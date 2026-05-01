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"Nós não podemos ficar só na reconstrução. Nós temos que avançar e oferecer ao povo um programa...

de governo que vá além do que já fizemos e além do que o povo já conquistou", Fernando Haddad, no Congresso Nacional do PT, conseguindo não dizer absolutamente nada

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01/05/2026 - 06h00
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Para uma mulher disputar eleição pelo PL, não basta que se dedique a uma campanha. As que querem entrar na política devem passar por um processo de formação que envolve posicionamento pessoal, estratégia eleitoral e preparação prática. Coordenado pelo PL Mulher, comandado por Michelle Bolsonaro, parte do princípio de que uma candidatura é “uma jornada eleitoral”.

MAIS: descrita em cartilhas que detalham etapas desde o autoconhecimento até a disputa das urnas. A ideia é construir um caminho consciente e “não apenas uma corrida eleitoral”. A formação inclui ainda cursos, palestras e materiais didáticos. Detalhe: metade das candidatas acha a carga demasiada.

Ruim de improviso

Analistas veteranos mais lúcidos têm repetido que Flávio Bolsonaro, em seus discursos de improviso, tem demonstrado que essa não é sua especialidade. Dia desses, o 01 resolveu bajular Tarcísio de Freitas depois do governador garantir, pela primeira vez, que apoia sua candidatura ao Planalto. “É uma pessoa que tem plena capacidade de ser presidente do Brasil; se Deus quiser, ainda vai ser um dia”. Na feira agrícola Agrishow, Flávio disse que o governo de Lula “trata as pessoas como lixo” e que “tem um sonho para o Brasil”. E emendou: “As pessoas não precisarem depender de político nenhum” (?)

Toffoli na mira 1

Lula deve retomar pressões para a saída de Dias Toffoli do Supremo, depois do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ter revelado transferência de R$ 11,5 milhões em operações triangulares para a compra da parte da empresa familiar do ministro no resort de luxo Tayaya. Tudo foi concluído dias antes de sua decisão de anular a multa de R$ 10,3 bilhões, devida pela J&F/JBS em razão de crimes de corrupção investigados pela Lava Jato. Toffoli ainda não se manifestou.

Toffoli na mira 2

É caso para a Procuradoria-Geral da República apurar, mas Toffoli e o chefe da PGR são amigos. Porém, Paulo Gonet, segundo a ironia de um petista, “é temente a Lula”. Lula nomeou Toffoli em 2009 e se diz traído por seu voto independente no Mensalão e no Petrolão. Neste, pegou 9 anos e 6 meses de prisão. Lula segue ansioso para o acerto de contas e raciocina que, se a cabeça de Toffoli rolar, Alexandre de Moraes pode escapar ileso do caso Master. Não há movimento formal no Congresso para impeachment, mas a articulação com aliados ganhou novo fôlego.

“Não tolera crítica”

Em meio à perplexidade com a represália do ministro Gilmar Mendes (STF) a post do ex-governador Romeu Zema satirizando o envolvimento de integrantes da Corte no escândalo do Master, muitos lembram a famosa frase da ministra Cármen Lúcia, no contexto da ação da Abert, associação de emissoras, contra tentativas de censura a sátiras e críticas na campanha de 2018: “Poder que não tolera crítica humorística é um poder frágil”, sentenciou a magistrada.

Novo projeto

Depois de ver um projeto de programa ficar na gaveta da Globo no ano passado, Fátima Bernardes resolveu seguir outro caminho. Agora, ela aposta em um novo projeto no YouTube que estreia, no dia 7 de maio, o videocast “Cá Entre Nós”, ao lado da filha Beatriz Bonemer. Os trigêmeos de Fátima e William Bonner seguiram carreiras bastante diferentes do jornalismo. Aos 28 anos, Beatriz se dedicou ao design, Laura completou um mestrado em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais e Vinícius formou-se em engenharia. Mas agora Bia entra no mundo da comunicação ao lado da mãe. Fátima celebra essa nova fase: “Estamos bem contentes. Nunca imaginamos trabalhar juntas. Sempre me perguntavam por que eles não fizeram jornalismo, e eu ficava feliz por cada um seguir seu caminho. Mas também estou muito animada com isso. É diferente, e é bonito ver a Beatriz fora do computador, explorando algo novo”. Beatriz revela que se surpreendeu com o convite da Play9: “Eu fiz a identidade visual do canal dela anteriormente. Achei que ia ser uma reunião sobre um projeto novo, para falar de outra identidade visual. Primeiro, fiquei assim:‘Hã?’. Depois, logo topei; achei a proposta muito legal. A ideia é ter uma conversa mais natural, com cara de internet, entre mãe, filha e uma convidada; menos entrevista, mais troca. Acho que a gente vai até se conhecer melhor”. Serão seis episódios, com cerca de 45 minutos cada, lançados às quintas-feiras. O tema do primeiro será a maternidade, por conta do gancho do Dia das Mães (10 de maio). Outros tópicos, como relacionamentos, autoestima e diferentes gerações, serão abordados. Beatriz já demonstra habilidades nas redes sociais, com mais de 600 mil seguidores no Instagram, e, para Fátima, ela tira de letra a fama da família.

Brasileiros correm atrás: nacionalidade em Portugal

Milhares de brasileiros, que compõem a maior comunidade estrangeira em Portugal – hoje estimada em mais de 500 mil pessoas –, iniciaram uma ofensiva jurídica para assegurar o direito à nacionalidade antes da plena vigência da nova reforma da lei. O movimento foca no cumprimento da atual lei, que permite contar os cinco anos de residência a partir do pedido de moradia e não apenas da emissão do cartão de residência (que chega a levar dois anos para ser emitido). Diante da lentidão do Instituto de Registros e Notariado (IRN) e do receio da entrada em vigor, em maio, da nova lei (que restringe o acesso à cidadania lusitana), advogados têm protocolado em massa ações de “intimação para proteção de direitos” nos tribunais administrativos. A urgência é motivada pelo colapso operacional do processamento de dados. Embora a lei favoreça o imigrante ao retroagir o tempo de espera, o IRN enfrenta um gargalo de centenas de milhares de processos parados.

Nacionalidade em Portugal 2

Apesar da mobilização e da angústia de milhares de migrantes, o tema ficou fora da agenda oficial da Presidência do Brasil. Em sua recente passagem por Portugal, Lula optou por não tratar da crise da nacionalidade com autoridades lusas. Ele evitou temas sensíveis da política interna de Portugal, frustrando as expectativas de quem esperava uma intervenção diplomática que aliviasse a incerteza jurídica enfrentada pela comunidade brasileira no país.

15 anos de matrimônio

A conta oficial no Instagram do duque e da duquesa de Cambridge, o príncipe William e Kate Middleton, celebrou os 15 anos de seu casamento de maneira leve e descontraída na quarta-feira. A foto escolhida retrata um momento familiar, em que ambos estão deitados em um campo, acompanhados por seus filhos: o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. A Cocker Spaniel Inglês, chamada Orla, também está presente na foto. No ano passado, eles celebraram 14 anos de matrimônio durante uma viagem à Escócia. Agora, seguem firmes em seu amor, com leveza e um toque de realeza que permeiam seu dia a dia. Mais: um evento do passado ressurge no interesse público, o casamento realizado em 2011, na Abadia de Westminster. Um vídeo que ganhou viralidade despertou curiosidade, uma vez que análises de leitura labial indicam trocas afetuosas entre o casal logo após a troca de votos. Já dentro da carruagem, ele teria perguntado se a esposa estava “confortável”. Ele também teria feito outra pergunta: “Você está feliz? Eu estou, para ser sincero”, o noivo respondeu, antes de elogiá-la: “Você está incrível”. Middleton retribuiu: “Você também”. As interações, repletas de perguntas simples, respostas genuínas e elogios mútuos, demonstram uma conexão profunda que vai além da formalidade exterior.

“Não é do ramo”

Em entrevista ao programa “Pânico”, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, quis elogiar o governador Tarcísio de Freitas, mas o resultado foi meio complicado. Ele disse que “na parte política ele falha”. E Costa emendou dizendo que é porque “Tarcísio não é do ramo; ele trabalha e não tem tempo para fazer nada”. O próprio Tarcísio não gostou da comparação: preferia que Valdemar ficasse quieto. A frase, levada ao pé da letra, significaria que, para o Planalto, “quem falha na política e não é do ramo” não seria nem um pouco um nome recomendável.

Pediu a cabeça

Na semana passada, Jimmy Kimmel, um dos mais populares apresentadores dos Estados Unidos, resolveu fazer uma piada sobre Melania: “Nossa primeiradama, Melania, está aqui. Olhem para Melania. Tão linda. Senhora Trump, a senhora tem uma aura de futura viúva”. Dois dias depois, um homem armado tentou invadir o salão onde Trump participava de um jantar para jornalistas, supostamente com intenção de matá-lo. Melania reclamou, e Jimmy disse que “aquela foi uma piada bem leve sobre o fato de ele ter quase 80 anos e ela ser mais jovem do que eu. Não foi um incitamento ao assassinato!” Trump foi ao ataque: “Jimmy Kimmel deveria ser demitido imediatamente pela Disney e ABC”. Não foi e continua com seu programa.

Papa vs. Trump

Analistas de plantão que acompanham a ofensiva de Trump contra o papa Leão XIV acham que o presidente americano deveria hastear a bandeira branca rapidamente, sob a ameaça de seu partido levar uma surra nas eleições no meio de mandato. Pesquisa da Reuters diz que 60% dos americanos têm uma visão favorável ao papa, em comparação a 36% de Trump. Já a pesquisa do The Economist, que perguntou se concordavam com Trump ou Leão XIV sobre a guerra do Irã, revelou que 48% apoiam o papa e apenas 28% o presidente. Outros 24% não tinham certeza. O bloco de eleitores independentes sinaliza 50% de apoio ao papa e apenas 15% a Trump.

Mistura Fina

O governo de Lula distribuiu mais de US$ 500 milhões em emendas parlamentares nas últimas duas semanas. No total, já são mais de R$ 2,5 bilhões em emendas pagas pela administração petista este ano. Há 14 dias, o total era de pouco mais de R$ 2 bilhões. As emendas individuais de parlamentares custaram R$ 1,35 bilhão aos contribuintes, enquanto R$ 1,17 bilhão custearam as emendas das bancadas.

A empresária Roberta Luchsinger vai dizer a investigadores da Polícia Federal que é amiga de infância de Lulinha, mas que nem ela nem ele cometeram crimes no INSS. Vai sustentar que não sabia das atividades ilícitas de Antonio Carlos Camilo, o Careca do INSS. Há quem diga que o Careca do INSS abastecia Roberta devidamente e entregava em mãos para o filho de Lula. E há os que falam em R$ 300 mil mensais a Lulinha. Contudo, não há provas, e Camilo não abre a boca.

In – Suco de laranja
Out – Suco de cupuaçu

Colaboração: Paula Rodrigues

Giba um

"Tenho muito receio de candidatura que já começa muito alta. Preservar a campanha sem antes...

...ir para o debate é um falso positivo. O momento não é de discutir vice, mas de conversar com todo mundo", de Ronaldo Caiado, pré-candidato ao Planalto, sem citar Flávio Bolsonaro.

30/04/2026 06h00

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Giba Um Foto: Reprodução

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A proposta que pretendia conceder o título de cidadão recifense ao ator Wagner Moura, conhecido por seu papel em "O Agente Secreto", não recebeu aprovação da Câmara Municipal do Recife. A votação, que ocorreu na segunda-feira (27), não alcançou os 23 votos necessários e foi rejeitada. 

MAIS:  Essa homenagem surgiu após o filme obter reconhecimento internacional, sendo indicado ao Oscar em quatro categorias e conquistando o Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro e melhor ator. O PDL 01/2026, de Carlos Muniz.  A proposta teve 16 a favor a favor e 7 contra, resultando em sua rejeição.

Assim não

Michel Temer criticou o ministro Gilmar Mendes após as declarações do ex-governador Romeu Zema, ressaltando a crescente tensão entre o Judiciário e o meio político. A declaração ocorreu em Itu (SP). Temer afirmou que a radicalização já atingiu o STF e destacou a falta de diálogo entre os Poderes como um fator que contribui para tal desgaste. Segundo ele, Gilmar deveria ter se abstido de responder a Zema, uma vez que isso agrava os conflitos. Esse episódio está vinculado a uma investigação posterior a críticas dirigidas ao Supremo, reacendendo o debate sobre os limites da liberdade de expressão e a atuação institucional, em um cenário de polarização.

Candidato, sim

O senador Izalci Lucas, do PL do Distrito Federal, respondeu às críticas feitas pela deputada Bia Kicis, intensificando as tensões internas dentro do partido. Enquanto as manobras para a gestão do Palácio do Buriti progridem, Izalci defendeu a possibilidade de apresentar uma candidatura própria pelo PL e, no momento, não demonstrou apoio à aliança que envolve Ibaneis Rocha e Celina Leão. Ele enfatizou que, apesar de um entendimento anterior, nunca concordou com essa estratégia. Além disso, trouxe à tona investigações, crises no setor de saúde e dificuldades fiscais para justificar que o partido deveria evitar se vincular ao governo atual.

Famosa nas urnas 1

Gilberto Kassab, presidente do PSD, acha que a candidatura de Silvia Abravanel (a nova atração do "Sábado Animado"), já filiada a seu partido, terá boa chance de se eleger deputada federal. Ela tem 54 anos e quer se dedicar à pessoa com deficiência e ao combate à obesidade (ela: ex-gordinha). Silvia acha Lula "muito bom". Ela e Patrícia Abravanel são consideradas as filhas mais ricas de Silvio Santos.

Famosas nas urnas 2

Silvia tem fazenda, criação de gado e haras ao lado do noivo Gustavo Moura, cantor sertanejo ("Temos negócios separados, cada um cuida do seu"). Já Patrícia Abravanel fatura com seu programa dominical no SBT (propaganda, merchandising e participação em campanhas) e ganha muito dinheiro. As duas receberam R$ 100 milhões de herança, como as demais filhas. Silvia era a favorita de Silvio e chegou a presenteá-la com uma supercasa onde ela nasceu.

Fora das urnas

A vencedora do BBB26, Ana Paula Renault, também queria disputar uma cadeira na Câmara Federal. O PT chegou a oferecer o partido. Ela é filha do político Gerardo Renault. Simpática à esquerda, muitos acham que ela até puxaria votos. Mas não vai dar: ela tem um contrato, repleto de cláusulas, com a Globo, depois dos 76% dos votos que recebeu dos telespectadores na final do BBB 26. Ana Paula gosta do "Bolsa Família" e do "Minha Casa, Minha Vida" e garante que continuará esquerdista.

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Prêmio para moda

Uma noite cheia de glamour e um senso de propósito ocorreu na segunda (27), em São Paulo, reunindo várias celebridades no Teatro Cultura Artística para a 1ª edição dos FFW Brasil Fashion Awards. Esse evento é uma evolução do FFW Melhores do Ano, criado em 2023, e vai além de apenas indicar tendências; ele valoriza aqueles que estão transformando a moda brasileira por meio da criatividade, inovação e de uma abordagem mais sustentável. O objetivo é destacar histórias, trajetórias e projetos que impulsionam a indústria, seja por meio de novos talentos ou de figuras já estabelecidas. Segundo Augusto Mariotti, diretor e fundador do site FFW, o país precisa de mais espaço para esses reconhecimentos.

“Quando olhamos para a moda, o impacto e o legado de prêmios como o CFDA e o Fashion Awards britânico são inegáveis. Eles ajudam a legitimar nomes, atrair investimento, organizar a conversa. No Brasil, a gente tem espaço e necessidade disso". Com um total de 15 categorias, como Marca de Moda, Maquiador do Ano e Fotógrafo do Ano, os ganhadores foram escolhidos tanto por um júri especializado quanto pelo voto do público. Sabrina Sato foi reconhecida como Ícone Fashion, enquanto o prêmio de Designer do Ano foi atribuído a Pedro Andrade, que teve a chance de receber R$ 100 mil em apoio, mentorias e maior visibilidade. A cerimônia também prestou uma homenagem a Costanza Pascolato e Regina Guerreiro, reconhecendo suas contribuições importantes para o universo da moda. Estavam presentes figuras como Camila Pitanga,  Bella Campos e Adriane Galisteu  entre outras .

Renda mínima: quem anunciará

Lula e Flávio Bolsonaro disputam uma corrida pré-eleitoral: o que está em jogo é a primazia do anúncio de um modelo de renda mínima no Brasil. Tanto o Ministério da Fazenda quanto os assessores econômicos de Flávio têm se dedicado à elaboração de um programa de renda básica para ser apresentado durante a campanha. Em ambos os lados, a premissa é essencialmente a mesma: reunir sob um único guarda-chuva os mais diversos benefícios sociais que hoje estão dispersos (Bolsa Família, BPC, Pé de Meia, Auxílio Gás, tarifa social de energia, para começo de conversa). No entanto, os projetos têm uma diferença bastante aguda em relação à lógica fiscal. No desenho defendido por Lula, a renda mínima entra, na prática, como expansão de gastos. Ainda que grande parte dos atuais programas venha a ser incorporada e reorganizada, a tendência é de incremento do valor médio das transferências e da base de beneficiários, pressionando diretamente as despesas obrigatórias. Do lado de Flávio, a proposta prevê a indexação do valor do benefício ao resultado primário das contas públicas, contudo, sem a “gula” de Lula por gastos.

"Dividendos da cidadania"

Na medida em que a meta do primário fosse sendo superada, o crescimento da renda mínima ficaria condicionado ao desempenho fiscal do governo. Resumo da ópera: se o Congresso tem direito até a verbas secretas, o povo teria direito a "dividendos sociais". Flávio quer anunciar que o "povão" vai entrar na classe média se aprovar a fórmula de Robin Hood de "tirar dos ricos para distribuir aos pobres". O problema é que Lula pode anunciar coisa parecida, o que o colocaria à frente do rival.

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Pedido atendido

Há cinco anos, Jhulia Rayssa Mendes Leal, ou melhor, Rayssa Leal, como é conhecida, conquistava o Brasil e parte do mundo com suas manobras no skate e se consagrava ao ganhar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim. Hoje, aos 18 anos, um de seus desejos mais profundos é poder tirar sua CNH, e garante que a maioridade não são uma virada, são apenas a confirmação do que já existia. A menina prodígio continua ali, lado a lado com a mulher que ganha ainda mais voz e autonomia. Em entrevista à revista Rolling Stone Brasil, ela conta que, ainda criança, viu uma estrela cadente e fez um pedido: viver do skate e mudar a vida da família. Pedido feito e realizado. Brincadeira à parte, Rayssa leva sua profissão muito a sério. “Eu acho que tudo aconteceu no momento certo, por mais que eu fosse muito nova. Até na minha primeira Olimpíada não tinha nada de pressão, só pensava realmente em me divertir. Se subisse ao pódio, para mim estava ótimo. Acho que é continuar com a leveza, esse seria o conselho”. Sobre o futuro, ela é direta: quer uma irmãzinha — a mãe, Lilian, está grávida — e a medalha de ouro em Los Angeles 2028. Como ela mesma diz, aí a carreira estaria completa. “A Rayssa Leal é a skatista top, e a Jhúlia Mendes é a estudante que não é mais estudante. Cumpri a missão. Falta só o ouro. A expectativa está alta. Não prometo nada. LA é sempre especial”.

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Para favorecer Messias

Às vésperas da sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, no Senado, marcada para hoje, aliados do governo articularam a troca de integrantes da CCJ para tornar a composição do colegiado mais favorável ao indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. As mudanças alteraram o equilíbrio de forças no grupo e deram ao Planalto uma maioria considerada suficiente, embora ainda apertada, para chancelar o nome. Com a nova configuração, governistas passaram a contar com 16 votos favoráveis na CCJ, dois a mais que o mínimo necessário para que a indicação avance ao plenário com vitória.

Pouco dividendo eleitoral 1

O governo já entendeu que “comeu mosca” na PEC que acaba com a escala de trabalho 6 x 1 e, para mitigar o dano, tenta escolher o relator do texto na Câmara para colar a imagem do governo à proposta e fazer Lula faturar algum dividendo eleitoral. Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), quem relatou a PEC foi o deputado Paulo Aziz (União-BA), que, para inquietação de Lula, foi vice-líder de Bolsonaro na Câmara.

Pouco dividendo eleitoral 2

Desde o fim de semana, o governo mina as chances de Paulinho da Força (Solidariedade-SP) relatar a PEC na comissão especial. Ele já foi aliado de Lula, mas se desgastou no governo ao relatar a "dosimetria". A PEC inicial é de 2019 e assinada por um petista, mas o governo nunca deu atenção ao texto, que ficou na gaveta até fevereiro deste ano. Sem faturar com o Imposto de Renda, Lula quer se escorar na escala 6 x 1, que só avançou depois de Erika Hilton puxar o movimento na internet.

Mistura Fina

O filme "Michael" estabeleceu recordes ao se tornar a cinebiografia com a maior estreia de todos os tempos, arrecadando US$ 217 milhões, cerca de  R$ 1 bilhão, em seu primeiro final de semana, de acordo com a BBC. Esta produção superou "Oppenheimer", de Christopher Nolan, que faturou  US$ 180 milhões, e também ultrapassou "Bohemian Rhapsody", que arrecadou  US$ 124 milhões. Apesar do sucesso comercial, a crítica não foi favorável; no Rotten Tomatoes, o filme possui apenas 38% de aprovação entre críticos, em contraste com 97% de aceitação do público

Com lançamento agendado para 30 de abril, O Diabo Veste Prada 2 já se destaca como um dos principais eventos culturais do ano. Vinte anos após a estreia do filme original, a nova produção renova o entusiasmo pelo universo da moda através da figura de Miranda Priestly e impulsiona uma nova série de colaborações, produtos licenciados e campanhas publicitárias

Entre as colaborações, a Cinépolis lançou um balde de pipoca colecionável em forma de caixa de sapatos, com um scarpin vermelho — uma referência direta à estética do filme. Por sua vez, a Havaianas se reinventa no mundo da moda com a coleção Puffed, que apresenta modelos volumosos e um design que se alinha ao mercado premium, com ativação global. A Starbucks conecta o cinema ao cotidiano ao oferecer bebidas que fazem alusão aos personagens, criando uma experiência temática centrada no café. 

No setor de beleza, a Colorama lança uma nova linha de esmaltes inspirados na alta costura, enquanto a Eudora revela sua primeira colaboração com a Disney, englobando uma linha de maquiagem em edição especial. A TRESemmé se estabelece como a marca oficial de produtos para cabelos e apresenta um spray com embalagem temática, focado na eficácia e na proteção contra frizz. Na moda, a C&A introduz uma coleção cápsula que resgata frases e cenas icônicas do filme. A Renner,  disponibiliza camisetas licenciadas e uma curadoria que reflete as tendências da franquia, expandindo o alcance das colaborações no segmento de varejo.

In - Cinema: O Diabo Veste Prada 2

Out - Cinema: Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra

CLAÚDIO HUMBERTO

"Estamos oficialmente numa ditadura"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ) após Alexandre de Moraes processar relator de CPI

29/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula recoloca Toffoli na mira para acerto de contas

Lula (PT) deve retomar pressões pela saída de Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo fontes graduadas, após o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ter revelado a transferência de R$11,5 milhões, em operações triangulares, para a compra da parte da empresa familiar do ministro no resort de luxo Tayayá. Tudo foi concluído dias antes de sua decisão de anular a multa de R$10,3 bilhões devida pela J&F/JBS em razão de crimes corrupção investigados na Lava Jato. Toffoli ainda não se manifestou sobre as novas revelações do Coaf.

O começo

É caso para a Procuradoria-Geral apurar, mas Toffoli e o chefe da PGR são amigos. Porém, “(Paulo) Gonet é temente a Lula”, ironiza um petista.

Traição’

Lula nomeou Toffoli em 2009 e se diz traído por seu voto independente no mensalão e no Petrolão. Neste, pegou 9 anos e 6 meses de prisão.

Salvação

Lula segue ansioso para o acerto de contas e raciocina que, se a cabeça de Toffoli rolar, Alexandre de Moraes pode escapar ileso do caso Master.

Articulação

Não há movimento formal no Congresso para deflagrar impeachment, mas a articulação com aliados ganhou novo fôlego.

Senado vota Messias sob ‘traição’ e corpo mole

Em meio a informações sobre “traição” de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que estaria trabalhando contra a indicação de Jorge Messias, o Planalto também reclama do pouco empenho do ministro Flávio Dino (STF), que não teria se mexido para apoiar o ex-colega de governo. Dino já passou por esse momento, quando foi o candidato ao STF de maior rejeição (dez votos contra) na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, neste século. E desempenho modesto no plenário: 47 votos.

Treta antiga

O azedume entre Dino e o “Bessias” não é de hoje: o chefe da AGU esteve entre os cotados para a vaga de Rosa Weber, no fim de 2023.

Cadeira cara

A votação de Messias para o STF será nesta quarta (29), mas o Planalto jogou pesado para adquirir a vitória, pagando R$12 bilhões em emendas.

Língua universal

Pelo sim, pelo não, Lula ordenou a liberação bilionária de emendas até para senador do PT, que supostamente votaria favorável. Só que não.

Lado definido

Como se quisessem deixar claro suas escolhas, PGR e STF continuam enfileirando políticos de oposição como réus, além dos principais rivais diretos de Lula para presidente. Ontem foi a vez de dois destacados deputados: Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Gustavo Gayer (PL-GO).

Incorrigível

O complacente senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) não surpreende: até ele jura lealdade a Lula (PT) na votação para vaga no STF, ainda que tenha sido preterido e humilhado pela escolha de Jorge Messias.

Cabos eleitorais

No Supremo, a aprovação de Jorge Messias em votação no Senado, nesta quarta, cairá na conta dos ministros Gilmar Mendes e André Mendonça. Eventual derrota, também.

Estratégia na minoria

Já que é secreta a votação no Senado da indicação de Jorge Messias ao STF, Marcos Pontes (PL-SP) defende que quem é contra compareça, mas não vote. Assim seria possível identificar só quem votou favorável.

Nada disso

Admirada senadora, Tereza Cristina (PP-MS) negou que tenha sido procurada para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL). “Isso é pura especulação”, garantiu ela. Mas a torcida é grande.

Tunga histórica

A garfada que o governo federal dá no bolso do pagador de impostos bateu novo recorde em março deste ano. A tunga somou R$229,2 bilhões no mês. É o maior resultado da série histórica para um mês de março.

Sonoro

Em encontro com o pré-candidato a presidente Romeu Zema (Novo), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), disse que o “mineirês é sonoro e simpático, uma coisa boa, coisa bonita de se ouvir.

Alerta

Segundo a agência Bloomberg, o Irã tem apenas entre 12 e 22 dias de espaço para estocar o petróleo que produz. Após esse período, não haverá como continuar a produção, que já caiu cerca de 70%.

Pensando bem...

...para o Supremo, o problema não é Messias, é Jair ou Jorge.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O veneno do escorpião

Em 2001, no Congresso Internacional de La Sinistra em Pesaro, Itália, o então candidato à presidência Ciro Gomes entregou ao então correligionário e deputado Roberto Freire um discurso do professor Mangabeira Unger desancando o rival Lula. Pediu que Freire lesse no plenário. “É radicalismo imbecil, não se ataca um homem de esquerda desta forma, é uma irresponsabilidade! Esqueça isso!” reagiu Freire. Num dos trechos, Unger afirmava que Lula tinha “o veneno do cinismo”. Anos depois, Urger aceitaria chefiar a Sealopra, sigla irônica para sua Secretaria de Assuntos de Longro Praz, inutilidade extinte logo depois.

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