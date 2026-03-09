Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Não tem consistência jurídica"

Sérgio Moro (União-PR), senador e ex-juiz, sobre canetada de Dino que protegeu Lulinha

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

09/03/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Vieira fala com dez países; menos EUA, Israel e Irã

Nos últimos dias, o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) anunciou que tratou do “conflito no Oriente Médio”, como descreve o próprio Itamaraty, com representantes de dez países; Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Turquia e até Alemanha. Entretanto, nada de tratativas com os Estados Unidos, Israel e o próprio Irã, os países diretamente envolvidos no conflito, revelando o isolamento do Brasil e sua perda de relevância, no contexto das nações.

Largo muro

As notas do Itamaraty citam “preocupação” e “solidariedade” de Vieira, mas ignoram o Irã, autor dos ataques a todos os países contactados.

Sem carinho

Principal alvo do Irã, Israel não recebeu telefonema, telegrama, e-mail do chanceler brasileiro. EUA, maior força militar, também foram ignorados.

Autor ignorado

Com exceção da Alemanha, todos os países foram atingidos por mísseis lançados pelo Irã, mas o chanceler não condenou os ataques iranianos.

Curioso

Também não receberam contatos representantes do Azerbaijão, Chipre e Síria, outros alvos de ataques do Irã.

Número de famílias no Bolsa Família cresceu 420%

O Bolsa Família atendia 3,6 milhões de famílias no início de 2004, no primeiro governo Lula. O próprio governo petista explica, em documento dos 20 anos do programa, o “contexto” à época: 28% dos brasileiros viviam em situação de pobreza, sendo 9% na pobreza extrema. Desde então, o número de famílias atendidas disparou quase 420%: atualmente são 18,7 milhões de famílias no programa, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social coletados pelo jornalista André Brito. Já as despesas mensais foram multiplicadas em quase dez vezes no período.

Dez vezes (corrigido)

Valores mensais do Bolsa Família saltaram de R$269 milhões em 2004 (R$1,32 bilhão corrigidos pela inflação) para R$13 bilhões/mês em 2026.

Custo x benefício?

Atualmente, segundo o Ipea/IBGE, o número de brasileiros que vivem na pobreza é de 26,8%, enquanto menos de 5% vivem na extrema pobreza.

Quase 500%

O auge no número de famílias no programa foi em setembro de 2023; 21,5 milhões. Em outubro daquele ano, a despesa foi de R$14,7 bilhões.

País x Bolsa

A população brasileira era de 180 milhões, em 2004. Em 2026, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) projeta que são cerca de 213,4 milhões (+18,6%) de brasileiros.

Tem histórico

Após a base governista trabalhar para adiar o socorro às empresas mineiras, atingidas pelas cheias, o deputado Marcel van Hatten (Novo-RS) lembra que Lula é reincidente, fez o mesmo com os gaúchos.

É outro

Fausto Pinato (PP-SP) diz que o tal “Ciro” citado pelo enrolado Daniel Vorcaro em conversas de whatsapp não é o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Seria, diz o deputado, o advogado Ciro Soares.

Governo gastador

Deve sair nas próximas semanas mais um bloqueio bilionário de recursos federais. O motivo é o de sempre: o governo Lula gastou demais. A expectativa é de que o bloqueio fique entre R$8 bilhões e R$10 bilhões.

Marçal federal

No União Brasil, Pablo Marçal vai tentar se candidatar a deputado federal e concorrer este ano. Condenado à inelegibilidade, Marçal aposta em um recurso para poder disputar o pleito em outubro.

Montado na grana

O senador Jorge Seif (PL-SC) ironizou o “milagre financeiro” de Lulinha, filho do presidente, que movimentou R$19 milhões sem cargo ou função. “A conta não fecha na vida real”, disse o parlamentar.

Nas redes

Voltou a viralizar publicação de Elon Musk com montagem de Alexandre de Moraes atrás das grades. À época, o bilionário ainda publicou: “Um dia, Alexandre, esta foto sua na prisão será real. Lembre-se das minhas palavras”. Foi em 29 de agosto de 2024.

Prenúncio

Já tem data para que a Segunda Turma do Supremo julgue a prisão do enrolado banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Vai ser dia 13. Para os supersticiosos, cai numa sexta-feira.

Pergunta na jurisprudência

Mensagem apagada ainda é prova?

PODER SEM PUDOR

Entrevista forçada

Lula sabia lidar com pingunços. Em agosto de 1989, quando ainda usava vôos comerciais, aguardava o embarque no bar do aeroporto de Brasília quando um homem alcoolizado o reconheceu e puxou papo. Para se livrar dele, Lula fez a festa de um repórter cuja presença até então ele tentava ignorar. Ligou o gravador, que estava sobre o balcão, e se desculpou:

- Agora não dá, preciso dar uma entrevista exclusiva ao amigo aqui...

Assine o Correio do Estado

CLAÚDIO HUMBERTO

"O governo Lula faz politicagem com a desgraça alheia"

Marcel van Hattem (Novo-RS), sobre a conduta de Lula e a tragédia em Minas Gerais

07/03/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Mensagem sugere que Moraes frequentava Vorcaro

Entre as mensagens apontando intrigante proximidade entre o banqueiro Daniel Vorcaero e Alexandre de Moraes, uma não escapou a políticos de oposição porque indica que o ministro do STF era visitante habitual em endereços do dono do Banco Master. Em troca de mensagens com a namorada Martha Graeff, em 29 de abril de 2024, Vorcaro diz estar recebendo Moraes em sua nova casa em Campos (do Jordão) e que o ministro havia gostado do que viu, observando: “E ele adorava (o) apto”.

Visita habitual

Para a oposição, esse trecho mostra que Moraes costumava visitar o investigado Vorcaro, cliente do escritório de advocacia da esposa.

Impeachment

A ligação de Vorcaro a Moraes está entre as alegações do governador de Minas, Romeu Zema, para pedir impeachment do ministro do STF.

Caso é grave

“Não é possível tratar um caso dessa gravidade com silêncio ou omissão”, diz o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, um dos signatários do impeachment.

Reação a críticas

A iniciativa de Zema e suas críticas ao STF fez o decano Gilmar Mendes reagir fortemente, atacando o governador e falando em “hipocrisia”.

Brasileiros já pagaram R$ 800 bilhões em impostos

Os brasileiros amargam, neste sábado (7), a marca de R$ 800 bilhões pagos em impostos, somente em 2026. A conta é do “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo, que inclui todas as taxas tomadas dos cidadãos no âmbito federal, estadual e municipal. Foram R$ 100 bilhões em apenas dez dias. Em 26 de fevereiro, o Impostômetro apontava R$ 700 bilhões tomados dos brasileiros em impostos, este ano.

No vermelho

Esta semana, a plataforma Gasto Brasil registrou que as despesas do governo já superaram R$ 1 trilhão no mesmo período.

Só de paulistas

A arrecadação de impostos no estado de São Paulo responde por 37,4% de tudo tomado pelo governo: mais de R$ 286 bilhões, até agora.

Até o dia 17

A estimativa do Impostômetro é que sejam tomados outros R$ 100 bilhões dos brasileiros apenas nos próximos dez dias.

Uma por ano

O Brasil perdeu três posições entre as maiores economias do mundo, desde que Lula (PT) voltou à Presidência. Os dados são Austin Ratings, que mede o desempenho das economias mundiais em dólar. O País subiu à 8ª colocação em 2022 e perdeu uma posição por ano. Até agora.

Nem o vice sabe

O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) avisou publicamente que a chapa presidencial de Lula (PT) não está fechada. “Essa é uma definição mais para frente”, disse o ex-PSDB e ex-adversário do petista.

Sinais claros

Ao receber Lionel Messi e o time Inter Miami, Donald Trump citou Cuba oito vezes. Disse que vai “esperar duas semanas”, “resolver este antes” e que é “questão de tempo” até haver fluxo de pessoas entre os países.

Pode mesmo?

Simone Tebet (Planejamento) pode se candidatar em São Paulo, disse Geraldo Alckin, que não se aprofundou sobre a qual cargo. No Paraná Pesquisas de fevereiro (04650/26) ela aparece apenas nos cenários espontâneos com 1,1% para o Governo e 0,8% para o Senado.

Vorcaro-USA

Martin de Luca, advogado da rede de vídeos Rumble, avalia que à medida que forem descobertos vínculos do banqueiro Daniel Vorcaro nos EUA, o interesse das autoridades americanas no caso vai aumentar.

Vale lembrar

Diante do escândalo do Banco Master, Carlos Bolsonaro lembra que “enfiaram” Jair Bolsonaro na cadeia por 28 anos “sob a justificativa boçal e canalha de tentativa de golpe…. para a democracia ser mantida!”.

Brasil escanteado

Donald Trump recebe 12 chefes de Estado e governo latino-americanos, neste sábado (7), em Miami, para o encontro “Escudo das Américas”, incluindo Javier Milei (Argentina). O Brasil nem sequer foi mencionado.

Esquerda rachada

O Psol decide hoje (7) se vai formar federação com o PT. O partido de Guilherme Boulos já está associado ao Rede, mas está rachado quanto ao PT. A maioria deve ser contra casar-se com petistas até 2030.

Pensando bem...

...preso em Brasília, Daniel Vorcaro fica ainda mais perto do STF.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Senador cabeleira

Ao iniciar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que preside, o senador ACM (PFL-BA) fazia a chamada dos presentes quando alfinetou: “Roseana Wellington...” Wellington Salgado (PMDB-MG) chiou:

- “Roseana Wellington”, senador?

- São os seus cabelos longos... – respondeu ACM, irônico, referindo-se à cabeleira de gosto duvidoso, tipo anos 60, do suplente de Hélio Costa.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Não tem nenhuma possibilidade de fazermos acordo"

Senador Rogério Marinho sobre acordão para trocar a CPI do Master pela dosimetria

06/03/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Dinheiro da fraude do Master pode estar na África

Além de dono da Varajo Consultoria Empresarial, que a Polícia Federal suspeita ter sido criada para receber pagamentos por “serviços informais”, de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Leonardo Augusto Furtado Palhares é o diretor da Spread of Love and Respect. O nome em inglês é só nos documentos da Receita Federal, para passar o chapéu e pedir dinheiro a desavisados, mas o nome é “Fundação Solar”, ONG que diz atuar como “elo entre doadores e projetos educacionais na África”.

Tudo estranho

Palhares aparece como diretor, mas o site da ONG diz que quem estruturou tudo foi Stella Vorcaro, filha do enrolado dono do Master.

ONGoduto

A suspeita é que esteja pelos lados da África parte da grana do suposto esquema do banqueiro, que também atuou na área do gangsterismo.

Conta de passagem

A Varajo, de Palhares, é apontada pela PF como parte da estrutura de lavagem de dinheiro envolvendo Vorcaro e servidores do Banco Central.

Tentáculos

Palhares aparece como diretor da Super Empreendimentos. No mesmo posto está Ana Cláudia Queiroz de Paiva, também alvo dos federais.

Embaixadora ativista vê ‘martírio’ do tirano do Irã

A contaminação ideológica da diplomacia no governo Lula (PT) não se limita ao alinhamento a ditaduras corruptas e cruéis: nivela diplomatas por baixo. Caso do telegrama ao Itamaraty da encarregada de negócios em Burkina Faso, Claudia Assaf, sobre assinar livro de condolências pelo “martírio” do “líder supremo” Ali Khamenei, ditador cujo regime matou dezenas de milhares de opositores semanas antes do ataque dos EUA e da “potência ocupante”. A ativista se recusa a escrever o nome de Israel. Procurado, o Itamaraty não respondeu. O espaço permanece aberto.

Quem mandou?

Pior é que a “embaixadora interina” afirma no papelório que assinaria o livro de condolências “em nome do governo e do povo brasileiro”.

Bajulando o tirano

Na internet, ela elogia a “candura” de Khamenei, cujo regime persegue, mata ou prende e mulheres, como a Nobel da Paz Narges Mohammadi.

Antissemitismo

A diplomata ativista, não por acaso, já respondeu até a processo por antissemitismo, caracterizado o crime de racismo, por ataques a Israel.

Sinusite

Estava na pauta da CPMI do INSS a quebra de sigilo fiscal da J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, mas a reunião de quinta-feira (5) foi cancelada. O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), passou mal.

Turma é outra

Lula nunca gostou da ideia de ir a Washington pedir a bênção a Trump. Para o petista, cancelar a visita pode ser vendido como “independência”, agradando ao que resta de aiatolás, radicais brasileiros, China etc.

Caso de polícia

Precursores em trambiques de toda sorte, postos de combustíveis do Distrito Federal reajustaram o preço da gasolina nessa quinta-feira (5) sob justificativa, vejam só... da guerra no Irã.

Sem bajuladores

Acostumado a festas badaladas e com indumentárias que caberiam em uma caixa de fósforo, Daniel Vorcaro vai passar 10 dias de isolamento no presídio de Potim (SP). São normas do sistema penitenciário.

Me erra

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto não conhece o enrolado Daniel Vorcaro, preso esta semana pela Polícia Federal. O político disse até que foi chamado por um parlamentar para jantar com o banqueiro e recusou.

Subida fenomenal

Para Valdemar Costa Neto, a rápida ascensão de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas eleitorais comprova que o senador “está se mostrando um verdadeiro fenômeno, assim como o pai”.

Todos de olho

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) vê como “muito estranha” a morte de um dos membros do grupo de Daniel Vorcaro na PF e promete investigação. Quer comissão independente para acompanhar a investigação da Polícia Federal e o Ministério da Justiça, já instaurada.

Oitiva e visita

Evair de Melo (PP-ES) pediu à Comissão de Segurança e à CPMI do INSS para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal sobre a morte do “Sicário” de Daniel Vorcaro. E quer visita às dependências da PF.

Pensando bem...

...escândalo maior que a Lava Jato e, até agora, sem delação.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Monumento ao cocô de pardal

O jovem estudante Edmur Mesquita foi à casa do ex-presidente Jânio Quadros propor um debate na Universidade Católica de Santos e não mediu mesuras para conquistar o ilustre debatedor. “Dr. Jânio, o senhor é um monumento!”. Jânio atalhou o jovem, rispidamente: “Monumento, meu caro senhor, só serve para se cagar em cima”. Estendeu a mão e despachou o rapaz.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio

3

"Seis anos de humilhação"; o relacionamento com o ex-vereador que terminou em medida protetiva
Relato

/ 13 horas

"Seis anos de humilhação"; o relacionamento com o ex-vereador que terminou em medida protetiva

4

Judiciário de MS ignora decisões do Supremo e mantém supersalários
dias contados

/ 1 dia

Judiciário de MS ignora decisões do Supremo e mantém supersalários

5

Resultado da Loteria Federal 6047-0 de hoje, sábado (07/03)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6047-0 de hoje, sábado (07/03)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 3 dias

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 4 dias

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 27/02/2026

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário