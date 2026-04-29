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CLAÚDIO HUMBERTO

"Estamos oficialmente numa ditadura"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ) após Alexandre de Moraes processar relator de CPI

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

29/04/2026 - 07h00
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Lula recoloca Toffoli na mira para acerto de contas

Lula (PT) deve retomar pressões pela saída de Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo fontes graduadas, após o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ter revelado a transferência de R$11,5 milhões, em operações triangulares, para a compra da parte da empresa familiar do ministro no resort de luxo Tayayá. Tudo foi concluído dias antes de sua decisão de anular a multa de R$10,3 bilhões devida pela J&F/JBS em razão de crimes corrupção investigados na Lava Jato. Toffoli ainda não se manifestou sobre as novas revelações do Coaf.

O começo

É caso para a Procuradoria-Geral apurar, mas Toffoli e o chefe da PGR são amigos. Porém, “(Paulo) Gonet é temente a Lula”, ironiza um petista.

Traição’

Lula nomeou Toffoli em 2009 e se diz traído por seu voto independente no mensalão e no Petrolão. Neste, pegou 9 anos e 6 meses de prisão.

Salvação

Lula segue ansioso para o acerto de contas e raciocina que, se a cabeça de Toffoli rolar, Alexandre de Moraes pode escapar ileso do caso Master.

Articulação

Não há movimento formal no Congresso para deflagrar impeachment, mas a articulação com aliados ganhou novo fôlego.

Senado vota Messias sob ‘traição’ e corpo mole

Em meio a informações sobre “traição” de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que estaria trabalhando contra a indicação de Jorge Messias, o Planalto também reclama do pouco empenho do ministro Flávio Dino (STF), que não teria se mexido para apoiar o ex-colega de governo. Dino já passou por esse momento, quando foi o candidato ao STF de maior rejeição (dez votos contra) na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, neste século. E desempenho modesto no plenário: 47 votos.

Treta antiga

O azedume entre Dino e o “Bessias” não é de hoje: o chefe da AGU esteve entre os cotados para a vaga de Rosa Weber, no fim de 2023.

Cadeira cara

A votação de Messias para o STF será nesta quarta (29), mas o Planalto jogou pesado para adquirir a vitória, pagando R$12 bilhões em emendas.

Língua universal

Pelo sim, pelo não, Lula ordenou a liberação bilionária de emendas até para senador do PT, que supostamente votaria favorável. Só que não.

Lado definido

Como se quisessem deixar claro suas escolhas, PGR e STF continuam enfileirando políticos de oposição como réus, além dos principais rivais diretos de Lula para presidente. Ontem foi a vez de dois destacados deputados: Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Gustavo Gayer (PL-GO).

Incorrigível

O complacente senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) não surpreende: até ele jura lealdade a Lula (PT) na votação para vaga no STF, ainda que tenha sido preterido e humilhado pela escolha de Jorge Messias.

Cabos eleitorais

No Supremo, a aprovação de Jorge Messias em votação no Senado, nesta quarta, cairá na conta dos ministros Gilmar Mendes e André Mendonça. Eventual derrota, também.

Estratégia na minoria

Já que é secreta a votação no Senado da indicação de Jorge Messias ao STF, Marcos Pontes (PL-SP) defende que quem é contra compareça, mas não vote. Assim seria possível identificar só quem votou favorável.

Nada disso

Admirada senadora, Tereza Cristina (PP-MS) negou que tenha sido procurada para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL). “Isso é pura especulação”, garantiu ela. Mas a torcida é grande.

Tunga histórica

A garfada que o governo federal dá no bolso do pagador de impostos bateu novo recorde em março deste ano. A tunga somou R$229,2 bilhões no mês. É o maior resultado da série histórica para um mês de março.

Sonoro

Em encontro com o pré-candidato a presidente Romeu Zema (Novo), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), disse que o “mineirês é sonoro e simpático, uma coisa boa, coisa bonita de se ouvir.

Alerta

Segundo a agência Bloomberg, o Irã tem apenas entre 12 e 22 dias de espaço para estocar o petróleo que produz. Após esse período, não haverá como continuar a produção, que já caiu cerca de 70%.

Pensando bem...

...para o Supremo, o problema não é Messias, é Jair ou Jorge.

PODER SEM PUDOR

O veneno do escorpião

O veneno do escorpião

Em 2001, no Congresso Internacional de La Sinistra em Pesaro, Itália, o então candidato à presidência Ciro Gomes entregou ao então correligionário e deputado Roberto Freire um discurso do professor Mangabeira Unger desancando o rival Lula. Pediu que Freire lesse no plenário. “É radicalismo imbecil, não se ataca um homem de esquerda desta forma, é uma irresponsabilidade! Esqueça isso!” reagiu Freire. Num dos trechos, Unger afirmava que Lula tinha “o veneno do cinismo”. Anos depois, Urger aceitaria chefiar a Sealopra, sigla irônica para sua Secretaria de Assuntos de Longro Praz, inutilidade extinte logo depois.

Giba Um

"A mim me parece que a imprensa trouxe o caso Vorcaro para a Praça dos Três Poderes. Eu, se fosse...

...buscar um endereço do caso Vorcaro ou Master, veria ele na Faria Lima. E o inquérito das fake news vai acabar quando terminar. O tribunal tem sido vilipendiado", de Gilmar Mendes, decano do STF, em entrevista à Globo

28/04/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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A Globo está tentando aumentar a participação de Ana Castela em "Coração Acelerado", novela que ocupa a faixa das sete da emissora. A presença da cantora, que vem aparecendo com mais frequência há duas semanas na história, fez o folhetim bater seu recorde.

MAIS: um recorde de audiência desde que estreou, em janeiro. Inicialmente, estava prevista a participação em dois pacotes de cenas. Agora, a Globo quer dobrar esse número. O problema é a agenda apertada dos compromissos da carreira musical de Ana.

Giba Um

Ensaio misterioso

A atriz Paolla Oliveira, com seus recém-completados 44 anos, mais uma vez mostrou seu domínio nas plataformas sociais. Em uma nova série de fotografias compartilhadas no Instagram, ela apareceu com uma estética de praia, exibindo cabelos ondulados e um estilo marcante. Neste ensaio, decidiu adotar uma expressão séria, evitando exibir um sorriso. O cenário, repleto de edificações históricas, proporcionou um charme adicional às fotografias. Nos seus looks, Paolla exibiu uma mistura de sofisticação e diversidade: ela usou um conjunto de crochê na cor creme, complementado por um véu, um vestido marrom com um detalhe na cintura e um cinto em evidência, além de um corset preto combinado com uma saia vibrante. Um burburinho tomou conta das redes sociais, como é de costume. Apesar da exposição das fotos Paolla não dá detalhes sobre o ensaio. E as novidades não pararam por aí. A atriz também celebrou seu aniversário em uma festa no Rio de Janeiro, cheia de samba, feijoada e na presença de muitos convidados famosos. No palco, artistas como Ludmilla e Jorge Aragão garantiram um clima de Carnaval. Um momento marcante da festa que chamou a atenção foi a dança de Paolla próxima a Bella Campos. Isso foi suficiente para que surgissem rumores sobre um possível romance, que logo se espalharam pela internet. Apesar das especulações, nada foi confirmado oficialmente. Ambas estão solteiras. Paolla desde sua separação de Diogo Nogueira e Bella após o término com MC Cabelinho

Lula tem histórico: "criar caso" com EUA

A promessa de Lula de aplicar "reciprocidade" no caso do delegado brasileiro expulso dos Estados Unidos por tentar burlar regras de imigração contra o ex-deputado Alexandre Ramagem é apenas mais uma tentativa, entre várias do petista ao longo dos anos, de "criar caso" e desestabilizar a relação entre os dois países. Em 2004, quando Lula ameaçou expulsar o jornalista Larry Rohter, do New York Times, por reportagem sobre sua bebedeira, acabou recuando. Em 2010, tentou "mediar" em favor de um programa nuclear do Irã. Foi enxotado dos EUA, que iniciavam sanções contra a ditadura dos aiatolás. Na guerra da Ucrânia, Lula passou pano para invasores russos. E apoiou terroristas do Hamas contra Israel, onde virou persona non grata. Em 2023, no atual mandato, Lula passou a criticar a "hegemonia do dólar" e colecionar provocações aos EUA, país que mais investe no Brasil.

Baixa a bola

Depois da ameaça de "reciprocidade" contra a expulsão de seu agente, Lula baixou a bola. A "retaliação" será retirar credenciais de acesso de um policial americano à Polícia Federal. Não é nada: o americano perde apenas o crachá de acesso ao prédio. Sem ter como reagir ao flagrante de manipulação do ICE para deportar Alexandre Ramagem, Lula listou opções de agentes de inteligência a serem expulsos do país e recuou mais uma vez. A Polícia Federal credenciou nova agente para o lugar do policial expulso. Pessoal do Itamaraty lembra que expulsar funcionário americano sem ter cometido violações não é "reciprocidade": é "retaliação".

Giba Um

Carne vermelha de volta

Por muitos anos, Gisele Bündchen adotou uma alimentação completamente vegetal, evitando carne, laticínios e ovos. Sua escolha era fortemente emocional, demonstrando sua preocupação com os animais. Contudo, com o tempo, seu organismo começou a indicar que algo estava errado. Mesmo consumindo uma grande quantidade de vegetais de folhas verdes, nozes e suplementos de ferro, Gisele acabou desenvolvendo anemia. Além disso, o consumo excessivo de feijão causou desconfortos, como inchaço e gases, problemas que não são ideais para alguém que frequentemente atua nas áreas de moda e fotografia. Diante dessa realidade, ela fez uma alteração significativa em sua dieta: optou por reintroduzir carne vermelha. Essa decisão não foi motivada por questões de princípios, mas sim por necessidade. Atualmente, sua alimentação é composta por cerca de 80% de produtos vegetais e 20% de origem animal, uma mudança que a auxiliou na recuperação de sua energia e bem-estar. Gisele continua focada em alimentos naturais e compartilha que aprendeu muito durante sua fase vegana. A lição mais importante que ela extraiu: cada corpo é único. Embora as dietas, incluindo a vegana, possam ser saudáveis, é essencial um planejamento cuidadoso e a orientação de um especialista para evitar deficiências nutricionais. No fim, Gisele encontrou seu próprio caminho: ouvir seu corpo, atender suas necessidades e viver de forma consciente, sem extremos, mas com propósito.

Giba Um

Romeu Zema na mira

Concorrentes e aliados do ex-governador Romeu Zema avaliam que a notícia-crime feita pelo ministro Gilmar Mendes é "um gás a mais" para a campanha dele à Presidência. O entorno de Zema diz que os argumentos de Gilmar carecem de embasamento técnico. Contudo, pondera que as consequências jurídicas de uma notícia-crime são imprevisíveis. Zema ganhou manifestações, entre elas, do senador Rogério Marinho (PL-RN) e do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Há quem aposte, a propósito, que Ronaldo Caiado pensa em Zema para ser seu vice na candidatura ao Planalto.

R$ 7 milhões no Facebook

Apenas nos últimos 30 dias, o governo Lula elevou para quase R$ 7 milhões os gastos de propaganda no Facebook e Instagram. Entre 22 de março e 22 de abril, a administração federal torrou R$ 6,86 milhões com 97 anúncios no Facebook no país, à frente do Partido dos Trabalhadores, que atualmente é o segundo anunciante da Meta no Brasil: R$ 936 mil. Em cinco dias, apenas um anúncio do governo Lula sobre a carteira de motorista (CNH) custou US$ 125 mil (R$ 628 mil) aos pagadores de impostos. O PT gastou R$ 936 mil em oito anúncios no Facebook apenas desde 22 de março. Quase todos tratam da escala 6 x 1.

Pérola

"A mim me parece que a imprensa trouxe o caso Vorcaro para a Praça dos Três Poderes. Eu, se fosse buscar um endereço do caso Vorcaro ou Master, veria ele na Faria Lima. E o inquérito das fake news vai acabar quando terminar. O tribunal tem sido vilipendiado",

de Gilmar Mendes, decano do STF, em entrevista à Globo.

Super-rombo admitido 1

O próprio governo Lula já admite que gastou muito mais do que arrecadou este ano. Segundo dados da Transparência da Controladoria-Geral da União, as despesas da administração petista já superaram R$ 1,76 trilhão, enquanto foram arrecadados da população apenas R$ 1,65 trilhão em impostos. Segundo a previsão do orçamento, até o final do ano o quadro deveria ser o contrário, e o governo petista promete arrecadar cerca de R$ 90 bilhões a mais do que vai gastar.

Super-rombo admitido 2

O Orçamento Geral da União prevê despesas de R$ 6,25 trilhões em 2026, enquanto a arrecadação prevista é de R$ 6,34 trilhões. A "gestão e manutenção" do Poder Executivo custou mais de R$ 87,3 bilhões até agora; são salários e aposentadorias civis e militares. Só o refinanciamento da dívida interna custou R$ 688,5 bilhões até agora neste ano, e os juros da dívida custaram R$ 351,2 bilhões.

"Careca do INSS", não! 1

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios rejeitou pedido de Antonio Carlos Antunes, o "Careca do INSS", para impedir que ele seja chamado pelo apelido por portais de notícias. O empresário figura entre os alvos da Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF para desarticular um esquema de cobranças indevidas de taxas associativas diretamente nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. A decisão foi estabelecida pela Terceira Turma da Corte, que avaliou recurso impetrado por advogados de Antunes.

"Careca do INSS", não! 2

O colegiado dos magistrados destacou que a "expressão mencionada" nas reportagens corresponde ao apelido usado intensamente pelas mídias, "sem demonstração de finalidade ofensiva". O processo teve origem em uma queixa-crime movida pela defesa de Antunes contra um portal de notícias de Brasília. Os advogados sustentavam que "Careca do INSS" carregava um sentido depreciativo, prejudicando a imagem do reclamante, tese que acabou descartada pelo tribunal.

Quem gosta de moeda podre 1

Entre as tantas formulações que pululam nos tubos de ensaio do BTG, surge um projeto ousado: os Correios. O banco vem estudando com vagar os números da estatal e do negócio de logística como um todo. Há uma conjugação de fatores que justificam essa iniciativa aparentemente sui generis. Primeiro, a conjuntura político-eleitoral. A ascensão de Flávio Bolsonaro traz a reboque a expectativa de uma futura rodada de privatizações. Mais do que isso: hipótese de operações que exigiriam uma engenharia financeira não convencional.

Quem gosta de moeda podre 2

Mais: acertou quem pensou em moedas podres. Talvez seja puro feeling, talvez os radares do BTG já tenham captado algum sinal vindo de 2027. O fato é que o banco de André Esteves vislumbra a possibilidade de usar seu enorme manancial de títulos em "special situation" para comprar os Correios e, eventualmente, outras estatais que venham a ser colocadas sobre o balcão. O indicativo é que há uma única premissa: a venda da empresa só poderá se dar em um modelo "elas por elas", ou seja, ativos podres em troca de "ativo podre". Quer dizer, "ativo podre" dependendo das mãos em que estiver.

Mistura Fina

As mudanças de gestão do Grupo Pão de Açúcar (GPA), anunciadas há dias, soaram como sinal de esvaziamento do CEO da companhia, Alexandre Santoro, que está no cargo há apenas quatro meses. A interpretação dos investidores se dá, sobretudo, pela contratação dos executivos José Rafael Vasquez e Jones Laurindvicius, que assumirão áreas comerciais e de supply chain. Os dois já passaram por grandes redes de varejo — o primeiro foi CEO do Sam's Club; o segundo, da Drogaria Pacheco, em São Paulo.

Ainda sobre os novos executivos: não é exatamente o currículo de alguém chamado para ocupar funções hierárquicas inferiores ou atuar como mero cumpridor de diretrizes. Entre os investidores, a leitura é que os dois entram no Pão de Açúcar para dividir poderes com Alexandre Santoro e serem polos de decisão dentro da companhia. É bom lembrar que estabilidade no comando não tem sido o forte da rede varejista. O GPA tornou-se um triturador de CEOs: Santoro é o quinto ocupante do cargo nos últimos sete anos.

Varrer a casa, arrumar as camas, fazer o café da manhã, alimentar os filhos, ajudar pais idosos, auxiliar crianças no dever de casa, jantar, lavar a louça e, finalmente, dormir para, no dia seguinte, começar tudo de novo. O gênero de quem realizou todas essas tarefas, embora não se tenha mencionado, é provável que a imagem formada tenha sido de uma mulher. Não é por acaso: em 2022, as mulheres dedicaram, em média, 21,3 horas semanais aos afazeres domésticos e ao cuidado de outras pessoas, enquanto homens dedicaram 11,7 horas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja: são elas que passam a maior parte do tempo cuidando.

Pesquisadoras nacionais avaliam que o Brasil atravessa uma transição demográfica profunda e inevitável. De um lado, a taxa de fecundidade vem caindo rapidamente; de outro, a população envelhece em ritmo acelerado. Dados do Censo 2022 mostram que o país atingiu a menor taxa de fecundidade já registrada: em média, 1,6 filho por mulher.

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CLAÚDIO HUMBERTO

"É admitir o abuso como método"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) após Gilmar Mendes defender inquérito das fake news

25/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Cármen alertou que só poder frágil não tolera crítica

Em meio à perplexidade com a represália do ministro do STF Gilmar Mendes ao post do ex-governador mineiro Romeu Zema satirizando o envolvimento de ministros da Corte no escândalo do Banco Master, vale a pena lembrar a frase lapidar da ministra Cármen Lúcia, no contexto de ação da Abert, associação de emissoras, contra tentativas de censura a sátiras e críticas políticas na campanha eleitoral de 2018. “Poder que não tolera crítica humorística é um poder frágil”, sentenciou a magistrada.

Não tinha morrido?

Dois anos antes, em 2016, outra frase da ministra se tornara icônica: “O ‘cala a boca’ já morreu, quem manda na minha boca sou eu”.

Juíza de visão

O alerta da ministra se materializaria depois no poder supremo que, em sua vulnerabilidade, não suporta o contraditório, a crítica ou a sátira.

Contraste é inescapável

Mas Cármen Lúcia tem avalizado medidas que flertam ou apoiam restrições à liberdade dos brasileiros, sobretudo nas redes sociais.

Liberdade de ideias faz mal?

Em 2025, ela ajudou a desfigurar o Marco Civil da Internet para “impedir que 213 milhões de pequenos tiranos sejam soberanos na internet”.

Sangue de policial morto por prefeito tinha cocaína

A coluna teve acesso ao laudo do exame toxicológico do policial militar morto a tiros pelo prefeito de Igarapé Grande (MA), a 300 km de São Luís, João Vitor Xavier (PDT), após discussão em uma vaquejada, em julho de 2025. O laudo, já no Tribunal de Justiça do Maranhão, é assinado pelo perito oficial José Ubirajara de Carvalho Sobrinho, e detectou álcool, morfina (potente analgésico opioide), cocaína e seus metabólitos Cocaetileno, Benzoilecgonina e Ecgonina Metil Ester.

Drogas e álcool

A conclusão do documento só saiu este mês. A quantidade de álcool foi de 15,89dg/L, algo aproximadamente entre 10 e 12 latas de cerveja.

Foi e voltou

O prefeito chegou a ser preso após se entregar, se afastou do cargo após pedido de licença médica, mas reassumiu o posto em dezembro.

Besteira fatal

A confusão teria começado após o policial pedir para prefeito abaixar os faróis do carro. Xavier teria sacado uma arma e disparado contra o PM.

Pedir benção

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), deve se reunir com Lula antes de definir quem vai relatar a PEC da escala 6x1. A expectativa é que o encontro entre os dois seja na segunda-feira (27).

Ruim, mas melhor

Boletim médico mais recente de Jair Bolsonaro registra melhora na crise de soluço do ex-presidente, com média de um episódio semanal. O problema agora é o ombro, que aguarda decisão do STF para cirurgia.

Bolo e guaraná

O ex-presidente José Sarney celebrou a chegada da nova idade, 96 anos, ao lado de familiares, nessa sexta-feira (24). Sarney agradeceu pelo carinho e diz que o “bolo do Flamengo” completou a alegria.

Nada a ver?

A resolução do Banco Central que proíbe sites de apostas em eventos políticos, sociais etc., derrubou no Brasil todos os sites de previsões como Polymarket e Kalshi, que previam corrida eleitoral apertada entre Lula (PT) e o principal concorrente de oposição Flávio Bolsonaro (PL).

Calúnia, não

O advogado João Paulo Rocha lembrou o caso do ex-senador Éder Mauro, condenado por difamação contra o ex-deputado Jean Wyllys por publicar, em 2020, “vídeo descontextualizado” sobre o ex-BBB.

Muito estranho

O sumiço e morte de onze cientistas americanos ligados a projetos de segurança nacional (até nucleares) nos últimos meses fez a Câmara de dos EUA criar comissão para investigar os casos. Ainda não há indícios.

Até passado é incerto

Aparentemente sem assuntos atuais para atacar, a Procuradoria-Geral da República resolveu abrir investigações contra cinco grandes empresas por “colaboração com o regime militar” entre 1964 e 1985.

Prazos

O pedido de vistas do ministro André Mendonça na ação contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por “difamação” contra Tabata do Amaral pode durar até 90 dias, segundo o regimento interno do STF.

Pensando bem...

...o governo tem problemas com relator e delator.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Imune a vigarices

A mais manhosa de todas as raposas políticas mineira, José Maria Alkmin (PSD) certa vez foi procurado por eleitor: “Sabe, deputado, minha mulher acaba de dar à luz e eu não tenho um tostão para pagar o médico nem para comprar umas roupinhas. Aí, eu pensei em procurar o senhor e...”. O político percebeu que estava prestes a ser vítima de um golpe e cortou: “Meu filho, se você teve nove meses para se preparar e agora está desprevenido, imagine eu, que fiquei sabendo agora”.

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