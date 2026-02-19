Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CLAÚDIO HUMBERTO

"O diabo faz a panela, mas não faz a tampa"

Marcel van Hattem (Novo-RS) após a escola de samba que bajulou Lula ser rebaixada

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

19/02/2026 - 07h00
Diante do TSE omisso, agiram os juízes do Carnaval

Enquanto magistrados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os membros do Tribunal de Contas da União (TCU) ignoraram e autorizaram, por omissão, a propaganda eleitoral de Lula no desfile da escola Acadêmicos de Niterói bajulando o pré-candidato à reeleição Lula (PT) em pleno ano eleitoral, coube aos juízes do Carnaval do Rio tomar providências, batendo o martelo para rebaixar a escola que fez o pior desfile do ano.

Papagaiada

A escola faturou alto, mas teve problemas na dispersão, alegorias ruins e presas na saída e até atrapalhou o andamento de outras escolas.

Foi no mérito

Foi muito apertada a distância entre as escolas, separadas por décimos na pontuação, mas a escola de Lula, não: ficou a 3 pontos da penúltima.

Executivo gostou

Um dia após a apresentação, o Palácio do Planalto defendeu o desfile e lembrou que nem TSE, nem TCU viram problemas. Não quiseram ver.

Sidônio na mira

Além de pagar mico pela presepada, Lula ainda corre o risco de ver sua candidatura anulada na Justiça. Deve ir atrás do autor da ideia de jerico.

STF entre medo de Moraes e o conforto da proteção

Declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, sob a condição do anonimato, recém-divulgadas, revelam uma queixa comum: o medo de Alexandre de Moraes. Até eles. Mas, se há esse temor, evidenciado por decisões jamais contestadas, a maioria do STF se sente “confortável”, para dizer o mínimo, com o temor maior imposto a críticos da Corte e ao jornalismo investigativo, que, em larga medida, tem feito o que deveria ser investigado pela Procuradoria Geral da República (PGR).

Viva o jornalismo

O jornalismo investigativo revelou do contrato milionário do Master com a esposa advogada de Moraes e o espantoso caso do resort Tayayá.

Só nos cochichos

O inquérito na Receita acabou trincando a sensação de medo e conforto dentro e fora do STF, e Moraes passou a ser criticado, mas, em off.

Saindo da toca

Vários juristas disseram ao Estadão que inquérito de Moraes na Receita viola o devido processo legal e usurpa a competência da 1ª instância.

Deuses emitem sinais

Lula (PT) recebeu vários sinais dos deuses do carnaval e, supersticioso como é, deve estar com as barbas de molho: seu boneco caiu e perdeu a cabeça, que foi arrastada pelas ruas, não sem antes de alguém da própria escola defecar sobre a alegoria. E a escola, a pior, foi rebaixada. 

Dividir para multiplicar

Nikolas Ferreira (PL-MG), que convoca para os atos “Acorda Brasil” participará do protesto em Belo Horizonte, enquanto o pré-candidato de oposição Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estará nas ruas do Rio de Janeiro.

Números falam alto

Moraes desconfiou de vazamento da Receita após o furo espetacular de Lauro Jardim, do Globo, apontado que o patrimônio de sua esposa subiu de R$24 milhões para R$79,7 milhões em um ano, entre 2023 e 2024. 

Menos é mais

Enquanto Lula (PT) e Taxadd aumentam impostos no Brasil, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou lei para cortar impostos sobre gorjetas, pensões e horas-extras dos americanos. Foi promessa de campanha.

Insensibiliade

O Itamaraty levou três longos dias para divulgar nota protocolar de pesar pelo falecimento da embaixadora Leda Lucia Martins Camargo, em Porto Alegre, dia 15. Ela foi uma diplomata querida e muito admirada.

De mal a pior

Lula e cia. fizeram até a OAB do Rio manifestar, quem diria, “veemente reprovação” ao desfile de propaganda eleitoral na Sapucaí e pelo “preconceito religioso”. A OAB nacional finge que já morreu.

Bem maior

Governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD) aposta em união da direita para derrotar Lula: “Este ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros de bem”.

Em todo o Brasil

O Acorda Brasil, protesto contra Lula (PT) e os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, marcado para 1º de março, espera reunir mobilizações em todas as capitais brasileiras 

Pensando bem...

...o rebaixamento faz todo sentido, escola nunca foi o forte de Lula.

PODER SEM PUDOR

O Fusca é o mesmo

Remexendo uns papéis, o então senador Cristovam Buarque (PDT-DF) encontrou o recorte de uma coluna de Danuza Leão, de 1993, noticiando uma visita de Lula a Brasília, tendo sido recebido no aeroporto por ele, ex-reitor da UnB, que depois o levou a compromissos em seu Fusquinha. O ex-ministro da Educação, que ainda tinha o carro, acha que o ex-operário já havia mudado muito: “Lula já não aceita carona em fusquinhas...”

"Quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva",

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comenta o desfile pró-Lula na Sapucaí

17/02/2026 07h00

Esculacho de Lula no Rio fez pouco da Lei e do TSE

No Carnaval do Rio destaca este ano a face sombria da politicagem mais rastaquera. Escola de samba irrelevante, regiamente paga com dinheiro público (R$ 10,3milhões), degenerou uma celebração cultural em propaganda eleitoral, violando abertamente a Lei e com isso expondo ao deboche à Justiça Eleitoral.

E o Tribunal Superior Eleitoral em particular, que, mais uma vez, inclina-se a fechar os olhos à esquerda. Como a lembrar que, se a lei eleitoral é para todos, parece valer só para alguns.

Carnavalizando o ódio

O carnaval dos marqueteiros se dedicou a tripudiar sobre adversários e a bajular o governo, ignorando os escândalos de corrupção da era Lula. 

Covardia alegórica

O esculacho lulista incluiu até os evangélicos, até porque sabia que, por convicção religiosa e assepsia, eles não estariam lá para reagir.

Lado está definido

Ao ignorar alertas de abuso de poder político e econômico, a Justiça Eleitoral pareceu sugerir de que lado está, e estará em outubro.

Pague a conta, cidadão

Como alegoria final do deboche, Lula fechou o desfile na avenida como se quisesse destacar: isto aqui é mesmo promoção pessoal, mas e daí?

Lula já criou 159 medidas provisórias no mandato

O presidente Lula (PT) não tem vergonha de tomar do Congresso Nacional o papel de legislador: o petista conseguiu editar, até o momento, 159 medidas provisórias desde que tomou posse no terceiro mandato. Apenas em 2024, ele criou 81 MPs, recorde até o momento neste mandato.

Neste momento existem 24 medidas provisórias em tramitação, 23 das quais estão ainda na Câmara dos Deputados.

Tem prazo

Medidas provisórias têm poder de lei durante prazo máximo de 120 dias, quando precisam passar pelo crivo do Congresso.

Consequências

Duas MPs já ultrapassaram o prazo e vão passar a trancar a pauta da Câmara. A partir da próxima semana outras quatro MPs perdem o prazo.

2026 sem nada

Até o momento, Lula e cia. não editaram novas medidas provisórias em 2026. Não há limite legal sobre a edição de MPs pelo presidente.

Tecnicalidade

O presidente do partido Novo, Eduardo Ribeiro, promete ajuizar Ação de Investigação Judicial Eleitoral no TSE “assim que Lula registrar sua candidatura”. Sem candidatura oficial do petista, não há o que cassar.

Revisão histórica

A “homenagem” a Lula na Sapucaí é revisão histórica com verba pública, diz Deltan Dallagnol. “Apagaram o pedalinho, o sítio, o triplex, mensalão, petrolão e até a prisão, mas a fantasia não muda a biografia”.

Estilo norte-coreano

“Faltou o carro da Odebrecht e do Sítio de Atibaia no desfile do Lula. Foi um deprimente espetáculo de abuso do poder”, observou o senador Sergio Moro (União-PR), “a Coreia do Norte não faria melhor”.

Arquivado

Osmar Terra (PL-RS) registrou o arquivamento, pelo Ministério Público, dos pedidos de ação contra Jair Bolsonaro por “genocídio” durante a pandemia. “O tempo é o pai da verdade”, disse ele sobre a “aberração”.

Diversos desinteresses

Estão sem líder ou coordenador as frentes parlamentares de Prevenção de Desastres e Apoio Humanitário; da Mineração e Construção Civil; e da Valorização do Serviço Social. São 311 frentes no Congresso.

Barrado

Kim Kataguiri (União-SP) lembra que tentou barrar o desfile pró-Lula: “Entrei com uma ação popular para impedir os repasses de dinheiro público para essa campanha eleitoral antecipada, e ela foi negada”.

Na mira da PGR

O deputado Messias Donato (Rep-ES) vê irregularidades na descida de Lula à Sapucaí para posar em fotos com escola de samba que o homenageou e anunciou: “Protocolaremos representação na PGR”.

Omitiram o óbvio

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) ironizou o desfile pró-Lula na Sapucaí: “faltou o enredo falar a principal parte, as condenações em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro do descondenado”.

Pergunta na jurisprudência

Se desfile-comício pode para um, pode para todos?

PODER SEM PUDOR

Boi Bandido

Então relator da CPI dos Correios, Omar Serraglio (PMDB- PR) viveu momentos de “América” no rodeio comemorando os 50 anos da cidade de Rondon (PR).

Organizado pelo prefeito Ailton Valotto, estava no centro da arena com várias autoridades, como o chefe de gabinete do ex-ministro do Planejamento, Ênio Verri, quando um touro escapou do brete.

A debandada na arena foi geral, com a multidão às gargalhadas. Na correria Serraglio ainda pôde ouvir ao longe: “Pega ele, Zé Dirceu!”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Pelo conjunto da obra, não tem condições de continuar"

Adriana Ventura (Novo-SP) sobre a permanência do ministro Dias Toffoli no STF

16/02/2026 07h00

Senado tem 55 pedidos de impeachment contra o STF

Tramitam no Senado 55 pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Alexandre de Moraes é o alvo do maior número de pedidos; 29, mas existem petições específicas contra Gilmar Mendes (9), Flávio Dino (8), Dias Toffoli (6), Cármen Lúcia (3), Cristiano Zanin (3) e Edson Fachin (2), além de petições conjuntas que incluem, por exemplo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet. O novo pedido de impeachment contra Toffoli no caso Master não entra na conta.

Recorde 2025

Apenas no ano passado o Senado recebeu 38 pedidos de impeachment contra membros do Supremo. É o maior volume da História.

Primeiro do ano

O primeiro pedido de impeachment contra ministros do STF de 2026 foi contra Dias Toffoli, antes de se afastar da relatoria do caso Master

Barroso na mira

Somadas as petições contra o ministro aposentado (antecipadamente) Luis Barroso, ex-presidente do STF, o total de pedidos chega a 60.

Nunca na História

O Senado é o único órgão capaz de analisar impeachment de ministros do STF, mas nunca um membro da Corte foi cassado.

Governo Lula já pagou R$630 milhões em emendas

A plataforma de transparência do Tesouro Nacional revela que o governo Lula (PT) já distribuiu R$ 630 milhões em 2026 para bancar emendas parlamentares. Desde o início do ano, que mal começou em Brasília, foram pagos mais de R$438 milhões em emendas parlamentares individuais e outros R$191 milhões bancaram as emendas de bancada. Deputados e senadores estavam em recesso até o início de fevereiro.

Mecânica

Emendas são recurso público que deputados e senadores destinam a municípios Brasil afora. Parlamentares indicam e o governo federal paga.

Pai da mudança

Há dez anos, sob o então presidente da Câmara Rodrigo Maia, o Congresso aprovou tornar o pagamento de emendas “impositivo”.

Pré-requisitos e só

O governo é obrigado a pagar emendas “impositivas”, sem interferência política. Faz apenas avaliação técnica da ordem do parlamentar e paga.

Visão embaçada

O Portal da Transparência ainda não registrou nenhum real pago pelo governo Lula (PT) em emendas parlamentares, em 2026. Mas o Tesouro Nacional não pode deixar de fazer as contas: foram R$ 630 milhões.

Governo gastador

O governo do Brasil é, de longe, o maior anunciante da Meta (Facebook e Instagram no Brasil. Torrou R$2 milhões em anúncios no último mês. O segundo colocado, um “ICL Notícias”, torrou R$ 300 mil em 30 dias.

Conduta e honra

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem até o final do mês (dia 27) para apresentar defesa no Superior Tribunal Militar, que julga se ele “mantém requisitos de conduta e honra” para conservar a patente e título militar.

Sob pressão

A CPI do Crime Organizado vai ouvir na terça-feira (24) o diretor-geral da Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp etc.) no Brasil, Conrado Leister, sobre o uso das redes para disseminar e financiar o crime organizado.

Sempre eles

O Senado tem até o fim do mês para analisar a medida provisória que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência reguladora, com autonomia administrativa e técnica... e muitos cargos.

Sem brincadeira

Projeto do deputado Duda Ramos (MDB-RR) prevê até dez anos de prisão para quem dopar outra pessoa sem consentimento. O texto será analisado pela CCJ da Câmara e depois segue direto ao Plenário.

Governo menor

A Câmara chegou ao Carnaval com a maioria das comissões permanentes instaladas: 25 das 30 têm presidentes. O PT tem quatro comissões, enquanto o maior partido de oposição PL emplacou cinco.

Três disputam

Pré-candidato ao Senado, o deputado Arthur Lira (PP-AL) visitou o Sertão alagoano essa semana já em articulação. Pesquisas indicam disputa acirrada com Alfredo Gaspar (União) e Renan Calheiros (MDB).

Pensando bem...

...virou ex-amigo do amigo do meu pai.

PODER SEM PUDOR

Disque-Hélio

Enfrentando o notório boêmio Hélio Garcia na disputa pelo governo de Minas, nos anos 1990, o governo tucano lançou um “disque-pileque”, para provocar o adversário. Era um telefone disponibilizado para quem, depois de entornar uns copos, não se sentia em condições de dirigir. Um PM seria destacado para conduzir o carro até em casa. A vice tucana Dorothéa Werneck percebeu a bobagem e ironizou: “Pronto. Já estão usando a máquina do Estado em favor do Hélio Garcia...”

