"Imagine alguém que, pelo mundo, possa trazer investimentos para o Brasil, falando em nome...

As canetas emagrecedoras, mesmo com problemas enfrentados quem tem utilizado sem o acompanhamento médico, representarão 20% da receita das grandes redes de farmácias até 2030, em um sinal do ritmo acelerado da adoção dos agonistas de GLP-1.

MAIS: a classe GLP-1 inclui o Ozempic e o Mounjaro pelos consumidores brasileiros. A projeção foi feita por analistas do Itaú BBA para grupos como Raia-Drogasil, Pague Menos e Panvel. Hoje, nessas redes, as canetas já se aproximam de representar dois dígitos das receitas totais.

Sobrevoando o Galeão

O Grupo Aeroportuário del Sureste (ASUR) surge no radar como candidato à licitação do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A companhia mexicana sinalizou ao Ministério dos Portos e Aeroportos seu interesse em participar do leilão, marcado para 30 de março. A ASUR aterrissou em solo brasileiro no fim do ano passado ao investir R$ 11,5 bilhões na compra de um pacotão de 20 concessões aeroportuárias da Motiva (ex-CCR), sendo 17 no país e outras sete em diversos países da região. A relicitação do Galeão deve ser a única grande concessão do segmento realizada no terceiro mandato de Lula. A Changi, de Cingapura e a Vinci Compass, atuais controladoras do aeroporto, são tidas como as candidatas mais fortes para o leilão. A espanhola Aena e a Zurich também estão no páreo.

Salário engordou 37,3% 1

Há dez anos, o teto salarial do funcionalismo público, estabelecido pelos salários dos ministros do Supremo, era de R$ 33,7 mil. Entre 2016 e 2026, o salário passou para R$ 46.366,19, aumento de 37,3%. Contudo, o maior impacto do aumento no teto não é no salário dos 11 ministros do STF e sim "efeito cascata", já que vencimentos da Corte estabelecem o limite para o serviço público no país.

Salário engordou 37,3% 2

Mais: nos últimos dois anos o efeito foi aumento de mais R$ 11,8 bilhões no orçamento. Estimativa da Instituição Fiscal Independente aponta que o aumento de teto teve impacto de R$ 6,3 bilhões no orçamento público em 2025. A IFI espera que em 2026 o aumento do teto tenha impacto orçamentário pelo menos igual ao do ano passado (mas em 2024 foi de R$ 5,5 bilhões). O valor do salário do STF é 29 vezes maior do que o salário-mínimo, que quase dobrou nos últimos dez anos no Brasil (+84%).

Novo no ataque 1

Com a candidatura de Romeu Zema à Presidência ainda patinando nas pesquisas, o Partido Novo vê a chance de tomar dos bolsonaristas a pauta das críticas ao STF. Assessores do governador de Minas Gerais acham que os partidários de Flávio Bolsonaro têm adotado cautela na pauta dos ataques ao Judiciário, querendo demonstrar moderação junto ao eleitor de centro. Aí, segundo eles, surge a oportunidade de se diferenciar e chamar a atenção, especialmente com a crise do Master.

Novo no ataque 2

Nos últimos dias, o Novo protocolou pedido de impeachment contra Dias Toffoli no Senado (Davi Alcolumbre já avisou que não pauta esse tipo de ação contra ministros do STF). Na Câmara, a deputada Adriana Ventura (Novo-SP) apresentou proposta de emenda constitucional para criar um código de ética no STF. Tudo indica que não vai andar: ficará nas mãos do presidente da Corte, Edson Fachin, com seu sonhado Código de Conduta.

Tapete britânico

A 79ª edição do British Academy Film Awards (BAFTA), aconteceu domingo (22), no Royal Festival Hall, que faz parte do Southbank Centre, em Londres. Organizada pela British Academy of Film and Television Arts, a cerimônia premiou uma ampla gama de filmes e documentários, tanto britânicos quanto internacionais, que foram exibidos nas salas de cinema do Reino Unido durante o ano de 2025. A apresentação ficou por conta do ator, diretor, produtor e escritor Alan Cumming. O filme "Uma Batalha Após a Outra", foi o destaque da noite das 14 indicações, conquistou seis prêmios, entre elas a de “melhor filme e Melhor Direção, com Paul Thomas Anderson.

O filme Sinners, que teve treze indicações também chamou a atenção como o filme mais indicado sob a direção de um cineasta negro na história do prêmio; e Hamnet quebrou recordes ao tornar-se o filme com mais indicações (11) ao BAFTA dirigido por uma mulher. Nesta edição, o Brasil teve quatro indicação: "O Agente Secreto" foi indicado a Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Estrangeira; Adolpho Veloso recebeu reconhecimento por sua fotografia em "Sonhos de Trem" concorrendo ao prêmio na categoria ; além disso, "Apocalipse nos Trópicos" foi indicado a Melhor Documentário.

Contudo, nenhuma das produções brasileiras conseguiu vencer em suas respectivas categorias. Entre as tantas celebridades que circularam pelo tapete vermelho britânico, entre concorrentes, apresentadores e convidados estavam o Principe William e a Princesa de Gales (Kate Middleton), Emma Stone, Gillian Anderson, Kate Hudson, Monica Bellucci, Gleen Close, Kerry Washington, Tilda Swinton, Kristian Dunst, Maggie Gyllenhaal, Kylie Jenner entre muitas outras.

Em Trancoso, versão nacional de Epstein

Depois das primeiras informações sobre as festas do banqueiro Daniel Vorcaro na casa que alugava em Trancoso (BA), voltou a bombar a proposta de CPMI do Banco Master. No recheio das festas (há muitas testemunhas anônimas), "altas autoridades federais" e animadas garotas de programa. A casa ganhou o apelido de "Cine Trancoso" e suas festas deverão ser investigadas pelo Tribunal de Contas da União, a pedido do Ministério Público. Mais de 180 parlamentares apoiaram a CPMI, até agora ignorada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Havia na casa uma espécie de "conversa" especial: garotas ucranianas e croatas seriam trazidas do exterior por não entenderem tratativas em português com as "altas autoridades". Alguns parlamentares querem escarafunchar a suspeita que pode parecer um exagero: é a hipótese de que o banqueiro seria uma espécie de versão brasileira do famoso Jeffrey Epstein, sem as preocupações financeiras. Estarias somadas às demais generosidades do anfitrião num agradável sistema de "relações públicas". Se bem que veteranas e mais conservadoras turistas das vizinhança reclamavam da suposta orgias e isso já está nas redes.

Caixa Gordo

Está nas redes sociais: o governo de Tarcísio de Freitas fechou 2025 com uma arrecadação de R$ 1,3 bilhão em leilões e vendas de imóveis, veículos e cotas de um fundo que negocia prédios em desuso pelo estado. O montante, segundo o governo, é cinco vezes mais que a soma de suas gestões anteriores, sendo R$ 242 milhões entre 2019 e 2022 - João Doria e Rodrigo Garcia - e R$ 18 milhões entre 2015 e 2018 - Geraldo Alckmin.

Último grito

No último final de semana aconteceu os últimos “eventos” relacionados ao Carnaval. Agora é esperar só pelos “carnavais fora de época”, que estão se tornando cada vez mais comuns ou aguardar os festejos do ano que vem. Os mais empolgados já sabem que o carnaval acontecerá entre os dias 05 e 09 de fevereiro de 2027. Entre desfiles das escolas de samba das campeãs (Rio e São Paulo) e os últimos blocos uma legião de celebridades aproveitou para curtir e encheram os camarotes e os trios elétricos. Entre tantos que ainda estavam com fôlego para aproveitar a festança estavam a atriz Juliette Freire, Mariana Ximenes, Luiza Brunet, Renata Sorrah, entre outros. O desfecho do Carnaval de 2026 trouxe um impacto muito positivo para o Turismo no Brasil, solidificando essa celebração como um dos principais impulsionadores da economia do segmento. Ao todo, mais de 65 milhões de pessoas participaram das festividades nas ruas do país, representando um crescimento de 22% em relação ao que foi registrado no mesmo período de 2025.

Estremecidos

Gilberto Kassab acalentava a ideia de ser o candidato a vice-governador na chapa de reeleição de Tarcísio de Freitas. Ficou na vontade e não gostou do lançamento de Flávio Bolsonaro ao Planalto. Kassab não resistiu e comentou que Tarcísio precisava se libertar do bolsonarismo e de submissão ao ex-presidente. Dois dias depois, Tarcísio devolveu: "As pessoas, às vezes, querem rotular lealdade como submissão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na política, infelizmente, amizade e lealdade viraram atributos políticos, , raros. As pessoas agem por interesse próprio". Resumo da ópera : Kassab sairá do governo de Tarcísio onde tinha grande prestígio e vai cuidar de seus três governadores candidatos ao Planalto.

Unificando negócios 1

A recente unificação das unidades Arezzo, Schultz e Hering debaixo do mesmo guarda-chuva vai além de uma mera mudança no organograma da Azzas 2154. Há outros ajustes organizacionais em estudo. A lógica é condensar verticais de negócio e concentrar poder decisório, o que não acontecia desde a fundação da empresa, a partir da fusão entre Arezzo e Grupo Soma. É uma dose e tanto de mea culpa. Na companhia, há o reconhecimento que a estrutura anterior não entregou o que prometia.

Unificando negócios 2

Ao juntar as unidades de Shoes & Bags (Arezzo, B Schutz, Vans) e Basic (Hering), a Azzas 2154 pretende conduzir camadas intermediárias e redesenhar o fluxo de decisões. O modelo mantido até então expôs fragilidades que a arquitetura descentralizada não conseguiu absorver. A captura de energias ficou aquém das expectativas do mercado. O redesenho é também uma resposta aos resultados decepcionantes da companhia. No terceiro trimestre do ano passado, as verticais Shoes & Bags e Basic registraram queda de receita, respectivamente, de 5,6% e 4,2% em comparação ao período em 2024.

Mistura Fina

Por conta do vazamento da reunião sobre o relatório da PF no caso Master, o STF descobriu que somente ministros tiveram condições de registrar e divulgar o encontro. Realizada numa pequena sala de videoconferência, ao lado do gabinete de Edson Fachin (exatamente para garantir sigilo), a conversa tinha três computadores ligados. Um estava na sala, sem operador, e os outros dois eram Luiz Fux e André Mendonça.

Tanto Fux quanto Mendonça rechaçam qualquer suspeita no episódio e apontam uma segunda possibilidade de vazamento, vinda de ministros que mexeram no celular durante todo o encontro sigiloso. Resumo da ópera: o episódio sepultou a chance de que novas conversas sigilosas ocorram no tribunal. Não há mais confiança entre os ministros para confidências.

A primeira-dama do governo de Tarcísio de Freitas, Cristiane Freitas, que vem ganhando destaque como grande conselheira do marido, também sabe vetar novas admissões na gestão. É o caso do veto ao retorno de Diego Dourado, cunhado do ex-presidente Jair Bolsonaro, à equipe da Casa Civil (estaria envolvido em negociações de emendas de deputados estaduais). Cristiane se opôs e sua opinião levou ao veto.

Cristiane Freitas também sabe vetar a permanência de quatro assessores especiais da mesma Casa Civil, agora com o comando de Roberto Carneiro, novo secretário. Foram desligadas porque despachavam diretamente com o governador. A decisão teria relação com o desconforto da primeira-dama em relação à proximidade das relatoras com o marido. Carneiro conseguiu, contudo, resistir à demissão de uma quinta servidora.

A Maestrini Produções foi autorizada pelo governo federal a captar R$ 1,4 milhão via Lei Rouanet, para levar aos palcos brasileiros (34 apresentações em 13 cidades) um espetáculo com a atriz Alessandra Masstrini. A idéia é percorrer capitais e polos regionais com o projeto Yentl, que foi filme estrelado por Barbra Streisand em 1983. Alessandra também é cantora, já participou de musicais e fez muito sucesso na Globo, como a empregada Bozena da série "Toma lá, dá cá".

