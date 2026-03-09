"Não tem consistência jurídica"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Vieira fala com dez países; menos EUA, Israel e Irã

Nos últimos dias, o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) anunciou que tratou do “conflito no Oriente Médio”, como descreve o próprio Itamaraty, com representantes de dez países; Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Turquia e até Alemanha. Entretanto, nada de tratativas com os Estados Unidos, Israel e o próprio Irã, os países diretamente envolvidos no conflito, revelando o isolamento do Brasil e sua perda de relevância, no contexto das nações.

Largo muro

As notas do Itamaraty citam “preocupação” e “solidariedade” de Vieira, mas ignoram o Irã, autor dos ataques a todos os países contactados.

Sem carinho

Principal alvo do Irã, Israel não recebeu telefonema, telegrama, e-mail do chanceler brasileiro. EUA, maior força militar, também foram ignorados.

Autor ignorado

Com exceção da Alemanha, todos os países foram atingidos por mísseis lançados pelo Irã, mas o chanceler não condenou os ataques iranianos.

Curioso

Também não receberam contatos representantes do Azerbaijão, Chipre e Síria, outros alvos de ataques do Irã.

Número de famílias no Bolsa Família cresceu 420%

O Bolsa Família atendia 3,6 milhões de famílias no início de 2004, no primeiro governo Lula. O próprio governo petista explica, em documento dos 20 anos do programa, o “contexto” à época: 28% dos brasileiros viviam em situação de pobreza, sendo 9% na pobreza extrema. Desde então, o número de famílias atendidas disparou quase 420%: atualmente são 18,7 milhões de famílias no programa, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social coletados pelo jornalista André Brito. Já as despesas mensais foram multiplicadas em quase dez vezes no período.

Dez vezes (corrigido)

Valores mensais do Bolsa Família saltaram de R$269 milhões em 2004 (R$1,32 bilhão corrigidos pela inflação) para R$13 bilhões/mês em 2026.

Custo x benefício?

Atualmente, segundo o Ipea/IBGE, o número de brasileiros que vivem na pobreza é de 26,8%, enquanto menos de 5% vivem na extrema pobreza.

Quase 500%

O auge no número de famílias no programa foi em setembro de 2023; 21,5 milhões. Em outubro daquele ano, a despesa foi de R$14,7 bilhões.

País x Bolsa

A população brasileira era de 180 milhões, em 2004. Em 2026, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) projeta que são cerca de 213,4 milhões (+18,6%) de brasileiros.

Tem histórico

Após a base governista trabalhar para adiar o socorro às empresas mineiras, atingidas pelas cheias, o deputado Marcel van Hatten (Novo-RS) lembra que Lula é reincidente, fez o mesmo com os gaúchos.

É outro

Fausto Pinato (PP-SP) diz que o tal “Ciro” citado pelo enrolado Daniel Vorcaro em conversas de whatsapp não é o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Seria, diz o deputado, o advogado Ciro Soares.

Governo gastador

Deve sair nas próximas semanas mais um bloqueio bilionário de recursos federais. O motivo é o de sempre: o governo Lula gastou demais. A expectativa é de que o bloqueio fique entre R$8 bilhões e R$10 bilhões.

Marçal federal

No União Brasil, Pablo Marçal vai tentar se candidatar a deputado federal e concorrer este ano. Condenado à inelegibilidade, Marçal aposta em um recurso para poder disputar o pleito em outubro.

Montado na grana

O senador Jorge Seif (PL-SC) ironizou o “milagre financeiro” de Lulinha, filho do presidente, que movimentou R$19 milhões sem cargo ou função. “A conta não fecha na vida real”, disse o parlamentar.

Nas redes

Voltou a viralizar publicação de Elon Musk com montagem de Alexandre de Moraes atrás das grades. À época, o bilionário ainda publicou: “Um dia, Alexandre, esta foto sua na prisão será real. Lembre-se das minhas palavras”. Foi em 29 de agosto de 2024.

Prenúncio

Já tem data para que a Segunda Turma do Supremo julgue a prisão do enrolado banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Vai ser dia 13. Para os supersticiosos, cai numa sexta-feira.

Pergunta na jurisprudência

Mensagem apagada ainda é prova?

PODER SEM PUDOR

Entrevista forçada

Lula sabia lidar com pingunços. Em agosto de 1989, quando ainda usava vôos comerciais, aguardava o embarque no bar do aeroporto de Brasília quando um homem alcoolizado o reconheceu e puxou papo. Para se livrar dele, Lula fez a festa de um repórter cuja presença até então ele tentava ignorar. Ligou o gravador, que estava sobre o balcão, e se desculpou:

- Agora não dá, preciso dar uma entrevista exclusiva ao amigo aqui...

Assine o Correio do Estado