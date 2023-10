Beto Sicupira quer em salvar as Lojas Americanas, que está em crise desde começo do ano com uma dívida de mais de R$ 20 bilhões. Um acordo está sendo acertado com os bancos no valor de R$ 12 bilhões. Sicupira, se comprometeu a pagar R$ 6 bilhões do acordo.



Mais: a outra metade seria dividido entre os outros dois sócios majoritários Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles. Vale lembrar que dos três sócios Sicupira é o que tem a menor fortuna estimada, por volta de US$ 7,8 bilhões (Telles teria US$ 9,6 bilhões e Lemann US$ 14,2 bilhões).

Fotos: Reprodução

Quero

ser feliz



Completando 30 anos de carreira este ano, a apresentadora Cátia Fonseca, 54 anos, está em alta, principalmente quando o assunto é feminismo, maturidade e agora o etarismo. Cátia garante que não está preocupada com sua forma, e sim em se sentir bem e estar bem de saúde, o resto é consequência. “Estou melhor do que posso sem abrir mão do que eu quero. Falar de etarismo é importante porque é também uma forma de falar de libertação para muitas mulheres”. A apresentadora ainda falou que quando se separou e logo em seguida começou a namorar foi duramente criticada e muitos perguntavam por que ela estava fazendo aquilo e respondia:. “Porque eu quero ser feliz, oras. Simples”. Mais: revelou que criou os dois filhos (Thiago, 35 anos, e Felipe, 30) para não serem machistas e que o assunto sexo ainda é tratado como tabu, porque o país é machista. “Nunca tive problema em falar sobre sexo. A questão não é falar e, sim, como falar. Falar sobre sexualidade é um tema mais delicado porque, infelizmente, vivemos em um país que ainda é muito machista”. E completou: “o amadurecimento me permite ter uma vida sexual mais leve”.



Aprovação

em queda

Como acontece em todo o governo, a lua-de-mel dos brasileiros com a atual administração acabou. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas a aprovação de Lula caiu 2,5% feito pelo mesmo instituto em maio onde o presidente tinha 54,1% de aprovação, agora em outubro sua aprovação é de 51,6%. Já a desaprovação, claro, aumentou de 39,4% para 43,7%, uma alta de 4,3 pontos percentuais. Os que não quiseram ou não souberam opinar no último levantamento foi de 4,7%. Já avaliação de como está sendo a administração os números permanecem praticamente iguais. Em maio levantamento apontava que 39,7% dos entrevistados acreditavam que o governo era ótimo/ bom, agora em outubro foram 38,2% que avaliaram da mesma maneira. Os que consideraram o governo regular subiu de 24,9% para 25,7% e os que avaliam ruim ou péssimo são 35,1% diante de 32,7% do levantamento feito em maio.



Aumentando

a temperatura



Sem precisar fazer muito esforço a cantora e apresentadora Anitta já faz a temperatura da internet subir. Só que na última segunda-feira (16) a atmosfera midiática aumentou mais ainda, quando Anitta resolveu compartilhar em suas redes sociais um pequeno teaser do clipe que será lançado amanhã (19) da música Mil Veces com a participação do Damiano David, vocalista do grupo Måneskin, onde aparece beijando e agarrando o rapaz. Além de outras fotos exibindo figurinos transparentes. Mais: a cantora ainda é garota-propaganda dos novos sabores do drink Beats da Ambev, batizado de Beats Tropical, que aposta na combinação do sabor de Gin com manga, abacaxi e maracujá.



Gosto amargo



O levantamento da Paraná Pesquisas ainda quis saber se o governo Lula estava sendo melhor ou pior do que a gestão anterior de Jair Bolsonaro. Para 46,8% dos entrevistados a administração está sendo melhor, 37,9% disseram que está pior; 12,7% que permanece igual. Sobre a situação econômica 30,5% dos entrevistados disseram que melhorou, 27% que piorou, e 41% está como estava. O levantamento também mostrou que para 13,9% a melhor área do governo Lula está sendo a Assistência Social, só que para 28,5% não existe área com melhor desempenho e a área de Segurança está sendo apontada como a de pior desempenho na opinião de 22,9% dos entrevistados. O levantamento mostrou também dados que o presidente Lula deve estar ingerindo com um sabor para lá de amargo. Para 52,7% dos entrevistados o presidente não está cumprindo com suas promessas feitas durante a campanha presidencial de 2022, enquanto 47,3% acham que sim. Mais: 50,4% dos entrevistados desaprovam as viagens (não são poucas) internacionais feitas pelo presidente e 44,1% aprovam.

In – Soda italiana de maçã verde

Out – Soda italiana de cranberry

Lembrando Fidelix

O ministro dos Transportes Renan Filho, não se deu por vencido, após ver sua proposta da criação de um trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro, não ganhar espaço no novo PAC. Sua persistência faz lembrar muito o ex-presidente Nacional do PRTB Levy Fidelix (falecido em 2021) que sempre sonhou na construção de um aerotrem entre Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. O ministro juntamente com o CEO da TAV Brasil, Bernardo Figueiredo, irão buscar apoio em agências de fomento multilaterais. A primeira parada pode ser no Banco dos Brics comandado pela ex-presidente Dilma Rousseff que sempre gostou da ideia. O projeto todo está orçado (inicialmente) em R$ 50 bilhões.

Indiciamento



Como era de se esperar o ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos 61 nomes incluídos no relatório final da CPMI de 8 de janeiro feito pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA) com pedidos de indiciamento. O documento tem mais de 1.300 páginas. O pedido deverá ser julgado hoje. Além do ex-presidente também estão na lista de pedido de indiciamento Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF; general Augusto Heleno ex-ministro do GSI; general Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa; almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha; general Freire Gomes, ex-comandante do Exército; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, entre outros.

QUATRO CRIMES



Ainda sobre o pedido de indiciamento: o ex-presidente Jair Bolsonaro se tiver o pedido acatado (que certamente acontecerá) irá responder por quatro crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Ao ler o documento final (com mais de 1.300 páginas) da CPMI de 8 de janeiro a relatora Eliziane Gama (PSD-MA), garantiu que os mais de 5 mil vândalos que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF causando depredação e até saqueando os locais teve um comandante. “As investigações aqui realizadas, os depoimentos e os documentos recebidos permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. A democracia brasileira foi atacada e as massas manipuladas”.

De fora



O relatório final da CPMI: que pedem o indiciamento de 61 pessoas (todos bolsonaristas) entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja senadora e relatora Eliziane Gama (PSD-MA) define Bolsonaro como comandante, um nome (lulista) ficou de fora. O general G.Dias que comandava o GSI durante o vandalismo de 8 de janeiro. Gama justificou: “Não se pode igualar a sua conduta àquelas dos seus subordinados indiciados, já que efetivamente no cargo havia apenas sete dias, ao passo que os seus inferiores hierárquicos eram evidentemente conhecedores de informações privilegiadas a respeito do risco concreto de danos ao Palácio do Planalto, e que optaram dolosamente por se omitir, quando tinham a obrigação normativa de agir para evitar o resultado”.

Eu, não



Em lançamento de sua pré-candidatura à prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos (PSOL) que reuniu aliados e simpatizantes em seu discurso disse que o oncologista Drauzio Varella faria participação em sua pré-campanha e supostamente de sua equipe no caso de vitória. O médico desmentiu que esteja envolvido com qualquer candidato ou partido em campanhas políticas. Diante disso uma nota foi emitida, afirmando que houve um entendimento errado da fala de Boulos. “O deputado apenas fez um convite para que Drauzio debatesse institucionalmente o tema da Cracolândia. Temos ciência de que, por questões contratuais, Drauzio não pode ter vínculo formal com qualquer campanha ou candidatura”.



Flautista de Hamelin



O Papa Francisco em entrevista aparentou estar com medo da escolha presidencial de seu país (o primeiro turno acontece no domingo 22). Apesar de não ter citado o nome de nenhum candidato o maior temor do pontífice é na possibilidade de vitória de Javier Milei (La Libertad Avanza) que por enquanto aparece na segunda posição nas pesquisas. O Papa Francisco fez comparação do candidato com o Flautista de Hamelin (folclore alemão, um encantador que promete salvar uma cidade de uma infestação de ratos, mas acaba também sequestrando todas as crianças). O pontífice disse que não é comunista (rebatendo ofensas de Javier Milei) e reforçou o medo. “Tenho muito medo dos flautistas de Hamelin, porque eles são encantadores. Se fossem cobras eu as deixaria, mas elas encantam as pessoas e acabam afogando-as. Gente que acredita que pode sair da crise dançando ao som da flauta, com redentores feitos da noite para o dia”.

SEM PREOCUPAÇÃO



A mudança climática parece não preocupar a população mundial entre 16 e 29 anos, segundo o terceiro relatório anual Climate Reality Barometer da Seiko Epson, que entrevistou mais de 30 mil pessoas no mundo. Segundo os dados 49% desta faixa etária (batizada de geração COP) se mostram muito otimistas/ um tanto otimistas de que não serão impactados por aumento excessivo de temperatura, inundações catastróficas, secas ou deslizamentos de terra. Yasunori Ogawa, diretor-executivo da Seiko Epson e um dos responsáveis pelo relatório acredita que por esta geração já terem nascido na crescente do aquecimento global não sintam se ameaçados, mas que é preciso urgentemente que empenhem mais na educação do meio ambiente para acabar com a lacuna entre realidade atmosférica e uma percepção distorcida. A maior preocupação desta geração segundo pesquisa é com os custos crescentes.



MISTURA FINA



SEGUNDO o INPE houve um aumento de 51,1% em setembro no desmatamento e queimada na região amazônica se comparado ao mês de agosto. A plataforma TerraBrasilis (que registra a destruição desde agosto de 2019) mostrou 2,6 mil focos de destruição contra 17,4 mil em agosto. Para se ter ideia da destruição, de janeiro até agosto foram registrados 29,8 mil focos de desmatamento, quase o mesmo número de setembro.

OS dados do INPE mostram que o estado do Pará continua sendo o campeão de destruição com 35,5% da devastação da região amazônica. O segundo lugar ficou com o Amazonas com 18,4% e completando o ranking Mato Grosso 18,2%. Diante destes números, pelo menos na área de devastação o ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha razão quando falava que ele estava sendo perseguido. Até agora nenhuma ONG ou autoridades estrangeiras se manifestaram ou deixaram de contribuir para a preservação da Amazônia, pelo contrário o valor aumentou.

O SENADOR Davi Alcolumbre (União-AP) quer voltar a presidência do Senado em 2025. E já começa a se mexer para que isso aconteça, principalmente depois de saber que o Planalto pretende apoiar um nome que será indicado pelo MDB e podendo mais não contar com o apoio do atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Na semana passada Alcolumbre conversou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para que a sigla apoie sua candidatura. E obteve a resposta de Valdemar, que ele acreditava que 8 dos 11 senadores do PL poderiam votar nele.

A RELATORA da CPMI Eliziane Gama (PSD-MA) disse no documento que grande parte do que aconteceu se deve ao bolsonarismo. “O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência”.

NA segunda-feira (16) a advogada Caroline Zanin Martins, irmã do ministro do STF, Cristiano Zanin, foi agredida no final da tarde na porta do prédio em Perdizes, em São Paulo. Caroline relatou que ao chegar no prédio foi abordada por um homem desconhecido que disse que iria chutá-la e seus cachorros. Após ser atingida por dois chutes e o homem saiu andando como se nada tivesse acontecido depois de ser repreendido por um segurança do prédio.