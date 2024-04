Precisamos mesmo de tantas leis?

GIBA UM

de ALEXANDRE DE MORAES // ministro do STF, em sua batalha contra o bilionário Elon Musk, da plataforma X

A Ourofino Saúde Animal está acertando a venda de um pacote de 15 milhões de doses da vacina contra febre aftosa para a Argentina. Na outra ponta da operação está o laboratório argentino Tecnovax Biofarmacêutica, que atua também no Brasil. Trata-se de um importante movimento da Ourofino no mercado sul-americano.

Mais: a empresa brasileira está se aproveitando do momento de fricção entre os pecuaristas argentinos e os três laboratórios locais que produzem a mesma vacina contra a aftosa, acusados de formação de cartel. Em algumas províncias, o preço do imunizante subiu 400% durante 2023.

Primeira fila eclética

A SPFW que se encerra hoje está em sua 57ª edição. E como já vem acontecendo há alguns anos os diversos desfiles não ficam mais concentrados em um só lugar, são distribuídos nos mais diversos pontos icônicos da cidade paulista.

Para se ter uma ideia a abertura aconteceu no JK Iguatemi com direito a Orquestra Sinfônica Heliópolis para o desfile da Aluf, e será encerrada com desfile de João Pimenta na cobertura do histórico Edifício Martinelli, no centro de São Paulo. O evento de moda que existe há quase trinta anos é o mais importante da América Latina, além de ser a quinta maior Semana de Moda do mundo, atrás somente de Paris, Milão, Nova York e Londres.

E como não poderia deixar de faltar apesar de número bem menos as primeiras filas dos desfiles ficaram recheados de famosos, com direito a presença da primeira-dama Janja (primeira foto), que acompanhou a estreia da marca Reptilia da estilista Heloisa Strobel.

Também estavam presentes entre tantas, a partir da segunda foto, a influenciadora e comediante GKay (agora mais magra), a atriz Danielle Winits, que também desfilou; a blogueira e apresentadora Thaynara OG; e da atriz Alessandra Negrini.

“Alienígena” e muito esperto

Analistas especializados de plantão estão achando que, em poucos dias, o bilionário, “alienígena” (é como Alexandre de Moraes se refere a ele) e provocador – um tanto sujo – Elon Musk, ganhou um festival de holofotes no Brasil e algumas vitórias.

De cara, conseguiu que Arthur Lira decidisse empurrar o projeto de lei sobre as redes sociais para um grupo de trabalho (ainda será formado) e não irá mais ao plenário. Alegou que o relatório do deputado Orlando Silva estava “fadado a ir a lugar nenhum”.

Um nova lei para a internet surgirá em supostos 40 dias. Musk provocou tanto Alexandre de Moraes que tratou de incluí-lo pessoalmente como investigado no inquérito dos ataques a democracia.

As grandes plataformas ficaram contentes: continuarão mantendo a internet como “um território sem lei” e o bilionário virou “herói” dos bolsonaristas que propagam fake news e tramaram o golpe de Estado. Ganhou um moção de louvor na Câmara e agora quer conversar com Lula.

Carta no bolso

Elon Musk ainda tem uma carta no bolso: chama-se Starlink, é o maior provedor de internet por satélite de baixa orbita no planeta. Na região amazônica, a Starlink já deita e rola e o próximo passo será se conectar diretamente aos celulares, sem precisar de equipamento especial.

É controlado por Musk, podendo se imaginar que não cumprirá ordens judiciais em relações ao X. O Judiciário ficaria tentando bloquear o próprio Starlink. Os efeitos colaterais seriam mais que problemáticos. Todo esse quadro é considerado um novo tipo de manipulação.

Outro talento

Segundo filho do relacionamento entre a rainha do pop Madonna (que se prepara para fazer um mega show na praia de Copacabana em maio) e do cineasta Guy Ritchie, Rocco Ritchie, 23 anos, também está seguindo na carreira artística, mas de outra forma.

Rocco mergulhou nas artes plásticas e fez sua primeira exposição no Miami Design District, onde expôs uma série de pinturas que exploraram a figura humana e foi batizada de Pack a punch, no qual garante que teve inspiração em trabalhos semelhantes dos artistas britânicos Lucian Freud, Paula Rego e Francis Bacon.

E claro que sua mãe foi prestigiar o trabalho ao lado dos filhos David Banda, Mercy James, e as gêmeas Stella e Estere. A ausência da irmã Lourdes Maria e do pai foram sentidas. Entre os muitos convidados estavam a cantora Gloria Estefan e o marido Emílio.

In – Arroz integral com queijo gratinado.

Out – Arroz integral com linguiça e abobrinha.

Eu, não!

No programa Roda Viva, o senador Flávio Bolsonaro, foi categórico: “Eu não defendo milícia. Nunca defendi”. Ele já empregou a mãe e a mulher de um dos mais famosos milicianos do Rio e ainda foi à cadeia para condecorá-lo com uma moção de louvor “por dedicação, brilhantismo e galhardia”.

Ele defendia a legalização dos grupos para militares que impõem poder pelo medo. Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre gostou deles: “Naquela região onde a milicia é paga, não tem violência”.

Mais: dos 129 deputados federais que queriam soltar Chiquinho Brazão, o cordão da impunidade era puxado pelo PL, partido do clã Bolsonaro.

Em 4 estados

Candidatos do PT às eleições municipais tiveram confirmada a má notícia: a avaliação de Lula caiu tanto que ele deixou de ser um “cabo eleitoral” vencedor. Pesquisa da Quaest em quatro importantes estados (São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás), que somam 41% do eleitorado nacional, mostra que os respectivos governadores são muito bem avaliados, mais que Lula e viraram “os novos eleitores”.

Só os 34,6 milhões de eleitores paulistas são 22,1% do eleitorado nacional. Os governadores são Ratinho Jr. (Paraná), Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais) e Ronaldo Caiado (Goiás). Caiado tem o maior percentual de aprovação: 86%.

Pérola

“Pessoas de bem sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão”,

de ALEXANDRE DE MORAES // ministro do STF, em sua batalha contra o bilionário Elon Musk, da plataforma X.

TIROTEIO

A onda de pedidos de recuperação judicial no campo está provocando novo tiroteio entre agronegócio e o governo Lula. De um lado, os proprietários rurais atiram contra o Ministério da Agricultura e cobram medidas emergenciais de apoio ao setor, como o aumento de subsidio ao crédito rural; de outro, o ministro Carlos Fávaro e seu secretário de Política Agrária, Neri Geller, disparam na direção da Agrosoja, uma das maiores e poderosas entidades representativas do agronegócio.

Os dois atribuem parte da culpa pelo aumento das recuperações à falta de regulamentação para o Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais.

Limpando a área

O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem deixado um rastro de insatisfação no Ministério Público Federal. Gonet vem realizando uma série de cortes na estrutura do Conselho Nacional do Ministério Público, responsável pela fiscalização administrativas, financeira e disciplinar do procuradores em todas as instâncias do Ministério Público.

Cortes e mais cortes acontecem em todas as áreas e Gonet diz que é um redesenho do tabuleiro político do MPF, onde todos os caminhos levam a um só nome: Augusto Aras. Ele não quer deixar lá nenhum dos homens de confiança de Aras, escolhidos em seus dois anos de mandato.

SAI E ENTRA

Depois de filiar o padre Kelmon de olho na prefeitura de São Paulo, o PRTB escolheu seu candidato a coach Pablo Marçal. Ele se filiou ao partido antes do fechamento da janela partidária e o presidente do partido, Leonardo Avalanche (?) diz que sua campanha focalizará no “resgate de valores da política séria”.

Em janeiro o padre Kelmon avisou que seria candidato à Prefeitura de São Paulo e tinha até escolhido um vice, o pastor Manoel Lopes Ferreira Junior. O partido Renovação Democrática, antigo PDT, foi descartada. O padre Kelmon está à deriva com 0,7% de intenções de voto. Pablo Marçal, pouco mais de zero.

Influente

Analistas também acham que Elon Musk é influente sobre as big techs. Demitiu milhares de pessoas logo depois de comprar o Twitter e as big techs acabaram fazendo a mesma coisa. Reduziu investimentos em segurança na plataforma e as mesmas big techs foram atrás.

Agora, ele quer ignorar – e até debochar – ordens judiciais e leis não alinhadas ao que considera liberdade de expressão. Bolsonaro, com quem Musk já esteve no Brasil, é seu admirador como usuário sem nenhum controle de suas redes sociais. Seu próprio, filho Carlos é especialista na área.

640 VEZES

O contador João Muniz Leite é um dos alvos da operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo que aperta o cerco contra o esquema de lavagem de dinheiro para a facção criminosa PCC por meio de empresas de ônibus que atuavam na capital paulista.

Muniz ganhou popularidade por ter trabalhado com Fabio Luis Lula da Silva, o Lulinha. Dados da Polícia Federal relatam que o contador e a mulher, Aleksandra Silveira Adriani, ganharam 640 vezes na Lotofácil, Megasena e Quina. Só Aleksandra, em menos de um ano, entre dezembro de 2020 e novembro de 2021, ganhou 462 vezes.

MISTURA FINA