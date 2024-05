"O Brasil já está cansado"

Giba Um

jurídica e corajosa de Alexandre de Moraes, talvez não tivesse havido eleições", de MICHEL TEMER // ex-presidente do país

O apetite do Mubadala pelo mercado de fast food no Brasil parece não ter limites. Agora, o fundo árabe está se movimentando para assumir a operação do Subway no país. É uma rede com aproximadamente 1,6 mil lojas e um faturamento na casa dos R$ 2 bilhões. A investida sobre o Subway seria parte de um projeto maior dos árabes.



Mais: o projeto seria criação de uma nova holding que reuniria todos seus negócios em fast food no Brasil. Além da Subway, essa empresa guarda-chuva também teria sob seu controle o Burger King, já pertencente ao fundo e a Starbucks – o Mubadala está em negociações para ficar com todos os ativos da rede de cafeterias no país.



Vários projetos



A atriz, apresentadora e cantora Mariana Rios é uma das capas da revista L’Officiel Brasil. Contratada da pela Record, disse que o que move as pessoas as conquistas são como elas encaram as oportunidades e que ela é muito fiel as suas escolhas. “O que difere uma pessoa da outra é exatamente a forma como deseja explorá-las. Para aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, precisamos estar abertos. Acho que ao longo da minha trajetória, fui aperfeiçoando tudo aquilo que gosto de fazer, respeitando o momento. Somos todos multi, mas às vezes nos privamos de tentar por medo da frustração”. Sobre seus novos e vários projetos, estão entre outros, em maio o projeto Imersão Basta sentir (jornada transformadora, onde se convida as pessoas a mergulharem profundamente em seu interior, redescobrindo e abraçando sua verdadeira essência). “Ainda em 2024, lanço meu segundo livro que já está em processo de finalização na editora. Para 2025, estou escrevendo um romance, que depois vai se tornar roteiro de um filme no qual também vou atuar, um dos projetos mais completos dos quais já participei, com a oportunidade de passear por todas as áreas nas quais atuo. E ainda para o segundo semestre deste ano, estreio um novo programa na televisão. Algo que me encheu de alegria e tenho certeza de que as pessoas vão adorar. Muitos projetos, muitos sonhos sendo realizados e muito ainda para sonhar. Sempre!”.

Controle da natalidade



Companheira, quando é que vai fechar a porteira, companheira?”. Lula já tentou intermediar a guerra entre Rússia e Ucrânia, não deu; tentou alguma coisa parecida entre Israel e Hamas, também não deu. Agora, está tentando controlar a natalidade entre a população de baixa renda. Nesses dias, em Maceió, perguntou a uma mulher de 27 anos, contemplada com um imóvel do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, com cinco filhos, quando é que ela “ia fechar a porteira”. De quebra, recomendou que ela “se cuidasse” e tivesse “um plano para o cuidado da criança” (se ela resolvesse ter outro filho) porque “nem sempre o Estado cuida, nem sempre a religião cuida” (no primeiro caso, não é nenhuma novidade). A mulher não entendeu muito a intromissão de Lula na vida dela, estava feliz com a casa e vai cuidar dos filhos. De quebra, Lula fez um speech sobre geladeira, televisão, máquina de lavar, fogão, “tudo importante para as mulheres”.



Machista



O discurso de Lula em Maceió para a importância de eletrodomésticos para as famílias mais vulneráveis que tiveram suas casas atingidas pela tragédia do Rio Grande do Sul, mais a pergunta à mulher beneficiada do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, lembrou para muitos uma frase dele apontada como machista há alguns anos para adversários. Em São Paulo, Lula afirmou sobre a violência contra mulheres: “Quer bater em mulher? Vai bater em outro lugar, mas não dentro de sua casa ou no Brasil”.



Brasil no trampolim



8 Em pouco mais de 70 dias o mundo inteiro estará voltado para França, mais precisamente para Paris, onde serão realizados os Jogos Olímpicos. E este ano o Brasil estará presente em uma modalidade que foi introduzida nas Olimpíadas de Sidney, Austrália em 2000: a ginastica de trampolim. A brasileira Alice Gomes, 25 anos, conquistou a vaga no ano passado ao ganhar medalha de prata na Copa do Mundo de Trampolim em Palm Beach, nos Estados Unidos. Em 2016 durante os Jogos do Rio, Rafael Andrade, participou da mesma modalidade, porque o Brasil era país-sede. Alice começou a fazer a ginástica de trampolim num Projeto em Ouro Preto, em Minas Gerais. “Um amigo me apresentou e logo de cara me apaixonei. Costumo dizer que a ginástica que me escolheu”. Sobre subir ao pódio, ela diz que sonha, mas que tem os pés no chão. “Hoje entendo que já marquei meu nome na história em conseguir colocar a ginástica de trampolim feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Isso é o que me motiva a cada dia”.



In – Tecidos sustentáveis

Out – Tecidos de poliéster



Janja em campo

Agora, Janja planeja a realização de uma live com influencers e artistas com o objetivo de arrecadar fundos para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Ela já foi até lá para ajudar na distribuição de 25 toneladas de doações. O perigo é transformar tudo num evento de exaltação de Lula. Janja anda cuidando da comunicação do governo nas redes sociais, mantendo reuniões com influenciadores de esquerda no Palácio do Planalto.



Lira vaiado

O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi vaiado, na semana passada, em cerimônia do ‘Minha Casa, Minha Vida’, enfrentou o público (Alagoas é seu berço eleitoral) e recebeu apoio de Lula. Foi o segundo dia de vaias a Lira em um evento do governo federal – no dia anterior foi na entrega de obra hídrica no interior do estado. Ele disse que “era uma falta de respeito” e Lula emendou acrescentando que “a gente precisa aprender a respeitar quando o ato é institucional, não tem cor partidária. As pessoas são convidadas por nós. E ninguém leva ninguém na sua casa para ser vaiado, para ser maltratado”.



Pérola



AJUDA DE FORA

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara desmontou a alegação do governo Lula de que seria fake news sua recusa de ajuda do Uruguai na enchente do Rio Grande do Sul. Um helicóptero Bell 212 da Força Aérea Uruguaia (FAU), com oito pessoas, entre pilotos, técnicos e socorristas, está em Santa Maria para o trabalho humanitário. Foi sob pressão de Lucas Redecker (RS), presidente da Comissão, que o governo aceitou a oferta argentina, mas parcialmente. Javier Milei ofereceu 20 especialistas, avião, três helicópteros, mas o governo Lula só aceitou caixas de comprimidos e purificadores de água. A recusa ranço ideológico: Lacalle Pou, presidente do Uruguai e o argentino Milei são “de direita”.



Medo de rompimento

Brasil e Argentina estão em conversações para renovação do acordo de reciprocidade em torno da homologação veicular. Na prática, o tratado, em vigor desde 2022, funciona como uma espécie de fast track para as exportações e importações de automóveis entre os dois países. O certificado de segurança veicular expedido de um lado da fronteira vale também para o outro. Desde a mudança do governo da Argentina, as montadoras brasileiras temem pelo rompimento do acordo em razão dos ziguezagues entre Lula e Javier Milei.

PEDRA NO CAMINHO

Em cima da hora, surgiu uma pedra no caminho que está atrasando a assinatura do acordo entre a Embraer e o Paraguai para a venda de seis tucanos A-29. O governo do presidente Santiago Peña estaria condicionando o acerto à modernização, a custo de seis aeronaves Tucano, modelo T-27, pertencentes à Força Aérea local. Além dos US$ 100 milhões pela negociação do A-29, a Embraer teria pedido cerca de US$ 30 milhões pelo serviço de manutenção das velhas aeronaves. A dose de turbulência não estava no radar da empresa brasileira.

Pimenta nos olhos - 1



8 Se ele não fosse da cota direta de Lula, Paulo Pimenta, da Secom, já teria sido incinerado do cargo. A pesquisa da Quaest revela que 50% da amostragem enxerga Lula de forma positiva. Mas apenas 33% aprovam seu governo (diferença de quase 20 pontos percentuais). É o pior índice alcançado pelo petista em todas suas gestões. Se vale alguma explicação, Pimenta acusou que o maior erro do governo em 2023 foi na sua área, ou seja, na comunicação, especialmente digital.

PIMENTA NOS OLHOS - 2

Agora, Pimenta terá mais problemas pela frente: terá de se virar com lideranças da oposição e da minoria na Câmara dos Deputados, apresentadas à PGR. A motivação seria o abuso de autoridade após o governo ter pedido investigação pela suspeita de provocação de fake news por políticos do Rio Grande do Sul. Pior: teriam sido usadas durante a enchente de Porto Alegre e cercanias. Pode ser que Pimenta ganhe um cargo administrativo no Planalto. E pode ser que o slogan dessa temporada seja “Janja vem aí”.



MISTURA FINA



A PUBLICAÇÃO em que Janja anuncia a adoção da cadela Esperança, vítima da enchente do Rio Grande do Sul, bateu recorde de interações em seu perfil nas redes sociais. Somados, foram 1.125.451 curtidas, comentários e compartilhamentos no X (antigo Twitter) e Instagram. Sua maior marca anterior foi alcançada na posse de Lula, em 2023: 1.025.708. O levantamento é da Bites.

O BOLSONARISMO quer voltar ao Planalto em 2026 para, com maioria no Senado, cassar o ministro Alexandre de Moraes (STF). Werveton Rocha, relator da nova lei do impeachment, já avisou que a pretensão jamais teria êxito. Pela nova lei, o presidente do STF é quem comanda o processo de impeachment no Senado contra um integrante da Alta Corte. E entre 2027 e 2029, quem vai comandar o Supremo é ele mesmo, o próprio Moraes.

ÀS vésperas de seu Summit Brazil-USA, amanhã em Nova York, o jornal Valor Econômico, realizador do evento que pretende debater negócios bilaterais entre os dois países, revolveu aumentar o volume de palestrantes. Agora, são 23 confirmados, que disputarão os microfones no horário entre 8h e 13h discutindo juros, eleições americanas, energia verde, agronegócio e outros temas em evidência. A fala de cada um será cronometrada.

NAS listas dos artistas mais ricos do país, Roberto Carlos aparece com cerca de R$ 985 milhões. Agora, ele acaba de fazer uma doação para as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul de R$ 200 mil. Além disso, já prometeu fazer nas próximas semanas um show com renda totalmente revertida para o estado da região da tragédia – e com ingressos mais caros do que cobra habitualmente. Provavelmente, num estádio.

DEPUTADOS e senadores têm recebido empresários que pressionam por um acordo pela manutenção da desoneração da folha de pagamentos, especialmente depois da tragédia da chuva no Rio Grande do Sul. Prefeitos se juntaram aos empresários pela manutenção da desoneração, que Lula tenta derrubar na justiça, como forma de aliviar as contas de 400 cidades devastadas pela enchente. A Confederação Nacional dos Municípios estima prejuízo de R$ 6,3 bilhões.

NATÁLIA Schincariol, ex-namorada de Luís Cláudio Lula da Silva, está disposta a acionar mais uma vez o filho do presidente na Justiça. “Agora, ele está seguindo minhas amigas, ex-amigas, inimigas e até meus pacientes”. Segundo ela, a Justiça já aumentou as medidas restritivas contra Luís Cláudio, mas não adiantou muito. Natália emenda: “O cara não para de me encher o saco”.

