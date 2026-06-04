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Giba Um

"Perguntei a Lula se pediu a ela (Simone Tebet) para vir colaborar conosco em São Paulo ou para...

...ser senadora. Ele disse que pediu para colaborar. Eu espero que ela colabore com o que for designado, como eu o farei", de Márcio França, que não quer ser vice de Haddad; quer disputar o Senado.

Giba Um

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04/06/2026 - 06h00
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Das vezes em que esolveu sair de Brasília, sem contar suas viagens ao exterior, Lula investiu pesado em agendas no Sudeste brasileiro, que concentra os três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nessa ordem. Viajou por 55 trechos entre o início de janeiro e o dia 29 da semana passada.

Mais: para o Sul, só esteve uma vez neste ano: em 20 de janeiro, quando foi a Pelotas (RS). No Centro-Oeste, terra do agronegócio, apenas duas viagens: para Campo Grande (MS) e Anápolis (GO). Outra região para a qual Lula mais viajou foi o Nordeste: oito vezes, sendo metade delas para a Bahia. No Norte, só esteve , em Manaus (AM)...

Prédio histórico

A Prefeitura de São Paulo vai comprar por R$ 79 milhões o histórico prédio dos Correios (cujo prejuízo chega a R$ 3,1 bilhões), no Vale do Anhangabaú, para instalar centrais de comando do Smart Sampa, da CET e de outros órgãos.O edifício, de 1922, será batizado de SP24, em referência ao funcionamento ininterrupto. A gestão de Ricardo Nunes (MDB) quer inaugurar o espaço até julho. Por ser tombado, a prefeitura não pode fazer mudanças no imóvel. A agência dos Correios que funciona no local será mantida, mas em um espaço reduzido. Em meados de 2025, a prefeitura assinou com a estatal um termo de cessão de uso gratuito por 15 anos. No entanto, a gestão Nunes vinha tentando comprar o prédio desde o último ano do governo Jair Bolsonaro.

Costa-Vorcaro: até onde? 1

A PF tem fortes indícios de que os serviços prestados por Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, a Daniel Vorcaro não se restringiram ao banco estatal. As investigações apontam que, em paralelo às fraudes na compra de carteiras do Master, Costa teria atuado como uma espécie de adviser de Vorcaro, assessorando-o na montagem de fundos e outros veículos financeiros utilizados para irrigar o ecossistema de operações ilícitas do grupo. O ex-presidente do BRB, em mensagens e conversas, apareceria discutindo alternativas para liquidez e circulação de recursos para o Master.

Costa-Vorcaro: até onde? 2

Uma das linhas investigadas indica que Costa ajudou na aproximação do banqueiro com gestores de fundos que passaram a orbitar em torno do Master. O ex-presidente foi bem remunerado pela "consultoria". A PF acusa o executivo de ter recebido de Vorcaro seis imóveis de luxo em São Paulo e Brasília, com avaliação total em torno de R$ 146,5 milhões.

PEC 6x1 para se manter 

Parte do governo tem certeza de que Davi Alcolumbre (União-AP) quer usar a tramitação do projeto que acaba com a jornada de trabalho de 44 horas semanais, a escala 6x1, para viabilizar sua reeleição à Presidência do Senado, em fevereiro de 2027.  Além disso, o senador não parece disposto a entregar de mão beijada uma vitória política a Lula. Alcolumbre agilizou a tramitação da proposta da oposição sobre o tema. O texto é assinado pelo líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN).semana passada. "Se nós não aprovarmos 6×1 o Lula ganha a eleição”.

Fora do padrão

Agatha Moreira e Rodrigo Simas, um dos casais mais admirados da atualidade, revelaram detalhes sobre sua relação de maneira aberta. Eles se destacam por quebrar estereótipos e formam um casal que foge dos padrões. Com a mesma idade, signo e profissão, costumam brincar que são como um espelho um do outro. Com mais de 14 anos de amizade e um romance que começou em 2018, baseiam sua conexão em comunicação, respeito e liberdade. Apesar de morarem juntos e se considerarem casados, não sentem a necessidade de se submeter às convenções tradicionais. O que importa para eles é experimentar o amor sem rótulos e manter diálogos sinceros sobre todos os assuntos, incluindo desejos, mudanças e as várias fases da vida. Agatha enfatiza: “Independentemente de qualquer coisa, queremos que o outro seja feliz”. Outra perspectiva que o casal compartilha é a visão sobre a família. Embora os fãs desejem que tenham um filho, Agatha revela que a maternidade não faz parte de seus planos futuros. Apesar do carinho por crianças, ela reconhece que valoriza imensamente o estilo de vida que construiu e não tem intenção de abrir mão dele. "Ser tia é o melhor papel que eu poderia desempenhar". Para Rodrigo, a definição de família vai além de regras ou estruturas, baseando-se no amor, respeito, honestidade e cuidado mútuo. Ambos acreditam que já vivenciam isso. 

Dinheiro do filme teria outra fonte

No começo da semana, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu computadores, celulares, documentos e notas fiscais em empresas e em uma ONG da dona da produtora do filme sobre Jair Bolsonaro, Karina Ferreira da Gama. A polícia acredita que "existem consistentes suspeitas de confusão patrimonial" nas declarações da ONG e que parte dos R$ 108 milhões repassados pela Prefeitura de São Paulo a um projeto de instalação de cinco mil pontos de wi-fi tenha sido desviada para custear a produção do filme. Flávio Bolsonaro, quando soube da operação — e da suspeita —, saiu logo para dizer que a ação policial "não tem nada a ver com o filme" (poucos teriam acreditado). Até agora, o mesmo Flávio não deu explicações para os mais de R$ 60 milhões que recebeu do "irmão" Daniel Vorcaro e apresentou um contrato com cláusulas que o impediam de falar sobre o assunto. Um integrante do PL teria ouvido, há dias, Flávio dizer que nunca assinou um contrato. Um documento sobre US$ 20 milhões teria sido assinado pelo produtor Mário Frias, deputado federal (PL-SP), que logo viajou para o Bahrein para escapar dos jornalistas (alegou uma "missão oficial"). Ao seu lado, Eduardo Bolsonaro.

Dúvida cruel

Flávio Bolsonaro quer conseguir uma prestação de contas do que foi gasto no filme de seu pai. Não tem ideia de por onde começar. O longa foi produzido pela Go Up Entertainment, de Karina Ferreira da Gama, a mesma do instituto contratado para implementar o programa de internet gratuita, a ONG Instituto Conhecer Brasil. Flávio está achando que a medida de Trump, que transforma PCC e CV em organizações terroristas, possa acabar virando um ponto de mudança em sua campanha, dependendo das ações do Departamento de Estado, que podem ser boas para os EUA e péssimas para o Brasil.

Nome para guardar

Vivian Wilson, 22 anos, filha trans de Elon Musk, é um dos principais nomes da nova campanha da Savage X Fenty, marca de lingerie criada por Rihanna para homenagear o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. Ela aparece usando peças da coleção em uma campanha que enfatiza a inclusão, a diversidade e a representatividade. Sua participação gerou bastante repercussão nas redes sociais da marca, onde recebeu muitos elogios e foi chamada de “estrela” e “modelo favorita” pelos seguidores. Além de seu trabalho na indústria da moda, Vivian é conhecida pelo afastamento de Elon Musk. A relação entre os dois se rompeu em 2020, quando ela se assumiu como mulher trans. Posteriormente, fez a alteração legal de seu nome, abandonou o sobrenome Musk e adotou o sobrenome da mãe, Justine Wilson. Vivian já afirmou que não tem interesse na fortuna da família e faz questão de ressaltar sua independência financeira. Ela iniciou oficialmente sua carreira na moda em maio de 2025, ao protagonizar sua primeira grande campanha publicitária. Após retornar de um período de estudos em Tóquio, decidiu se dedicar à modelagem e assinou contrato com a renomada agência internacional CAA (Creative Artists Agency).

Bronca de Janja

Comentário de Janja da Silva, no Palácio da Alvorada, ao ver a reunião do marido, de 80 anos, com seu núcleo de campanha, formado por Paulo Okamoto (70 anos), José Gabrielli (76), Gilberto Carvalho (75) e outros: "Só tem homens brancos e velhos... Cadê as mulheres?" Dias depois, a psicóloga e sindicalista Mônica Valente foi incorporada ao grupo.

Subcontratadas

O delegado Antônio Carlos Silveira, titular da 2ª Delegacia da Divisão de Crimes contra a Administração, acredita que recursos do programa "WiFi Livre SP" tenham sido desviados para a produção do filme "através de contas das empresas subcontratadas e das demais organizações sociais geridas pela investigada para a lavagem dos valores desviados do erário de São Paulo". As subcontratações somaram R$ 98 milhões. Nesse valor estão incluídos pagamentos às empresas Make One (R$ 36 milhões) e UltraIP (R$ 30 milhões), além de R$ 12 milhões destinados às empresas Complexys e Fast Future, que pertenceriam a um mesmo casal "associado à investigada Karina Ferreira da Gama", muito amiga de Mário Frias.

Entrando em vigor

A medida de Trump entra em vigor no próximo dia 5, sexta-feira, e, segundo analistas, é tão ampla que permite sanções unilaterais tanto  a um banco que mantenha uma agência na à Rocinha ou Paraisópolis, por supostamente ter ligações indiretas com áreas dominadas pelas facções, ou para uma exportadora de etanol que vendeu produto a um posto de combustível que lavou dinheiro criminoso. No México, os EUA sancionaram quatro bancos, vários cassinos e dezenas de políticos. Especialistas apostam que quem comemora está de má-fé. Haverá impacto sobre a economia, e novas tarifas serão anunciadas. E podem até impedir o uso do Pix.

Mistura Fina

Autor e especialista em segurança pública, Alessandro Visacro avalia que a decisão dos EUA de classificar organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas "não ameaça a soberania do Brasil". E acrescenta: "A verdadeira ameaça é a própria atuação desenfreada desses grupos dentro e fora do país. Já caracteriza uma violação flagrante da soberania. Nossa soberania já vem sendo ameaçada por esses grupos armados criminosos". "A soberania vem sendo solapada há décadas", diz Visacro, que vê áreas de "microssoberania" das próprias facções dentro do território brasileiro.

Para um presidente falante, chama a atenção o medo. Quase infantil e incontrolável diante de Donald Trump, Lula fez de tudo para evitar o encontro na Casa Branca, depois de o Itamaraty adiar a visita na primeira semana de março. Quando a situação ficou incontrolável, impôs veto à imprensa. Não queria testemunhas. Tinha medo de ser humilhado, como Volodymyr Zelensky.

Meio sem querer, Lula assumiu o monopólio da informação para confirmar, negar ou inventar, controlando a narrativa sobre os fatos ocorridos no Salão Oval. Outro medo seria Trump usar o combate ao crime para reproduzir o que fez com Maduro, levado à prisão em Nova York. E a diplomacia brasileira, que já foi tão elogiada, hoje parece servir mais ao medo de Trump do que aos interesses do presidente, enquanto as facções criminosas têm cada vez menos receio da lei.tema financeiro oficial. A ação do crime no cotidiano cria riscos para empresas sofrerem sanções dos Estados Unidos.

In – Cinema: Dia D

Out – Cinema: Alpha

CLAÚDIO HUMBERTO

"Essa tarifa é do Lula"

Flávio Bolsonaro (PL), sobre novo tarifaço anunciado por Donald Trump contra o Brasil

03/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Lula apela à desinformação contra novas tarifas

Lula e seus marqueteiros perderam a linha recorrendo à desinformação eleitoreira contra a decisão dos EUA de impor ao Brasil novas sanções tarifárias por “práticas abusivas”. Lula tentou atribuir a decisão a Flávio e ao irmão Eduardo, os “traidores”, pregando a morte de ambos, mas mentiu: as sanções decorrem de investigação iniciada há quase um ano no âmbito da seção 301 do USTR (espécie de ministério do comércio dos EUA), cujo resultado saiu ontem. Nada a ver com a família Bolsonaro, tudo a ver com a expectativa de melhorar nas pesquisas, como em 2025.

Corre com os panos

Após a nota oficial na qual o governo ameaça retaliar contra os EUA, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi às redes sociais defender o diálogo.

Palavra do vice

“Diálogos entre os presidentes Lula e Trump prosseguirão em busca de melhor relação comercial para ambos os países”, afirmou Alckmin.

Esquece a ameaça

Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad também foi rápido na defesa do diálogo entre Brasil e EUA.

Distensiona

“Antes de qualquer escalada, o Brasil deve esgotar os caminhos do diálogo”, defendeu Trad, que não quer usar a lei para aumentar tensões.

Já usando colete, Flávio deve reforçar segurança

Flavio Bolsonaro (PL), que já usa colete à prova de bala quando sai às ruas no Brasil, foi aconselhado a reforçar sua segurança após Lula (PT) indicar que deseja sua morte ao mencionar o enforcamento como opção. Declarações de ódio de líderes políticos, ao longo da História, tem estimulado assassinatos e tentativas de homicídio como a facada que quase tirou a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018. Tem sido recorrente na América Latina o assassinato de políticos de direita.

Uribe assassinado

Na Colômbia, senador Miguel Uribe, forte candidato a presidente, foi morto a tiros em 2025. Era opositor de Gustavo Petro, amigo de Lula.

Assassinato em Quito

Em 2023, o candidato de direita à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado em Quito, logo após um comício.

Facções contra direita

Daniel Noboa, de direita, acabaria eleito presidente do Equador, mas ele teve o carro metralhado por facções terroristas. Escapou ileso.

Tudo só depois

Pré-candidato do PSD a presidente, Ronaldo Caiado admite chapa com Romeu Zema (Novo), mas diz que a definição será perto da convenção, em julho. Para Zema, no momento, “qualquer coisa é muito prematuro”.

Ficha Limpa, 16

É amanhã (4) o aniversário de 16 anos da Lei da Ficha Limpa, resiliente durante igual período em que sofre ataques do Congresso e até do Judiciário. Foram mais de 1,6 milhão de assinaturas de apoio ao texto.

Duplamente punidos

Para o deputado príncipe Luiz Philippe Orleans e Bragança (PL-SP), o tarifaço dos Estados Unidos é duplamente prejudicial aos brasileiros, que, além da taxa, já é penalizado pela gestão do atual governo.

Arraso nos gaúchos

Pode chegar aos US$334 milhões o impacto do tarifaço nas exportações gaúchas, estima a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. A Farsul diz que a sobretaxa de 25% afetaria 81% das vendas aos EUA.

Alto risco

Há um ano, o governo dos EUA atualizou a recomendação de viagens para americanos no Brasil. Além de exercer “precaução elevada”, o risco de sequestro foi incluído no aviso oficial e até hoje permanece.

Herança

A canetada do ministro Dias Toffoli (STF), que anulou provas contra a Odebrecht, corrupta confessa, foi citada pelo governo dos Estados Unidos para mostrar a fragilidade do Brasil no combate à corrupção.

Governo apressado

Apesar de o governo dizer, em nota oficial, que pode usar a Lei de Reciprocidade contra a decisão dos EUA de aplicar novas tarifas contra o Brasil, tanto o vice Geraldo Alckmin (PSB), quanto outros governistas no Congresso se apressaram para dizer que, antes, vai haver “diálogo”.

Estranho processo

Aposentados do INSS têm só até 20 de junho para contestar descontos associativos fraudulentos em seus benefícios. O governo Lula obriga a contestação para que quem foi roubado receba seu dinheiro de volta.

Pensando bem...

...na Praça dos Três Poderes só sobrou uma prioridade: a eleição.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pontaria ruim

Nos anos 40, o deputado Otávio Mangabeira (UDN) foi representar a Câmara em uma demonstração de tiro da Marinha, em alto mar. Não gostou da missão porque detestava exibições militares. Durante o exercício, era visível o seu desinteresse. O comandante resolveu se vingar quando percebeu que o absorto Mangabeira tomou um susto com um dos tiros: “Ora, deputado, não vá me dizer que está com medo...”. Mangabeira foi rápido no gatilho: “Estou sim, almirante. É que o único lugar seguro, por aqui, é o alvo”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"O narcotráfico está dominando o Brasil"

Aldo Rebelo, pré-candidato a presidente da República

02/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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PEC 6x1: Governo vê aceno de Alcolumbre ao PL

Parte do governo tem certeza de que Davi Alcolumbre (União-AP) quer usar a tramitação do projeto que acaba com a jornada de trabalho de 44 horas semanais, a escala 6x1, para viabilizar a reeleição à Presidência do Senado, em fevereiro de 2027. Além disso, o senador não parece disposto a dar de mão beijada a vitória política a Lula (PT). Alcolumbre agilizou a tramitação da proposta da oposição sobre o tema. O texto é assinado pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN).

Vapt-vupt

O texto de Marinho entrou no sistema na última quinta-feira (28) e no mesmo dia já foi despachado para a Comissão de Constituição e Justiça.

No molho

Também na quinta-feira (28) chegou ao Senado o texto governista aprovado pela Câmara, que ainda aguarda despacho de Alcolumbre.

Semana esvaziada

A reunião de líderes para resolver a tramitação da proposta já desidratou. Deve ser só com o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA).

Boca de sacola

Senadores contam que Alencar disse que a tramitação começa dia 10 na CCJ. O prazo vazou antes da reunião com Alcolumbre, que não gostou.

Atuação de facões é o que ameaça a soberania

Autor especialista em segurança pública, Alessandro Visacro avalia que a decisão dos Estados Unidos de classificar organizações criminosas brasileiras como grupo terroristas não ameaça a soberania do Brasil. A verdadeira ameaça é a própria atuação “desenfreada” desses grupos no dentro e fora do País. “Já caracteriza violação flagrante da soberania”, disse Visacro ao Jornal Gente, da Bandeirantes; “nossa soberania já vem sendo ameaçada de forma incisiva por esses grupos armados criminais”.

Ameaça real

A soberania vem sendo “solapada” há décadas, diz Visacro, que vê áreas de “microsoberania” das próprias facções dentro do território brasileiro.

Estado paralelo

Visacro lembrou da operação policial no Rio de Janeiro, ano passado, que observou quase 500 homens armados; “estrutura paramilitar”.

Só não vê...

“Em qualquer lugar do mundo isso é considerado um batalhão de guerrilha”, avaliou Alessandro Visacro.

Vai dar cancelamento

O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) corre o risco de ser cancelado pela esquerda brasileira após elogiar, ontem, o regime militar por construir em 6 anos a usina nuclear de Angra 2, em contraste com a paralisia de 30 anos de Angra 3. “Precisamos avançar”, pregou.

Liberdade

Ministros do STF foram questionados em Lisboa com perguntas contundentes, não respondidas. Se fosse no Brasil, quem fizesse abordagem assim estaria no sal. Lá, a liberdade não é relativizada.

Nunca falta

Não tem Daniel Vorcaro pagando degustação de uísque Macalan ao custo de R$6,3 milhões, mas advogados que ficaram milionários defendendo petistas têm feito lobby em eventos paralelos de Lisboa.

Michelle com Celina

Antes da alta hospitalar, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), recebeu visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. As duas são amigas e Celina conta com apoio de Michelle na eleição deste ano.

Os intocáveis

A proposta mais relevante de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança de Lula foi o projeto “Pena leve”, pró-encarcerados. E classificar de terroristas as facções criminosas que controlam vastas áreas do território nacional, para ele, “fragiliza a soberania”. De quem?

Pressa zero

Ainda que Lula reenvie a indicação de Jorge Messias (AGU) ao Supremo Tribunal Federal (STF), Davi Alcolumbre (União-AP) não tem a menor pretensão de pautar a votação este ano. Nem previsão de data existe.

Nada de invasão

Ciro Gomes (PSDB) descarta lorota de que os Estados Unidos vão invadir o Brasil. Ele explica que o que vai acontecer é o bloqueio das contas de facções criminosas que movimentam bilhões de reais.

Melhor ao contrário

O governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) disse que pré-candidato do PT Fernando Haddad tem o mérito de ter sido o “melhor ministro da Fazenda da História... do Paraguai”, já que sob a gestão petista diversas empresas abandonaram o Brasil e se instalaram no país vizinho.

Pensando bem...

...no Brasil, produzir filme deve ser pior que roubar velhinhos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Memória afiada

O senador Áureo Mello passava o Carnaval de 1994 no Rio de Janeiro, na casa da família do poeta J.G. de Araújo Jorge. Certo dia, foi surpreendido pela famosa foto, nos jornais, de Itamar Franco com a modelo Lílian Ramos, no Sambódromo. Ela vestia só uma camiseta, sem nada por baixo. “Que papelão o Itamar fez na avenida...” comentou um amigo do senador. Áureo Mello ajeitou os óculos, aproximou o jornal do rosto e pilheriou: “Meu Deus! Se não me falha a memória, isto aí é a dita cuja”. O senador tinha boa memória.

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