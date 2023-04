Precisamos pensar na segurança escolar por diversas camadas

PVC

Não dá para apostar que os troféus vão se concentrar nos pés de apenas três clubes

Faz cinco temporadas que só Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras vencem o Brasileirão. Desde o Corinthians de Fábio Carille não há outro campeão, o que reforça a ideia de que os troféus vão se concentrar nos pés de apenas três clubes.Não é bem assim.

Sete anos atrás, era possível dizer o mesmo de Corinthians, Fluminense e Cruzeiro. Do título tricolor com Conca, em 2010, ao de Renato Augusto e Tite, em 2015, seis edições tiveram apenas três vencedores.

Foi quando começou a se falar em espanholização do futebol do Brasil. Não pelas repetições de Cruzeiro e Fluminense. Muito mais pelo crescimento financeiro de Corinthians e Flamengo.

A NBA se espanholizou antes do Brasileiro.

Entre 2015 e 2018, quatro finais consecutivas do melhor basquete do planeta tiveram Cleveland x Golden State, Le Bron contra Stephen Curry. Foi a única vez com quatro decisões repetidas em qualquer esporte nos Estados Unidos.

A Espanha não tem três anos com três campeões diferentes desde 2002, com Deportivo La Coruña, Real Madrid e Valencia levantando o troféu. Se o Barcelona confirmar o título deste ano, voltará a haver alternância após 21 anos: Atlético de Madrid (2021), Real Madrid (2022), Barcelona (2023).

O único patrimônio do futebol brasileiro atual é a imprevisibilidade. Todo mundo pode julgar que ou Atlético-MG ou Flamengo ou Palmeiras vai ganhar o torneio, que se inicia neste sábado. Ninguém é capaz de descartar o Fluminense, de Fernando Diniz, assim como no ano passado não se esperava o Internacional vice-campeão, com o rubro-negro em quinto e o Atlético em sétimo lugar.

Há 15 anos, o Inglês tinha domínio de Manchester United e Chelsea, detentores de todas as taças da Premier League entre 2005 e 2011. Ai de quem dissesse, naquela época, que os dois se tornariam coadjuvantes. Tornaram-se.

Todo campeonato do mundo produz entre dois e quatro gigantes, que se revezam nos títulos, com exceções esporádicas. Inter, Juventus e Milan, na Itália, com Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina, vez ou outra. Barcelona e Real Madrid na Espanha, com Atlético e Valencia de vez em quando. Bayern na Alemanha, com eventuais desafiantes. O Manchester City se meteu na lista dos grandes ingleses, depois de 43 anos de fila (1968-2012).

A diferença do Brasil é reunir 12 gigantes regionais em um torneio nacional. Só é assim por causa dos cem anos de tradição estadual. Com o Brasileiro como prioridade, estreita-se a disputa.

Hoje, Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras se alternam. O que não pode é haver a perpetuação deste grupo seleto.

Considerando a unificação feita pela CBF em 2010, a década de 1960 teve cinco campeões, a de 1970 contou com seis, os anos 1980 tiveram oito, houve sete campeões nos 1990 e nos 2000 e os anos 2010 tiveram cinco.

Nenhuma das décadas anteriores privilegiou todos os gigantes. Atualmente, Internacional, Santos e Vasco são os três clubes tradicionais do país há mais tempo sem nenhum troféu, nem estadual. O Botafogo não possui nenhuma conquista nacional ou internacional no século 21, enquanto o Athletico-PR tem quatro —um Brasileiro, uma Copa do Brasil e duas Sul-Americanas.

As coisas mudam e seguem se transformando.

O patrimônio do Campeonato Brasileiro ainda é a imprevisibilidade. Os últimos três campeões perderam pontos para rebaixados. O Palmeiras caiu em casa contra o Ceará, o Atlético para o Grêmio e o Flamengo empatou com o Botafogo. É difícil o campeão ser uma zebra, mas todo mundo sabe que pode ter surpresa na próxima rodada.

