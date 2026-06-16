Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

"Não pedimos oficialmente uma reunião com o presidente Trump, mas isso não...

...significa que não possamos conversar com ele casualmente durante a cúpula. Mesmo assim, falarei sobre o unilateralismo e o desmonte da Organização Mundial do Comércio", de Lula, na França, convidado especial do G7

Giba Um

Giba Um

16/06/2026 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Enquanto emissoras de televisão exibem vídeos do ex-governador Ronaldo Caiado, pré-candidato ao Planalto, nos quais ele relata suas realizações em Goiás, o político articula uma viagem à China para uma rodada de encontros com empresas locais.

Mais: vislumbra a possibilidade de capitalizar politicamente as relações institucionais que construiu durante sua gestão em Goiás, utilizando-as para reforçar a promessa de novos investimentos chineses no Brasil. Em outras palavras, pretende fazer campanha de fora para dentro do país.

Mudanças na vida

A atriz Isabel Teixeira, aos 52 anos, vive um momento significativo em sua trajetória profissional. Atualmente, interpreta a vilã Pilar Brandão na novela "Quem Ama Cuida" e demonstra grande entusiasmo por sua primeira parceria com Tony Ramos, artista que admira profundamente. "Agradeço todos os dias por trabalhar ao seu lado". Filha de Renato Teixeira e Alexandra Corrêa (1949–2006), Isabel iniciou sua trajetória artística ainda na infância, no teatro, e construiu uma carreira sólida, tornando-se amplamente conhecida ao interpretar Maria Bruaca no remake de "Pantanal". Em 2020, recebeu o diagnóstico da Síndrome de Li-Fraumeni, condição genética que aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Desde então, promoveu mudanças significativas em seu estilo de vida, abandonando o tabagismo e o consumo de álcool, além de adotar uma rotina rigorosa de autocuidado. Mãe de Diego e Flora (ambos do casamento com o fotógrafo Roberto Setton), ela menciona ter uma relação enriquecedora e interativa com eles. Atualmente solteira, brinca ao dizer que está "namorando o trabalho". "Outro dia, fiz uma brincadeira dizendo que sempre fui bígama por estar casada com meus companheiros de vida e com o trabalho. Agora estou um pouquinho monogâmica. E tem sido muito legal." Ao refletir sobre o passar do tempo, Isabel prefere enxergá-lo como um processo de transformação, e não de perda. Com coragem, leveza e disposição para recomeçar, encara cada nova etapa da vida como uma oportunidade de crescimento.

Daniela, ex-CEF, é Guedes de saias

Na arquitetura idealizada no entorno de Flávio Bolsonaro, a presença de Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, à frente do Ministério da Economia criaria as condições, praticamente por osmose, para que Paulo Guedes tivesse ascendência na condução da política econômica. A sintonia entre ambos vem de longa data e precede a convivência no governo Bolsonaro. Daniela e Paulo Guedes foram sócios na Bozano Investimentos, hoje Crescera Capital. Antes disso, a economista havia sido sócia da Mercatto, uma das gestoras que se fundiram para formar a Bozano. Posteriormente, já no Ministério da Economia, Daniela chefiou a Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos, sendo a única mulher entre os 21 "supersecretários" nomeados por Guedes. Ela também passou pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade antes de assumir a presidência da Caixa. Com Daniela no Ministério, Guedes estaria próximo o suficiente para influenciar as diretrizes da área econômica, caso Flávio vença as eleições.

Sob proteção da PF

Preso desde o início de março, em Brasília, Daniel Vorcaro tem recebido ameaças de integrantes do crime organizado, incluindo bicheiros e milicianos, segundo investigadores da Polícia Federal. De acordo com os agentes, também existe preocupação com a segurança do banqueiro por ele possuir informações capazes de comprometer a reputação de diversas autoridades da República. Por esse motivo, deverá permanecer preso sob proteção da Polícia Federal.

4 160626_1

Cheia de emoção

A nova turnê de Ariana Grande, chamada "Eternal Sunshine Tour", tem sido um desfile de profundas emoções. Enquanto se prepara para o lançamento de seu oitavo álbum, "petal", agendado para 31 de julho, a cantora tem proporcionado aos seus fãs apresentações eletrizantes e momentos memoráveis. No domingo (14), durante seu show na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Ariana não conseguiu segurar as lágrimas ao demonstrar sua gratidão pelo apoio dos "arianators". Após um longo intervalo longe dos palcos em razão dos filmes da série "Wicked", ela se sentiu emocionada com a acolhida calorosa do público. "Eu nunca na minha vida experimentei uma plateia como essa. Isso é tão impressionante da forma mais linda possível" . Ela também expressou agradecimentos aos fãs que a acompanharam desde o tempo de "Honeymoon Avenue" até "Hampstead". Para amenizar o clima carregado de emoção, Ariana trouxe risadas ao mencionar: "Também preciso dizer que esta é a minha primeira turnê usando lentes de contato. É tão bom ver vocês de verdade pela primeira vez na vida".

2 160626_2_1

Bíblia na cabeceira

Daniel Vorcaro tem confidenciado a pessoas que o visitaram nos últimos dias que teme perder o direito à cela especial na Superintendência da Polícia Federal, condição conquistada para ter mais tempo de conversar com advogados sobre sua delação. Na cela, ele alterna momentos dedicados a exercícios físicos e leituras com períodos de tensão, angústia, solidão e até episódios de choro. Sem televisão, Vorcaro passa o tempo lendo diversos livros, em sua maioria biografias e obras sobre crises no mercado financeiro. A Bíblia também não sai de sua cabeceira.

Também Rui Costa

O senador Davi Alcolumbre nega ter recebido R$ 30 milhões de Daniel Vorcaro, conforme relato atribuído ao ex-banqueiro. Alcolumbre afirma estar tranquilo e sustenta que não existe qualquer prova da acusação, embora Vorcaro alegue que o dinheiro foi depositado em uma conta secreta e posteriormente repassado ao parlamentar em razão de apoio a uma demanda de interesse do Banco Master, operação conduzida por Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro. O ex-banqueiro agora pretende falar também sobre supostos negócios nebulosos envolvendo Rui Costa, ex-ministro-chefe da Casa Civil, com o PT da Bahia.

Pérola

"Não pedimos oficialmente uma reunião com o presidente Trump, mas isso não significa que não possamos conversar com ele casualmente durante a cúpula. Mesmo assim, falarei sobre o unilateralismo e o desmonte da Organização Mundial do Comércio",

de Lula, na França, convidado especial do G7.

Cópia de Collor

No Paraná, Flávio Bolsonaro vestiu uma camiseta com a inscrição "A Amazônia é nossa". Dois dias antes, na Bahia, desfilou com a mensagem "Lula taxa. A gente planta". A estratégia de marketing baseada em estampas foi inspirada em Fernando Collor, que popularizou esse recurso durante suas corridas matinais ao redor da Casa da Dinda. Entre os slogans da época estavam: "O tempo é o senhor da razão", "Fé roxa no Brasil", "Não fale em crise. Trabalhe" e "Deixe meu ozônio livre". Algumas dessas frases tiveram a colaboração do jornalista Cláudio Humberto, então responsável pela comunicação do governo Collor.

Fé e família

A pré-campanha de Flávio Bolsonaro lançou recentemente um vídeo em inglês com foco nos temas fé e família. A peça apresenta o pré-candidato em diferentes eventos, inclusive realizando suas tradicionais dancinhas. Há cenas ao lado do pai, Jair Bolsonaro, dos irmãos e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, mostrando momentos de trabalho, oração e mobilização. Michelle também aparece em campanhas de incentivo à atuação de mesários nas eleições. Em ritmo sertanejo, o jingle "Vem com Fé" promete, segundo analistas, um futuro melhor. O vídeo anterior era repleto de lugares-comuns. A produção é assinada pelo PL, embora o material de campanha ainda não esteja oficialmente liberado.

Troca de nome

A mais recente pesquisa Genial/Quaest reforça o momento de dificuldade enfrentado pela campanha de Flávio Bolsonaro após as controvérsias envolvendo a produção do filme "Dark Horse", que também vem encontrando dificuldades para ser exibido em circuitos convencionais antes de outubro. A pesquisa apresentou a seguinte pergunta: "Para você, o presidente Bolsonaro deveria escolher outro candidato à Presidência ou continuar apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro?". Entre os chamados independentes (eleitores que não se identificam nem com o lulismo nem com o bolsonarismo), 46% defendem a troca do candidato, enquanto 35% preferem a manutenção do "Zero Um".

Acusado de fraude

Em meio aos preparativos para a estreia da Seleção Brasileira na Copa e à decepção com o resultado diante do Marrocos, as redes sociais e páginas esportivas estão repletas de informações sobre o processo contra o presidente da CBF, Samir Xaud, acusado de supostas fraudes quando era diretor-geral do Hospital Geral do Estado, em Roraima. Médico de formação, Xaud responde a um processo que tramita há três anos e envolve outros seis ex-gestores da unidade hospitalar, acusados de falsificar documentos, causando um prejuízo de R$ 1,4 milhão ao governo. Na CBF, para quem não sabe, ele recebe R$ 338 mil por mês.

Unanimidade

A torcida brasileira ficou profundamente frustrada com o resultado da partida entre Brasil e Marrocos. Os torcedores criticaram a atuação da equipe, consideraram que Ancelotti errou nas substituições e apontaram Vini Jr. como o responsável por evitar um resultado ainda pior, graças à sua jogada individual que originou o lance decisivo. Agora, parte da torcida demonstra preocupação com o próximo compromisso da Seleção diante do Haiti, marcado para sexta-feira, dia 19, na Filadélfia.

Mistura Fina

No final da semana passada, Lula afirmou ter realizado a última sessão de radioterapia no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para tratar um câncer de pele no couro cabeludo. Durante um evento de lançamento de uma linha de crédito para motociclistas, comemorou o resultado do tratamento. As sessões tiveram início em 25 de maio e, desde então, o presidente passou a utilizar chapéu em eventos públicos. As aplicações ocorreram diariamente. Assessores próximos aderiram, por alguns dias, ao uso do acessório.

O governo brasileiro trabalha com o prazo de 15 de julho para tentar reverter o primeiro pacote de tarifas imposto pelos Estados Unidos. O Brasil já está sujeito a uma tarifa global de 10% desde o ano passado. Agora, tenta evitar também a aplicação de uma sobretaxa de 25%. Além disso, uma terceira ofensiva norte-americana, que prevê uma taxação adicional de 12,5% sobre exportações relacionadas a denúncias de trabalho forçado, ainda nem entrou na conta. Integrantes do governo não descartam um prazo maior para as negociações.

Com a maior fatia dos recursos públicos destinados aos partidos políticos, o PL desembolsou R$ 484 mil entre janeiro e abril deste ano para remunerar integrantes do grupo ligado a Jair Bolsonaro. Os pagamentos constam da prestação de contas da legenda e incluem nomes da família do ex-presidente, como Michelle e Carlos Bolsonaro, além do ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Trata-se de um retrato parcial dos gastos, já que os partidos têm até o fim de junho para concluir a prestação de contas junto ao TSE.

A maior remuneração ficou com Michelle Bolsonaro, que recebeu R$ 101,5 mil nos primeiros três meses do ano, com repasses mensais de R$ 33,8 mil. O segundo maior valor foi destinado a Carlos Bolsonaro, que recebeu R$ 83,5 mil no período por "serviços técnico-profissionais". Já o ex-ministro Marcelo Queiroga recebeu R$ 65,9 mil em três parcelas. Cláudio Castro, recebe R$ 38 mil brutos (R$ 27,8 mil líquidos).

In - Botas slouch
Out - Botas coturno

Giba Um

"Está na Veja: Daniel Vorcaro confessa que teria pago propina de US$ 30 milhões (R$ 155 milhões)...

...a Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o mesmo que não autorizou a instalação da CPMI do Master, que conta com apoio recorde de parlamentares", de Lula a aliados próximos

15/06/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um

Continue Lendo...

Enquanto o governo resiste a projetos voltados ao socorro de produtores rurais e classifica a renegociação de dívidas do setor como “pauta-bomba”, Lula mantém o padrão habitual em sua viagem a Paris para participar da reunião do G7. O contribuinte brasileiro arcará com uma despesa de R$ 480.542,20 apenas com veículos de luxo.

Mais: as limusines destinados ao deslocamento da comitiva presidencial já foram contratadas (e já estão pagas) pelo Itamaraty junto à empresa V&D Luxury, especializada em modelos de alto padrão da Mercedes-Benz. Em seu site, a companhia divulga os veículos com o slogan: “Torne sua viagem tão luxuosa quanto seu destino”.

Giba Um

Referência de autoestima

Aos 60 anos, Cindy Crawford continua sendo um dos maiores ícones da moda mundial. Sua carreira, construída ao longo de várias décadas, demonstra que elegância, autoconfiança e cuidados constantes podem caminhar juntas com o passar do tempo. Recentemente, Cindy compartilhou suas reflexões sobre o envelhecimento, destacando sua preferência por uma abordagem mais natural em relação à própria aparência.

Ela revelou ter feito um acordo com uma amiga de longa data para evitar procedimentos cirúrgicos faciais, optando por valorizar suas características naturais e aceitar o processo de envelhecimento. A modelo também mencionou conviver com a blefaroptose, condição que provoca a queda das pálpebras e que se tornou mais perceptível após os 50 anos. Apesar do desconforto, especialmente nas manhãs, encara a situação com naturalidade e mantém sua rotina.

O segredo de sua aparência saudável está em hábitos simples, como alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares, uso diário de protetor solar e cuidados constantes com a pele. Sua rotina inclui Pilates, treinamento de força, caminhadas e hidratação adequada. Mais do que um símbolo de beleza, Cindy Crawford tornou-se uma referência de autoestima, demonstrando que o envelhecimento natural pode ser acompanhado de charme, saúde e confiança.

Ventríloqua na Economia

O nome é Daniela Marques, mas poderia ser chamado de Paulo Guedes. Pelo menos como uma espécie ectoplasma político do ex-ministro, a ex-presidente da Caixa Econômica Federal já desponta como ministra da Economia em uma eventual gestão de Flávio Bolsonaro.

A ideia seria repetir o modelo de centralização econômica adotado por seu antigo chefe e ídolo. Afinal, Guedes continuará sendo uma presença marcante em qualquer eventual gestão. O script do filme fictício “Posto Ipiranga 2 – A Missão” já começou a ser encenado. A primeira etapa veio com o vazamento de que a ex-presidente da CEF seria a ministra da Fazenda de Flávio, além de suas aparições estratégicas em eventos.

O segundo movimento deverá ser a divulgação gradual de propostas voltadas ao fortalecimento da participação feminina. O programa apresentará uma fórmula já conhecida, resumida no slogan: “Consertando a tragédia feita pelo PT para que o Brasil volte a crescer”. A proposta parece inspirada diretamente por Paulo Guedes. O terceiro movimento será o lançamento oficial do programa, com Guedes, Flávio e Daniela de braços erguidos diante da plateia do PL e de aliados.

Ventríloqua 2

Numa comparação simplificada, seria como se o jovem Bolsonaro representasse uma versão reduzida de Lula, ao lado de Guedes, em posição semelhante à que José Dirceu ocupou em outros tempos. Já Daniela apareceria como uma figura que remeteria simbolicamente a uma discípula de Antonio Palocci, ministro da Fazenda do primeiro governo Lula. Formam-se, assim, duas espécies de “santas trindades” políticas.

A partir daí, Daniela deverá percorrer o país sozinha e ao lado de Flávio. Haverá entrevistas, seminários, intensa atuação nas redes sociais e outras iniciativas até as eleições, sempre com a presença simbólica de Guedes acompanhando a campanha.

Giba Um

Seu melhor momento

A cantora e compositora Luedji Luna vive um momento especial em sua carreira. Na 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, realizada no Rio de Janeiro, destacou-se como a principal vencedora individual, conquistando os troféus de Melhor Artista Pop e Melhor Lançamento Pop com o álbum Antes Que a Terra Acabe.

Com uma trajetória de 15 anos e cinco álbuns lançados: “Um Corpo no Mundo” (2017), “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’Água” (2020), “Um Mar Pra Cada Um” e “Antes Que a Terra Acabe”, ambos em 2025, além de Acústico Luedji Luna (2026) , acumula uma expressiva coleção de premiações, incluindo um Grammy Latino. Seu trabalho mais recente, “Acústico Luedji Luna”, foi gravado no emblemático Cine Copan, em São Paulo, antes da reabertura oficial do espaço. Essa obra revisita sucessos da discografia e inclui novas faixas, evidenciando a maturidade artística e a força criativa de uma das vozes mais relevantes da música brasileira contemporânea.

Giba Um

Novos rumos

PSDB e Missão intensificaram as conversas em São Paulo envolvendo um possível acordo para as disputas ao governo estadual e à Presidência da República. Os tucanos dariam palanque a Renan Santos no estado e, em troca, o Missão apoiaria a candidatura de Paulo Serra (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes. Nesse cenário, o deputado Kim Kataguiri (Missão) desistiria da disputa pelo governo paulista, enquanto o PSDB abriria mão de lançar candidato ao Planalto. Atualmente, o nome cogitado pelos tucanos é o do deputado federal Aécio Neves. Analistas mais experientes consideram que há muito movimento para poucos resultados concretos.

Eduardo quer deputada

Fora do Brasil, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro voltou a defender o nome da deputada Júlia Zanatta (PL-SC) para compor, como vice, uma eventual chapa presidencial liderada por seu irmão Flávio Bolsonaro. O apoio a uma composição exclusivamente formada por integrantes do PL ocorre justamente quando Flávio busca ampliar alianças partidárias. A movimentação acontece após declarações que geraram desconforto, como a sugestão de negociar com Donald Trump mecanismos financeiros dos Estados Unidos, entre eles o Zelle, que Eduardo comparou ao Pix. Flávio ainda não definiu sua vice e já avaliou nomes como Ciro Nogueira, Tereza Cristina e a super católica Simone Marquetto. Nos bastidores, avalia-se que Júlia Zanatta não resolveria as necessidades de ampliação política da chapa.

Pérola

“Está na Veja: Daniel Vorcaro confessa que teria pago propina de US$ 30 milhões (R$ 155 milhões) a Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o mesmo que não autorizou a instalação da CPMI do Master, que conta com apoio recorde de parlamentares”, de Lula a aliados próximos.

Alcolumbre está nervoso 1

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, em sua cruzada contra o Planalto, articulou, na semana passada, a aprovação de três pautas-bombas que podem custar mais de R$ 200 bilhões aos cofres públicos. Alcolumbre acreditava que, após a rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, surgiria uma trégua com Lula. O cenário, porém, mudou.

O presidente pretende voltar a indicar Messias para a Corte. Diante disso, Alcolumbre estaria preocupado com uma possível reação política.

Alcolumbre está nervoso 2

A preocupação seria ainda maior diante da possibilidade de novos desdobramentos. Alcolumbre sabe que pode ser citado na delação do empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, investigado em um esquema de fraudes no setor de combustíveis.

Também acompanha com atenção o avanço das investigações relacionadas ao caso Master, que teria causado prejuízos de R$ 400 milhões a aposentados e pensionistas do Amapá, estado onde Alcolumbre é ‘rei’. Analistas mais experientes observam semelhanças com a estratégia adotada por Eduardo Cunha, que tentou utilizar pautas de impacto fiscal para enfrentar dificuldades políticas e acabou preso. Além disso, em sua terceira delação, Daniel Vorcaro afirmou, na semana passada, que teria efetuado pagamentos ilícitos a Alcolumbre.

“Pauta-bomba”, não

Produtores rurais, entidades do setor e parlamentares contestam a afirmação de Lula de que a renegociação das dívidas agrícolas seria uma “pauta-bomba”. O deputado Luciano Zucco (PL-RS) argumenta que “pauta-bomba é o descontrole total que o governo construiu nos últimos anos”.

Segundo ele, a proposta não prevê perdão de dívidas, distribuição de recursos ou privilégios, mas apenas a ampliação de prazos para que produtores atingidos por eventos climáticos consigam quitar seus compromissos sem interromper a produção. Para o parlamentar, “o agro é solução, não problema”.

Questão de empurrão

Lula pretende utilizar a decisão de Donald Trump de classificar facções criminosas como organizações terroristas para impulsionar pautas relacionadas ao tema no Senado. Integrantes do Planalto acreditam que isso pode sensibilizar parlamentares a votar propostas ligadas à segurança pública, sob o argumento de fortalecimento do combate ao crime organizado.

Outro tema envolve o projeto sobre terras raras, considerado estratégico para garantir a soberania nacional em eventuais acordos com os Estados Unidos. O problema é que os próprios governistas reconhecem a necessidade de convencer Davi Alcolumbre a pautar as matérias. De antemão, José Guimarães acredita que isso dificilmente ocorrerá.

“Muy amigos”

Apesar das críticas dirigidas por Lula a Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, o Itamaraty não identifica prejuízos relevantes na relação com o principal diplomata do governo Trump nem nas negociações destinadas a evitar novas tarifas comerciais.

Na semana passada, Lula afirmou que Rubio seria “um latino-americano frustrado” (ele é filho de cubanos). Diplomatas destacam, porém, que o secretário mantém um canal direto de diálogo com o chanceler Mauro Vieira e que a relação entre ambos é considerada profissional, respeitosa e “bastante correta”. Ainda assim, Flávio Bolsonaro explorou a rusga - e do seu jeito.

Mistura Fina

Dados da pesquisa Quaest divulgada na semana passada apontam um período prolongado em que a rejeição ao governo Lula supera os índices de aprovação. Em janeiro de 2025, quando o instituto registrou pela primeira vez esse cenário no terceiro mandato do presidente, o resultado foi tratado como um fato inédito. Em maio de 2025, a rejeição avançou e alcançou 57%.

Desde meados de 2025, a rejeição ao governo Lula oscila entre os 48% registrados no levantamento mais recente e os 53% observados há um ano. Em maio de 2026, o índice de rejeição era de 49%. Apesar de alguns sinais de melhora na imagem presidencial, a aprovação permaneceu entre 43% e 47% ao longo do ano. Já a rejeição manteve-se entre 48% e 52%.

A mais recente pesquisa Quaest revela mudanças importantes na forma como os eleitores percebem as ações governamentais. Durante muitos anos, programas bem avaliados costumavam se converter rapidamente em apoio político. Atualmente, a lógica nem sempre funciona da mesma forma. O programa Desenrola 2 ilustra essa situação: 61% dos entrevistados afirmam conhecer a iniciativa, enquanto 50% a consideram positiva. Além disso, 20% dizem que ela lhes agrada parcialmente. Apesar disso, 80% afirmam não ter sido beneficiados diretamente pelo programa de renegociação de dívidas. Ainda assim, 71% acreditam que sua situação melhorou, sem relacionar essa percepção a indicadores estatísticos específicos.

In - Fondue de três queijos

Out - Fondue de frutos do mar

EDITORIAL

Desenvolver preservando

Nem o imobilismo atende às necessidades econômicas do Estado, nem a flexibilização irrestrita das regras ambientais interessa ao futuro da região

13/06/2026 07h00

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A discussão sobre o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul inevitavelmente passa pelo Pantanal e pelo Rio Paraguai. Não há como pensar o futuro da mineração, da logística e das exportações sem enfrentar um desafio central: como crescer economicamente sem comprometer um dos patrimônios ambientais mais importantes do planeta.

Nos últimos anos, o debate sobre a hidrovia do Rio Paraguai ganhou contornos cada vez mais delicados. De um lado, existe a necessidade de ampliar a competitividade econômica da região, sobretudo para garantir melhores condições de escoamento da produção mineral e agroindustrial. De outro, há o temor de impactos permanentes sobre o Pantanal, bioma extremamente sensível às alterações em seu ciclo hidrológico.

É justamente neste contexto que surge uma sinalização importante da mineradora responsável pela extração de minério de ferro e manganês do Maciço do Urucum, em Corumbá. A empresa acena com uma alternativa ambientalmente mais viável para o transporte da matéria-prima exportada para diversos países.

A proposta envolve a fabricação de novas barcaças financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O diferencial está no modelo das embarcações. Embora possuam calado menor do que as barcaças atualmente utilizadas no Rio Paraguai, elas terão maior capacidade de carga e estrutura mais moderna.

Na prática, isso significa uma necessidade menor de profundidade do rio para a navegação. Consequentemente, reduz-se também a necessidade de dragagem constante do leito do Rio Paraguai, justamente um dos pontos mais polêmicos envolvendo o debate sobre a hidrovia.

A dragagem desperta preocupação, porque altera características naturais do rio, interfere no fluxo das águas e pode gerar impactos ambientais relevantes em toda a dinâmica do Pantanal. Evidentemente, qualquer atividade econômica provoca algum nível de impacto ambiental. O ponto central está em reduzir danos e buscar soluções tecnológicas capazes de compatibilizar crescimento econômico e preservação ambiental.

Neste aspecto, a adoção de embarcações menos agressivas ao sistema fluvial representa um avanço importante. Trata-se de uma sinalização de que é possível buscar eficiência logística sem apostar exclusivamente em intervenções profundas no curso do rio.

O debate sobre o Rio Paraguai não pode ser conduzido a partir de extremos. Nem o imobilismo atende às necessidades econômicas do Estado, nem a flexibilização irrestrita das regras ambientais interessa ao futuro da região. Mato Grosso do Sul precisa encontrar equilíbrio.

O desenvolvimento sustentável continua sendo a palavra central deste debate. Precisamos gerar empregos, movimentar a economia e ampliar nossa capacidade de exportação. Mas também precisamos preservar o Pantanal e cuidar dos recursos naturais que serão deixados para as próximas gerações.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3711, segunda-feira (15/06)
LOTERIAS

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3711, segunda-feira (15/06)

2

Após fracasso, Hospital Municipal de Campo Grande será licitado nesta semana
segunda tentativa

/ 1 dia

Após fracasso, Hospital Municipal de Campo Grande será licitado nesta semana

3

Golpe do Limpa Nome "some" com mais de R$ 105 milhões em dívidas em MS
Inadimplência

/ 15 horas

Golpe do Limpa Nome "some" com mais de R$ 105 milhões em dívidas em MS

4

Interdições em ponte da BR-262 isolarão cidades a cada 3 semanas
Pantanal

/ 1 dia

Interdições em ponte da BR-262 isolarão cidades a cada 3 semanas

5

"Está na Veja: Daniel Vorcaro confessa que teria pago propina de US$ 30 milhões (R$ 155 milhões)...
Giba Um

/ 1 dia

"Está na Veja: Daniel Vorcaro confessa que teria pago propina de US$ 30 milhões (R$ 155 milhões)...

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 06/06/2026

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 04/06/2026

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana