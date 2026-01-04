Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O povo trabalha mais, paga mais e recebe menos"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reage aos quase R$4 trilhões em impostos tomados pelo governo

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

04/01/2026 - 07h00
Feminicídio e violência homofóbica sobem com Lula

Apesar dos discursos da lacrolândia, o governo Lula (PT) registrou entre 2023 e 2025 enorme crescimento no número de vítimas de feminicídio e de violência homofóbica no Brasil, conforme dados oficiais e relatórios de organizações da sociedade civil. O balanço revela um cenário alarmante: enquanto feminicídios consumados aumentam, as tentativas e a violência letal contra a população LGBTQIA+ cresceram de forma explosiva, consolidando o Brasil como líder mundial em mortes por homofobia.

Explosão de casos

O Ministério da Justiça (e Segurança Pública!), mais empenhado em lacrar do que agir, admite: feminicídios explodiram em 2025.

Crescimento de 26%

De janeiro a setembro de 2025, foram mais de 2.700 ocorrências de tentativas de feminicídio, 26% amais que em 2024.

Foram 2.978 crimes

No primeiro semestre de 2025, chegou a 2.978 o total de feminicídios consumados e tentados, aumento de 17,85% sobre 2024.

Subnotificação

Apesar da lei dura que pune o feminicídio no Brasil, o governo é acusado de não investir em sua divulgação, como se apostasse na subnotificação.

Governo Lula é o maior anunciante do Facebook

No Brasil não tem para ninguém: o governo federal do petista Lula é o maior anunciante do grupo Meta, dono das principais redes sociais utilizadas pelos brasileiros. Apenas nos últimos 90 dias, a administração federal torrou mais de R$11,3 milhões com anúncios no Facebook e Instagram, segundo levantamento do Diário do Poder na plataforma Meta Ads, que divulga todos os anunciantes que fazem propaganda política, eleitoral ou social em suas plataformas de redes sociais.

Alvo certo

Os mais de R$11 milhões que o governo Lula torrou em propaganda no Facebook e Instagram foi destinada a apenas 14 anúncios.

PL logo ali

O Partido Liberal de Guarulhos (SP) gastou R$853 mil em anúncios para o prefeito da cidade, Lucas Sanches (PL). É o terceiro maior do País.

Propaganda de governo

O governo do Rio Grande do Sul de Eduardo Leite (PSD) é o 5º maior anunciante (R$554 mil), seguido pelo governo do Ceará (R$519 mil).

Num só dia

O governo Lula tomou dos brasileiros, apenas nas primeiras 24 horas de 2026, mais de R$ 13,79 bilhões em impostos, segundo cálculos do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo.

Triste número um

Virou notícia até no Paraguai a tributação brasileira: “Brasil terá o maior imposto do mundo”, diz El Nación, que destaca (estimados) 28% de taxa, mais que a Hungria, atual recordista com 27%, e que o Paraguai pode se beneficiar com a mudança de empresas. Caso da Lupo, por exemplo.

Extremismo proibido

A partir do início de 2026, a promoção de ideologias extremistas como o comunismo e o nazismo é proibida por lei na República Tcheca. Ignorar a lei e defender o extremismo pode render até cinco anos de cadeia.

Irresponsabilidade geral

“Ano a ano, vimos aumento de impostos e gastança do governo, que não soube ou não quis ajustar as despesas”, criticou a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que alerta para os perigos da irresponsabilidade fiscal.

Ruim menos ruim

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) alerta para a sanha arrecadatória do governo petista: “a previsão é que, na eleição, o governo diga que não tem dinheiro. A boa notícia é que podemos tirar o PT este ano”.

Cheque aberto

Helio Lopes (PL-RJ) quer saber o custo final das 400 cabines (adicionais) em navios de cruzeiro para a delegação brasileira na COP30. O deputado denuncia que não há informações detalhadas sobre o gasto.

Lobby forte

O lobby das farmácias venceu. O projeto que permitia venda de remédios (sem prescrição) fora de farmácias foi invertido pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e agora reafirma que medicamentos só podem ser vendidos... dentro de farmácias. A Câmara ainda vai analisar o projeto.

Mercado estável

A chance de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia em 2026 permanece em 44%, segundo a plataforma de previsões e apostas Polymarket. Há um mês eram 45% de chances com US$ 5,4 (R$29,2) milhões apostados.

Pensando bem...

...o filósofo já dizia: dados torturados confessam qualquer coisa.

PODER SEM PUDOR

Torturador de ouvidos

Deputado do PDS, Nilson Gibson (PE) se divertia tirando a oposição do sério. Certa vez, em 1982, ele foi à tribuna da Câmara atacar o PMDB do seu Estado, para ele “vítima de araque” do regime militar. Em aparte, o peemedebista José Carlos Vasconcelos vestiu a carapuça e o acusou de “defender o arbítrio”. Com seu jeito eloquente, Gibson desafiou: “Vossa Excelência, por acaso, alguma vez já foi torturado?”. Vasconcelos respondeu “não”. Era a “deixa” para o implacável conterrâneo: “Mas bem que merecia!”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Traficantes que são vítimas dos usuários"

Presidente Lula (PT) e a sua frase do ano em 2025

01/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

CPMI vê elo entre Lulinha e compradores do Master

Parlamentares da CPMI do INSS suspeitam de ligação do escândalo do Banco Master com o roubo a 9 milhões de aposentados e pensionistas, por meio de descontos associativos não autorizados. A novidade deve provocar debates sobre a convocação de novos personagens para depor: “Lulinha”, filho de Lula (PT), realizou “prospecção de negócios” em Portugal ao lado de empresários envolvidos na compra do banco de Daniel Vorcaro junto a investidores dos mirados Árabes Unidos.

Mercado bilionário

Vorcaro e seu banco atraíram as atenções da CPMI em razão da forte participação do Master no bilionário mercado de consignados.

Muito a esconder

Os parlamentares provaram a quebra de sigilos de Vorcaro e do Master, mas o ministro Dias Toffoli proibiu o acesso da CPMI aos documentos.

Maior da História

Para o relator da CPMI, Alfredo Gaspar (União-AL), o roubo aos inativos, por meio de consignados não autorizados, pode chegar a R$90 bilhões.

Digitais ilustres

Para esses políticos desconfiados, não seria surpresa encontrar digitais do Palacio do Planalto no caso do Banco Master.

Governo Lula torra ao menos R$2 bilhões em viagens

O governo Lula (PT) contabilizou ao menos R$2,03 bilhões em despesas com viagens em 2025, e essa fatura ainda não está completa. O total não inclui os gastos do petista, da primeira-dama Janja e as outras 45 autoridades que se aproveitam, sob sigilo, do luxo dos jatinhos da Força Aérea. Até a última semana do ano, passagens aéreas do governo Lula custaram R$785,3 milhões aos pagadores de impostos, enquanto as diárias distribuídas aos funcionários são a maior despesa: R$1,24 bilhão.

Você paga tudo

O governo admite ainda R$10,3 milhões em “outros gastos”; restituições, taxas de agenciamento e serviços como seguros.

Na gringa

Viagens internacionais (passagens e diárias) custaram R$265 milhões aos pagadores de impostos em 2025. E tem muito mais por vir.

Total demora

Em 2023, o governo Lula torrou R$2,3 bilhões e bateu o recorde histórico em gastos com viagens. Em 2024, renovou o recorde (R$2,4 bilhões).

Não é piada, mas pode rir

A tática do PT para 2026, segundo orientação para a militância digital publicada pelo próprio partido esta semana, é evitar processos na Justiça pois, dizem petistas, a oposição a Lula é que promove “assédio judicial”.

Ver para crer

O guia petista para a militância digital em 2026 orienta a torcida organizada a substituir termos como “fascista”, “genocida” ou “corrupto” por eufemismos como “discurso autoritário”. Tudo para evitar processos.

Bolsa não emprega

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) questiona o suposto pleno emprego alegado pelo governo Lula: “como explicam 53 milhões de brasileiros recebendo bolsa família. São considerados empregados?”.

Quem compara...

O contrato de quase US$1 milhão (R$5,5 milhões) da Advocacia-Geral da União com escritório na Argentina para auxiliar na extradição de condenados pelo 8 de janeiro representa, por exemplo, apenas 0,7% de um contrato de prestação de serviços advocatícios de R$129 milhões.

Seu dinheirinho

Levantamento do Diário do Poder na plataforma Meta Ads, que divulga todos os anúncios feitos no Facebook e no Instagram no Brasil, mostra que só o Ministério da Saúde torrou R$576 mil, em 90 dias, com 14 anúncios. É o quinto maior anunciante do Brasil nas duas redes sociais.

Risco só cresce

“Lula caminha para encerrar o mandato com um recorde: a maior dívida pública da história”, observa a deputada Rosângela Moro (União-PR). “Sem ajuste fiscal, o risco cresce e a confiança dos investidores some”.

Recado light

O senador Zequinha Marinho (Pode-PA) reagiu à tentativa do governo Lula de puxar o saco de evangélicos transformando o gospel em patrimônio cultural: “nossa comunidade possui princípios muito claros... que nem sempre se alinham com determinadas correntes ideológicas”.

Não é erro, é política

“A política do governo Lula torna o produtor inadimplente e o impede de ter acesso ao Plano Safra. A dívida é a armadilha do governo”, ressaltou o senador Jorge Seif (PL-SC) ao defender produtores de leite.

Pensando bem...

...o ano começava depois do Carnaval, mas agora só depois das eleições.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Animal por sentença

Certa vez em Cachoeiro do Itapemirim (ES), no ano de 1974, o vereador Roberto Valadão (MDB) atacou o prefeito da cidade: “O prefeito Teodorico Ferraço é um animal irracional!”. Ferraço ficou furioso e processou o adversário, que acabou absolvido. As provocações e os recursos continuaram até que o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, anos mais tarde, quando Teodorico era deputado federal. O STF confirmou a absolvição de Valadão, que foi à tribuna e comemorou: “O prefeito é um animal irracional, agora transitado em julgado!”

CLAÚDIO HUMBERTO

"O Estado quando não tem mais dinheiro, manda a conta pra você"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) destaca a conta de R$8 bilhões dos Correios que vai sobrar para os pagadores de impostos

31/12/2025 06h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

2025: sucessão de escândalos e zero surpresa

Foram tantas graves denúncias em torno dos poderosos este ano, que 2025 terá de ser lembrado como o retorno dos escândalos em série no País. O ano mal havia começado e um ministro petista pediu para sair acusado de usar verba pública para ajudar uma fazenda da família. Foi só um gostinho. O prato principal foi servido na forma da fraude ao INSS, que tungou ao menos R$10 bilhões dos aposentados, o maior roubo da História do Brasil, maior até que o famoso Petrolão, desvendado pela Lava Jato, também enterrada este ano. Isso sem nem entrar nos empréstimos consignados, universo de R$90 bilhões. Foram tantos os enrolados nessa avalanche, que até Lulinha, filho do presidente, voltou às manchetes acusado de receber mesada de R$300 mil do operador do esquema. Pouquíssimo tempo depois, o liquidado Banco Master revelou ligações da mais alta cúpula do Judiciário com interesses nada republicanos. Mas, para Paulo Gonet, novo Engavetador-Geral da República, não há nada demais. Surpresa zero.

Esculacho de Lata

O troféu vai para o Supremo Tribunal Federal (STF), que em 2025 não parou de demonstrar seu desapreço pelo Congresso Nacional, que, sem reagir, viu suas prerrogativas e decisões anuladas em escala industrial.

Destaque ‘Isso boia’

Antes desconhecido, Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, emergiu das profundezas do submundo para boiar em águas revoltas, como personagem-símbolo do roubo bilionário aos velhinhos do INSS.

Troféu ‘Quem Mandou?’

Para Eduardo Tagliaferro, ex-assessor que denunciou abusos do ministro Alexandre de Moraes e acabou experimentando o inferno com o qual colaborou, agora acusado de participar da suposta “tentativa de golpe”.

Taça ‘Eu avisei’

Para a advertência dos brasileiros de bem de que não tinha o menor perigo de dar certo a escandalosa decisão do STF autorizando ministros a julgarem processos de interesse de seus próprios familiares.

O Diabo Veste Master 2025

O vencedor, com folga, é o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pelo incrível talento de contratar o escritório de advocacia certo, do tipo capaz de apontar o caminho do céu para quem merece o inferno.

Troféu ‘Bye, bye, Brasil’

Para as pesquisas mostrando que, decepcionados, ao menos 40% dos brasileiros gostariam de deixar seu País.

Óleo de Peroba 2025

Lula ganha em todas as categorias, a começar com a decretação de sigilo eterno sobre atividades que decidiu esconder dos brasileiros, das viagens de Janja aos negócios dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Taça Mico Dourado

Vai para a COP30, conferência na qual Lula nos fez gastar suspeitos R$500 milhões para bancar a organização pífia que não atraiu qualquer autoridade relevante e na qual as propostas do anfitrião foram ignoradas.

Avestruz de Lata

Com todos os deméritos, o prêmio vai para a OAB Nacional, por desrespeitar a própria reputação de bravura, em vários momentos da nossa História, e optar pela mais constrangedora omissão dos covardes.

Prêmio Massa de Padeiro

Após anos de torcida em redações de jornalões, a prisão decretada do Jair Bolsonaro por Alexandre de Moraes não mudou nada nas pesquisas: o ex-presidente continua em alta junto ao eleitorado.

Cadeira Elétrica 2025

Vai para o governo Lula, que perdeu oito ministros só este ano, quase todos enrolados em denúncias de irregularidade, das Comunicações à Previdência, ministério que deixou os aposentados serem roubados.

Sincerão do Ano

O chanceler alemão Friedrich Merz deixou ambientalistas e petistas ainda mais raivosos ao afirmar que nem ele e nem jornalistas que o acompanhavam apreciaram a viagem a Belém para a COP30.

Palma de Surpresa

A surpresa do ano foi o número maior de pedidos de impeachment contra ministros do STF do que contra o presidente da República, apesar do “governo em consórcio” que formam. Sem surpresa, nada andou.

Volta dos que Não Foram

O grupo empresarial dos irmãos Joesley e Wesley Batista (J&F, JBS, Banco Original, Âmbar Energia etc. etc.) voltou quase onipresente aos corredores da Praça dos Três Poderes. Especialmente nos Palácios...

Medalha Juiz Real

O ministro Luiz Fux, o único juiz de carreira da Primeira Turma, que teve a coragem de votar contra o que estava combinado: condenações em série por suposta tentativa de “golpe” sem tropas nas ruas e sem armas.

Substituto na goela

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ganha o destaque com sua escolha, pelo pai, como candidato da presidente em 2026, pegando de surpresa até Tarcísio de Freitas (Rep-SP), que já amarrava as chuteiras.

Pensando bem...

...na verdade, 2026 começou há quase quatro anos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Amizade íntima

O ditador Fidel Castro recebeu os parlamentares que participaram de um vôo inaugural para Cuba, nos anos 80. Um deles, o deputado estadual paulista Waldemar Chubaci, que conhecera o líder cubano em outra ocasião, resolveu chamá-lo por um apelido pouco conhecido dos brasileiros: “Comandante Fifo...”. Mais tarde, os demais parlamentares resolveram chamar sua atenção: “Como é que você chama o homem de ‘Fifo’?”. “Ué,” reagiu o deputado, “ele só me chama de ‘Chuba’...”.

