"Nós não podemos ficar só na reconstrução. Nós temos que avançar e oferecer ao povo um programa...

Para uma mulher disputar eleição pelo PL, não basta que se dedique a uma campanha. As que querem entrar na política devem passar por um processo de formação que envolve posicionamento pessoal, estratégia eleitoral e preparação prática. Coordenado pelo PL Mulher, comandado por Michelle Bolsonaro, parte do princípio de que uma candidatura é “uma jornada eleitoral”.
MAIS: descrita em cartilhas que detalham etapas desde o autoconhecimento até a disputa das urnas. A ideia é construir um caminho consciente e “não apenas uma corrida eleitoral”. A formação inclui ainda cursos, palestras e materiais didáticos. Detalhe: metade das candidatas acha a carga demasiada.
Ruim de improviso
Analistas veteranos mais lúcidos têm repetido que Flávio Bolsonaro, em seus discursos de improviso, tem demonstrado que essa não é sua especialidade. Dia desses, o 01 resolveu bajular Tarcísio de Freitas depois do governador garantir, pela primeira vez, que apoia sua candidatura ao Planalto. “É uma pessoa que tem plena capacidade de ser presidente do Brasil; se Deus quiser, ainda vai ser um dia”. Na feira agrícola Agrishow, Flávio disse que o governo de Lula “trata as pessoas como lixo” e que “tem um sonho para o Brasil”. E emendou: “As pessoas não precisarem depender de político nenhum” (?)
Toffoli na mira 1
Lula deve retomar pressões para a saída de Dias Toffoli do Supremo, depois do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ter revelado transferência de R$ 11,5 milhões em operações triangulares para a compra da parte da empresa familiar do ministro no resort de luxo Tayaya. Tudo foi concluído dias antes de sua decisão de anular a multa de R$ 10,3 bilhões, devida pela J&F/JBS em razão de crimes de corrupção investigados pela Lava Jato. Toffoli ainda não se manifestou.
Toffoli na mira 2
É caso para a Procuradoria-Geral da República apurar, mas Toffoli e o chefe da PGR são amigos. Porém, Paulo Gonet, segundo a ironia de um petista, “é temente a Lula”. Lula nomeou Toffoli em 2009 e se diz traído por seu voto independente no Mensalão e no Petrolão. Neste, pegou 9 anos e 6 meses de prisão. Lula segue ansioso para o acerto de contas e raciocina que, se a cabeça de Toffoli rolar, Alexandre de Moraes pode escapar ileso do caso Master. Não há movimento formal no Congresso para impeachment, mas a articulação com aliados ganhou novo fôlego.
“Não tolera crítica”
Em meio à perplexidade com a represália do ministro Gilmar Mendes (STF) a post do ex-governador Romeu Zema satirizando o envolvimento de integrantes da Corte no escândalo do Master, muitos lembram a famosa frase da ministra Cármen Lúcia, no contexto da ação da Abert, associação de emissoras, contra tentativas de censura a sátiras e críticas na campanha de 2018: “Poder que não tolera crítica humorística é um poder frágil”, sentenciou a magistrada.
Novo projeto
Depois de ver um projeto de programa ficar na gaveta da Globo no ano passado, Fátima Bernardes resolveu seguir outro caminho. Agora, ela aposta em um novo projeto no YouTube que estreia, no dia 7 de maio, o videocast “Cá Entre Nós”, ao lado da filha Beatriz Bonemer. Os trigêmeos de Fátima e William Bonner seguiram carreiras bastante diferentes do jornalismo. Aos 28 anos, Beatriz se dedicou ao design, Laura completou um mestrado em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais e Vinícius formou-se em engenharia. Mas agora Bia entra no mundo da comunicação ao lado da mãe. Fátima celebra essa nova fase: “Estamos bem contentes. Nunca imaginamos trabalhar juntas. Sempre me perguntavam por que eles não fizeram jornalismo, e eu ficava feliz por cada um seguir seu caminho. Mas também estou muito animada com isso. É diferente, e é bonito ver a Beatriz fora do computador, explorando algo novo”. Beatriz revela que se surpreendeu com o convite da Play9: “Eu fiz a identidade visual do canal dela anteriormente. Achei que ia ser uma reunião sobre um projeto novo, para falar de outra identidade visual. Primeiro, fiquei assim:‘Hã?’. Depois, logo topei; achei a proposta muito legal. A ideia é ter uma conversa mais natural, com cara de internet, entre mãe, filha e uma convidada; menos entrevista, mais troca. Acho que a gente vai até se conhecer melhor”. Serão seis episódios, com cerca de 45 minutos cada, lançados às quintas-feiras. O tema do primeiro será a maternidade, por conta do gancho do Dia das Mães (10 de maio). Outros tópicos, como relacionamentos, autoestima e diferentes gerações, serão abordados. Beatriz já demonstra habilidades nas redes sociais, com mais de 600 mil seguidores no Instagram, e, para Fátima, ela tira de letra a fama da família.
Brasileiros correm atrás: nacionalidade em Portugal
Milhares de brasileiros, que compõem a maior comunidade estrangeira em Portugal – hoje estimada em mais de 500 mil pessoas –, iniciaram uma ofensiva jurídica para assegurar o direito à nacionalidade antes da plena vigência da nova reforma da lei. O movimento foca no cumprimento da atual lei, que permite contar os cinco anos de residência a partir do pedido de moradia e não apenas da emissão do cartão de residência (que chega a levar dois anos para ser emitido). Diante da lentidão do Instituto de Registros e Notariado (IRN) e do receio da entrada em vigor, em maio, da nova lei (que restringe o acesso à cidadania lusitana), advogados têm protocolado em massa ações de “intimação para proteção de direitos” nos tribunais administrativos. A urgência é motivada pelo colapso operacional do processamento de dados. Embora a lei favoreça o imigrante ao retroagir o tempo de espera, o IRN enfrenta um gargalo de centenas de milhares de processos parados.
Nacionalidade em Portugal 2
Apesar da mobilização e da angústia de milhares de migrantes, o tema ficou fora da agenda oficial da Presidência do Brasil. Em sua recente passagem por Portugal, Lula optou por não tratar da crise da nacionalidade com autoridades lusas. Ele evitou temas sensíveis da política interna de Portugal, frustrando as expectativas de quem esperava uma intervenção diplomática que aliviasse a incerteza jurídica enfrentada pela comunidade brasileira no país.
15 anos de matrimônio
A conta oficial no Instagram do duque e da duquesa de Cambridge, o príncipe William e Kate Middleton, celebrou os 15 anos de seu casamento de maneira leve e descontraída na quarta-feira. A foto escolhida retrata um momento familiar, em que ambos estão deitados em um campo, acompanhados por seus filhos: o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. A Cocker Spaniel Inglês, chamada Orla, também está presente na foto. No ano passado, eles celebraram 14 anos de matrimônio durante uma viagem à Escócia. Agora, seguem firmes em seu amor, com leveza e um toque de realeza que permeiam seu dia a dia. Mais: um evento do passado ressurge no interesse público, o casamento realizado em 2011, na Abadia de Westminster. Um vídeo que ganhou viralidade despertou curiosidade, uma vez que análises de leitura labial indicam trocas afetuosas entre o casal logo após a troca de votos. Já dentro da carruagem, ele teria perguntado se a esposa estava “confortável”. Ele também teria feito outra pergunta: “Você está feliz? Eu estou, para ser sincero”, o noivo respondeu, antes de elogiá-la: “Você está incrível”. Middleton retribuiu: “Você também”. As interações, repletas de perguntas simples, respostas genuínas e elogios mútuos, demonstram uma conexão profunda que vai além da formalidade exterior.
“Não é do ramo”
Em entrevista ao programa “Pânico”, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, quis elogiar o governador Tarcísio de Freitas, mas o resultado foi meio complicado. Ele disse que “na parte política ele falha”. E Costa emendou dizendo que é porque “Tarcísio não é do ramo; ele trabalha e não tem tempo para fazer nada”. O próprio Tarcísio não gostou da comparação: preferia que Valdemar ficasse quieto. A frase, levada ao pé da letra, significaria que, para o Planalto, “quem falha na política e não é do ramo” não seria nem um pouco um nome recomendável.
Pediu a cabeça
Na semana passada, Jimmy Kimmel, um dos mais populares apresentadores dos Estados Unidos, resolveu fazer uma piada sobre Melania: “Nossa primeiradama, Melania, está aqui. Olhem para Melania. Tão linda. Senhora Trump, a senhora tem uma aura de futura viúva”. Dois dias depois, um homem armado tentou invadir o salão onde Trump participava de um jantar para jornalistas, supostamente com intenção de matá-lo. Melania reclamou, e Jimmy disse que “aquela foi uma piada bem leve sobre o fato de ele ter quase 80 anos e ela ser mais jovem do que eu. Não foi um incitamento ao assassinato!” Trump foi ao ataque: “Jimmy Kimmel deveria ser demitido imediatamente pela Disney e ABC”. Não foi e continua com seu programa.
Papa vs. Trump
Analistas de plantão que acompanham a ofensiva de Trump contra o papa Leão XIV acham que o presidente americano deveria hastear a bandeira branca rapidamente, sob a ameaça de seu partido levar uma surra nas eleições no meio de mandato. Pesquisa da Reuters diz que 60% dos americanos têm uma visão favorável ao papa, em comparação a 36% de Trump. Já a pesquisa do The Economist, que perguntou se concordavam com Trump ou Leão XIV sobre a guerra do Irã, revelou que 48% apoiam o papa e apenas 28% o presidente. Outros 24% não tinham certeza. O bloco de eleitores independentes sinaliza 50% de apoio ao papa e apenas 15% a Trump.
Mistura Fina
O governo de Lula distribuiu mais de US$ 500 milhões em emendas parlamentares nas últimas duas semanas. No total, já são mais de R$ 2,5 bilhões em emendas pagas pela administração petista este ano. Há 14 dias, o total era de pouco mais de R$ 2 bilhões. As emendas individuais de parlamentares custaram R$ 1,35 bilhão aos contribuintes, enquanto R$ 1,17 bilhão custearam as emendas das bancadas.
A empresária Roberta Luchsinger vai dizer a investigadores da Polícia Federal que é amiga de infância de Lulinha, mas que nem ela nem ele cometeram crimes no INSS. Vai sustentar que não sabia das atividades ilícitas de Antonio Carlos Camilo, o Careca do INSS. Há quem diga que o Careca do INSS abastecia Roberta devidamente e entregava em mãos para o filho de Lula. E há os que falam em R$ 300 mil mensais a Lulinha. Contudo, não há provas, e Camilo não abre a boca.
In – Suco de laranja
Out – Suco de cupuaçu