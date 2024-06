Nova Ford F-150 e novo BYD King agitaram a semana

Giba Um

ainda mais em uma eleição da importância da eleição de São Paulo", de Aloysio Nunes, ex-ministro, ex-senador e ex-PSDB.

O suspeito leilão do arroz deverá derrubar mais um. No Ministério da Agricultura o destino do diretor de Operações e Abastecimento da Conab, Thiago José dos Santos, já está selado. Sua demissão é apenas questão de tempo.

Mais: Na semana passada, Santos afastou-se em licença remunerada. Entre assessores de Carlos Fávaro, ministro da Pasta, é que essa teria sido a saída como forma de evitar o desgaste político de duas demissões pelos mesmos motivos em três dias. Thiago chegou ao cargo por indicação de Neri Geller.

Propostas recusadas

Podendo ser vista novamente na reprise de Alma Gêmea a atriz Nivea Stelmann, afastada da mídia desde 2019 e atualmente morando em Orlando com o marido o empresário Marcus Rocha e seus dois filhos Miguel 19 anos (fruto de seu relacionamento com Mário Farias) e Bruna de 10, contou que na época (auge da carreira) fazia a novela Suave Veneno, onde ficou conhecida como a 'garota do bumbum dourado', ela recebeu algumas propostas para posar nua. E recusou todas. "Cheguei a receber um buquê de flores da Playboy com dois milhões de beijos. Fiquei duas noites sem dormir, mas falei "não" por causa do compromisso com a minha família. Cheguei a conversar sobre a proposta com meus pais e eles responderam: 'Para a gente está tudo bem'. Mas eu criei uma responsabilidade tão louca comigo, que, se eu tivesse feito, eu teria me arrependido. Hoje, também, porque eu tenho um filho de quase 20 anos. E tem um outro peso de um moralismo que eu tenho dentro de mim, que não é de ninguém. É meu". Ainda disse que recusou outros trabalhos por causa da nudez: "Não tenho problema nenhum com a nudez, mas, quando eu tenho que ficar nua, eu travo. Você não acha cena minha nua. Nunca fiz. Já recusei filmes, novelas. Eu não fico pelada. Se aparecer do nada no meio da novela, eu chego a brigar com o diretor. Já briguei".

"Capacidade de autonomia"

Qualquer que seja a nova taxa de juros (Selic), analistas de plantão acham que Lula exagerou na dose contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ele adora chamar de "esse rapaz", afirmando que "o chefe do BC tem lado político" e "trabalha para prejudicar o país". O presidente petista e o PT não reconhecem a autonomia do órgão e "tem uma visão primitiva do órgão". Especialistas acrescentam que, em seu ataque a Campos na CBN, Lula errou o tom quando disse que ele "não tem capacidade de autonomia no Banco Central", insinuando que seria controlado por forças políticas pelas quais tem admiração. Os mesmos analistas lembram que Campos trabalhou na campanha de Jair Bolsonaro, vestiu camisa verde e amarela para ir votar, recebeu medalha de bolsonarista e foi homenageado em jantar com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e adversário do petismo em 2026. De quebra, avisou publicamente que gostaria de ser ministro da Fazenda de Tarcísio.

Não tinha outro

O presidente Lula até ganhou uns pontos a favor de sua popularidade nas últimas pesquisas. Mas ele, está no meio de diversas metralhadoras giratórias, queria atacar o que o ataca, só que estava um tanto à deriva e resolveu atacar Roberto Campos, o que já fez inúmeras vezes no passado recente. Poderia reclamar simplesmente que um jantar entre um governador e um presidente do Banco Central não era nada conveniente. E quando vê um microfone à sua disposição, Lula é dominado pelo improviso e aumenta sua coleção de tropeções em seus discursos.

Nova embaixadora

Nascida em Amambai (MS) mas hoje morando em Londrina (PR) a cantora Ana Castela que tem três anos de carreira está virando um fenômeno. Depois de ter firmado uma parceria com a Impala e lançado sua própria coleção de esmaltes, foi convidada para ser garota propaganda e embaixadora de um produto do Grupo L'Oréal. Ela representará aqui no Brasil a CeraVe (produtos para a pele). "Fiquei muito animada quando recebi o convite da CeraVe para ser a nova embaixadora, pois eu me preocupo com os cuidados da pele, e a marca é uma aliada essencial nesse processo. Já sofri com acne e uso maquiagem frequentemente, e agora posso contar com a CeraVe para ter uma pele saudável e radiante".

In Drinque Margarita de gengibre

Out Drinque de cerveja e gengibre

Melhor com ele

Um ano e meio depois da posse de Lula, economistas experientes e o mercado já não esperam grande coisa do chamado "governo da vingança". Mesmo assim, torcem por Fernando Haddad como ministro da Fazenda, convencidos de que seria pior sem ele. Outras opções cogitadas provocariam pânico, como Aloizio Mercadante (BNDES), Márcio Pochmann (IBGE), passando pelo ex-ministro Guido Mantega e até o diretor do Banco Central Gabriel Galípolo. As opções oferecidas a Haddad, os heterodoxos da Unicamp, negam o óbvio: inflação e fenômeno monetário, por excesso de emissão de dinheiro.

Passado condena

O ministro Flávio Dino vai ter um pouco mais de trabalho para emplacar seu candidato ao STJ, o desembargador Ney Bello Filho, do TRF-1. Lideranças do PT teriam recebido um dossiê tratando da proximidade entre Bello e Jair Bolsonaro. O material cita decisões do magistrado entre 2019 e 2022 favoráveis ao então presidente da República. Em junho de 2022, Bello suspendeu o depoimento do então ministro Paulo Guedes no âmbito da Operação Greenfield, que investigava fraudes nos aportes de fundos de pensão no mercado financeiro. Outro caso é de dezembro de 2021 quando desembargador liberou madeira apreendida. A empresa MPD Transportes foi beneficiada e sua defesa foi feita por Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro.



PÉROLA

"Não tenho nada contra Datena, mas ele não tem condições de representar o PSDB ainda mais em uma eleição da importância da eleição de São Paulo",

de Aloysio Nunes, ex-ministro, ex-senador e ex-PSDB.

Fraude na Petrobras

O deputado estadual de São Paulo Leo Siqueira (Novo) desconfia da real dinâmica na demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras e acionou a Justiça pedindo apuração. Ele alega que a saída de Prates feriu a legislação com encenação fraudulenta de "saída negociada" (foi demitido) porque teria ocorrido após interferência de Lula. O processo ainda teria questionado a nomeação dos atuais membros do Conselho de Administração e da nova presidente Magda Chambriard. Oficialmente, destituições no comando da Petrobras devem ser feitas em assembleia geral da empresa e não pelo presidente da República.

Disparado

A menos de quatro meses das eleições municipais, o atual prefeito do Rio de Janeiro, candidato à reeleição, Eduardo Paes tem ampla vantagem na corrida com 51% das intenções de voto. Há ainda indefinição e disputa em torno de quem será o vice do prefeito. Paes é seguido de longe pelos deputados federais Alexandre Ramagem (PL) com 11% dos votos (é o candidato de Jair Bolsonaro) e Tarcísio Motta (PSOL) com 8%. Os dois estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa é da Quaest. Começando a campanha, o apoio próximo do ex-presidente, poderá fazer Ramagem crescer, mas não aponto de superar Paes.

Retrato

Economistas mais lúcidos estão explicando que o problema do SUS é o financiamento, não é "gestão, eficácia e efetividade". O gasto público do Brasil per capita na saúde é de US$ 610, enquanto na França é de US$ 4,1 mil e no Canadá, US$ 3,8 mil. Os mesmos especialistas dizem que "Para gastar mais e melhor no SUS são necessários mais recursos financeiros e organizacionais e não menos". A denúncia sobre a retirada de recursos para 2023 foi feita em outubro pelo CNS. O valor do orçamento do Ministério da Saúde está fixado em R$ 149,9 bilhões, o que representa uma redução de R$ 22,7 bilhões se comparada a 2022.

Águia sobrevoando

O Grupo Águia, do empresário Vagner Abrahão, ensaia um ataque em bloco no futebol. Além de conversas para a compra da SAF da Portuguesa, o nome do grupo também é cotado em um tradicional clube do interior de São Paulo e em outro, mais tradicional ainda, em Pernambuco. Em ambos os casos, a operação envolveria a aquisição de uma participação no futebol e gestão nos estádios. Abrahão é chegado na CBF, em diferentes gestões da entidade. O Grupo Águia chegou a ser citado pela Justiça norte-americana como intermediário no pagamento de propinas ao ex-presidente da CBF, José Maria Marin, que acabou banido do futebol.

Atrás de Neymar

O Mercado Livre está disposto a entrar em campo ao lado do Flamengo em uma megaoperação financeira para contratação de Neymar. A plataforma de e-commerce é patrocinadora do time rubro-negro, com um contrato de R$ 20 milhões por ano. O projeto envolveria o pagamento de parte do salário do atacante e uso de sua imagem em publicidade. O contrato com o Al-Hilal termina em agosto de 2025. O brasileiro surfa na onda do processo de sportswashing conduzido pelo governo da Arábia Saudita, que tem levado grandes jogadores do futebol europeu para a liga local. O salário de Neymar gira em torno de 100 milhões de euros por ano.

MISTURA FINA

O SANTANDER está avaliando reabrir o capital da Getnet em Nova York. Seria uma "meia volta, volver" depois de dois anos da empresa espanhola sair simultaneamente da Nasdaq e da B3. O Santander saltaria de uma receita de R$ 3 bilhões para um faturamento previsto de R$ 10 bilhões, de uma "simples" maquininha, a Getnet virou uma multiplataforma de pagamentos.

A BRASILEIRA Marcopolo e a chinesa BYD vêm mantendo contato com autoridades do Paraguai. Em jogo, a disputa pela venda de cerca de mil veículos ao longo de quatro anos, que serão destinados a renovação da frota urbana em Assunção e cidades vizinhas. A licitação deve ser feita no segundo semestre e a exigência é que a montagem final seja feita no Paraguai.

A FAMÍLIA Moll, maior acionista da Rede D'Or, estaria preparando uma nova oferta de ações da empresa. Em maio, o clã ganhou gordura ao aumentar sua participação no negócio, com a compra de parte dos papéis colocados à venda pelo fundo norte-americano Carlyle uma operação de R$ 400 milhões. O momento é considerado mais do que sintomático para a eventual ida da Rede D'Or ao mercado. A aposta do setor é que a companhia vai partir para nova temporada de aquisições de hospitais. Seria uma reação à recente fusão entre Dasa e Amil, que criou a segunda maior empresa do setor no país.

WILL Cathcart, um dos diretores do Meta, informou que o Brasil é o campeão em envio de mensagem pelo WhatsApp. "O Brasil é o país do WhatsApp, o uso per capita é muito alto. É o país que envia mais mensagens no WhatsApp. De longe, o Brasil é o país que mais envia mensagens de áudio no mundo, quatro vezes mais do que qualquer outro". Cathcart disse que os brasileiros também são os que mais utilizam as mensagens que desaparecem após leitura. Apesar do sucesso, o Brasil fica em terceiro lugar no número de usuários, atrás de Índia e Indonésia.



AFASTADO das telinhas do SBT desde 2022, Silvio Santos voltou por um motivo especial: questionar publicamente a sinceridade de sua mulher e autora de novelas Iris Abravanel. Na capa da revista Caras, está a entrevistada ao lado da chamada preparada pelo próprio Silvio Santos: "Será que ela foi sincera?". Nada de mais: tudo faz parte do que o apresentador criou para se divertir em sua aposentadoria e a chamada criou uma certa expectativa até nos familiares.