O mercado de carbono está em pauta. Com a recente aprovação, pelo Senado, do projeto de regulamentação, esse setor ganha ainda mais impulso para manifestar seu crescimento. Com amparo legal, o mercado de carbono brasileiro, que já figura entre os mais relevantes do mundo, reforça sua profissionalização e poderá contribuir ainda mais com o combate às mudanças climáticas.

Segundo levantamento da consultoria McKinsey, é possível que o mercado mundial de carbono movimente até US$ 50 bilhões até o ano de 2030. O Brasil é um grande ator mundial em projetos Redd+, responsáveis por Redução de Emissões provenientes de Desmatamento ou Degradação Florestal.

O último mapeamento florestal do MapBiomas constatou que as florestas naturais ocupam 58% do território nacional, sendo a maior parte delas na Amazônia.

Isso mostra que o Brasil pode contribuir muito nas ações que valorizem as florestas em pé. E o combate ao desmatamento e a preservação da mata nativa atraem cada vez mais investimentos de grandes corporações mundiais.

Na prática, este mercado já existe há mais de 20 anos no País e é um instrumento que tem como finalidade compensar a emissão de gases de efeito estufa (GEEs).

Ele funciona por meio de programas que evitam ou reduzem a emissão de gases, com foco em preservação de florestas, restauração ecológica, recuperação de pastagens degradadas, processos de captura de metano, entre outros, com a proposta de evitar ou retirar os GEEs da atmosfera, o que aumentaria os já desafiadores efeitos das mudanças climáticas.

Com a regulamentação, a ideia é que indústrias e grandes emissores de GEEs tenham metas a cumprir, com um teto estabelecido para emissão.

Ao ultrapassar esse limite, essas corporações terão de compensar o que é emitido além por meio da compra de créditos de carbono, ou seja, pelo título que garante um volume de carbono que deixou de ser emitido, a partir de um projeto auditado previamente por uma certificadora e que pode trazer, além dos benefícios climáticos, com a redução da emissão de GEEs, uma série de benefícios sociais e ambientais adicionais.

Do outro lado, no caso de projetos Redd+, o incentivo para os agentes, públicos ou privados, que detêm o direito de uso e gerenciamento das terras é financeiro.

Se antes eram necessários grandes investimentos para conservar determinada área, com os projetos do mercado de carbono é possível transformar a preservação ambiental em uma atividade que gera também uma rentabilidade financeira, que ajuda a custear ações de monitoramento, comando e controle.

Para projetos em que o agente de desmatamento é o proprietário da terra, as receitas provenientes da venda de créditos de carbono podem retirar o incentivo econômico para a conversão das terras em atividades produtivas alternativas, oferecendo um benefício financeiro que valoriza a floresta em pé.

Para se ter uma ideia desta importância, segundo o último relatório do IPCC (o corpo científico mais confiável do mundo sobre mudanças climáticas), já com os atuais 1,1°C de aumento na temperatura terrestre, mudanças no sistema climático sem precedentes por séculos e até milênios ocorrem em todas as regiões do mundo.

Se chegarmos a um aumento de 1,5°C, o IPCC prevê que 950 milhões de pessoas enfrentarão estresse hídrico e estresse térmico, além de desertificação, subindo para 24% a parcela da população mundial exposta a inundações.

O benefício social de projetos florestais também é considerável. No caso dos projetos Redd+, as populações de modo de vida tradicional ou os povos das florestas, que têm sua subsistência diretamente relacionada com a saúde e a preservação das dinâmicas naturais desses ecossistemas, ganham segurança alimentar.

Também se beneficiam com os meios necessários para a manutenção da sua cultura e conhecimentos tradicionais sobre a fauna e a flora, que foram tantas vezes fundamentais para o desenvolvimento de novos produtos da indústria farmacêutica, por exemplo.

A valorização da floresta em pé também abre uma nova oportunidade para o desenvolvimento de uma bioeconomia potente, por meio da exploração sustentável de produtos florestais não madeireiros.

Esta iniciativa, subsidiada pela venda de créditos de carbono, oferece uma nova atividade econômica e mais segurança financeira às populações, muitas vezes vulneráveis, presentes nas áreas e no entorno dos projetos.

A preservação da floresta em pé viabiliza planos de manejo para a exploração sustentável dos produtos da bioeconomia, assegurando a manutenção de populações saudáveis de espécies da nossa fauna e flora e contribuindo para a conservação da nossa biodiversidade e dos produtos da bioeconomia, insumos muito importantes para os ramos cosmético, farmacêutico e alimentício.

Em linhas gerais, todos nós ganhamos com a regulamentação do mercado de carbono. Os atores deste mercado ganham segurança jurídica para investir em atividades de conservação e restauração, enquanto a floresta, a comunidade, a fauna e a flora são preservadas e valorizadas.

Ganham as comunidades que dependem destes territórios, ganham as demais espécies que dividem esse planeta conosco, ganha o País, com a conservação de sua riqueza natural, e ganha toda a humanidade, por poder contar com um ambiente mais saudável de conforto climático.