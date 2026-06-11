"Lula deveria aproveitar a oportunidade e fazer sua parte para asfixiar...

A chinesa Shandong Gold está avaliando ativos auríferos no Brasil, especialmente em Goiás e Minas Gerais. Não é a primeira investida da companhia no país. Em 2011, a empresa chegou a apresentar uma oferta de US$ 1 bilhão para adquirir ativos da Jaguar Mining em Minas Gerais e no Maranhão, mas as negociações não avançaram.

Mais: a busca por alvarás de pesquisa e lavra integra a estratégia de internacionalização da empresa. Além da China, a Shandong mantém operações em Gana, Namíbia e Argentina, onde está localizado um de seus maiores projetos, a mina de Veladero. O portfólio da companhia é estimado em cerca de US$ 25 bilhões.

Dia importante

Com a aproximação do Dia dos Namorados, a cantora Giulia Be (filha do político e empresário Paulo Marinho), e o advogado Conor Kennedy (filho de Robert F. Kennedy Jr. ,atual secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos e sobrinho-neto do ex-presidente John F. Kennedy) compartilharam detalhes da celebração de casamento marcada para outubro, no Rio de Janeiro. Casados no civil desde março, nos Estados Unidos, eles escolheram o Brasil para reunir familiares e amigos em três dias de comemorações."Meu amor, eu te amo, mas não vou me casar em Massachusetts. O Brasil é um dos melhores lugares para se casar. A gente se entrega de corpo e alma", afirmou Giulia.A programação inclui uma recepção, uma bênção familiar no Cristo Redentor e uma cerimônia religiosa seguida de grande festa.A cantora afirmou que a ocasião será uma oportunidade especial para apresentar o Rio de Janeiro à família de Conor.A história do casal também é marcada por gestos simbólicos. Logo após o início do relacionamento, ambos decidiram fazer a mesma tatuagem: o Imaculado Coração de Maria."Somos católicos", comentou Giulia, acrescentando que a tatuagem também homenageia Mary, mãe de Conor, falecida quando ele tinha 17 anos.Atualmente, vivendo entre Los Angeles, São Paulo e Rio de Janeiro, os dois seguem organizando o que definem como "o dia mais importante" de suas vidas.

Abrindo a caixa-preta

Surge mais uma possibilidade de delação no ecossistema criminoso do Banco Master. O hacker Victor Lima Sedlmaier, preso pela Polícia Federal em Dubai, em maio, já teria manifestado a intenção de fechar um acordo de colaboração no âmbito da Operação Compliance Zero. Entre os investigadores, há a percepção de que Sedlmaier tem muito a revelar sobre a estrutura paralela de inteligência e monitoramento montada pelo Master. O principal objetivo da PF é apurar a eventual participação de agentes públicos — policiais, servidores de órgãos de controle e integrantes de estruturas de fiscalização — no vazamento de informações e na blindagem informal do banco e de Daniel Vorcaro. Os investigadores ainda tentam montar o quebra-cabeça e mapear quem demandava ações específicas, quais operadores intermediavam os contatos e como funcionava o fluxo de pagamentos e contratações de atividades clandestinas. Sedlmaier integrava o grupo "Os Meninos", braço responsável por ataques cibernéticos, derrubada de perfis e monitoramento de alvos considerados adversários do grupo ligado ao ex-banqueiro.

Poliglotas

Nas festas que Daniel Vorcaro organizava para políticos, modelos internacionais e autoridades da República, o ex-banqueiro adicionava "presentinhos" aos convidados, como um famoso chocolate em formato de coração recheado - e supresa- com cogumelos alucinógenos triturados. Mais: as modelos eram selecionadas por "especialistas", sempre munidos de um catálogo com fotos, previamente apresentado a Vorcaro. Detalhe: muitas eram poliglotas, característica considerada um diferencial para o trabalho.

Apelidos reforçam a relação

Por falar em Dia dos Namorados, a Riachuelo aposta no amor tipicamente brasileiro em sua campanha de 2026.Com Alane Dias e Francisco Gil, que estão juntos há mais de um ano, como protagonistas, a campanha destaca os apelidos carinhosos presentes no cotidiano dos casais e apresenta os resultados da pesquisa "Data Date". Realizado em parceria com a MindMiners, o levantamento apontou que 70% dos casais utilizam apelidos afetivos, enquanto 57% afirmam que esse hábito fortalece a relação.Entre os termos mais utilizados estão "Amor", "Vida" e "Mozão".Além de lançar uma coleção inspirada nas tendências do inverno de 2026, a campanha ganhou espaço nas redes sociais, com ações no Instagram e no TikTok.A marca também fechou parceria com o Globoplay na promoção "Você paga o jantar e a gente paga o Globoplay", oferecendo um mês gratuito para novos assinantes.Segundo a Riachuelo, a iniciativa busca celebrar diferentes formas de demonstrar afeto e fortalecer a conexão entre a marca e seus consumidores.

"Insignificante é ele!"

Em uma nova tentativa de aproximação com os evangélicos, o PT promoveu uma edição regional de encontro em Brasília voltada ao segmento, divulgando uma carta direcionada aos religiosos. A primeira-dama Janja da Silva participou do evento ao lado da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e de diversos políticos. Em seu discurso, rebateu uma declaração do pastor Silas Malafaia, feita em agosto do ano passado. Na ocasião, ele afirmou que, nos encontros promovidos por Janja, não havia "nenhuma mulher de expressão". Agora, ela rebateu: "Ele teve a cara de pau de dizer que eu estava conversando com mulheres insignificantes. Insignificante é ele! O importante é que conversei. Ouvi as mulheres!"

Bandeira branca

Romeu Zema reduziu o tom das críticas em relação a Flávio Bolsonaro. Sua declaração à CBN, afirmando que apoiará qualquer candidato que enfrentar Lula em um eventual segundo turno, foi interpretada como um gesto de aproximação. Interlocutores de Zema, entre eles o deputado federal Ricardo Salles, também vêm mantendo conversas com Flávio para reduzir atritos entre os grupos. Zema já chegou a ser considerado um "traidor" por setores da direita. Em determinado momento, classificou como "imperdoável" uma conversa atribuída a Flávio Bolsonaro envolvendo pedidos de dinheiro a um banqueiro. Posteriormente, testou movimentos de afastamento do bolsonarismo, mas a estratégia não prosperou.

Pérola "Lula deveria aproveitar a oportunidade e fazer sua parte para asfixiar financeiramente os grupos narcoterroristas PCC e CV. Tão importante quanto identificar e bloquear a origem do dinheiro sujo é saber quem são os destinatários. Vão aparecer grandes tubarões", de Flávio Dino (STF).

Moraes: advogado caro 1

O tribunal federal da Flórida pode não reconhecer a legitimidade da AGU (Advocacia-Geral da União) na defesa de Alexandre de Moraes na ação movida pelas empresas Rumble e Trump Media. A AGU é um órgão do Poder Executivo, subordinado ao presidente da República, e não ao Supremo Tribunal Federal. Na prática, o órgão deverá se limitar à contratação de advogados americanos, remunerados em dólares. Profissionais experientes atuando na Flórida costumam cobrar entre US$ 300 e US$ 600 (R$ 3.120) por hora. Já grandes escritórios ("big law") geralmente trabalham com honorários a partir de US$ 1.000 (R$ 5.200) por hora, enquanto as “top partners” podem ultrapassar US$ 1.300 (R$ 6.760) por hora. Dependendo da duração do processo, os custos podem alcançar milhões de dólares.

Moraes: advogado caro 2

A AGU recebeu a determinação de defender Moraes, mas o órgão está vinculado à Presidência da República e não presta obediência ao Chefe do Judiciário. A separação entre os Poderes, princípio previsto na Constituição de 1988, estabelece limites institucionais para a utilização de recursos públicos. Moraes é acusado, na ação, de ter expedido ordens de censura, inclusive sigilosas, que, segundo os autores do processo, violariam garantias constitucionais dos Estados Unidos relacionadas à liberdade de expressão.

"Cara de pau"

No momento, o caso Master está paralisado no Supremo após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Segundo informações de bastidores, Gilmar avalia que Henrique, pai de Vorcaro, estaria preso como forma de pressionar o filho a colaborar com as investigações. Vorcaro, por sua vez, teria apresentado uma proposta considerada controversa: devolver os recursos desviados, estimados em R$ 60 bilhões, desde que o Banco Master pudesse continuar operando no mercado e tivesse prazo de dez anos para cumprir o acordo. O colunista e membro da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, comentou: "Ou não entendeu nada ou é mesmo um cara de pau!"

Pagaremos quase 1

Circula na Faria Lima um cálculo para estimar o subsídio do programa "Move Brasil", que pretende financiar, via BNDES, a compra de quase 300 mil veículos por taxistas e motoristas de aplicativo. Um carro de R$ 150 mil financiado por seis anos com juros de mercado, próximos de 26% ao ano, teria parcelas mensais de aproximadamente R$ 4.133. Já o mesmo veículo, financiado com taxa do BNDES de 12% ao ano, teria prestação em torno de R$ 2.933.

Pagaremos quase 2

A diferença mensal seria superior ao valor de duas parcelas do Bolsa Família. Ao longo dos 72 meses de financiamento, o subsídio nominal alcançaria R$ 86,4 mil. Considerando o valor presente líquido, o montante seria de aproximadamente R$ 43,6 mil. Ou seja, os cofres públicos — e, consequentemente, os contribuintes — arcariam com quase um terço do valor do veículo.

Mistura Fina

Entre as inúmeras regalias e benesses que o contribuinte precisa bancar para os servidores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), muitas vezes inacessíveis ao brasileiro comum, está a "assistência pré-escola". O benefício ajuda a aumentar os já elevados vencimentos da categoria e garante mais R$ 1.288,47 aos contemplados.Neste ano, o TSE publicou apenas os gastos referentes ao mês de abril, que turbinou os vencimentos de 144 servidores.

A turma do TSE não tem do que reclamar: apenas com auxílio-alimentação, cada servidor recebeu R$ 1.860,51 em um único mês, valor próximo de R$ 90 por dia útil. Além disso, a categoria recebe R$ 791,21 relativos à assistência pré-escolar. A despesa com assistência médica e odontológica é ainda maior, abrangendo 1.232 titulares e outros 2.060 dependentes.

Em 2019, uma ideia legislativa para extinguir o auxílio-moradia de deputados, senadores e juízes tornou-se uma das sugestões populares de maior repercussão da história recente do país. Com mais de 253 mil assinaturas, a proposta alcançou o número necessário para se transformar em projeto e passar a tramitar no Senado. Há quase sete anos, porém, está parada na Comissão de Constituição e Justiça.

A ideia legislativa foi transformada em PEC em 2019, sem incluir magistrados. Desde então, aguarda a designação de um relator. A proposta proíbe o pagamento de auxílio-moradia a senadores, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Ideias legislativas precisam reunir pelo menos 20 mil assinaturas para serem convertidas em projetos de lei.

Salvatore Cacciola acionou o STF para tentar anular sua condenação pelo TCU no caso da quebra do Banco Marka, no fim da década de 1990. O argumento é que os fatos já estariam prescritos quando o julgamento foi concluído, em 2018. Cacciola também busca suspender duas ações de cobrança. O pedido será analisado pelo ministro Kássio Nunes Marques.

In — Analista de Estoque

Out — Conferente de Estoque