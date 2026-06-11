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Giba Um

"Lula deveria aproveitar a oportunidade e fazer sua parte para asfixiar...

...financeiramente os grupos narcoterroristas PCC e CV. Tão importante quanto identificar e bloquear a origem do dinheiro sujo é saber quem são os destinatários. Vão aparecer grandes tubarões", de Flávio Dino (STF)

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11/06/2026 - 06h00
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A chinesa Shandong Gold está avaliando ativos auríferos no Brasil, especialmente em Goiás e Minas Gerais. Não é a primeira investida da companhia no país. Em 2011, a empresa chegou a apresentar uma oferta de US$ 1 bilhão para adquirir ativos da Jaguar Mining em Minas Gerais e no Maranhão, mas as negociações não avançaram.

Mais: a busca por alvarás de pesquisa e lavra integra a estratégia de internacionalização da empresa. Além da China, a Shandong mantém operações em Gana, Namíbia e Argentina, onde está localizado um de seus maiores projetos, a mina de Veladero. O portfólio da companhia é estimado em cerca de US$ 25 bilhões.

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Dia importante

Com a aproximação do Dia dos Namorados, a cantora Giulia Be (filha do político e empresário Paulo Marinho), e o advogado Conor Kennedy (filho de Robert F. Kennedy Jr. ,atual secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos e sobrinho-neto do ex-presidente John F. Kennedy) compartilharam detalhes da celebração de casamento marcada para outubro, no Rio de Janeiro. Casados no civil desde março, nos Estados Unidos, eles escolheram o Brasil para reunir familiares e amigos em três dias de comemorações."Meu amor, eu te amo, mas não vou me casar em Massachusetts. O Brasil é um dos melhores lugares para se casar. A gente se entrega de corpo e alma", afirmou Giulia.A programação inclui uma recepção, uma bênção familiar no Cristo Redentor e uma cerimônia religiosa seguida de grande festa.A cantora afirmou que a ocasião será uma oportunidade especial para apresentar o Rio de Janeiro à família de Conor.A história do casal também é marcada por gestos simbólicos. Logo após o início do relacionamento, ambos decidiram fazer a mesma tatuagem: o Imaculado Coração de Maria."Somos católicos", comentou Giulia, acrescentando que a tatuagem também homenageia Mary, mãe de Conor, falecida quando ele tinha 17 anos.Atualmente, vivendo entre Los Angeles, São Paulo e Rio de Janeiro, os dois seguem organizando o que definem como "o dia mais importante" de suas vidas.

Abrindo a caixa-preta

Surge mais uma possibilidade de delação no ecossistema criminoso do Banco Master. O hacker Victor Lima Sedlmaier, preso pela Polícia Federal em Dubai, em maio, já teria manifestado a intenção de fechar um acordo de colaboração no âmbito da Operação Compliance Zero. Entre os investigadores, há a percepção de que Sedlmaier tem muito a revelar sobre a estrutura paralela de inteligência e monitoramento montada pelo Master. O principal objetivo da PF é apurar a eventual participação de agentes públicos — policiais, servidores de órgãos de controle e integrantes de estruturas de fiscalização — no vazamento de informações e na blindagem informal do banco e de Daniel Vorcaro. Os investigadores ainda tentam montar o quebra-cabeça e mapear quem demandava ações específicas, quais operadores intermediavam os contatos e como funcionava o fluxo de pagamentos e contratações de atividades clandestinas. Sedlmaier integrava o grupo "Os Meninos", braço responsável por ataques cibernéticos, derrubada de perfis e monitoramento de alvos considerados adversários do grupo ligado ao ex-banqueiro.

Poliglotas

Nas festas que Daniel Vorcaro organizava para políticos, modelos internacionais e autoridades da República, o ex-banqueiro adicionava "presentinhos" aos convidados, como um famoso chocolate em formato de coração recheado - e supresa- com cogumelos alucinógenos triturados. Mais: as modelos eram selecionadas por "especialistas", sempre munidos de um catálogo com fotos, previamente apresentado a Vorcaro. Detalhe: muitas eram poliglotas, característica considerada um diferencial para o trabalho.

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Apelidos reforçam a relação

Por falar em Dia dos Namorados, a Riachuelo aposta no amor tipicamente brasileiro em sua campanha de 2026.Com Alane Dias e Francisco Gil, que estão juntos há mais de um ano, como protagonistas, a campanha destaca os apelidos carinhosos presentes no cotidiano dos casais e apresenta os resultados da pesquisa "Data Date". Realizado em parceria com a MindMiners, o levantamento apontou que 70% dos casais utilizam apelidos afetivos, enquanto 57% afirmam que esse hábito fortalece a relação.Entre os termos mais utilizados estão "Amor", "Vida" e "Mozão".Além de lançar uma coleção inspirada nas tendências do inverno de 2026, a campanha ganhou espaço nas redes sociais, com ações no Instagram e no TikTok.A marca também fechou parceria com o Globoplay na promoção "Você paga o jantar e a gente paga o Globoplay", oferecendo um mês gratuito para novos assinantes.Segundo a Riachuelo, a iniciativa busca celebrar diferentes formas de demonstrar afeto e fortalecer a conexão entre a marca e seus consumidores.

"Insignificante é ele!"

Em uma nova tentativa de aproximação com os evangélicos, o PT promoveu uma edição regional de encontro em Brasília voltada ao segmento, divulgando uma carta direcionada aos religiosos. A primeira-dama Janja da Silva participou do evento ao lado da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e de diversos políticos. Em seu discurso, rebateu uma declaração do pastor Silas Malafaia, feita em agosto do ano passado. Na ocasião, ele afirmou que, nos encontros promovidos por Janja, não havia "nenhuma mulher de expressão". Agora, ela rebateu: "Ele teve a cara de pau de dizer que eu estava conversando com mulheres insignificantes. Insignificante é ele! O importante é que conversei. Ouvi as mulheres!"

Bandeira branca

Romeu Zema reduziu o tom das críticas em relação a Flávio Bolsonaro. Sua declaração à CBN, afirmando que apoiará qualquer candidato que enfrentar Lula em um eventual segundo turno, foi interpretada como um gesto de aproximação. Interlocutores de Zema, entre eles o deputado federal Ricardo Salles, também vêm mantendo conversas com Flávio para reduzir atritos entre os grupos. Zema já chegou a ser considerado um "traidor" por setores da direita. Em determinado momento, classificou como "imperdoável" uma conversa atribuída a Flávio Bolsonaro envolvendo pedidos de dinheiro a um banqueiro. Posteriormente, testou movimentos de afastamento do bolsonarismo, mas a estratégia não prosperou.

Pérola

"Lula deveria aproveitar a oportunidade e fazer sua parte para asfixiar financeiramente os grupos narcoterroristas PCC e CV. Tão importante quanto identificar e bloquear a origem do dinheiro sujo é saber quem são os destinatários. Vão aparecer grandes tubarões",

de Flávio Dino (STF).

Moraes: advogado caro 1

O tribunal federal da Flórida pode não reconhecer a legitimidade da AGU (Advocacia-Geral da União) na defesa de Alexandre de Moraes na ação movida pelas empresas Rumble e Trump Media. A AGU é um órgão do Poder Executivo, subordinado ao presidente da República, e não ao Supremo Tribunal Federal. Na prática, o órgão deverá se limitar à contratação de advogados americanos, remunerados em dólares. Profissionais experientes atuando na Flórida costumam cobrar entre US$ 300 e US$ 600 (R$ 3.120) por hora. Já grandes escritórios ("big law") geralmente trabalham com honorários a partir de US$ 1.000 (R$ 5.200) por hora, enquanto as “top partners” podem ultrapassar US$ 1.300 (R$ 6.760) por hora. Dependendo da duração do processo, os custos podem alcançar milhões de dólares.

Moraes: advogado caro 2

A AGU recebeu a determinação de defender Moraes, mas o órgão está vinculado à Presidência da República e não presta obediência ao Chefe do Judiciário. A separação entre os Poderes, princípio previsto na Constituição de 1988, estabelece limites institucionais para a utilização de recursos públicos. Moraes é acusado, na ação, de ter expedido ordens de censura, inclusive sigilosas, que, segundo os autores do processo, violariam garantias constitucionais dos Estados Unidos relacionadas à liberdade de expressão.

"Cara de pau"

No momento, o caso Master está paralisado no Supremo após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Segundo informações de bastidores, Gilmar avalia que Henrique, pai de Vorcaro, estaria preso como forma de pressionar o filho a colaborar com as investigações. Vorcaro, por sua vez, teria apresentado uma proposta considerada controversa: devolver os recursos desviados, estimados em R$ 60 bilhões, desde que o Banco Master pudesse continuar operando no mercado e tivesse prazo de dez anos para cumprir o acordo. O colunista e membro da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, comentou: "Ou não entendeu nada ou é mesmo um cara de pau!"

Pagaremos quase 1

Circula na Faria Lima um cálculo para estimar o subsídio do programa "Move Brasil", que pretende financiar, via BNDES, a compra de quase 300 mil veículos por taxistas e motoristas de aplicativo. Um carro de R$ 150 mil financiado por seis anos com juros de mercado, próximos de 26% ao ano, teria parcelas mensais de aproximadamente R$ 4.133. Já o mesmo veículo, financiado com taxa do BNDES de 12% ao ano, teria prestação em torno de R$ 2.933.

Pagaremos quase 2

A diferença mensal seria superior ao valor de duas parcelas do Bolsa Família. Ao longo dos 72 meses de financiamento, o subsídio nominal alcançaria R$ 86,4 mil. Considerando o valor presente líquido, o montante seria de aproximadamente R$ 43,6 mil. Ou seja, os cofres públicos — e, consequentemente, os contribuintes — arcariam com quase um terço do valor do veículo.

Mistura Fina

Entre as inúmeras regalias e benesses que o contribuinte precisa bancar para os servidores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), muitas vezes inacessíveis ao brasileiro comum, está a "assistência pré-escola". O benefício ajuda a aumentar os já elevados vencimentos da categoria e garante mais R$ 1.288,47 aos contemplados.Neste ano, o TSE publicou apenas os gastos referentes ao mês de abril, que turbinou os vencimentos de 144 servidores.

A turma do TSE não tem do que reclamar: apenas com auxílio-alimentação, cada servidor recebeu R$ 1.860,51 em um único mês, valor próximo de R$ 90 por dia útil. Além disso, a categoria recebe R$ 791,21 relativos à assistência pré-escolar. A despesa com assistência médica e odontológica é ainda maior, abrangendo 1.232 titulares e outros 2.060 dependentes.

Em 2019, uma ideia legislativa para extinguir o auxílio-moradia de deputados, senadores e juízes tornou-se uma das sugestões populares de maior repercussão da história recente do país. Com mais de 253 mil assinaturas, a proposta alcançou o número necessário para se transformar em projeto e passar a tramitar no Senado. Há quase sete anos, porém, está parada na Comissão de Constituição e Justiça.

A ideia legislativa foi transformada em PEC em 2019, sem incluir magistrados. Desde então, aguarda a designação de um relator. A proposta proíbe o pagamento de auxílio-moradia a senadores, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Ideias legislativas precisam reunir pelo menos 20 mil assinaturas para serem convertidas em projetos de lei.

Salvatore Cacciola acionou o STF para tentar anular sua condenação pelo TCU no caso da quebra do Banco Marka, no fim da década de 1990. O argumento é que os fatos já estariam prescritos quando o julgamento foi concluído, em 2018. Cacciola também busca suspender duas ações de cobrança. O pedido será analisado pelo ministro Kássio Nunes Marques.

In — Analista de Estoque
Out — Conferente de Estoque

CLÁUDIO HUMBERTO

"Lula conseguiu tirar a picanha até dos europeus!"

Ronaldo Caiado (PSD) após embargo europeu à proteína bovina brasileira

10/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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AtlasIntel virou divulgador de áudio para Vorcaro

O estranhíssimo questionário da pesquisa AtlasIntel (registrada sob nº BR-06939/26), de tão mal explicado, acabou vetado pelo presidente do TSE, ministro Nunes Marques e colocou o instituto no papel de difusor da mensagem de áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao banqueiro Daniel Vorcaro, e não de aferidor de suas consequências, que é papel de pesquiseiro. Na avaliação de especialistas e juristas como André Marsiglia, o formulário de perguntas do AtlasIntel parece obra de ativista.

Perguntas ativistas

Marsiglia chamou atenção, na BandNewsTV, para expressões valorativas no formulário da pesquisa, tipo “esquema”, abandonando a neutralidade.

Olho na manipulação

Para o jurista, o TSE deve trazer clareza quanto ao que pode ou não nas pesquisas, sob risco de virarem ferramentas de marqueteiros picaretas.

É tudo relativo

Soa estranho a ordem de opções como partido preferido, com o PT em primeiro, mas um petista em terceiro, quando é para avaliar a rejeição.

Agora sabe

A última questão do formulário online é um vídeo com foto de Vorcaro e Flávio, além de legenda do diálogo entre o banqueiro e o senador.

Prisão na 2ª instância continua parada no Congresso

Projetos de lei que preveem o reestabelecimento da prisão de réus após condenação em segunda instância estão parados no Congresso desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu reverter o próprio entendimento. O STF determinou que casos como o do então carcerário Lula (PT) precisavam ter todos os recursos julgados antes do cumprimento de prisão. Um dos projetos, apresentado em 2019, está parado há sete anos. De lá para cá, outros foram apresentados, mas mofam na gaveta.

Congelou

A PEC199/19 foi aprovada em comissões da Câmara, mas nunca conseguiu chegar à análise do plenário. Está parada desde 2021.

Não andam

Em 2023, o senador Sergio Moro (PL-PR) pediu o desarquivamento de dois projetos que retomariam a prisão após a segunda instância.

Mesma história

Em 2024 o deputado Pazuello (PL-RJ) apresentou novo projeto sobre a prisão (PLS 619/24). Andou até o ano passado, mas parou.

Era bom, mas...

Viralizou nas redes vídeo de Alexandre Padilha (Saúde) prometendo “o maior programa de vacinação do mundo contra a dengue” com a vacina do Butantan, que agora o próprio governo petista foi obrigado a proibir.

Contas na pauta

O Tribunal de Contas da União analisa hoje (10), pela manhã, as contas da presidência de Lula relativas a 2025. O relator do processo é o ministro Benjamin Zymler, ministro da corte de contas desde 2001.

É vermelha

Ainda sobre o debate das facções, o senador Sergio Moro (PL-PR) diz que Lula revelou “suas verdadeiras cores” ao se posicionar contra a designação dos EUA do CV e do PCC como organizações terroristas.

Santo Lula

Carlos Jordy (PL-RJ) desmascarou o fingimento de Lula após o petista tentar convencer que sempre teve respeito por igrejas: “Agora envia carta aos evangélicos. Vale tudo pelo voto, até enganar quem ele zombou!”

Perseguir e difamar

Mário Frias (PL-SP) acusa Lula de usar a estrutura do Estado para perseguir e difamar Flávio Bolsonaro. O deputado lembra que o petista tem orientado ministros a chamar o senador de “traidor da pátria”.

Retrocesso petista

Flávio Bolsonaro avalia que “a cada dia de governo Lula é um retrocesso a mais para o País”. A cutucada ocorre após o petista cortar verba do Exército. “O que o presidente do Brasil quer fazendo isso?”, questiona.

Arroxo europeu

Com o embargo europeu à carne brasileira batendo à porta, o deputado Zucco (PL-RS) soou o alerta para impactos sobre empregos, a cadeia produtiva e a competitividade das exportações.

De olho

A CAE do Senado aprovou um "mostra os documentos aí" direcionado ao TCU sobre a atuação da CVM nos casos Ambipar e Master. Iniciativa de Damares (Rep-DF), questiona se o TCU realmente analisou operações.

Pergunta na lógica

A proibição europeia às carnes brasileiras não é interferência nas eleições e na soberania?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Tricolor doente

Além da salutar irreverência, o genial pianista Arthur Moreira Lima é reconhecido, talvez, como o mais ‘doente’ dos torcedores do Fluminense do Rio. Certa vez, ao ser apresentado a um conhecido e respeitado embaixador brasileiro, o músico ouviu do diplomata: “Muito prazer, Vasco Leitão da Cunha”. Arthur respondeu de ‘bate-pronto’: “Prazer, Fluminense Moreira Lima”.

Giba Um

"A expansão do Pix foi rápida por confiança, instantâneo e...

...alavanca negócios. Hoje, 170 milhões de brasileiros usam o Pix. Muitos americanos ainda pagam suas contas enviando cheques pelo correio", de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda

10/06/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Quando está se recuperando de alguma lesão, não joga; quando joga, acaba se lesionando novamente e fica sem atuar. Ainda assim, o polêmico Neymar Jr. encontra tempo para comprar mais mansões, iniciar novos relacionamentos e até adotar novos estilos de cabelo.

Mais: o cabeleireiro Wagner Tenório exibe nas redes sociais um vídeo mostrando que o jogador adotou para a Copa do Mundo de 2026 um novo visual estilo moicano, clareou o topo dos fios com coloração loiro-dourada e raspou as laterais e a nuca.

Giba Um

Ponto de Encontro

Sabrina Sato e Nicolas Prattes são os rostos principais da nova campanha de Dia dos Namorados da HOPE. Com o conceito "Entre Nós", a marca se concentra em momentos autênticos do casal para mostrar que amor, cumplicidade e senso de humor podem ser tão impactantes quanto qualquer romance cinematográfico. A campanha retrata situações cotidianas, como conversas ao acordar, risadas, brincadeiras e a conexão construída a partir de pequenos gestos. De acordo com Sandra Chayo, diretora institucional do Grupo HOPE, o casal representa "um amor que combina humor, parceria e autenticidade". Em clima romântico, Sabrina e Nicolas também compartilharam detalhes da intimidade da relação, revelando como mantêm a conexão mesmo com a rotina agitada entre São Paulo e Rio de Janeiro. A apresentadora contou que ambos combinaram um local especial para se encontrarem. “Aí a gente combina assim: ‘Ó, chegou tal hora, vamos combinar de nos encontrar tal hora no closet’”, disse Sabrina, em tom de brincadeira. Nicolas entrou na brincadeira: “Estou chegando, estou chegando, é agora!”. Juntos desde 2024 e casados desde janeiro de 2025, os dois afirmam que se dedicam a priorizar o relacionamento. “A gente se esforça muito para que nossa relação funcione”, destacou Sabrina.

De Trump pode-se esperar tudo

Os analistas não param de fazer projeções sobre até onde vai a destemperança de Donald Trump. Aturdidos com a iminência de um novo tarifaço, assessores de Lula estão debruçados sobre diferentes cenários para uma escalada de sanções quase terroristas do governo norte-americano. O golpe mais violento, quase um embargo, seria, no limite, a inclusão do Brasil em restrições ligadas ao Swift. Trata-se da rede internacional utilizada por mais de 11 mil instituições em mais de 200 países para liquidar pagamentos, realizar transferências bancárias, operações de comércio exterior e transações entre bancos centrais. Seria uma espécie de expulsão do sistema nervoso do mercado financeiro internacional. Os bancos brasileiros, por exemplo, ficariam impedidos de processar operações internacionais, criando um choque de proporções inéditas para o comércio exterior, o câmbio e os fluxos de capitais. Mesmo que permanecesse apenas como ameaça, esse balão de ensaio já seria uma catástrofe. Esse tipo de punição costuma ser adotado apenas contra países acusados de ameaçar a segurança global.

Selecionados do Swift

A Rússia é o caso mais emblemático. Após a invasão da Ucrânia, em 2022, União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e aliados decidiram excluir bancos russos selecionados do Swift como parte de um pacote de sanções. O Brasil não cometeu qualquer ato passível de uma simetria punitiva com uma nação em guerra. E também não constava que PCC e CV fossem organizações terroristas, que o Brasil sofreria um novo tarifaço, que trabalhadores brasileiros trabalhassem em regime de escravidão ou que o país se assemelhasse a Cuba. Cabe tudo no realismo fantástico de Donald Trump.

Giba Um

Várias conquistas

Aos 36 anos, Taylor Swift alcançou um marco impressionante: de acordo com a revista Forbes, é reconhecida como a artista feminina mais rica da história, com uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões. Grande parte desse patrimônio veio da turnê The Eras Tour, que percorreu o mundo durante 16 meses e se tornou a mais lucrativa da história da música. Além dos shows, seu catálogo de 13 álbuns e a estratégia de regravar obras anteriores contribuíram significativamente para seu sucesso financeiro. Entre os músicos, Taylor ocupa a segunda posição, atrás apenas de Jay-Z, cuja fortuna é estimada em US$ 2,8 bilhões. E os recordes não param por aí. Sua mais nova canção, "I Knew It, I Knew You", produzida para a trilha sonora de Toy Story 5, programado para estrear em 18 de junho, teria quebrado recordes em plataformas de streaming logo após o lançamento. “Sempre sonhei em escrever para esses personagens que amo desde os 5 anos”, revelou a artista. A música foi composta especialmente para a personagem Jessie e representa mais uma conquista na carreira da estrela pop.

Giba Um

Guerra de cartazes

Primeiro, o presidente Lula posou para fotos segurando um cartaz onde se lia: "O Pix é do Brasil". Na sequência, o pré-candidato Flávio Bolsonaro também apareceu segurando um cartaz semelhante, no qual estava escrito: "O Pix é do Brasil e do Bolsonaro". A ideia básica era informar que o "pai do Pix" seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que lançou o sistema durante sua administração. No site oficial de Lula, a mensagem direcionada à militância afirma que "a missão de hoje é defender o Pix, uma conquista que facilita a vida de milhões de brasileiros". O Pix, a propósito, foi criado pelo Banco Central e passou por anos de estudos antes de ser implementado.

Cortes na Educação

O ex-ministro da Educação Camilo Santana tem feito gestões junto à equipe econômica na tentativa de destravar verbas bloqueadas na pasta — o contingenciamento total ultrapassa R$ 1 bilhão. Os cortes no Ministério da Educação acenderam um sinal de alerta no PT do Ceará, onde o atual governador, Elmano de Freitas, está levando uma surra de Ciro Gomes nas pesquisas. O bloqueio tem atingido a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Cariri. É um prato cheio para Ciro se fortalecer na disputa eleitoral, e o assunto atinge diretamente o PT. Se a situação de Elmano piorar, o próprio Santana poderá acabar disputando o governo do Ceará.

Pérola

"A expansão do Pix foi rápida por confiança, instantâneo e alavanca negócios. Hoje, 170 milhões de brasileiros usam o Pix. Muitos americanos ainda pagam suas contas enviando cheques pelo correio",

de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda.

Criada para não funcionar 1

A chamada "Lei da Reciprocidade", criada por iniciativa do governo Lula com o propósito de dar resposta à primeira rodada de tarifas impostas em 2025 pelo governo Donald Trump, prevê muita burocracia antes de produzir consequências. Há um comitê formado por quatro ministros — Comércio, Casa Civil, Fazenda e Relações Exteriores — para avaliar a taxação e, posteriormente, discutir contramedidas a serem submetidas a cada ministério e à Camex, o Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior.

Criada para não funcionar 2

O Itamaraty é responsável por notificar o parceiro comercial afetado pelas contramedidas em cada fase do processo de análise e discussão. A lei também prevê consultas diplomáticas conduzidas pelo Itamaraty com vistas a mitigar ou anular os efeitos das tarifas e das contramedidas. Caso a Camex considere relevante, ainda poderão ser realizadas consultas públicas adicionais antes da implementação de qualquer contramedida.

Na lista da Interpol

A Polícia Federal planeja colocar o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na lista de difusão prateada da Interpol, com o objetivo de rastrear e bloquear movimentações dele no exterior. A ferramenta foi utilizada pela primeira vez em 2025 contra um mafioso italiano e viabiliza a cooperação internacional para identificação e retenção de bens de investigados. Diferentemente da difusão vermelha, que busca a captura de fugitivos, o mecanismo concentra-se no patrimônio do alvo.

Reforço na segurança 1

Flávio Bolsonaro, que já utiliza colete à prova de balas quando sai às ruas no Brasil, foi aconselhado a reforçar sua segurança depois de Lula indicar, segundo sua interpretação, que desejaria sua morte ao mencionar enforcamento como opção. O pré-candidato está processando o presidente por isso. Declarações de ódio de líderes políticos, ao longo da História, têm estimulado assassinatos e tentativas de homicídio contra candidatos e presidentes. Na América Latina, crimes contra políticos têm sido recorrentes.

Reforço na segurança 2

Na Colômbia, o senador Miguel Uribe, candidato à Presidência, foi baleado em 2025. Era opositor de Gustavo Petro. Em 2023, o candidato à Presidência do Equador Fernando Villavicencio foi assassinado em Quito logo após um comício. Daniel Noboa acabaria eleito presidente do Equador, mas teve o carro metralhado por facções criminosas e escapou ileso. Além disso, a mansão onde Flávio mora, em Brasília, já conta com uma equipe de seguranças que se reveza diariamente.

Mistura Fina

Edson Fachin, presidente do STF, pretende criar uma força-tarefa para auditar a remuneração da magistratura e propor mudanças que acabem com os chamados penduricalhos do Judiciário. O objetivo é eliminar diferenças salariais entre juízes de diferentes tribunais, definir critérios para benefícios e dar transparência aos pagamentos para que o Judiciário respeite a Constituição.

O governo Lula sacou mais uma jogada: determinou, em embaixadas e consulados, um corte de 50% nos valores cobrados pela emissão de passaportes. Questionado sobre a base legal da renúncia de receita, o Itamaraty não apresentou explicações. Tampouco citou eventual estudo de impacto financeiro. O passaporte para maiores de 18 anos agora custa R$ 60, enquanto o documento para menores custa até R$ 40. Antes, os valores eram o dobro.

O Ministério das Relações Exteriores limitou-se a citar supostos direitos fundamentais e atenção à comunidade brasileira. Usando viseiras, o Itamaraty, segundo analistas, não enxerga impacto na rede consular, já que o dinheiro arrecadado com passaportes seria problema do Tesouro Nacional. O Tesouro, por sua vez, afirma que o ato discricionário é de competência do Ministério das Relações Exteriores, que deve explicar os impactos financeiros da medida.

O Instituto Fogo Cruzado já contabilizou, neste ano, duas dezenas de crianças e adolescentes alvejados por disparos de arma de fogo no Grande Rio. Em uma década, foram 778 menores baleados. Segundo pesquisa Datafolha para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ser atingido por bala perdida, com 77,5% das menções, ocupa a sexta posição entre os 13 maiores medos da população em relação à violência. O primeiro temor é ser vítima de golpe financeiro pela internet ou celular, com 83,2%.

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