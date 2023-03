O lucro da Petrobrás: problema ou solução?

GIBA UM

de ARTHUR LIRA // presidente de Câmara, falando que a reforma Administrativa está pronta para ser votada no plenário.

“A nossa mensagem é que o Brasil terá no Congresso Nacional o equilíbrio, a razão, a chance de trazer temas como as reformas que ainda faltam”, de ARTHUR LIRA // presidente de Câmara, falando que a reforma Administrativa está pronta para ser votada no plenário.

Lula está achando que o ad- 3 vogado Cristiano Zanin pode esperar a vaga de Rosa Weber no STF. Para substituir Ricardo Lewandowski no Supremo, além do advogado Manoel Carlos, considerado o mais preparado (e favorito de Lewandowski).

Mais: agora são cotados também o ministro Luis Felipe Salomão do STJ e ministro (negro, indicado por Lula para o STJ) Benedito Gon- çalves, do TSE, e também correge- dor-geral da Justiça Eleitoral. Os dois já deram sentenças devasta- doras contra Jair Bolsonaro.

Olho nas joias

O governo Bolsonaro tentou, por 8 vezes, retirar as joias que o governo da Arabia Saudita no valor equivalentes de R$ 16,5 milhões foram presentes a Michelle Bolsonaro, apreendidas pela Receita Federal em Guarulhos.

A última tentativa foi no último dia do ex-presidente no Brasil em dezembro, antes de viajar para a Flórida. A gestão Bolsonaro poderia ter declarado que as joias eram um presente para o Estado brasileiro e nesse caso, não seria cobrado imposto. Mas as peças seriam tratadas como propriedade do país, e não da família Bolsonaro.

OBRIGATÓRIO

De acordo com a legislação brasileira, é obrigatório declarar qualquer bem avaliado em mais de mil dólares pouco mais de R$ 5 mil) na chegada ao país. Caso contrário, só é possível resgatar o item pagando um tributo equivalente a 50% de seu valor estimado.

Mais uma multa de 25% sobre o valor cheio. No caso das joias Chopard para Michelle cerca de R$ 12,3 milhões.

Consequência

No final da semana passada, o ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), ainda sobre as joias da Arábia Saudita, determinou que a Polícia Federal abra uma investigação. E deu pistas de suas possíveis consequências: poderão ser configurados crimes de peculato, descaminho e lavagem de dinheiro.

O escândalo das joias pode também ter atrapalhado o plano do casal. Michelle já avisou que quer testar sua popularidade do Nordeste e Valdemar costa Neto aposta que a imagem da ex-primeira-dama não será arranhada. E malgrado desmentidos dela, continua achando que poderia ser lançado ao Planalto em 2026 (caso o Capitão seja declarado inelegível).

MUITA PRESSA

No relançamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, na terça-feira (28), Lula voltou a falar em pressa: “Estamos a 59 dias no governo. Não temos mais quatro anos. Temos três anos, dez meses e um dia pela frente”. E está preocupado com a marca que seu governo mostrará nos 100 dias.

Alguns lembram que sua gestão já fez o primeiro repasse da merenda escolar aos municípios – os mesmos R$ 0,36 da campanha petista contra o governo Bolsonaro, e isso não é para se comemorar nos 100 dias.

Delírio puro

Na semana passada, Jair Bolsonaro, que está em Orlando desde 30 de dezembro (agora, já avisou que vai esticar mais tempo lá, além de março), telefonou para alguns parlamentares aliados para pedir empenho na criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobe atos golpistas de 8 de janeiro.

Aliados do ex-presidente querem usar o colegiado para tentar buscar provas de que o governo Lula teria conhecimento dos riscos golpistas e que teria permitido sua realização para acabar com o acampamento em frente ao Exército. Alguns acham que poderiam até pedir o impeachment de Lula.

Kardashians à brasileira

Uma família de modelo que faz sucesso na internet e mostra a união e momentos familiares está sendo comparada ao clã Kardashian- -Jenner (composto por Kourtney, Kim, Khlóe, Kendall e Kylie, além da matriarca Kris).

A Família Drudi assim como a família norte-americana também tem um irmão chamado Renan. E ao contrário são somente quatro irmãs, com nomes começados por várias iniciais e a matriarca Adriana, não embarca na carreira artística.

As Kardashians brasileiras é formada por Jaqueline, 27 anos, formada em fisioterapia, mas que agora exerce a profissão de maquiadora e dona de algumas lojas online; Pamela, 25 anos, a mais empreendedora das quatro, atuando em vários segmentos, desde buffet até loja de maquiagem, é embaixadora da marcar DeBelle Hair e ainda namora com o empresário milionário piauiense Fernandin; Drielly, 23 anos, modelo, influenciadora digital e embaixadora da Blaze Cassino online, que tem como embaixador o jogador Neymar Jr.; e Fantiny,18 anos que também está modelando, mas sonha em cursar medicina

Ofensiva de frases

Quando perguntam ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o que ele vai fazer com os R$ 95,8 bilhões do orçamento de 2023 (16% a mais do que os R$ 82,7 bilhões do orçamento de 2022), ele responde que já está tudo comprometido com um programa de obras.

E se perguntam se a dinheirama criará para ela e sua gestão, repete “Marca é para cerveja, para refrigerante”. Só que até seus assessores mais direitos sabem que é isso que Nunes está procurando, de olho na campanha de reeleição do ano que vem.

Os mesmos chegados dizem que ele tem “um arsenal de frases” para usar em entrevistas (conselho de um suposto coach). Quando mandou retirar à força das ruas de São Paulo barracas de sem-tetos (não deu certo porque a Justiça proibiu), o prefeito bradou: “Rua não é enderenço e barraca não é lar”.

Além dos namoros

E por falar em Kardashian, a modelo Juliana Nalú, 24 anos, que nasceu no Rio mas que atualmente está morando em Los Angeles, ela teve um rápido namoro com Kanye West, ex-marido de Kim Kardashian e agora vem sendo apontada como possível affair do piloto Lewis Hamilton, e foi musa do camarote Allegria, da Marque da Sapucaí, deste ano.

Criada no Complexo do Chapadão acaba de criar o “Sementes da Favela” (favelaseeds.com), projeto que visa revelar novos talentos vindos de comunidades brasileiras, reunindo portfólios de talentos aspirantes à carreira no showbiz e na moda, que vivam em locais em situação de vulnerabilidade.

“Há alguns meses tenho me dedicado a este projeto, junto a um time especializado, com o intuito de gerar novas possibilidades para jovens da favela, que lutam e que sonham com espaço em mercados tão disputados. Queremos que seus trabalhos e as suas criações sejam vistas por quem gera oportunidade”.

Na cola

Pensando na campanha de reeleição para a prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes tem andado colado ao governador Tarcísio de Freitas. Em alguns eventos, não é reconhecido: as pesquisas dizem que 60% dos paulistanos não sabem seu nome.

Mesmo assim, ele aposta, com o apoio de Tarcísio e mais sete partidos com os quais já estaria acertado, que conseguirá derrotar Guilherme Boulos (PSOL). Especialistas em marketing eleitoral argumentam que Nunes não tem carisma e que seus discursos não empolgam. Agora procura um slogan inspirador.

Avesso do avesso

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, estava exagerando nos ataques ao presidente do Banco Central e à possibilidade de aumento dos combustíveis e Lula resolveu lhe telefonar.

Antes de mais nada, ele enfrentou: “Ué, não posso falar o que estou pensando?”. E presidente: “Pode, desde que não me atrapalhe”.

Enquanto isso, amigos de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, apostam que Gleisi está blefando. Dizem que os petistas querem que ele permaneça para ser responsabilizado pelo que der errado

Gol contra

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça vai abrir um processo administrativo contra a empresa colombiana Viva Air. A companhia aérea já vinha dando sinais de que sucumbiria à uma grave crise financeira.

Mesmo assim, continuou vendendo passagens no país até a semana passada, quando anunciou suspensão de suas operações. Há um mais de uma centena de bilhetes já comercializados.

Além da rota entre São Paulo e Medelín, principal da Viva Air no Brasil, a empresa voava também da capital paulista para Buenos aires, Cidade do México e Miami.

RETRATO

Um dos maiores exemplos de desperdício público no Brasil é o custo do Congresso Nacional. Cada um dos 513 deputados tem direito a 20 assessores. Já os 81 senadores, por sua vez, podem contratar 60 assessores cada.

São 25 mil pessoas trabalhando no Congresso a um custo total de R$ 11 milhões por ano (ou 30 milhões por dia). Segundo a BBC, é o segundo mais caro Parlamento do planeta. E todos têm direito a R$80 mil de auxílio para mudanças (RS 40 mil por finalizar a R$ 40 para iniciar seu mandato.

MISTURA FINA

A EX-primeira-dama Michelle Bolsonaro vem se reunindo com a cúpula do PL para discutir suas primeiras viagens pelo Brasil no comando do PL Mulher seduzindo o universo das eleitoras.

E ela quer começar pelo Nordeste, onde Lula reina. Valdemar Costa Neto sugeriu que Jair Bolsonaro fosse junto, mas ela não topou: acha que seria um “desgaste para ele”. Quer também convocar as evangélicas.

Para comparar: Michele tem 5,9 milhões de seguidores no Instagram; Janja 2,1 milhões.

A PRIMEIRA live de Lula deverá acontecer no próximo dia 20 de março. Ele estará ao lado do ministro Wellington Dias para falar sobre o Novo Bolsa Família. É uma primeira experiência: ainda não está marcada uma escala fixa para acontecer.

Mas, deverá ser sempre de manhã e preferivelmente, no começo da semana. Outra ideia seria um podcast semanal para Lula falar de suas realizações: por enquanto, está afastada.

Nas lives não haverá sanfoneiro, como acontecia nas de Bolsonaro, quando o então ministro Wilson Machado animava a conversa.

JAIR Bolsonaro agora acha que poderá retornar ao Brasil em abril – não mais em março. E deu ao general da reserva Braga Netto a missão de ser o responsável por montar um esquema de segurança em sua volta.

Além de agentes da Polícia Federal a que todos ex-presidente tem direito, Bolsonaro quer contratar também polícias aposentados – e pagos pelo PL. Braga também cuidará da segurança de Michelle em suas viagens pelo Brasil, também às custas do partido.

O “CENSO da Aviação”, lançado (e nunca realizado) no governo Bolsonaro (o Ministério de Infraestrutura não contratou a tempo a empresa especializada em pesquisa), poderá acontecer agora por ação do Ministério, de Portos e Aeroportos, com Mário França no comando.

O levantamento serviria de base para o Ministério, Secretaria Nacional de Aviação e Anac avaliaram a infraestrutura dos principais aeroportos do país, com base em 17 itens.

ALOÍZIO Mercadante, presidente do BNDES, conclui a reorganização da cúpula do banco. No fim de 2022, três mulheres ocupavam o cargo do superintendente e agora, esse número subiu para oito.

Na alta administração do BNDES, hoje, são quatro diretores e cinco diretores. Na gestão anterior, apenas uma mulher ocupava uma posição de diretora.

FERNANDO Haddad (Fazenda) deverá anunciar ainda em março o novo arcabouço fiscal que substituirá o teto de gastos. A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) deverá chegar ao Congresso em abril. Dará uma direção, só que não deverá resolver nada no curto prazo.

TÉCNICOS do Ministério da Previdência Social estão estudando a redução de juros para empréstimos consignados. A taxa cobrada hoje é alta.

A inflação do ano passado foi 6%. Isso é muito injusto com área mais carente da sociedade. A taxa do consignado varia entre 1,8% e 2,4% ao mês. No cartão, é de 3,06%. Os técnicos não entendem a diferença se é o mesmo benificiário.