Rafael Greca já foi prefeito de Curitiba por três vezes. Agora, lidera intenção para permanecer no cargo, só que já se reelegeu e não pode se candidatar. Sua vida política começou nos anos 80: é economista, engenheiro, urbanistas, escritor, poeta e historiador.

Mais: Greca foi o deputado federal mais votado do Brasil, é casado com a ex-colunista Martarita Sansone há décadas e tem no currículo seis mil obras em Curitiba e gestão premiada pela ONU. E também foi ministro do Esporte e Turismo no governo de FHC.

A atriz Gwyneth Paltrow que anda afastada um pouco da TV e do cinema, está se dedicando cada vez mais a sua empresa Goop tem várias linhas de produtos, que vão desde itens de beleza e maquiagem, passando por roupas até móveis. Duramente criticada por seus produtos não terem um preço acessível, em outubro lançou uma linha mais barata: “Good.clean.goop é para uma pessoa que entende os perigos dos produtos convencionais, alguém que está focado no bem-estar. Acho que do ponto de vista de valores e de estilo de vida, eles provavelmente são semelhantes a alguém que pode comprar Goop Beauty. Só que a linha é mais acessível.” E completa: “O que acontece é que se emprega uma quantidade menor de ativos e botânicos e coisas assim. É tudo uma questão de concentração, mas com a mesma eficácia”. Aos 51 anos, ela relata como está sua vida. “Devo dizer que estou tentando aprender a ser mais tolerante comigo mesmo quando faço bagunça, porque realmente não gosto disso. Achei que aos 50 anos poderia reduzir a marcha por algum motivo. Eu realmente não sei por que pensei que isso aconteceria. Eu estava conversando com uma amiga que está na casa dos 60 anos e ela disse: ‘Sem chance. Você tem mais 15 anos’. E fiquei um pouco assustada”.



“O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) publicou nos jornais grande propaganda por conta de seu primeiro ano que está chegando ao fim e garante que São Paulo “são mais que números, são todos”. Imagina-se que esteja fazendo referência a 44,4 milhões de pessoas, de bilionários a moradores de rua, de assaltantes de casas a ladrões de celulares, contingente que cresce cada vez mais. E faz um balanço de 2023: “Neste primeiro ano de gestão, o governo do Estado de São Paulo cuidou das pessoas, trabalhou firme e deu resultados. 2023 foi o ano do Diálogo, do Desenvolvimento e da Dignidade. E esse é só o começo”. Muitos nãos sabem do que será esse “começo”. Para um balanço de obras, o publicado é anêmico: 100 mil casas entregues (e mais 100 mil em produção) e 23 km de linhas do Metrô em construção. Para os 44,4 milhões de pessoas é pouco. no final, promete que “2024 vai ser ainda melhor”. Ninguém sabe do que.



A cantora Simone Mendes, que em agosto de 2022 encerrou a parceria com a irmã Simaria, segue forte em sua carreira. Ganhadora de vários prêmios neste ano está pronta para 2024 com show até na Europa em fevereiro (22 em Londres; 23 em Dublin; 24 em Zurique; e 25 em Zurique). Acaba de gravar o DVD batizado de “Cantando sua História” e fala como é seguir em carreira solo: “Eu amo o que eu faço, quando você ama o que você faz, por mais que seja cansativo, você acaba tendo o prazer, então fica leve. O desafio é o medo de como as pessoas vão receber. Mas sem passar por cima de ninguém, que é o mais importante”. E completa: “O que vem por aí é tão especial, tão grandioso, que me traz a paz no coração de saber que em 2024 estou preparada para viver o novo”.



Ministério maior



Não é piada: Lula quer aumentar o número de ministérios: acha 38 “pouco”, já partiu para o 39º e planeja chegar aos 40 – e os mais irônicos começam a fazer comparações com a famosa história de Ali Babá, o rico mercador. Mais: Lula considera que criar ministérios serve para “atender os pobres desse país” e “é barato”. Não é assim: cada ministro tem seus privilégios no cargo, chefe de gabinete, subordinados e uma legião de assessores, mais mordomias, jatinho da FAB e hotéis cinco estrelas.

Livro de Aras



Augusto Aras alimenta a ideia de escrever um livro com detalhes sobre sua passagem na Procuradoria-Geral da República. Aras tem confidenciado que sua maior motivação é desconstruir a ideia de que foi “o procurador geral de Bolsonaro”. Terá, segundo analistas, de caprichar na literatura para explicar as razões que o levou a arquivar 104 pedidos de investigação contra o ex-presidente da República durante seu mandato à frente do Ministério Público”.

Guerra nas redes

A frustação em torno do desempenho de Lula nas redes sociais fez o Palácio do Planalto reforçar a atuação da comunicação na internet (Paulo Pimenta está contratando serviços especiais). Para tentar combater a surras que Lula leva, especialmente quando quer reproduzir o modelo de Jair Bolsonaro com lives no YouTube. O petista acumula perto de 29 milhões de seguidores nas principais redes sociais (Instagram, X, Facebook e Youtube). Bolsonaro tem 60 milhões. As contas apuradas são de redes pessoais e não incluem partidos ou grupos de WhatsApp ou Telegram. O último vídeo publicado por Lula no Youtube obteve 2,2 mil visualizações em oito horas; e de Bolsonaro, 36 mil em cinco horas.

SUPER FEDERAÇÃO

Os três principais partidos de centro no Congresso Nacional negociam a criação de uma “super federação” que fará aumentar de forma significativa a musculatura do chamado “Centrão”. A alianças está sendo costurada pelos dirigentes dos partidos Progressistas (PP) União Brasil e Republicanos e será anunciada no ano que vem. O bloco nascerá com 150 deputados (União, 59; PP, 50; e 41 do Republicanos) e 17 senadores (União, 7; PP, 6; e Republicanos, 4). Fundo eleitoral: em 2022, o PP teve R$ 344,7 milhões, União R$ 782,5 milhões e Republicanos, R$ 242,2 milhões.



Reestruturação

O trio Previ, Petros e Funcef e a Monte Capital, cada uma dona de 25% da Invepar, estão tentando a reestruturação do grupo. Uma das alternativas é a venda pura e simples dos ativos. Nesse caso, a Monte Capital já apresenta com um duplo figurino. De acionista e de comprador de concessões da Invepar, a gestora fechou, há dias, a aquisição da Concessionária Litoral Norte, até então pertencente ao grupo. Além disso, a Monte Capital gostaria de assumir uma participação majoritária na Invepar. As pistas estão liberadas. Previ, Petros e Funcef apoiam: querem mais é reduzir seus problemas.

DIVISÃO EM MINAS

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e Alexandre Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte estão disputando o posicionamento do PSD na eleição à prefeitura da capital mineira em 2024, os dois estão de olho em 2026. Eles querem se cacifar na cabeça de chapa do partido que concorrerá à sucessão de Romeu Zema no governo mineiro. Por enquanto, devido à sua visibilidade nacional, Pacheco está na frente, enquanto Kalil já disputou o governo do Estado mineiro e foi derrotado em 2022. Os dois sabem que terão pela frente o grupo de Aécio Neves, de volta à arena política.

Cortes em cascata

Depois do afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, as degolas começam a chegar na diretoria da entidade. Os ex-presidentes Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, querem a cabeça do advogado Hélio Santos Menezes Junior, que ocupa a diretoria da governança e conformidade e responde interinamente pela área jurídica da Confederação. Baiano, como Ednaldo, Menezes foi levado para a CBF pelo agora ex-presidente. Outro personagem que deve ser atingido pelo corte é o diretor de comunicação, Rodrigo Paiva. Os salários variam entre R$ 100 mil e R$ 150 mil.

VERDADE REVELADA

Cinco anos depois que as chamas destruíram o Ninho do Urubu e vitimou dez garotos, tragédia que continua sem responsabilidade, em fevereiro, será lançado o livro “Longe do ninho”, escrito por Daniela Arbex. Ela entrevistou famílias dos jovens sobreviventes, profissionais da perícia e do IML, além de reunir laudos técnicos, troca de e-mails e relatos inéditos. O lado mais surpreendente: o livro contará que os meninos não morreram dormindo, como todos pensavam. Daniela monta um quadro do caminho das chamas (temperatura superior a 600 graus) para contar a verdade.



MISTURA FINA

ANTES da posse, Paulo Gonet, novo PGR, conversou com Lula e o presidente deixou claro que gostaria que o Ministério Público não fosse utilizado para perseguir adversários do próximo PGR. E citou Rodrigo Janot como “mau exemplo”. O ex-PGR foi um dos principais algozes do PT e de Lula no âmbito da Lava Jato. Graças a Janot, outros personagens foram exilados da política, como Eduardo Cunha.

MARTA Suplicy, que Lula quer na vice de Guilherme Boulos na corrida pela prefeitura de São Paulo, diz que não seria fácil sua saída da prefeitura da cidade, onde ocupa há três anos o cargo de secretária municipal de Relações Internacionais. A ex-senadora tem todos seus projetos acatados, é reverenciada por Ricardo Nunes e pelos demais secretários e até já virou conselheira do atual prefeito. Na última eleição municipal, ganhou um “martamóvel” para fazer campanha para a chapa Bruno Covas-Ricardo Nunes na periferia.

NA semana passada, a informação que circulava nos gabinetes do Ministério de Ciência e Tecnologia era de que a Pasta poderá sofrer mais um bloqueio em seu orçamento nos últimos dias do ano. O contingenciamento seria de R$ 100 milhões. O número supera o corte de R$ 79 milhões anunciado em 30 de novembro, quando os Ministérios da Fazenda e Planejamento bloquearam R$ 1,1 bilhão de recursos de 14 Pastas.

HÁ dias, perguntada por uma passageira, em viagem de primeira classe da China para cá, ao custo de mais de R$ 100 mil, reagiu com seu procedimento habitual: “Seu presidente de banco querida”. Em seus tempos de Planalto, obrigou autoridades, embaixadores e presidentes de bancos a viajarem em classes econômica. Ela, contudo, não abriu mão do conforto do Airbus 319A da FAB, naquela época.

DURANTE muitos anos, o fechamento da operação das minas de Maceió foi cogitado. Todo mundo sabia do risco. Quem tocava na época era a Odebrecht. A Petrobras deve, juntamente com sua parceira, seguir a Vale (Marina e Brumadinho) e consertar o prejuízo. Mais: Lula não vai mais rodar o mundo restrito à sua falação sobre a exploração ilegal da Amazônia. Terá de carregar nas costas os horrores de Brumadinho e o maior desastre urbano do mundo, em Maceió.

