Ilegalidade não é improbidade

CLÁUDIO HUMBERTO

Senador Espiridião Amin no esforço para análise do pedido contra Alexandre de Moraes

Projeto da Anistia vira carta na manga de Elmar

O Planalto mal embarcou no apoio velado a Hugo Motta (Rep-PB) e já impõe condições para manter sua turma ao lado do paraibano. O governo fez chegar ao deputado que é contra o movimento para aprovar anistia dos presos políticos do 8 de Janeiro e não apoiará proposta que azeda o “bom momento” que vive com ministros do Supremo Tribunal Federal. A anistia é agora o maior anseio do centrão e da oposição. A hesitação de Motta abriu a porta a Elmar Nascimento (União-BA).

PL quer

Anistia é cara ao PL, que soma os cobiçados votos de 92 deputados, na Câmara. A tendência era apoiar Motta. Elmar costura aliança com o PSD.

O que trava

Jair Bolsonaro não engole Gilberto Kassab, dono do PSD. O que afasta o PL de Antônio Brito (PSD-BA), tido ainda como “muito governista”.

Elmar banca

Na Câmara, a aposta era que o presidente da Casa Arthur Lira iria pautar a proposta de anistia, o que não deve ocorrer. Elmar comprou a briga.

O negócio é dissuadir

Nesta terça (10), Lula mandou o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) sondar Elmar Nascimento e ver o clima para um encontro.

Ingleses tentam brecar acordo para indenizar Mariana

Emissários do escritório de advocacia inglês Pogust Goodhead estão empenhados em espalhar a lorota de que o acordo de indenização prestes a ser celebrado no Brasil entre o governo e as empresas Vale e BHP, pelo desastre ambiental de Mariana, seria “falho” e “não beneficia as vítimas”. A motivação dos estrangeiros é simples: acordo fechado no Brasil enfraquece a ação em Londres, e cujo primeiro julgamento será em outubro. Se a indenização for cobrada lá, a PG leva uma beirada.

Acordo próximo

Tudo caminha para que no Brasil o acordo seja fechado até início de outubro, cercado de cuidados para evitar futuras contestações.

Milhões na berlinda

Para evitar o desfecho no Brasil, o Gramercy, fundo abutre que banca a ação do PG, pressiona as autoridades a tentar interferir nas negociações.

Lobby e vinho

Há dias, Scott Seaman, do Gramercy, almoçou com o ministro Alexandre Padilha e o deputado Rogério Correia (PT-MG), em Brasília. Humm...

Quem paga a conta?

Ex-presidente do IBGE e BNDES, Paulo Rabello de Castro disse à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ontem (10) que o Brasil deve perder R$17,9 bilhões em 5 anos, com o bloqueio do X/Twitter.

