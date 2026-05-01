"Nós não podemos ficar só na reconstrução. Nós temos que avançar e oferecer ao povo um programa...

Giba um

...ir para o debate é um falso positivo. O momento não é de discutir vice, mas de conversar com todo mundo", de Ronaldo Caiado, pré-candidato ao Planalto, sem citar Flávio Bolsonaro.

A proposta que pretendia conceder o título de cidadão recifense ao ator Wagner Moura, conhecido por seu papel em "O Agente Secreto", não recebeu aprovação da Câmara Municipal do Recife. A votação, que ocorreu na segunda-feira (27), não alcançou os 23 votos necessários e foi rejeitada.

MAIS: Essa homenagem surgiu após o filme obter reconhecimento internacional, sendo indicado ao Oscar em quatro categorias e conquistando o Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro e melhor ator. O PDL 01/2026, de Carlos Muniz. A proposta teve 16 a favor a favor e 7 contra, resultando em sua rejeição.

Assim não

Michel Temer criticou o ministro Gilmar Mendes após as declarações do ex-governador Romeu Zema, ressaltando a crescente tensão entre o Judiciário e o meio político. A declaração ocorreu em Itu (SP). Temer afirmou que a radicalização já atingiu o STF e destacou a falta de diálogo entre os Poderes como um fator que contribui para tal desgaste. Segundo ele, Gilmar deveria ter se abstido de responder a Zema, uma vez que isso agrava os conflitos. Esse episódio está vinculado a uma investigação posterior a críticas dirigidas ao Supremo, reacendendo o debate sobre os limites da liberdade de expressão e a atuação institucional, em um cenário de polarização.

Candidato, sim

O senador Izalci Lucas, do PL do Distrito Federal, respondeu às críticas feitas pela deputada Bia Kicis, intensificando as tensões internas dentro do partido. Enquanto as manobras para a gestão do Palácio do Buriti progridem, Izalci defendeu a possibilidade de apresentar uma candidatura própria pelo PL e, no momento, não demonstrou apoio à aliança que envolve Ibaneis Rocha e Celina Leão. Ele enfatizou que, apesar de um entendimento anterior, nunca concordou com essa estratégia. Além disso, trouxe à tona investigações, crises no setor de saúde e dificuldades fiscais para justificar que o partido deveria evitar se vincular ao governo atual.

Famosa nas urnas 1

Gilberto Kassab, presidente do PSD, acha que a candidatura de Silvia Abravanel (a nova atração do "Sábado Animado"), já filiada a seu partido, terá boa chance de se eleger deputada federal. Ela tem 54 anos e quer se dedicar à pessoa com deficiência e ao combate à obesidade (ela: ex-gordinha). Silvia acha Lula "muito bom". Ela e Patrícia Abravanel são consideradas as filhas mais ricas de Silvio Santos.

Famosas nas urnas 2

Silvia tem fazenda, criação de gado e haras ao lado do noivo Gustavo Moura, cantor sertanejo ("Temos negócios separados, cada um cuida do seu"). Já Patrícia Abravanel fatura com seu programa dominical no SBT (propaganda, merchandising e participação em campanhas) e ganha muito dinheiro. As duas receberam R$ 100 milhões de herança, como as demais filhas. Silvia era a favorita de Silvio e chegou a presenteá-la com uma supercasa onde ela nasceu.

Fora das urnas

A vencedora do BBB26, Ana Paula Renault, também queria disputar uma cadeira na Câmara Federal. O PT chegou a oferecer o partido. Ela é filha do político Gerardo Renault. Simpática à esquerda, muitos acham que ela até puxaria votos. Mas não vai dar: ela tem um contrato, repleto de cláusulas, com a Globo, depois dos 76% dos votos que recebeu dos telespectadores na final do BBB 26. Ana Paula gosta do "Bolsa Família" e do "Minha Casa, Minha Vida" e garante que continuará esquerdista.

Prêmio para moda

Uma noite cheia de glamour e um senso de propósito ocorreu na segunda (27), em São Paulo, reunindo várias celebridades no Teatro Cultura Artística para a 1ª edição dos FFW Brasil Fashion Awards. Esse evento é uma evolução do FFW Melhores do Ano, criado em 2023, e vai além de apenas indicar tendências; ele valoriza aqueles que estão transformando a moda brasileira por meio da criatividade, inovação e de uma abordagem mais sustentável. O objetivo é destacar histórias, trajetórias e projetos que impulsionam a indústria, seja por meio de novos talentos ou de figuras já estabelecidas. Segundo Augusto Mariotti, diretor e fundador do site FFW, o país precisa de mais espaço para esses reconhecimentos.

“Quando olhamos para a moda, o impacto e o legado de prêmios como o CFDA e o Fashion Awards britânico são inegáveis. Eles ajudam a legitimar nomes, atrair investimento, organizar a conversa. No Brasil, a gente tem espaço e necessidade disso". Com um total de 15 categorias, como Marca de Moda, Maquiador do Ano e Fotógrafo do Ano, os ganhadores foram escolhidos tanto por um júri especializado quanto pelo voto do público. Sabrina Sato foi reconhecida como Ícone Fashion, enquanto o prêmio de Designer do Ano foi atribuído a Pedro Andrade, que teve a chance de receber R$ 100 mil em apoio, mentorias e maior visibilidade. A cerimônia também prestou uma homenagem a Costanza Pascolato e Regina Guerreiro, reconhecendo suas contribuições importantes para o universo da moda. Estavam presentes figuras como Camila Pitanga, Bella Campos e Adriane Galisteu entre outras .

Renda mínima: quem anunciará

Lula e Flávio Bolsonaro disputam uma corrida pré-eleitoral: o que está em jogo é a primazia do anúncio de um modelo de renda mínima no Brasil. Tanto o Ministério da Fazenda quanto os assessores econômicos de Flávio têm se dedicado à elaboração de um programa de renda básica para ser apresentado durante a campanha. Em ambos os lados, a premissa é essencialmente a mesma: reunir sob um único guarda-chuva os mais diversos benefícios sociais que hoje estão dispersos (Bolsa Família, BPC, Pé de Meia, Auxílio Gás, tarifa social de energia, para começo de conversa). No entanto, os projetos têm uma diferença bastante aguda em relação à lógica fiscal. No desenho defendido por Lula, a renda mínima entra, na prática, como expansão de gastos. Ainda que grande parte dos atuais programas venha a ser incorporada e reorganizada, a tendência é de incremento do valor médio das transferências e da base de beneficiários, pressionando diretamente as despesas obrigatórias. Do lado de Flávio, a proposta prevê a indexação do valor do benefício ao resultado primário das contas públicas, contudo, sem a “gula” de Lula por gastos.

"Dividendos da cidadania"

Na medida em que a meta do primário fosse sendo superada, o crescimento da renda mínima ficaria condicionado ao desempenho fiscal do governo. Resumo da ópera: se o Congresso tem direito até a verbas secretas, o povo teria direito a "dividendos sociais". Flávio quer anunciar que o "povão" vai entrar na classe média se aprovar a fórmula de Robin Hood de "tirar dos ricos para distribuir aos pobres". O problema é que Lula pode anunciar coisa parecida, o que o colocaria à frente do rival.

Pedido atendido

Há cinco anos, Jhulia Rayssa Mendes Leal, ou melhor, Rayssa Leal, como é conhecida, conquistava o Brasil e parte do mundo com suas manobras no skate e se consagrava ao ganhar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim. Hoje, aos 18 anos, um de seus desejos mais profundos é poder tirar sua CNH, e garante que a maioridade não são uma virada, são apenas a confirmação do que já existia. A menina prodígio continua ali, lado a lado com a mulher que ganha ainda mais voz e autonomia. Em entrevista à revista Rolling Stone Brasil, ela conta que, ainda criança, viu uma estrela cadente e fez um pedido: viver do skate e mudar a vida da família. Pedido feito e realizado. Brincadeira à parte, Rayssa leva sua profissão muito a sério. “Eu acho que tudo aconteceu no momento certo, por mais que eu fosse muito nova. Até na minha primeira Olimpíada não tinha nada de pressão, só pensava realmente em me divertir. Se subisse ao pódio, para mim estava ótimo. Acho que é continuar com a leveza, esse seria o conselho”. Sobre o futuro, ela é direta: quer uma irmãzinha — a mãe, Lilian, está grávida — e a medalha de ouro em Los Angeles 2028. Como ela mesma diz, aí a carreira estaria completa. “A Rayssa Leal é a skatista top, e a Jhúlia Mendes é a estudante que não é mais estudante. Cumpri a missão. Falta só o ouro. A expectativa está alta. Não prometo nada. LA é sempre especial”.

Para favorecer Messias

Às vésperas da sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, no Senado, marcada para hoje, aliados do governo articularam a troca de integrantes da CCJ para tornar a composição do colegiado mais favorável ao indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. As mudanças alteraram o equilíbrio de forças no grupo e deram ao Planalto uma maioria considerada suficiente, embora ainda apertada, para chancelar o nome. Com a nova configuração, governistas passaram a contar com 16 votos favoráveis na CCJ, dois a mais que o mínimo necessário para que a indicação avance ao plenário com vitória.

Pouco dividendo eleitoral 1

O governo já entendeu que “comeu mosca” na PEC que acaba com a escala de trabalho 6 x 1 e, para mitigar o dano, tenta escolher o relator do texto na Câmara para colar a imagem do governo à proposta e fazer Lula faturar algum dividendo eleitoral. Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), quem relatou a PEC foi o deputado Paulo Aziz (União-BA), que, para inquietação de Lula, foi vice-líder de Bolsonaro na Câmara.

Pouco dividendo eleitoral 2

Desde o fim de semana, o governo mina as chances de Paulinho da Força (Solidariedade-SP) relatar a PEC na comissão especial. Ele já foi aliado de Lula, mas se desgastou no governo ao relatar a "dosimetria". A PEC inicial é de 2019 e assinada por um petista, mas o governo nunca deu atenção ao texto, que ficou na gaveta até fevereiro deste ano. Sem faturar com o Imposto de Renda, Lula quer se escorar na escala 6 x 1, que só avançou depois de Erika Hilton puxar o movimento na internet.

Mistura Fina

O filme "Michael" estabeleceu recordes ao se tornar a cinebiografia com a maior estreia de todos os tempos, arrecadando US$ 217 milhões, cerca de R$ 1 bilhão, em seu primeiro final de semana, de acordo com a BBC. Esta produção superou "Oppenheimer", de Christopher Nolan, que faturou US$ 180 milhões, e também ultrapassou "Bohemian Rhapsody", que arrecadou US$ 124 milhões. Apesar do sucesso comercial, a crítica não foi favorável; no Rotten Tomatoes, o filme possui apenas 38% de aprovação entre críticos, em contraste com 97% de aceitação do público

Com lançamento agendado para 30 de abril, O Diabo Veste Prada 2 já se destaca como um dos principais eventos culturais do ano. Vinte anos após a estreia do filme original, a nova produção renova o entusiasmo pelo universo da moda através da figura de Miranda Priestly e impulsiona uma nova série de colaborações, produtos licenciados e campanhas publicitárias

Entre as colaborações, a Cinépolis lançou um balde de pipoca colecionável em forma de caixa de sapatos, com um scarpin vermelho — uma referência direta à estética do filme. Por sua vez, a Havaianas se reinventa no mundo da moda com a coleção Puffed, que apresenta modelos volumosos e um design que se alinha ao mercado premium, com ativação global. A Starbucks conecta o cinema ao cotidiano ao oferecer bebidas que fazem alusão aos personagens, criando uma experiência temática centrada no café.

No setor de beleza, a Colorama lança uma nova linha de esmaltes inspirados na alta costura, enquanto a Eudora revela sua primeira colaboração com a Disney, englobando uma linha de maquiagem em edição especial. A TRESemmé se estabelece como a marca oficial de produtos para cabelos e apresenta um spray com embalagem temática, focado na eficácia e na proteção contra frizz. Na moda, a C&A introduz uma coleção cápsula que resgata frases e cenas icônicas do filme. A Renner, disponibiliza camisetas licenciadas e uma curadoria que reflete as tendências da franquia, expandindo o alcance das colaborações no segmento de varejo.

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Out - Cinema: Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra