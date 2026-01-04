"O povo trabalha mais, paga mais e recebe menos"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Feminicídio e violência homofóbica sobem com Lula

Apesar dos discursos da lacrolândia, o governo Lula (PT) registrou entre 2023 e 2025 enorme crescimento no número de vítimas de feminicídio e de violência homofóbica no Brasil, conforme dados oficiais e relatórios de organizações da sociedade civil. O balanço revela um cenário alarmante: enquanto feminicídios consumados aumentam, as tentativas e a violência letal contra a população LGBTQIA+ cresceram de forma explosiva, consolidando o Brasil como líder mundial em mortes por homofobia.

Explosão de casos

O Ministério da Justiça (e Segurança Pública!), mais empenhado em lacrar do que agir, admite: feminicídios explodiram em 2025.

Crescimento de 26%

De janeiro a setembro de 2025, foram mais de 2.700 ocorrências de tentativas de feminicídio, 26% amais que em 2024.

Foram 2.978 crimes

No primeiro semestre de 2025, chegou a 2.978 o total de feminicídios consumados e tentados, aumento de 17,85% sobre 2024.

Subnotificação

Apesar da lei dura que pune o feminicídio no Brasil, o governo é acusado de não investir em sua divulgação, como se apostasse na subnotificação.

Governo Lula é o maior anunciante do Facebook

No Brasil não tem para ninguém: o governo federal do petista Lula é o maior anunciante do grupo Meta, dono das principais redes sociais utilizadas pelos brasileiros. Apenas nos últimos 90 dias, a administração federal torrou mais de R$11,3 milhões com anúncios no Facebook e Instagram, segundo levantamento do Diário do Poder na plataforma Meta Ads, que divulga todos os anunciantes que fazem propaganda política, eleitoral ou social em suas plataformas de redes sociais.

Alvo certo

Os mais de R$11 milhões que o governo Lula torrou em propaganda no Facebook e Instagram foi destinada a apenas 14 anúncios.

PL logo ali

O Partido Liberal de Guarulhos (SP) gastou R$853 mil em anúncios para o prefeito da cidade, Lucas Sanches (PL). É o terceiro maior do País.

Propaganda de governo

O governo do Rio Grande do Sul de Eduardo Leite (PSD) é o 5º maior anunciante (R$554 mil), seguido pelo governo do Ceará (R$519 mil).

Num só dia

O governo Lula tomou dos brasileiros, apenas nas primeiras 24 horas de 2026, mais de R$ 13,79 bilhões em impostos, segundo cálculos do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo.

Triste número um

Virou notícia até no Paraguai a tributação brasileira: “Brasil terá o maior imposto do mundo”, diz El Nación, que destaca (estimados) 28% de taxa, mais que a Hungria, atual recordista com 27%, e que o Paraguai pode se beneficiar com a mudança de empresas. Caso da Lupo, por exemplo.

Extremismo proibido

A partir do início de 2026, a promoção de ideologias extremistas como o comunismo e o nazismo é proibida por lei na República Tcheca. Ignorar a lei e defender o extremismo pode render até cinco anos de cadeia.

Irresponsabilidade geral

“Ano a ano, vimos aumento de impostos e gastança do governo, que não soube ou não quis ajustar as despesas”, criticou a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que alerta para os perigos da irresponsabilidade fiscal.

Ruim menos ruim

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) alerta para a sanha arrecadatória do governo petista: “a previsão é que, na eleição, o governo diga que não tem dinheiro. A boa notícia é que podemos tirar o PT este ano”.

Cheque aberto

Helio Lopes (PL-RJ) quer saber o custo final das 400 cabines (adicionais) em navios de cruzeiro para a delegação brasileira na COP30. O deputado denuncia que não há informações detalhadas sobre o gasto.

Lobby forte

O lobby das farmácias venceu. O projeto que permitia venda de remédios (sem prescrição) fora de farmácias foi invertido pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e agora reafirma que medicamentos só podem ser vendidos... dentro de farmácias. A Câmara ainda vai analisar o projeto.

Mercado estável

A chance de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia em 2026 permanece em 44%, segundo a plataforma de previsões e apostas Polymarket. Há um mês eram 45% de chances com US$ 5,4 (R$29,2) milhões apostados.

Pensando bem...

...o filósofo já dizia: dados torturados confessam qualquer coisa.

PODER SEM PUDOR

Torturador de ouvidos

Deputado do PDS, Nilson Gibson (PE) se divertia tirando a oposição do sério. Certa vez, em 1982, ele foi à tribuna da Câmara atacar o PMDB do seu Estado, para ele “vítima de araque” do regime militar. Em aparte, o peemedebista José Carlos Vasconcelos vestiu a carapuça e o acusou de “defender o arbítrio”. Com seu jeito eloquente, Gibson desafiou: “Vossa Excelência, por acaso, alguma vez já foi torturado?”. Vasconcelos respondeu “não”. Era a “deixa” para o implacável conterrâneo: “Mas bem que merecia!”