dias em missão na Europa, o comunista nos custou R$8,8 mil em passagens e R$12,1 mil em diárias.

 

Cuba-libre

Das nove viagens, o petista dedicou oito em rolês pelo Brasil. A exceção foi no fim de janeiro, quando passou três dias em Havana (Cuba).

 

Embromação paga

Em Cuba, Uczai participou do seminário “Construindo a Nova Ordem Mundial Internacional”. Passagens de R$2,8 mil e R$9,3 mil em diárias.

 

Pândega de excelências

A farra das “missões” não faz distinção partidária ou de espectro político. Foram 199 os deputados que desfrutaram da benesse este ano.

 

Há um ano, Boletim Focus esperava Selic menor

A última edição do Boletim Focus de 2024 trouxe expectativa da Selic, taxa básica de juros da economia, ligeiramente mais baixa do que a atual 15%. O documento, feito com base em pesquisas do Banco Central com agentes do mercado financeiro, projetou a taxa em 14,75%. Quatro semanas antes a expectativa era até melhor, 12,63%. Mas mudou após azedume do mercado com o governo Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já confessou não entender sobre economia.

 

PIB, ok

O resultado esperado para o Produto Interno Bruto (PIB) deve ficar dentro do projetado. À época, crescimento em 2,01%.

 

Dólar caro

O mercado também projetou o dólar a R$5,96. Quatro semanas antes, estava em R$5,60. Na sexta (26), a moeda fechou em R$5,54.

 

Dilema do copo

A inflação projetada para o ano foi de 4,40%. Nos 11 meses de 2025, o marcador está em 3,92%. De novembro a novembro, sobe para 4,87%.

 

Na agenda

Era para ser sexta (26), mas ficou para esta segunda-feira (29), o fim do prazo para o Banco Central explicar a liquidação do Banco Master. O prazo foi estipulado pelo TCU, que pouco tem a ver com o assunto.

 

Risco real

Médico cardiologista, Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, lembra que apneia e refluxo, como parece ser o caso de Jair Bolsonaro, aumentam riscos reais de morte súbita e broncoaspiração.

 

Investigação seletiva

Rogério Marinho (PL-RN) diz que a CPMI evitou que a ladroagem no INSS virasse pizza. “O governo Lula escolheu quem investigar e quem blindar”. O senador diz que a comissão rompeu com a seletividade.

 

Desarranjo

Dados do IBGE mostram que os casamentos no Brasil estão durando menos. O tempo médio nacional das uniões fica em 13,8 anos. Na capital federal, o índice é ainda menor, dica em 12,9 anos.

 

Milagre natalino

É perto de zero a chance de Rebeca Ramagem conseguir o desbloqueio das contas bancárias. Sem conseguir sacar o salário, a esposa de Alexandre Ramagem não tem como sustentar as duas filhas menores.

 

Cubículo

Passado o período pós-cirúrgico, a defesa de Jair Bolsonaro vai tentar a progressão da pena para regime domiciliar. A defesa destaca o tamanho da cela, cubículo de cerca de 12 m², ao pedir a transferência.

Ordem atípica

Ainda causa estranhamento a tal acareação ordenada por Dias Toffoli (STF) envolvendo o Banco Master, o BRB e o Banco Central. É que esse tipo de pedido normalmente é feito pela polícia ou Ministério Público.

 

Hugo Mamatta

Viraliza nas redes sociais imagens da corrida promovida pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo com sátira aos políticos. Tem personagens tipo “Hugo Mamata” e “Davi Álcool Lombra”.

 

Pergunta em Brasília

No fogo amigo da Esplanada, tem amigo oculto ou inimigo declarado?

 

PODER SEM PUDOR

Polarização lá, como cá

Na visita do presidente Fernando Collor a Washington, em 1990, George Bush (Republicano) ofereceu jantar em sua homenagem com dezenas de convidados, como a prefeita de Houston, Kathryn Whitmirel (Democrata), eleita quatro vezes. Político fino, Bush tentava atrai-la para seu projeto de reeleição. De repente, alguém falando alto, chamou atenção. O embaixador Marcos Coimbra, que assistiu a cena, logo o reconheceu: era Bush Filho. Ele mesmo, George W. Bush, que anos depois também seria eleito presidente. Ele reclamava em voz alta da presença de Whitmirel: “Ela não votou em papai! O que faz aqui?...”

Claudio Humberto

"A situação de Alexandre de Moraes está cada vez mais delicada"

Deputado Bibo Nunes (PL-RS) sobre suposto lobby do ministro pelo Banco Master

24/12/2025 06h01

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

“A situação de Alexandre de Moraes está cada vez mais delicada” Deputado Bibo Nunes (PL-RS) sobre suposto lobby do ministro pelo Banco Master

Pelegos do setor aéreo querem greve no fim do ano
A pelegada sindical ligada a funcionários de empresas aéreas retomaram a velha chantagem anual de greve no fim do ano, período em que as pessoas se deslocam por todo o País e para o exterior em férias ou para visitar familiares. A chantagem inclui “estado de greve” já em curso, com “assembleia” marcada para a manhã de segunda-feira (29) e previsão de paralisação total para deixar na mão centenas de milhares de pessoas, famílias inteiras, algumas com passagens marcadas (e pagas) há meses.

Oportunistas


O desprezo da pelegada pelas pessoas prejudica quem precisa retornar de visitas de Natal e as que pagaram (caro) por viagens de fim de ano.

Passageiros-reféns


A “data-base”, esta época do ano, fortalece o desrespeito e garante aos grevistas a utilização dos passageiros como reféns, nas negociações.

Banana para o TST


Como a intenção é mesmo prejudicar os cidadãos, a última da pelegada foi rejeitar proposta mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Buchas de canhão


Sindicalistas desdenham da crise, com Azul e Gol em recuperação judicial, porque, ao contrário de aeronautas, não podem ser demitidos.

Emendas garantem dor de cabeça a Lula em 2026


Preso na arcaica política de cooptação de deputados e senadores via cargos no ministério, as derrotas de Lula (PT) em votações devem até piorar em 2026 com a aprovação do Orçamento. Parlamentares garantiram emendas robustas, que afastam a necessidade do balcão de negócios. O caminhão de dinheiro beira os R$61 bilhões em emendas, número superior aos R$52 bilhões reservados ao Novo PAC. Com as emendas, o parlamentar é o “dono” do recurso, sem depender de Lula.

Só lembranças


Sem decolar nesta gestão, o PAC já foi cobiçado por parlamentares por garantir uma foto ao lado de entregas de infraestrutura.

Pedala


Rui Costa (Casa Civil) foi cobrado por Lula pelo fraco desempenho do PAC, que não virou marca do governo, além das obras atrasadas.

Culpa dos burocratas


O ministro se esquiva e responsabiliza estados e municípios pelos atrasos, diz que são problemas em licitações, licenciamentos e etc.

Força da lei


O deputado príncipe Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP) tenta via Lei de Acesso à Informação jogar luz nas curiosas reuniões entre Alexandre de Moraes (STF) e Gabriel Galípolo (BC).

Moraes é tri


Alexandre de Moraes é alvo de três representações só de Damares Alves (Rep-DF). Contra o elo do ministro com o Banco Master, a senadora acionou a PGR, quer oitiva no Senado e pedido de impeachment. 

Céu de brigadeiro


Levantamento Marca Pesquisas coloca situação tranquila para Ibaneis Rocha (MDB), que deve disputar o Senado. O governador se elege em todos os cenários. A vice Celina Leão (PP) lidera pela sucessão.

Recorte pernambucano


Levantamento do Paraná Pesquisas desta terça (23) mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) conta com mais simpatia do que o governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) entre eleitores de Pernambuco. 

Na disputa


Dono do PSD, Gilberto Kassab ainda não bateu o martelo sobre quem vai representar o partido nas eleições presidenciais. Dois governadores estão na disputa: Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr (PR).

Tráfico de influência


No depoimento que pretende ouvir de Alexandre de Moraes no Senado, Damares Alves (Rep-DF) quer que o ministro explique a ligação com o enrolado Banco Master. A senadora suspeita de tráfico de influência.

Começou mal


Apesar do barulho com o pedido de CPI que pode enrolar ministros do STF e o já em derrocada Banco Master, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) só vai andar com a ofensiva após o recesso.

Milhões no lixo


As ações da empresa dona das havaianas até esboçaram alguma reação nesta terça, após malfadada propaganda lacradora. Mas o estrago já estava feito e, com boicote, a Alpargatas perdeu mais de R$150 milhões.

Pergunta no BC


Lei Magnistsky também bloqueia divulgação de agenda?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto


Me erre


Depois de alguns dias sem aparecer, o piauiense Heráclito Fortes (PFL) certa vez foi saudado por sua desafeta preferencial, a senadora Ideli Salvatti (PT-SC): “Ora, viva! Então o senhor reapareceu, bonito, cheio de amor para dar!” O senador olhou-a de cima para baixo e tripudiou, para gozo dos pefelistas: “Mas não para a senhora!...”

Giba Um

"Vamos dar uma surra em quem se meter a achar que a extrema direita vai voltar. Que venham! Nós...

...vamos desafiar, não -com palavras, não com xingatório. Quero comparar o que eles fizeram com o que nós fizemos", de Lula, de salto alto com as últimas pesquisas

24/12/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

*Segundo estudos da Prefeitura do Rio de Janeiro, o impacto econômico do réveillon na cidade é estimado em R$ 3,34 bilhões, 6% maior do que a última "virada". Mais de cinco milhões de pessoas são esperadas para os eventos do município, metade em Copacabana.

MAIS: a Anac esteve reunida, na semana passada, com as companhias aéreas para tratar do aumento do teto de passageiros para o Santos Dumont. Em 2024, a redução dos voos foi fundamental para o aumento de turistas nacionais e estrangeiros no Rio. 

Giba Um

Sem tradição

A modelo Isabeli Fontana revelou que não tem nenhuma tradição de Natal, que tenta só encontrar a família. E quase como num discurso de miss, ela deseja paz para 2026: “Eu espero que o mundo se entenda melhor e cada pessoa possa aceitar o outro da forma que a pessoa é, não querer moldar o outro... essa coisa de querer que a pessoa seja aquilo que você acha certo. Eu acho que é isso que precisa ser mudado’. Falando um pouco dela, Isabeli, que é estrela de um ensaio na revista Elle, revelou que adora cuidar do cabelo, mas ressalta que gosta de coisas simples. “Encontre poucos produtos que realmente funcionam pra você e seja constante. Não é sobre ter mil etapas, mas sim sobre qualidade e regularidade. E, acima de tudo, enxergar beleza como autocuidado, um momento de carinho consigo mesmo, não como uma obrigação”. Sobre a beleza, ela acredita que hoje existe uma busca pela naturalidade. “É essa volta ao mais natural, buscando um visual mais saudável e menos artificial. Percebo hoje entre as brasileiras essa busca também por produtos de consciência ambiental, animal e com alta performance em protocolos descomplicados”. Apesar de ter uma programação chei de atividades, Isabeli se empenha em converter instantes simples em rituais de autocuidado. O banho por sua vez, represetna seu real recomeço diário, seleciona uma trilha sonora que corresponda com seu estado de espírito, procura estar bem relaxada, onde possa realmente se reconectar com ela mesma. E na necessaire não pode faltar, protetor facial tonalizado, óleo hidratante para preparar a pele, corretivo iluminador, bálsamo labial e creme para as mãos, um costume que herdou de sua avó.

Bets: bloqueio de beneficiários

No momento em que o Congresso aprovou o aumento da taxação das bets, surge um novo ponto de fricção entre as casas de apostas e o governo. As empresas do setor alegam que o Ministério da Fazenda tem bloqueado indevidamente o acesso de milhares de pessoas às suas plataformas. De 1º de dezembro até agora, mais de um milhão de beneficiários do Bolsa Família e do BCP (Benefício de Prestação Continuada) foram impedidos de acessar sites de apostas. As bets, no entanto, afirmam que a Fazenda tem se baseado em cadastros defasados para proceder aos bloqueios. Nas contas das plataformas, já seriam quase cem mil ex-beneficiários de Bolsa Família e do BCP que estão sendo equivocadamente impedidos de fazer sua "fezinha". Partindo da promessa de que cada brasileiro gasta, em média, R$ 160 por mês em apostas, esse contingente representa algo como R$ 16 milhões/mês em receita potencial para as plataformas. De grão em grão, a galinha enche o papo, já diziam nossos avós.

Outro embate

Em mais um embate com o Congresso, o ministro Flavia Dino, do Supremo Tribunal Federal, acaba de suspender um jabuti -  item  estranho no texto — incluído em projeto aprovado na semana passada, de madrugada, que ressuscita emendas parlamentares nãopagas pelo governo entre 2019 e 2023, inclusive canceladas. Técnicos do Senado estimam  para o montante seja de cerca de R$ 1,9 bilhão. O magistrado considerou que a medida tenta abrir espaço para a execução de recursos do antigo orçamento secreto, considerados inconstitucionais pela Corte por falta de transparência e critérios objetivos.

Giba Um

Um ano especial

A atriz Leticia Rodrigues foi um dos destaques da série “Tremembé”, da Prime Video, mesmo cercada de um elenco com nomes renomados como de Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas e Anselmo Vasconcelos. Leticia deu vida ao personagem Sandrão, que teve um triângulo amoroso com Elize Matsunaga e Suzane Von Richthofen. Com vários trabalhos no teatro, no cinema e nas plataformas de streaming (além de se aventurar na publicidade), sonha em estar em uma novela. “Se me chamarem hoje, amanhã já estou no Rio”. Acima do peso e por conta de problemas de saúde em 2022, submeteu-se a uma cirurgia bariátrica.“Cheguei a pesar 162 quilos, e demorei a aceitar que seria necessário. Tenho planos para o futuro para esse corpo, não só como artista, mas para formar uma família. Quero ser mãe”. Além de fazer uma novela e ser mãe os outros sonhos de Leticia são: “Viajar uma vez ao ano, pagar as contas no débito automático e, quando tiver filho, colocá-lo numa boa escola”

Giba Um

Dever cumprido

O ex-ministro Paulo Guedes já recusou vários convites para voltar à política. O mais recente é de Flávio Bolsonaro, que já queria apresentá-lo como "futuro ministro da Economia" de sua suposta vitória em 2026. Guedes não aceitou: alegou "dever cumprido" com o país. Mais: Guedes deverá lançar nos próximos meses um livro de quase 100 páginas onde contará como foi seu período como principal ministro (Economia) da gestão de Jair Bolsonaro. Os mais chegados apostam que será uma espécie de roteiro para a campanha de Flávio ao Planalto.

Fechando o ano

Em seu discurso de encerramento do ano, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, abordou o tema do código de conduta, pela primeira vez, em público. Disse que a proposta ainda está "em gestação", mas que o debate em torno dela será feito por meio de "diálogo" . Existe uma avaliação de que a iniciativa de Fachin foi feita em um momento ruim para o Tribunal, com a divulgação de que Dias Toffoli viajou em jato privado com advogado envolvido no caso do banco Master. Também lá, o decano da Corte, Gilmar Mendes, celebrou o fim da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, a quem chamou de "fortaleza moral" do Supremo.

Pérola

"Vamos dar uma surra em quem se meter a achar que a extrema direita vai voltar. Que venham! Nós vamos desafiar, não -com palavras, não com xingatório. Quero comparar o que eles fizeram com o que nós fizemos",

de Lula, de salto alto com as últimas pesquisas.

Currículo

Para quem tem memória curta: Lulinha, o filho de Lula, que está envolvido no escândalo do INSS (receberia R$ 300 mil mensais do "Careca do INSS", através de seu braço direito Edson Claro), já andou encrencando com a empresa de telefonia Telemar. Conseguiu investimento de R$ 2,5 milhões da Telemar para sua empresa Gamecorp, que não prosperou. Ele é biólogo de formação e foi monitor no Jardim Zoológico de São Paulo, tudo há quase 20 anos. Na época, Geraldo Alckmin chamava Lula de "cara de pau". O investimento, supostamente, acabou. No roubo do INSS, Lulinha teria recebido ainda R$ 25 milhões.

Superescândalo

A investigação do roubo aos aposentados está chegando à conclusão de que o escândalo do INSS pode ser considerado o maior de todos os tempos, superando outras roubalheiras como o Mensalão e o Petrolão. Lula agora rendeu-se sobre seu filho: "Se tiver envolvido nisso, será investigado". O dinheiro do "Careca do INSS" para Lulinha atendia pelo nome de Roberta Lunchsinger, dona da RL Consultoria e Intermediações Ltda. De acordo com depoimento, ao ordenar o Pix para Lulinha, via RL, o "Careca" justificava desta maneira: “É para o filho do rapaz".

Amiga de Lulinha 1

Alvo da ladroagem no INSS, Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, filho do presidente Lula (ele está na Espanha, outro que pode se enrolar no roubo da estatal), tentou se eleger deputada estadual por São Paulo. Roberta escolheu o PT para disputar a vaga em 2018. Teve 14.134 votos, ficou com a suplência. A amiga de Lulinha é apontada pela PF como integrante vinculada ao núcleo da organização criminosa do "Careca do INSS".

Amiga de Lulinha 2

Na empreitada, Roberta recebeu doações de campanha do petista Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência de Lula e Dilma. Roberta, como o próprio Frei Chico, irmão do presidente, também escapou de convocação da CPMI após forte atuação do governo. Agora,  depois da operação da semana passada, vai usar tornozeleira eletrônica.

Mais escritórios

Em setembro, Viviane Bardi, mulher de Alexandre de Moraes, registrou em Brasília, mais um escritório, o Barci e Barci. Foi no dia em que Trump estendeu ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos efeitos da Lei Magnitsky, na qual ela e Alexandre estavam incluídos. A Lex é dona de dez imóveis e é uma empresa de Viviane e filhos. A Barci de Moraes Sociedade de Advogados tem nove sócios, entre eles seus dois filhos, e há um segundo, com apenas a filha Giulia de sócia. Em 2024, há distribuição de lucros da Barci de Moraes, coube a Viviana R$ 57 milhões. Hoje, seu patrimônio pessoal passou de R$ 24 milhões para R$ 79,7 milhões.

Para lembrar

Na última reunião do ano, Lula convocou os ministros para estarem todos (nada de férias) em Brasília no dia 8 de janeiro. Fará um ato para lembrar o golpe e promover a defesa da democracia. Entre os demais, quem estará ao lado do chefe do Governo será o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, figura das menos queridas do ministério. Ele está arrumando suas malas e logo deverá deixar o governo para se dedicar à campanha ao Senado na Bahia. Se Lula vencer em 2026, ele é capaz de querer voltar à Casa Civil.

Mistura Fina

Para quem imagina que a Enel diz adeus ao Brasil da noite para o dia: a empresa italiana prevê uma longa batalha para manter o fornecimento de energia elétrica em São Paulo e não cogita vender a concessão. A Enel pretende apresentar argumentos técnicos à Aneel para evitar a caducidade do contrato e se diz alvo de uma ação política, depois da reunião, na semana passada, entre o ministro Alexandre Silveira, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes.

A companhia afirma que um desfecho em poucos meses não será possível. O processo não será curto, nem simples. Por enquanto as ações judiciais não estão na mesa e a prioridade é a via administrativa. A Enel diz que investiu R$ 10 bilhões em melhorias do sistema e mobilizou 3.800 técnicos na atual crise,  sobre um evento há um ano. Argumenta ainda que, sem aterramento dos fios, qualquer concessionária terá os mesmos problemas.

O governo de Tarcísio de Freitas abriu conversações com bancos de fomento internacional no intuito de estruturar um pacote de financiamentos para grandes projetos de infraestrutura no estado. Há tratativas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial. Fala-se em R$ 4 bilhões com as duas instituições para um programa de investimento apenas em 2026 de R$ 32 bilhões. Uma das prioridades é a construção da linha 6 — Laranja do Metrô, na qual Tarcísio negocia uma linha de crédito internacional de R$ 2,3 bilhões.

In – Comida e bebida com moderação
Out – Comida e bebida em excesso

