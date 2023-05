"Precisa baixar o juro. Se não vier o corte, vai ser muito triste"

Uma delegação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ligada à OEA, está realizando uma inspeção em penitenciárias brasileiras A entidade é responsável pela aplicação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil em 1992.

Mais: tudo dará duríssimo relatório sobre o sistema prisional do país. São 1.381 unidades um total de mais de 900 mil preso. Das prisões, 997 tem mais de 100% da capacidade ocupada e outras 276 estão com ocupação superior a 200%. Haverá riscos de sanções da própria OEA.

Ator central

O ministro Flavio Dino (Justiça) ganhou protagonismo no Planalto porque se colocou como ator central na resposta aos ataques de 8 de janeiro e também por centralizar audiências no Congresso, fora os episódios de atentados nas escolas. O resultado não poderia ser diferente: despertou incômodo entre auxiliares de Lula por seu estilo pouco colaborativo e centralizador. Aí, surgiram reclamações sobre Dino em torno de rusgas com outros ministros, que o acusam de buscar exposição demasiado. Se uma parte de palacianos defendem Dino por atuar e trabalhar bastante, outra parte não consegue aceitar a autoridade de Rui Costa (Casa Civil).

QUARTA ANISTIA

O PT de Lula e o PL de Jair Bolsonaro deverão aprovar uma emenda à Constituição que anistiará partidos políticos de todas as irregularidades cometidas até a promulgação da norma. Só PSOL e Novo são contra. Se efetivada, será quarta anistia que os partidos se concedem nos últimos 30 anos. Ficariam livres de controle judicial e punição como os gastos do extinto PROS em festivais de churrascos (comprou 3,7 toneladas de carne em 2017) e na construção de piscina na casa de seu ex-presidente.

Pressão

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não quer nada com a Presidência em 2026: quer ser reeleito pelo estado. O centrão bolsonarista insiste e está mais interessado no governador do que em Jair Bolsonaro. Valdemar Costa Neto (PL) e Ciro Nogueira (PP) reconhecem que o extremismo do ex-chefe do governo tira votos e que Tarcísio atrairia mais partidos do que a chapa do ex-presidente. Mais: a ideia é somar o núcleo de Bolsonaro (PL, PP e Republicanos) ao PSD (aliado de Tarcísio) e ao MDB (que quer o apoio do grupo na capital paulista).

DESCASO

O governo federal destina este ano R$ 752 milhões no Orçamento para a Defensoria Pública da União, quatro vezes menos do que o montante reservado para a Advocacia-Geral da União (AGU).

Cabe à Defensoria advogar para pessoas com renda familiar até dois salários-mínimos na Justiça Federal. Atende a cabos, soldados, sargentos das três forças armadas e muitos processos se referem a aposentadorias e benefícios sociais. Ou seja: reserva menos dinheiro para quem vai representar contra ele. Detalhe: a Defensoria está sem titular desde janeiro.

Safra gorda

O próximo levantamento do Ministério da Agricultura da safra brasileira de café, prevista para setembro, deverá apontar uma estimativa de 57 milhões de sacas, um avanço de 4% sobre a projeção da Conab há dias (54,7 milhões de sacas) e um aumento de 12% em relação à última safra.

A circunstância é ainda mais positiva devido aos recentes problemas na Colômbia, de forte impacto na produção local. Em 2022, a safra colombiana caiu 12% atingindo o menor volume em nove anos.

Invasão brasileira

A 76ª edição do Festival de Cannes (16 a 27 de maio) não tem nenhum filme brasileiro concorrendo aos prêmios, mas nem por causa disso ficou de fora. Dois filmes foram escolhidos para serem exibidos para o público e celebridades presentes: A flor de buriti, dirigido por Renée Nader Messora e pelo português, João Salaviza e Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho.

E o filme Firebrand, que concorre ao prêmio Palma de Ouro é dirigido pelo diretor brasileiro, Karim Aïnouz. Além disso várias homenagens são distribuídas entre elas o Palma de Ouro honorífica, que este ano teve dois ganhadores os atores Michael Douglas, que recebeu a honraria com a esposa Catherine Zeta Jones e a filha caçula Carys Zeta Douglas na plateia; e o ator Harrison Ford, que foi pego de surpresa antes da exibição especial do filme Indiana Jones e a relíquia do destino, no qual se despede do seu lendário personagem. Ford brincou ao receber o prêmio das mãos de Iris Knobloch, presidente do Festival de Cannes:

“Eu me sinto muito emocionado. Dizem que quando a gente vai morrer, vê passar a vida em flashes diante dos olhos, e acabo de ver isso. Grande parte da minha vida, mas não toda a minha vida”. Para representar o Brasil um festival de brasileiras cruzou o tapete do evento, entre tantas, estavam da esquerda para à direita, a atriz, influenciadora, missionária e ex-BBB Rafa Kalimann; a atriz e empresária Marina Ruy Barbosa; as super modelos Alessandra Ambrósio, Adriana Lima e Izabel Goulart.

Alternativa é Rodrigo 2026

O PL de Valdemar Costa Neto, dono da maior bancada na Câmara e sigla com mais verba eleitoral e tempo de TV quer apoiar a reeleição de Ricardo Nunes em 2024 para a prefeitura de São Paulo.

Contudo, a ala bolsonarista do partido não abre mão de marchar com o ex-ministro Ricardo Salles, que já tem apoio de Bolsonaro.

Os dois veem Guilherme Boulos como favorito. No União Brasil, o partido está fechado com Ricardo Nunes e pleiteia indicar um nome para vice.

Só que o MBL (Movimento Brasil Livre) ensaia lançar a candidatura do deputado Kim Kataguiri (União-SP). Se o partido não embarcar na ideia, Kim pode mudar de sigla, se conseguir se desfiliar sem perder o mandato. Detalhe: há um estranhamento entre Nunes e Eduardo Leite, que impulsiona uma candidatura própria do União: é o ex-governador paulista Rodrigo Garcia, que deixaria o PSDB e regressaria à antiga sigla.

Moda sustentável

A atriz, cineasta e ativista humanitária, Angelina Jolie, 47 anos, acrescentou mais uma profissão ao seu currículo: o de empresária.

Ela está na fase final da sua marca Atelier Angelina. É uma grife de moda sustentável onde usará milhões de toneladas de resíduos do estoque morto de marcas, que também terá colaboração de vários refugiados. Na página do Instagram ela descreve seu novo trabalho assim:

“Estou começando algo novo hoje - um coletivo onde todos podem criar. É um lugar onde os criativos podem colaborar com alfaiates, modelistas, artesãos e especialistas de todo o mundo, portanto, os consumidores também poderão mergulhar no papel de “designer”.

Estou construindo um lugar para pessoas criativas. Você poderá consertar ou reciclar peças do seu armário que deseja reviver, aperfeiçoando o ajuste, dando nova vida ao que poderia ter sido jogado fora e criando roupas de herança de qualidade com significado pessoal”.

Dia da Indústria

O governo Lula deverá participar da celebração do Dia da Indústria, amanhã, na Fiesp. Além do próprio Lula, já estavam confirmados o vice Geraldo Alckmin, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e Aloysio Mercadante (BNDES).

Será um desagravo a Josué Gomes da Silva, que ainda está muito pressionado pelos problemas internos da entidade. Apoiador do presidente Lula, o filho do ex-vice-presidente José Alencar sofreu, recentemente, uma tentativa de golpe na Fiesp.

Sem mandato

O ex-ministro da Integração Nacional do governo Dilma, Fernando Bezerra (MDB-PE) tornou-se uma espécie de 82º senador – a Casa tem 81 integrantes. Mesmo sem mandato desde fevereiro, Bezerra vem atuando informalmente nos bastidores do Congresso em busca de pautas de interesse do governo Lula. O trabalho tem sido recompensado: ele já conseguiu emplacar o aliado Henrique Bernardes na diretoria da cobiçada Codevasf e negocia com o Planalto duas indicações para a Sudene.

Buscando apoio

Duas vagas foram abertas no Tribunal Superior Eleitoral com término dos mandatos de Carlos Horbach e Sérgio Banhos (ambos escolhidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro).

Por isso uma legião de candidatos está agendando audiências com Rosa Weber, presidente do STF, para expor candidatura e proposta e tentam aumentar suas chances.

Entre tantos recebidos por Weber estão as advogadas Daniela Borges, que já conta com o apoio da ministra Cármen Lúcia; e Edilene Lôbo é advogada do PT e tem o apoio da sigla.

Ela recebeu também André Ramos Tavares, que atualmente é ministro substituto do TSE, que é amigo do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, assim como Floriano Marques Neto, que será recebido hoje por Rosa Weber.

SEM INSULINA

O Brasil tem 16,8 milhões de adultos com diabetes. É o quarto país com maior incidência da doença do mundo, ficando atrás somente da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão.

O mal cresce de forma significativa no Brasil e deve comprometer a saúde de 21,5 milhões de brasileiros até 2030, segundo a Federação Internacional de Diabetes.

E os diabéticos estão sem insulina. Recentemente, o governo federal descartou 999,7 mil canetas de insulina de ação rápida, um desperdício de R$ 15 milhões porque o prazo de validade chegou. Agora, a compra emergencial de 1,3 milhão de tubetes em março não conseguirá atender todo o SUS em 180 dias.

MISTURA FINA

A PRESENÇA do Brasil entre os países convidados à reunião do G7 acabou com a fantasia do presidente Lula de exercer algum papel para acabar com a guerra na Ucrânia. Coube a Volodymyr Zelensky ceder à insistência para finalmente não aparecer na hora marcada da anunciada “reunião” com Lula. Perguntado se Lula o decepcionou, o ucraniano deu uma risadinha e ironizou: “Ele é quem ficou decepcionado”.

AINDA o comportamento de Lula em Hiroshima: o mico do presidente brasileiro fez diplomatas lembrar Yigal Palmor, porta-voz do governo de Israel que, em 2014, chamou o Brasil do governo de Dilma Rousseff de “anão diplomático”. Nesta semana depois das afirmações confusas sobre a guerra, o The New York Times resolveu redefinir Lula: agora, o classifica como “um presidente obediente a Vladimir Putin”.

O VAREJO on-line brasileiro faturou R$ 36,6 bilhões no primeiro trimestre do ano, queda de 13,7% sobre o resultado de R$ 42,4 bilhões registrado um ano antes, segundo a Neotrust. O desempenho fez a consultoria revisar para baixo a projeção de faturamento do e-commerce para o ano todo. Antes, estimava uma alta de 1,8%. Agora, projeta um recuo de 7%.

PARLAMENTARES bolsonarista da Assembleia Legislativa de São Paulo estão convidando a secretária estadual da Cultura, Marília Marton e o presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf, para que expliquem os critérios de produção dos programas da TV Cultura, Acham que a emissora faz ataques a Jair Bolsonaro. Os dois consideram um engano: dizem que “apenas cobrem e informam o que o ex-presidente faz ou já fez”.

A SARAIVA teria voltado a atrasar o pagamento de fornecedores conforme estabelecido no Plano de Recuperação Judicial. Grandes editoras teriam recolhido livros de estoques e das lojas físicas da companhia, que a empresa alega ter sido “uma questão pontual” e que vem mantendo seus compromissos. Entre março e abril, a Saraiva fechou seis pontos no Nordeste, São Paulo e Rio Grande do Sul. Em recuperação judicial, a Saraiva ainda carrega uma dívida de mais de R$ 300 milhões.

A AZUL ultrapassou a Latam em passageiros que decolam do Brasil para Miami, principal porta de entrada de brasileiros nos Estados Unidos.

A Latam dominava esse mercado. No primeiro trimestre do ano, a Azul transportou 48.8 mil passageiros até o aeroporto de Fort Lauderdale, vizinho a Miami (é lá que a Azul opera seus voos há anos). A Latam, no mesmo período, registrou 45.6 mil passageiros desembarcados no aeroporto internacional de Miami. A Gol vem em terceiro lugar, com 13.6 mil passageiros.

