Cláudio Humberto

"O crime é organizado e a nossa política de Segurança Pública..."

Senador Carlos Portinho (PL-RJ) critica mudanças na política pública a cada governo

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

30/11/2025 - 07h00
Beiço’ de grandes empresas soma R$1,17 trilhão

Os Estados e o DF acumulam uma bomba-relógio de R$1,17 trilhão em dívidas ativas, equivalente a 16 meses de arrecadação total. O dado, revelado pelo Atlas da Dívida Ativa dos Estados Brasileiros, da Fenafisco, expõe o grosso do débito de ICMS, que financia saúde, educação e segurança pública. A pesquisa reflete números de 2023 e foi atualizada em março deste ano. Somente cinco Estados – Mato Grosso, Amapá, Acre, Piauí e Amazonas – mantêm dívidas abaixo de 60% de sua receita.

 

Refit em 1º lugar

No topo da lista, o Grupo Refit lidera com impressionantes R$20,8 bilhões devidos, principalmente ao Rio de Janeiro e São Paulo.

 

Petrobras em 2º

A Petrobras, em 2º, tem R$15,1 bilhões pendentes, em meio a disputas judiciais. A massa falida da extinta Vasp, em 3º lugar, deve R$9,5 bilhões.

 

Pobre Alagoas

Empresa do ramo de cultivo de cana-de-açúcar, a Mendo Sampaio, em recuperação judicial, deve R$8,2 bilhões só a Alagoas.

 

Andou bebendo?

A Ambev, de marcas como Brahma e Skol, fecha o pódio dos cinco maiores, com R$5,3 bilhões devidos em ICMS Brasil afora.

 

Concorrência no Sebrae-AP enrola até Alcolumbre

Concorrência entre agências de comunicação pelo contrato do Sebrae do Amapá tem causado tanta confusão que enrolou até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Mês passado, a proposta da empresa Nagib Comunicação e Marketing venceu, mas foi contestada pelas outras concorrentes por, entre outros motivos, atender a Davi Alcolumbre enquanto vence o contrato do órgão presidido por Josiel Alcolumbre... irmão do presidente do Senado. Procurado, o Sebrae-AP não respondeu aos questionamentos. O espaço segue aberto.

 

Experiência

A própria Nagib lista na seção de “experiência do licitante” os serviços de comunicação prestados ao atual mandato eletivo de Davi Alcolumbre.

 

Recurso feito

A Grito Propaganda, uma das derrotadas na disputa, protocolou recurso administrativo no Sebrae-AP para anular o resultado da concorrência.

 

Tem mais

Além do conflito de interesses, a agência derrotada também alega que os envelopes da concorrência foram violados entre sessões de abertura.

 

Vai ou racha

A CPMI que investiga o cambalacho contra idosos do INSS tem mais uma chance de aprovar a convocação de Jorge Messias (AGU), suspeito de omissão. A próxima reunião do colegiado é a última do ano.

 

O que tanto escondem?

A bancada do partido Novo na Câmara protocolou Projeto de Decreto Legislativo para suspender a portaria (nº 631/2025) do Ministério das Relações Exteriores que ampliou o sigilo sobre informações da pasta.

 

Bolsonaro em casa

A defesa de Jair Bolsonaro vai insistir no cumprimento de pena em regime domiciliar do ex-presidente. O pedido dos advogados deve ser protocolado esta semana do Supremo.

 

Tem mais

Por pouco não foi ainda maior a surra que tomou o governo Lula na sessão do Congresso na quinta (27), com queda de 56 dos 63 vetos do petista. Acordo tirou sete itens da pauta, mas voltam nesta semana.

 

Rádio e TV

Para faturar algum dividendo eleitoral, Lula gravou nesta sexta (28) pronunciamento para trombetear a sanção da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil/mês. Vai ao ar neste domingo (30).

 

Só problema

A tensa relação de Lula com o Legislativo tem tudo para dar ruim para o petista, “Isso gera insatisfação, revolta e, certamente, vai gerar ainda muitos problemas”, avalia o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).

 

Básico violado

Presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (Pode-MG) vê “crueldade institucionalizada” em impedir o acesso imediato de Jair Bolsonaro a tratamento médico, enquanto sofre crise de soluço e refluxo.

 

Recesso à vista

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem sessões marcadas até o dia 19 de dezembro, com julgamentos dos réus do 8 de janeiro do chamado “núcleo 2” marcados até o dia 16.

 

Pensando bem…

…a química é efêmera.

 

PODER SEM PUDOR

Encharcou, não tem jeito

Ministro da Justiça do primeiro governo petista, Márcio Thomaz Bastos ouviu calado, certa vez, duras críticas a Lula (PT) pelo presidente nacional da OAB, Roberto Busato e o presidente da OAB-SC, Adriano Zanotto, em evento de Advogados. A cada crítica, sempre aplaudida ppr centenas de advogados presentes ao encontro, Thomaz Bastos procurava disfarçar o constrangimento tomando, sistematicamente, um gole d'água. Ao final dos discursos, encharcado, ele não teve outra saída senão seguir – célere – para o banheiro mais próximo.

Giba Um

"Ele levou ao pai o livro de autoajuda 'Metanoia A chave está na sua mente'...

...do pastor JB Carvalho, que prega "transformação interior" e que "você não pode salvar os outros se não salvar a si mesmo", de Andrei Rodrigues, diretor da PF, sobre o livro que Flávio Bolsonaro levou para Bolsonaro, na cela

28/11/2025 06h00

Giba Um

Giba Um

Faltam mais de três meses para o início da janela partidária,  período de 30 dias em que os deputados podem trocar de partido sem risco de perder o mandato por infidelidade, Antes mesmo da liberação legal a Câmara já registrou 42 mudanças de legendas nesta legislatura.

MAIS: 8% dos 513 deputados migraram para outras siglas desde  fevereiro de 2023. A bancada que mais ganhou parlamentares foi a dos Republicanos. Recebeu 12 e perdeu três. Já a do PL foi a que teve saldo mais negativo, com 15 saídas e três entradas.

Giba Um

Mulher do Ano

A revista GQ Brasil escolheu a atriz Débora Bloch como a ‘Mulher do Ano’. A escolha não se deu somente  pela sua brilhante atuação no remake de ‘Vale Tudo”, onde viveu a super vilã Odete Roitman, mas sim pelo conjunto da obra. E cá entre nós, uma escolha e reconhecimento que já podia ter acontecido bem antes. Em entrevista a revista Débora disse que conseguiu se despedir do personagem com certa facilidade. “A personagem não grudou em mim. Na verdade, é mais difícil entrar nela do que me desvencilhar. Ela era muito cruel e não passo pano, não. Achava desagradável precisar falar tudo aquilo. Porém, é importante entender a função da Odete na trama e na sociedade. Ela representa uma elite excludente, conservadora e preconceituosa que continua aí.” Ao 62 anos,  e em ótima forma, tanto física quanto de saúde, garante que não tem medo da morte. “Meu medo é de não morrer. Não gostaria de viver sem saúde, dependendo dos outros ou incapacitada, com Alzheimer”. E completa “Antigamente, uma mulher da minha idade acabava descartada. Hoje, uma mulher de 60 anos não é mais uma avó que fica tricotando em casa. Se quisermos, podemos ser, mas não nos vemos mais restritas a isso. Ainda não nos acostumamos a ver uma mulher que escolhe os seus parceiros sexuais e domina as relações. Por isso, cabe à arte dizer: ‘O mundo é assim, mas pode ser diferente’”. No devido descanso, quer voltar a treinar para continuar em forma. Mais: sobre procedimentos estéticos tem suas ressalvas, mas não critica quem faz. “Não quero perder a minha cara. Sou atriz e preciso representar várias mulheres. E, também, por um gosto meu. Acho legal ter a cara da sua idade. Inclusive, penso que, quando as pessoas exageram, ficam parecendo mais velhas”.

Começa guerra contra Messias

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já detonou primeiro round da "pauta-bomba" contra o governo, retaliação à indicação de Jorge Messias ao STF: o projeto de lei aprovado por 57 votos a zero concede aposentadoria a agentes de saúde provocará um super impacto nas contas públicas e vem mais por aí. O mesmo Alcolumbre marcou a sabatina de Messias para o próximo dia 10 de dezembro. O senador Weverton (PST-MA) é da base governista e aliado de Lula. Se aprovado, o nome de Messias precisará de maioria simples no plenário para passar. Desde a redemocratização, nenhum nome da Presidência foi rejeitado pelo Senado. O Planalto escalou a ministra Gleisi Hoffmann e o senador Randolfe Rodrigues para tentar acalmar a "vingança" de Alcolumbre, que queria Rodrigo Pacheco no STF e não Messias. Se a manobra não der certo, Lula é que tentará conversar com o presidente do Senado, que também está rompido com Jaques Wagner, líder do governo na Casa.

Contra Messias 2

O receio do Planalto é que Alcolumbre cozinhe em banho-maria a sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça ou, ainda pior, trabalhe abertamente para que a indicação seja reprovada em plenário, o que seria um grande constrangimento para Lula, que já avisou que trabalhará pessoalmente pela aprovação do atual Advogado-Geral da União (AGU). No governo Bolsonaro, Davi Alcolumbre demorou três meses para que o Senado aprovasse o nome de André Mendonça, o "terrivelmente evangélico", para uma vaga no Supremo. Hoje, Mendonça trabalha a favor da aprovação de Messias.

Giba Um

Um nova fase

Sem contrato fixo agora com a Globo a atriz Juliana Paes não para e vem se dedicando alguns trabalhos para plataformas de streaming. Por isso, se viu obrigada a recusar o convite de atuar na novela Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco, que substituirá “Três Graças”.  Em 2026 vai gravar a segunda temporada de “Os Donos do Jogo”, série da Netflix, que vai coincidir com a agenda de gravações da novela no qual recebeu o convite. Mais: Juliana voltou a fazer parceria com a Impala para uma nova coleção de esmaltes (serão 8 cores) e quatro cores de lip oils. A coleção foi batizada de “virada de jogo”. Sobre a volta da parceria Juliana é direta: “A Impala faz parte da minha história há muitos anos e em cada coleção que lançamos juntas, consigo trazer um pouco da minha personalidade. ‘Virando o Jogo’ é muito especial para mim porque fala sobre recomeçar, sobre se permitir mudar e celebrar cada fase. É uma coleção que traduz o que eu vivo e o que eu quero inspirar”. Vale lembrar que Juliana também tem se dedicado aos ensaios da Viradouro, onde voltou a ser a rainha de bateria.

Giba Um

Valor dos evangélicos

Antes das eleições que deram a Lula seu terceiro mandato na Presidência, o então candidato chegou atrasado na disputa que coloca Deus na política. Bolsonaro já vislumbrara com antecedência o valor eleitoral dos evangélicos que, até hoje, são seus seguidores. Na época, a primeira providência que adotou foi ser batizado no Rio Jordão, numa viagem à Israel. Quem o batizou foi o Pastor Everaldo , que foi preso tempos depois por corrupção. Só que a encenação colou e os votos se multiplicaram. Agora, Lula quer emplacar Jorge Messias no STF, aliado e "muito evangélico".

Na liderança, de novo

Novo levantamento CNT/MDA aponta a liderança de Lula em todas as projeções para o primeiro e segundo turno da eleição de 2026. No cenário 1, Lula tem 38,8% e Bolsonaro (inelegível), 27%. No cenário 2, Lula tem 42% e Tarcísio, 21%; e no cenário 3, Lula lidera com 42,7% e Eduardo Bolsonaro, 17,4% Já no segundo turno, Lula com 45,7% supera Tarcísio, com 39,1% no primeiro cenário; no segundo, Lula aparece com 45,8% e Ratinho Jr, 38,7%. No terceiro cenário, Lula tem 47,9% e Zema, 33,7% no quarto, o presidente tem 46,9% e Caiado, 33,7%. Já com Eduardo Bolsonaro, Lula tem 49,9% e o ainda deputado, 33,3% no quinto. Finalmente, no sexto cenário, Lula tem 49,1% e Michelle, 35,6%.

Pérola

"Ele levou ao pai o livro de autoajuda ‘Metanoia A chave está na sua mente’, do pastor JB Carvalho, que prega "transformação interior" e que "você não pode salvar os outros se não salvar a si mesmo",

de Andrei Rodrigues, diretor da PF, sobre o livro que Flávio Bolsonaro levou para Bolsonaro, na cela.

Blindar controle aéreo 1

As incertezas em torno da continuidade operacional da Oi acenderam o sinal de alerta no radar do Ministério da Defesa. O estado pré-falimentar da companhia desponta como um fator de risco para comunicações sensíveis na área militar e para o tráfego aéreo como um todo no Brasil. A Oi é uma das principais prestadoras de serviço do Sistema de Controle de Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). O SISCEAB abrange atividades nevrálgicas tanto para fins militares quanto civis, do monitoramento do espaço aéreo, leia-se identificação, interceptação e resposta a aeronaves suspeitas ao gerenciamento de aviões em voo em todo território nacional.

Blindar controle aéreo 2

O ministro José Múcio tem feito articulações dentro do governo para que a própria Telebrás lidere o processo de transição e coordene as redistribuições hoje a cargo da Oi entre outras empresas privadas - a começar pela Claro, já contratada para assumir parte expressiva dessas funções, garantindo o funcionamento do SISCEAB durante a passagem do bastão. A Telebras em conjunto com o Centro de Operações Espaciais da FAB, é responsável pela gestão do Satélite Geo estacionário de Defesa e Comunicação Estratégicas, sistema por onde passam comunicações das Forças Armadas e administração federal, notadamente Presidência e Ministérios.

Um e outra 1

Bolsonaro nem começou a cumprir sua pena de 27 anos e 3 meses na sala-prisão da Polícia Federal em Brasília que, rapidamente, o senador Flávio Bolsonaro ficou definido como porta-voz do pai na preventiva que gerou mal-estar nos integrantes da família, segundo relato de aliados que participaram de reunião no PL. Estavam presentes Michelle, a ex-primeira-dama e os filhos Carlos e Jair Renan. Michelle não se conformou com a decisão, teve crises de choro e achava que a porta-voz deveria ser ela. Flávio já vinha conduzindo diálogos com líderes do Centrão e da ala tradicional do PL. A ex-primeira-dama não foi consultada e ganhou comedido apoio de Carlos, de quem já foi desafeto (agora, mantém boa relação).

Um e outra 2

Atrás dessa disputa para ver quem assume o papel de porta-voz de Bolsonaro está a possibilidade sonhada, malgrado desmentidos, tanto de Flávio quanto de Michelle de ser o nome escolhido pelo ex-presidente para representar o clã nas eleições presidenciais do ano que vem. Na reunião do PL, Michelle tinha respaldo entre parlamentares cristãos e deputadas bolsonaristas que defendiam que fosse ela a "voz mais legítima" do núcleo familiar- só que não houve grande manifestação nesse sentido. A ex-primeira-dama, contudo, manterá suas viagens e discursos.

Dívida é prioridade

A Klabin discute medidas para reduzir sua alavancagem financeira. Uma das possibilidades é a revisão do cronograma de investimentos futuros, com postergação de expansões menos urgentes até que os ganhos de Puma II estejam consolidados. Essa iniciativa permitiria que uma fatia maior do caixa seja direcionada à amortização do passivo, reduzindo a necessidade de fazer dívida nova. Internamente a companhia tem perseguido cortes de custos em suas fábricas e logística. A Klabin vem da maior temporada de investimentos de sua história, notadamente com a construção do complexo Puma II no Paraná. Ao todo, a empresa desembolsou mais de R$ 22 bilhões. Agora, a empresa patamares mais confortáveis no endividamento.

Próximos tempos

Depois que Bolsonaro confessou ter usado um ferro de soldar para tentar tirar a tornozeleira eletrônica por "curiosidade" ou "alucinação", nem os governadores da direita arriscaram defendê-lo. Agora a prisão não prevê visitas políticas como o próprio Moraes vinha autorizando, sua inelegibilidade se estende agora até 2060, também se estende de acordo com julgamento do TSE, à filiação partidária e ocupação de cargos remunerados de direção, como vinha ocupando no PL. A normalidade com que Câmara e Senado assistiram à prisão de Bolsonaro revela que as Casas não toparão nova tentativa de anistia.

Mistura Fina

Entrou no radar governista ao menos três retaliações após a prisão de Bolsonaro. O PL deu uma guinada contra o projeto da Dosimetria e não aceita falar em redução de penas, mas em anistia. O presidente da Câmara, Hugo Motta, avisou que não irá pautar o texto. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) lembra que o partido só pediu uma coisa a Motta e a Davi Alcolumbre, na campanha para presidência das respectivas Casas: votar o texto. E eles prometeram que o pautariam.

Na reunião do PL, esta semana, fechada à imprensa, a palavra de ordem era obstrução. Travar tudo no Senado e na Câmara. A preocupação do governo é com o Orçamento 2026, já atrasado. Lindbergh Farias (PT-RJ) ajuda a piorar o clima. Motta repetiu Arthur Lira, demitiu o interlocutor de Lula na Câmara. Não quer saber de "Lindinho", trata só com o deputado José Guimarães (PT-CE). Até aliados comentam, em gozação: "O Motta resolveu ser valente, de repente".

Literalmente, cai pelas tabelas a distribuidora de combustíveis Raizen S/A, sócia da Shell, controlada pelo bilionário Rubens Ometto. A ação da empresa, cotada a R$ 6,22 em 2021, foi caindo e fechou em R$ 0,82 no começo da semana, mesmo com alta da BR, a bolsa do Brasil. Investidores em geral comemoram queda de valor de ações porque isso pode significar oportunidade de comprar mais ações de boas empresas por preço menor. Exceto se o papel exala “odores de cadáver insepulto", como dizem investidores.

Na capivara da Raízen tem até acusação de formação de Cartel no Cade, o Conselho de Defesa Econômica do Ministério da Justiça. A Raízen/Shell está entre os 500 maiores devedores do Estado de São Paulo, R$ 730 milhões, mas age como se a pendura não existisse. Apesar do débito milionário, a Raízen é uma das donas do Instituto Combustível Legal e até faz campanha contra "devedor contumaz".

Investidor é vítima de um "crime" financeiro

27/11/2025 07h30

A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada este mês, somada à Operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF), abriu uma ferida incômoda no setor financeiro brasileiro. Não se trata apenas de um episódio isolado de desvio de conduta. O que veio à tona foi um esquema industrial de falsificação de carteiras de crédito, emissão de títulos sem lastro e operações estruturadas para inflar artificialmente o patrimônio de uma instituição que captava bilhões de reais de investidores de varejo. É o tipo de fraude que, por muito tempo, imaginou-se restrita ao submundo das pirâmides financeiras. Agora, ela desembarca em um banco regulado.

Apesar da gravidade, o caso vem sendo tratado, até aqui, pelo roteiro confortável de sempre: crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Um enquadramento que, embora correto, empobrece a discussão. Ele transforma os investidores em figurantes de luxo, afetados apenas porque estavam no caminho de uma violação à higidez do sistema. É como se o prejuízo concreto de milhares de credores fosse um detalhe colateral numa narrativa tecnocrática sobre estabilidade bancária.

É justamente por isso que o art. nº 171-A do Código Penal precisa entrar na mesa. O dispositivo, introduzido pela Lei nº 14.478/2022, tipifica a fraude envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários e outros ativos financeiros. Ele não protege uma abstração chamada mercado. Ele protege patrimônio privado. Ele dialoga com quem tem CPF, contrato assinado e dinheiro aplicado. É um tipo penal que desloca a lente e devolve ao investidor algo que, historicamente, foi negado a ele: centralidade.

Quando observamos o caso Banco Master por esse prisma, o enquadramento se impõe. Não estamos diante apenas de gestão fraudulenta. Estamos diante de uma arquitetura sofisticada para ofertar operações com ativos financeiros inexistentes, com o objetivo direto de obter vantagem ilícita às custas de um grupo identificável de credores. É exatamente o gesto típico contemplado pelo art.nº171-A. Para fatos posteriores à vigência da Lei nº 14.478/2022, esse dispositivo não é acessório. Ele é essencial para compreender o que aconteceu.

E, quando o art. nº 171-A entra no jogo, muda tudo. Investidores deixam de ser danos colaterais e passam a ser vítimas diretas. Isso abre espaço para que, no processo penal, se pleiteie a fixação de valores mínimos de reparação com base no art. nº 387, IV, do Código de Processo Penal. O debate sobre o proveito do crime, previsto no art. nº 91, II, do Código Penal, ganha densidade: bloqueios patrimoniais deixam de ser apenas um gesto simbólico de repressão e passam a ser tratados como instrumentos prioritários de ressarcimento. A narrativa deixa de ser sobre restabelecer a confiança no sistema e passa a ser sobre devolver aos lesados o que lhes foi tomado.

Esse é o ponto central. O caso do Banco Master é mais do que a falência de um banco. É o choque entre uma fraude gigantesca e a presunção, quase dogmática, de que instituições reguladas são imunes ao tipo de golpe que destrói a vida de pequenos investidores pelo País. Se o sistema de Justiça insistir na leitura tradicional, a mensagem transmitida será a de sempre: proteger a estrutura importa mais do que reparar quem colocou dinheiro nela confiando justamente na existência dessa estrutura.

Mas se o art. nº 171-A for incorporado de forma consequente, o sinal muda. O Estado deixa claro que, mesmo dentro do sistema regulado, fraude é fraude, e vítima é vítima. Significa reconhecer que o patrimônio de quem investiu não é um dano periférico de uma crise bancária, mas o núcleo do problema.
Em um país traumatizado por pirâmides financeiras, o caso do Banco Master é o primeiro grande teste para saber se aprendemos alguma coisa. Recolocar o investidor no centro da discussão não é um capricho conceitual. É o único caminho para dar ao episódio a resposta jurídica proporcional à fraude que o originou.

