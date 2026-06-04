"Perguntei a Lula se pediu a ela (Simone Tebet) para vir colaborar conosco em São Paulo ou para...

Das vezes em que esolveu sair de Brasília, sem contar suas viagens ao exterior, Lula investiu pesado em agendas no Sudeste brasileiro, que concentra os três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nessa ordem. Viajou por 55 trechos entre o início de janeiro e o dia 29 da semana passada.

Mais: para o Sul, só esteve uma vez neste ano: em 20 de janeiro, quando foi a Pelotas (RS). No Centro-Oeste, terra do agronegócio, apenas duas viagens: para Campo Grande (MS) e Anápolis (GO). Outra região para a qual Lula mais viajou foi o Nordeste: oito vezes, sendo metade delas para a Bahia. No Norte, só esteve , em Manaus (AM)...

Prédio histórico

A Prefeitura de São Paulo vai comprar por R$ 79 milhões o histórico prédio dos Correios (cujo prejuízo chega a R$ 3,1 bilhões), no Vale do Anhangabaú, para instalar centrais de comando do Smart Sampa, da CET e de outros órgãos.O edifício, de 1922, será batizado de SP24, em referência ao funcionamento ininterrupto. A gestão de Ricardo Nunes (MDB) quer inaugurar o espaço até julho. Por ser tombado, a prefeitura não pode fazer mudanças no imóvel. A agência dos Correios que funciona no local será mantida, mas em um espaço reduzido. Em meados de 2025, a prefeitura assinou com a estatal um termo de cessão de uso gratuito por 15 anos. No entanto, a gestão Nunes vinha tentando comprar o prédio desde o último ano do governo Jair Bolsonaro.

Costa-Vorcaro: até onde? 1

A PF tem fortes indícios de que os serviços prestados por Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, a Daniel Vorcaro não se restringiram ao banco estatal. As investigações apontam que, em paralelo às fraudes na compra de carteiras do Master, Costa teria atuado como uma espécie de adviser de Vorcaro, assessorando-o na montagem de fundos e outros veículos financeiros utilizados para irrigar o ecossistema de operações ilícitas do grupo. O ex-presidente do BRB, em mensagens e conversas, apareceria discutindo alternativas para liquidez e circulação de recursos para o Master.

Costa-Vorcaro: até onde? 2

Uma das linhas investigadas indica que Costa ajudou na aproximação do banqueiro com gestores de fundos que passaram a orbitar em torno do Master. O ex-presidente foi bem remunerado pela "consultoria". A PF acusa o executivo de ter recebido de Vorcaro seis imóveis de luxo em São Paulo e Brasília, com avaliação total em torno de R$ 146,5 milhões.

PEC 6x1 para se manter

Parte do governo tem certeza de que Davi Alcolumbre (União-AP) quer usar a tramitação do projeto que acaba com a jornada de trabalho de 44 horas semanais, a escala 6x1, para viabilizar sua reeleição à Presidência do Senado, em fevereiro de 2027. Além disso, o senador não parece disposto a entregar de mão beijada uma vitória política a Lula. Alcolumbre agilizou a tramitação da proposta da oposição sobre o tema. O texto é assinado pelo líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN).semana passada. "Se nós não aprovarmos 6×1 o Lula ganha a eleição”.

Fora do padrão

Agatha Moreira e Rodrigo Simas, um dos casais mais admirados da atualidade, revelaram detalhes sobre sua relação de maneira aberta. Eles se destacam por quebrar estereótipos e formam um casal que foge dos padrões. Com a mesma idade, signo e profissão, costumam brincar que são como um espelho um do outro. Com mais de 14 anos de amizade e um romance que começou em 2018, baseiam sua conexão em comunicação, respeito e liberdade. Apesar de morarem juntos e se considerarem casados, não sentem a necessidade de se submeter às convenções tradicionais. O que importa para eles é experimentar o amor sem rótulos e manter diálogos sinceros sobre todos os assuntos, incluindo desejos, mudanças e as várias fases da vida. Agatha enfatiza: “Independentemente de qualquer coisa, queremos que o outro seja feliz”. Outra perspectiva que o casal compartilha é a visão sobre a família. Embora os fãs desejem que tenham um filho, Agatha revela que a maternidade não faz parte de seus planos futuros. Apesar do carinho por crianças, ela reconhece que valoriza imensamente o estilo de vida que construiu e não tem intenção de abrir mão dele. "Ser tia é o melhor papel que eu poderia desempenhar". Para Rodrigo, a definição de família vai além de regras ou estruturas, baseando-se no amor, respeito, honestidade e cuidado mútuo. Ambos acreditam que já vivenciam isso.

Dinheiro do filme teria outra fonte

No começo da semana, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu computadores, celulares, documentos e notas fiscais em empresas e em uma ONG da dona da produtora do filme sobre Jair Bolsonaro, Karina Ferreira da Gama. A polícia acredita que "existem consistentes suspeitas de confusão patrimonial" nas declarações da ONG e que parte dos R$ 108 milhões repassados pela Prefeitura de São Paulo a um projeto de instalação de cinco mil pontos de wi-fi tenha sido desviada para custear a produção do filme. Flávio Bolsonaro, quando soube da operação — e da suspeita —, saiu logo para dizer que a ação policial "não tem nada a ver com o filme" (poucos teriam acreditado). Até agora, o mesmo Flávio não deu explicações para os mais de R$ 60 milhões que recebeu do "irmão" Daniel Vorcaro e apresentou um contrato com cláusulas que o impediam de falar sobre o assunto. Um integrante do PL teria ouvido, há dias, Flávio dizer que nunca assinou um contrato. Um documento sobre US$ 20 milhões teria sido assinado pelo produtor Mário Frias, deputado federal (PL-SP), que logo viajou para o Bahrein para escapar dos jornalistas (alegou uma "missão oficial"). Ao seu lado, Eduardo Bolsonaro.

Dúvida cruel

Flávio Bolsonaro quer conseguir uma prestação de contas do que foi gasto no filme de seu pai. Não tem ideia de por onde começar. O longa foi produzido pela Go Up Entertainment, de Karina Ferreira da Gama, a mesma do instituto contratado para implementar o programa de internet gratuita, a ONG Instituto Conhecer Brasil. Flávio está achando que a medida de Trump, que transforma PCC e CV em organizações terroristas, possa acabar virando um ponto de mudança em sua campanha, dependendo das ações do Departamento de Estado, que podem ser boas para os EUA e péssimas para o Brasil.

Nome para guardar

Vivian Wilson, 22 anos, filha trans de Elon Musk, é um dos principais nomes da nova campanha da Savage X Fenty, marca de lingerie criada por Rihanna para homenagear o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. Ela aparece usando peças da coleção em uma campanha que enfatiza a inclusão, a diversidade e a representatividade. Sua participação gerou bastante repercussão nas redes sociais da marca, onde recebeu muitos elogios e foi chamada de “estrela” e “modelo favorita” pelos seguidores. Além de seu trabalho na indústria da moda, Vivian é conhecida pelo afastamento de Elon Musk. A relação entre os dois se rompeu em 2020, quando ela se assumiu como mulher trans. Posteriormente, fez a alteração legal de seu nome, abandonou o sobrenome Musk e adotou o sobrenome da mãe, Justine Wilson. Vivian já afirmou que não tem interesse na fortuna da família e faz questão de ressaltar sua independência financeira. Ela iniciou oficialmente sua carreira na moda em maio de 2025, ao protagonizar sua primeira grande campanha publicitária. Após retornar de um período de estudos em Tóquio, decidiu se dedicar à modelagem e assinou contrato com a renomada agência internacional CAA (Creative Artists Agency).

Bronca de Janja

Comentário de Janja da Silva, no Palácio da Alvorada, ao ver a reunião do marido, de 80 anos, com seu núcleo de campanha, formado por Paulo Okamoto (70 anos), José Gabrielli (76), Gilberto Carvalho (75) e outros: "Só tem homens brancos e velhos... Cadê as mulheres?" Dias depois, a psicóloga e sindicalista Mônica Valente foi incorporada ao grupo.

Subcontratadas

O delegado Antônio Carlos Silveira, titular da 2ª Delegacia da Divisão de Crimes contra a Administração, acredita que recursos do programa "WiFi Livre SP" tenham sido desviados para a produção do filme "através de contas das empresas subcontratadas e das demais organizações sociais geridas pela investigada para a lavagem dos valores desviados do erário de São Paulo". As subcontratações somaram R$ 98 milhões. Nesse valor estão incluídos pagamentos às empresas Make One (R$ 36 milhões) e UltraIP (R$ 30 milhões), além de R$ 12 milhões destinados às empresas Complexys e Fast Future, que pertenceriam a um mesmo casal "associado à investigada Karina Ferreira da Gama", muito amiga de Mário Frias.

Entrando em vigor

A medida de Trump entra em vigor no próximo dia 5, sexta-feira, e, segundo analistas, é tão ampla que permite sanções unilaterais tanto a um banco que mantenha uma agência na à Rocinha ou Paraisópolis, por supostamente ter ligações indiretas com áreas dominadas pelas facções, ou para uma exportadora de etanol que vendeu produto a um posto de combustível que lavou dinheiro criminoso. No México, os EUA sancionaram quatro bancos, vários cassinos e dezenas de políticos. Especialistas apostam que quem comemora está de má-fé. Haverá impacto sobre a economia, e novas tarifas serão anunciadas. E podem até impedir o uso do Pix.

Mistura Fina

Autor e especialista em segurança pública, Alessandro Visacro avalia que a decisão dos EUA de classificar organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas "não ameaça a soberania do Brasil". E acrescenta: "A verdadeira ameaça é a própria atuação desenfreada desses grupos dentro e fora do país. Já caracteriza uma violação flagrante da soberania. Nossa soberania já vem sendo ameaçada por esses grupos armados criminosos". "A soberania vem sendo solapada há décadas", diz Visacro, que vê áreas de "microssoberania" das próprias facções dentro do território brasileiro.

Para um presidente falante, chama a atenção o medo. Quase infantil e incontrolável diante de Donald Trump, Lula fez de tudo para evitar o encontro na Casa Branca, depois de o Itamaraty adiar a visita na primeira semana de março. Quando a situação ficou incontrolável, impôs veto à imprensa. Não queria testemunhas. Tinha medo de ser humilhado, como Volodymyr Zelensky.

Meio sem querer, Lula assumiu o monopólio da informação para confirmar, negar ou inventar, controlando a narrativa sobre os fatos ocorridos no Salão Oval. Outro medo seria Trump usar o combate ao crime para reproduzir o que fez com Maduro, levado à prisão em Nova York. E a diplomacia brasileira, que já foi tão elogiada, hoje parece servir mais ao medo de Trump do que aos interesses do presidente, enquanto as facções criminosas têm cada vez menos receio da lei.tema financeiro oficial. A ação do crime no cotidiano cria riscos para empresas sofrerem sanções dos Estados Unidos.

In – Cinema: Dia D

Out – Cinema: Alpha