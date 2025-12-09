"O PT trata irresponsabilidade como método de governo"

Giba Um

O Brasil já pagou cerca de US$ 71 mil (R$ 300 mil) ao escritório Estudo Durrieu, contratado para cuidar da extradição de foragidos do 8 de janeiro na Argentina. Pelo contrato, o governo pode desembolsar até US$954 mil (R$ 5 milhões).

MAIS: os valores foram informados pela AGU em resposta a um requerimento de informação do deputado Luiz Phillipe de Orleans e Bragança (PL-SP). Os processos aguardam julgamento pelos tribunais argentinos.

Fechando com chave de ouro

A revista Vogue Brasil comemorou em 2025 seus 50 anos. E para os festejos fez questão de trazer em suas capas durante o ano pessoas com grande representatividade que englobou personalidades brasileiras como Alessandra Ambrósio, Tais Araújo, Carlinhos Brown, Ney Matogrosso, Luiza Brunet entre outros, como também personalidades internacionais como Naomi Campbell e Irina Shayk.

E para fechar com chave de ouro a capa de dezembro traz a übermodelo Gisele Bündchen, que dispensa apresentações. A modelo já apareceu em outras 25 capas da publicação brasileira. Ao ser fotografada em um estúdio em São Paulo pelo fotógrafo Lufré, Gisele brincou: “Porque ninguém na vida faz nada sozinho, né? Sem essa equipe, eu não estaria assim, toda puxada e toda fashion". Além do ensaio a revista também traz um texto de Carla Madeira, uma das autoras mais populares do Brasil que se dedicou a estudar Gisele, lendo sua obra e todas as publicações na Vogue, além de ter tido longas conversas com a modelo.

Agora falando da modelo ela acaba de comprar mais um mansão na Flórida, onde agora vive com seus filhos (Benjamin e Vivian, fruto de seu casamento com Tom Brady e o filho caçula, nascido em fevereiro e que ainda não teve nome revelado) e seu namorado Joaquim Valente. Ela pagou cerca de R$ 77,7 milhões. A mansão possui seis quartos, seis banheiros, spa privativo, jardim, piscina e píer independente e fica na Baía de Biscayne.

"Mãos à obra, Brasil": nova campanha em 2026

Indicadores da economia real, notadamente no que diz respeito à renda e ao poder de compra do cidadão, estão levando o governo Lula a repensar o timing para o lançamento de um dos programas guardados com mais carinho para a campanha eleitoral: um amplo projeto de estímulo à criação de postos de trabalho no setor de construção pesada. Títulos para a iniciativa já são muitos: "Futuro em construção", "Brasil mais empregos “e o preferido "Mãos à obra, Brasil", cogitados pelo Planalto.

A ideia inicial era colocar o programa na rua no primeiro semestre de 2026, a tempo de surtir efeito nas urnas, em novembro do ano que vem. A gestão Lula carece de uma marca nessa área. Em um país com mais de 12 mil obras públicas paradas, seria juntar o ótimo com o excelente, combinando entrega de projetos de infraestrutura e geração de emprego. Só que há os que defendem que o projeto seja guardado para 2027.

Aquecimento da economia

O "problema “entre os que defendem a ação para 2027 é o atual aquecimento da economia, por conta de uma combinação de ingredientes. A taxa de emprego chegou a 5,4% no trimestre encerrado em outubro, a mais baixa da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNDA Contínua) iniciada em 2012.

E a redução dos sem trabalho e se deve a menor busca por vagas. Some-se a isso os programas sociais do governo. Mesmo com os super-juros, no segundo trimestre o consumo das famílias cresceu 1,9% em 2024. Já a massa de salários atingiu no trimestre encerrado em outubro o valor recorde de R$ 357,2 bilhões.

Outros ares

Ao que tudo indica a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes está pronta para embarcar em outra emissora, depois de 36 anos na Globo e sem contrato fixo desde 2023, embora tenha gravado outros pilotos que não progrediram dentro da organização. Fátima anda conversando com o SBT.

A ausência de perspectivas concretas estendeu um período de dúvidas, o que levou a apresentadora a considerar novas oportunidades disponíveis no mercado. Fora da TV, Fátima abriu um canal no Youtube, onde apresenta entrevistas e outros conteúdos de entretenimento e dando até dicas de moda, maquiagem, culinária entre outras coisas e já tem cerca de 358 mil inscritos.

As negociações incluiriam Daniela Beyruti, com a mediação de Patrícia Abravanel, em uma ação que se conecta às estratégias da emissora para reforçar sua grade de programação a partir de 2026.

Exata e burra

Há dias, conversando com amigos sobre as ruas em que Tom Jobim morou no Rio, o escritor, acadêmico e autor das melhores crônicas do país, Ruy Castro, esqueceu o nome de uma delas e resolveu perguntar a IA "Em que ruas Tom Jobim morou no Rio?".

A resposta foi rápida: "Tom Jobim nunca morou em ruas no Rio de Janeiro" E disse que "mora em apartamentos nas ruas tal e tal" e até que Castro esquecera. Alguns leitores reclamaram como foi feita a pergunta ( Ruy considerou a resposta inicial "exata e burra") Em outros dias seguintes, ele resolveu fazer perguntas quase impossíveis de responder, tipo "Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha?". A IA empacou e Ruy fez mais uma: "Existe Deus?" E a IA: "Agora existe".

Aviões para Marrocos

A Embraer está prestes a fechar a venda de cinco aeronaves KC-390 para as Forças Armadas do Marrocos. O valor gira em torno de US$ 600 milhões. O cargueiro vai substituir a frota de aviões Lockheed C-130H Hercules da Aeronáutica marroquina. A Embraer tem feito um esforço comercial para se posicionar no setor de defesa no Oriente Médio e na África.

Há dias, a companhia assinou um memorando de entendimentos com a AMMROC e a Global Aerspace Logistics, ambas dos Emirados Árabes Unidos, sobre desenvolvimento e suporte aos setores aeroespacial e de defesa. Essa base será um diferencial da Embraer para conquistar Oriente Médio e África.

Pérola

"Muita coisa vai acontecer, Você está ouvindo o meu sorriso de Monalisa aqui? Nós temos dois Trumps. Um da televisão e temos outro Trump da conversa pessoal",

de Lula, sobre a última conversa com o presidente norte-americano.

Prevista há 75 anos 1

O ministro Gilmar Mendes legislou, como acontece no STF, para anular prerrogativa prevista em lei havia 75 anos, proibindo cidadão de pedir impeachment de ministros da Alta Corte inclusive dele próprio. Impedido de representar contra ministros, o cidadão pode fazê-lo contra o presidente da República eleito.

A blindagem indignou Davi Alcolumbre, presidente do Senado, engavetador de dezenas de pedidos, sempre dócil em relação ao Supremo. Ele reclamou, mas não tomou nenhuma providência e tampouco tomará. Quem saiu na frente, menos de 24 horas depois, foi a Advocacia-Geral da União (Jorge Messias no comando), que pediu a Gilmar a reconsideração - imediatamente negada da liminar.

Prevista há 75 anos 2

Gilmar considerou o pedido de Messias como "incabível" e acentuou que "o ordenamento jurídico não contempla o chamado pedido de reconsideração". Ela é relatora de duas ações que questionam a constitucionalidade da Lei do Impeachment, de 1950. No plenário do STF, a mudança da determinação do decano da Corte, será certamente aprovada.

A rápida ação de Messias acabou até sendo elogiada por senadores aliados de Alcolumbre. Eles reclamavam que o presidente do Senado só reclamou - e não fez mais nada efetivamente. Alcolumbre acha que tudo estava combinado. E mais: a OAB nacional também se omitiu: faltou coragem até para apoiar.

Otto não topou

O relator da sabatina da indicação de Jorge Messias ao Supremo, Weverton Rocha (PDT-MA), já esteve com Lula para falar sobre a "vingança" (uma especialmente ou muitas) e não conseguiu nada objetivamente. Agora, conversou com outro integrante da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão e o presidente tentou cooptá-lo para não pautar a sabatina. E ouviu uma invertida inesperada (ele deverá apoiar Lula em 2026), Otto descartou a possibilidade: avisou que não quer se indispor de Alcolumbre. Amigos acharam que ele também teme suas "vinganças"

CPI nos Correios

A crise dos Correios virou um prato cheio para a oposição. Parlamentares do PL se mobilizam para ressuscitar o pedido de abertura de uma CPI para investigar a estatal. Paralelamente, discutem a possibilidade de acionar o TCU para impedir que a empresa efetue empréstimos junto a bancos até que sejam apuradas as causas do rombo da empresa R$ 6 bilhões de prejuízo entre janeiro e setembro deste ano.

Agora, o senador Rogério Marinho (PL-RN) acionou o mesmo TCU pedindo abertura de processo de investigação do pedido de crédito de R$ 20 bilhões feito a bancos privados. Está atrasado: o Tesouro negou a garantia e os bancos fugiram.

Só terças e quintas

O ministro Alexandre de Moraes (STF) negou a visita do vereador e pré-candidato ao Senado, Carlos Bolsonaro (PL) a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no domingo (7), data comemorativa de seu aniversário (70 anos).

Ele cumpre pena na Superintendência da PF em Brasília. Moraes informou que visitas devem ocorrer às terças-feiras e quintas-feiras das 9h às 11h, com duração de 30 minutos e de forma separada. O ministro indeferiu a mudança de quinta para domingo. Vistas não são autorizadas aos domingos.

Tarcísio disputado

Ameaçado de perder o governador Tarcísio de Freitas para o PL, o Republicanos acaba de fechar um contrato de R$ 6 milhões com a agência PLKT, do marqueteiro Pablo Nobem para atuar no período pré-eleitoral. São vários os serviços: contratação de profissionais, criação de programas de TV, remuneração do estrategista argentino e seus sócios. O Republicanos está preocupado se Tarcísio poderia enfrentar Lula nas urnas. O partido da Igreja Universal não quer perder sua principal estrela diante do assédio de Valdemar Costa Neto.

Mistura Fina

“O ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, seria o único capaz de replicar, no Brasil, o profundo corte de gastos implementado pelo presidente Javier Milei na Argentina para ajustar as contas públicas". Essa é a opinião do ex-banqueiro Luiz Cezar Fernandes, que foi sócio de Guedes na Fundação do Banco Pactual, atual BTG Pactual, nos anos 1980. Aos 80 anos, ele prepara a criação da empresa de investimentos Garantia Capital, ao lado dos novos ócios André Perfeiro e Marcelo Bragagia.



Agora, está sendo lançado o livro "Cezar", de Alessandro Greco, uma biografia de Luiz Cezar, revelando os altos e baixos da carreira do famoso banqueiro. Sobre a versão brasileira de Javier Milei, ele fala ainda, sobre o argentino, que "não temos políticos que cumpram esse papel hoje". E mais: "Estou pessimista com nossas chances de mudança. O próximo governo será uma cópia deste. Um pouco mais à esquerda ou à direita, tanto faz",



Dos seis deputados que comandaram a Assembleia Legislativa do Rio desde 1995, só um nunca foi preso. Gangsterismo não é novidade por lá. A novidade é a conexão entre o colarinho branco e o narcotráfico. O deputado Thiego Silva (TH Joias) foi preso há três meses acusado de fazer negócios com o Comando Vermelho. E na semana passada, foi a vez do atual chefão da AL, Rodrigo Bacelar. A PF apreendeu mensagens que indicam que ele vazou informações e orientou Thiago como esconder provas.



A prisão de Bacelar não foi coisa fácil. Bacelar costuma andar com homens armados. A PF temeu ser recebida à bala ao cumprir ordem judicial. Resolveram convidá-lo para uma reunião falsa na Praça Mauá. Quando chegou, recebeu uma cópia do mandado e foi para uma cela. A Alerj sabe que alguns deputados têm ligação com gangues armadas. Bacelar, reeleito por unanimidade, sonhava virar governador depois da renúncia de Claudio Castro para concorrer ao Senado.



O governo Lula conseguiu barrar na CPI do INSS por 19 votos a 12, a convocação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente petista. O Planalto também conseguiu impedir, por 19 a 11, possível depoimento do advogado-geral da União, Jorge Messias, hoje no meio de uma batalha entre Lula e Davi Alcolumbre, presidente do Senado.

