"Prefiro fundar igreja a um clube de proteção aos corruptos e criminosos"

A primeira fase da Copa do Mundo Feminina começa amanhã e a equipe brasileira disputará três jogos (apenas um no fim de semana). Os dias de jogos serão pontos facultativos para funcionários públicos. É a primeira vez que a medida é tomada no campeonato disputado pelas mulheres.

Mais: em torneios mundiais de futebol com equipes masculinas já é tradicional (e quase obrigatório). Quem aguçou a memória de Lula foi a ministra Ana Moser (Esportes), que teve reunião com o presidente há dias – e o chefe do Governo nem tocou sobre sua eventual saída da Pasta.

Festa de gafes

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vem sendo considerado um grande rival de Lula, no que se refere a gafes cometidas. As redes sociais vêm apresentando coleções delas. Uma: Zema perguntou durante uma entrevista se Adélia Prado era funcionária de uma rádio, quando recebeu de presente do apresentador um livro da autora. Outra: ao falar sobre votações na Câmara, Zema disse que “a metade de 513 é 561”. Por outro lado, Lula cometeu outra, há dias numa entrevista ao SBT, quando disse que “nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que encontramos paralisadas”. Segundo o IBGE, o país tem 203 milhões de habitantes.

OUTRA AÇÃO 1

O ministro Alexandre de Moraes (STF) deverá abrir novo inquérito contra o deputado federal José Medeiros (Podemos-MT). Na semana passada, ele postou, no Instagram, uma imagem antiga da Praça dos Três Poderes, durante uma manifestação a Bolsonaro, dando a entender que o protesto acontecia naquele momento. Na mensagem, atacou Luís Roberto Barroso, por conta de seu discurso na UNE: “Acha que derrotou, ministro?”. No mesmo dia, o Instagram publicou alerta classificando a postagem de Medeiros como “informação falsa”.

Outra ação 2

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado José Medeiros já é considerado figurinha carimbada na Alta Corte por seguidas denúncias de propagação de fake news. Em março, o STF determinou que a Câmara passasse a descontar do salário de Medeiros uma multa diária de R$ 10 mil em caso de publicação de novas notícias falsas, como é o caso do uso de uma manifestação a Bolsonaro de tempos passados. Um outro ministro do STF comentou: “Ele deve achar que todo mundo é idiota. Na imagem da manifestação se reconhece, por evidentes sinais de que se trata de uma concentração antiga”.

ALMANAQUE

Para fazer comparação com futuras alíquotas de IVA entre nós: nos Estados Unidos, Nova York, Califórnia e Flórida não estão entre os melhores lugares para fazer compras, embora sejam os favoritos pelos turistas brasileiros. Nova York e Califórnia estão entre os 10 Estados com o maior imposto sobre compras no país, com média de 8,52% e 8,82% respectivamente. Já a Flórida aparece na 23ª posição do ranking dos 50 Estados Americanos com 7,02%. Para quem não sabe: o Brasil é o segundo país com o Iphone mais caro do mundo e cerca de 40% do valor do aparelho vem de impostos.

Olho nas usinas

Em 2021, a Eletronuclear e a estatal russa Rosatom assinaram um memorando de entendimentos em torno de investimentos em energia nuclear. O acordo continua em vigor, mas a guerra entre Rússia e Ucrânia esfriou as tratativas entre as duas empresas. Agora, avançar numa negociação com Vladimir Putin seria provocar os Estados Unidos e a União Europeia. No governo Lula, a China é vista como a melhor alternativa para um possível acordo de cooperação de energia nuclear. Aí, todos os caminhos apontam para a CNCC (China National Nuclear Corporation), que seria um potencial parceiro para construção de Angra 3 como de futuras usinas.

Raquel reapareceu

A super modelo Raquel Zimmermann, 40 anos, vira e mexe dá uma sumida das passarelas e das campanhas. Morando em Nova York há anos, Raquel já revelou que está mais seletiva na escolha de seus trabalhos e tem dedicado bastante de seu tempo para artes plásticas, suas criações em cerâmica, com estilo bem autoral tem feito muito sucesso entre os amigos (há quem garanta que em breve ela poderá abrir uma loja para vender suas esculturas, vasos e etc. para o público).

A modelo está na nova campanha publicitária da grife italiana Pucci batizada como Initials, que presta homenagem ao fundador da marca Emilio Pucci (falecido em 1992), incorporando uma vibração da era espacial dos anos 60, inspirada no design do emblema Apollo 15 de Emilio Pucci em 1971, agora sob o comando da diretora criativa Camille Miceli. Raquel tem uma outra curiosidade: ela tem uma coleção de carros, entre eles uma BMW e uma Range. Raquel é embaixadora da Revlon desde 2018 e tem uma fortuna estimada em US$ 7 milhões (ou cerca de R$ 33 milhões). Para os aficionados as medidas da top são : 86.5-61-89 cm, 1,77 m de altura e 58 quilos.

Usando as reservas

A pedido de Fernando Haddad (Fazenda), o presidente do BC, Roberto Campos Neto, deverá realizar diversas simulações para encontrar o ponto ideal de uso das reservas cambiais no impulso da economia. Serão chamados economistas do Brasil e de fora para discutir o tema que, há mais de duas décadas, vem sendo tratado “de forma irresponsável”, segundo muitos. Já se falou até em usar as reservas “jogando dinheiro de helicóptero na economia”, sem considerar que significaria aumento da dívida pública. A nova ideia seria utilizar uma pequena parcela do lastro em moeda forte como garantia cambial para investimentos em concessões de infraestrutura.

Estima-se que o volume de recursos poderá triplicar, chegando a mais de R$ 300 bilhões e a estimativa para 2024 é que esses valores fiquem perto de R$ 126 bilhões. Na semana passada, as reservas cambiais estavam em US$ 346 bilhões. Um pedaço de 10% significaria garantias da ordem de US$ 34,6 bilhões, o equivalente a R$ 166 bilhões. Segundo analistas, parece pouco dinheiro, mas pode ser que não seja. Não existe um modelo de “reservas ótimas”. O FMI considera que são suficientes recursos correspondentes a seis meses das importações. Só que os economistas consideram a jogada como desprovida de base científica.

Pagando multa

Quem diria uma das modelos mais queridas e bem pagas do mundo fashion, Gigi Hadid foi para na coluna policial de alguns jornais e televisivos. Tudo aconteceu quando Gigi Hadid e amiga Leah Nicole McCarthy desembarcarem de um jatinho nas Ilhas Cayman no aeroporto Internacional Owen Roberts para passar alguns dias de descanso. Após colocarem suas malas em um scanner, os agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA visualizaram algo estranho e revistaram as bagagens manualmente encontrando uma pequena quantidade de maconha e utensílios para fumar. O que levou a modelo e sua amiga serem presas sob a acusação de porte de maconha. Depois constataram que as quantidades eram pequenas e para consumo pessoal. Hadid alegou que tudo foi comprada com licença médica e para uso medicinal. Após julgamento a modelo e sua amiga foram obrigadas a pagar uma multa de US$ 1 mil (aproximadamente R$ 4,8 mil) cada uma, e não sujaram sua ficha.

Desespero

Há um certo tom de desespero de Valdemar Costa Neto, dono do PL, quando ameaça expulsar do partido deputados que sinalizem acenos ao governo, através de fotos (em algumas, aparecem fazendo o “L”). Eles não podem trocar de partido, sem mais, nem menos: correriam o risco de perderem seus mandatos. Ou seja: a ameaça de Valdemar acaba sendo uma solução para os ex-bolsonaristas. Se forem colocados para fora da agremiação, poderão ingressar em outros partidos sem maiores problemas.

Medidas duras

O ainda PGR Augusto Aras avisa que tomará medidas duras contra a agressão sofrida, no aeroporto de Roma, por Alexandre de Moraes, ministro do STF e seu filho, que voltavam de um fórum em Siena, por três brasileiros. São eles Roberto Mantovani Filho e Andreia e Alex Zanata, que serão enquadrados em crimes contra honra e ameaça. Aras está em alta: o ministro Rui Costa (Casa Civil) e Jaques Wagner, líder do governo no Senado, estão defendendo sua permanência na PGR.

Sem Vesper Martini

Vale tudo no esforço do ex-presidente Jair Bolsonaro para não sair da cena política, mesmo considerado inelegível e às voltas com a debandada de parlamentares do PL disposto a pular fora do barco. Além de cenas domésticas, com direito a dancinhas entre ele e sua mulher Michelle, o ex-presidente aparece no YouTube numa sucessão de fotos de corpo inteiro, trocando de ternos bem cortados e até usando um smoking, além de cabelos penteados (com auxílio de um profissional). Há quem diga que ele se inspirou em fotos dos que viveram James Bond no cinema.

“NOSSA GESTÃO”

Ainda o comportamento de Jair Bolsonaro, nessa nova fase sem poder nem dentro de seu partido: o ex-presidente tem mantido nas redes sociais verbos no presente para mostrar ações de seu governo que identifica como “nossa gestão”, querendo dar a impressão de que foram realizadas agora. E mistura com vídeos cumprindo tarefas da “vida comum”, desde sentado na classe econômica de um voo até tomando café da manhã em casa, ao lado da mulher Michelle – e ainda consumindo pão com doce de leite. Para os mais chegados, é uma forma dele tentar mostrar que “é um injustiçado”.

MISTURA FINA

A PASSAGEM do casal Lula e Janja por Bruxelas, nos dois dias em que o presidente petista tinha compromissos na Europa, custou R$ 427,8 mil só com hospedagem, segundo o Portal da Transparência. O Steinberger Wiltcher’s oferece uma luxuosa suíte real, degrau acima da presidencial, com área de 235 metros quadrados, sala de reuniões para 12 pessoas, lareira e ducha a vapor. Na chegada, a primeira-dama usava sua bolsa Celine de R$ 21,4 mil.

JOSÉ Francisco Manssur, assessor de Fernando Haddad, é o nome mais cotado para assumir a futura Secretaria de Jogos e Loterias, que será responsável por regular e fiscalizar a atuação das plataformas de apostas esportivas no país. Significará um esforço do governo para aumentar a arrecadação. Na equipe de Haddad, a estimativa é que setor de apostas eletrônicas gere uma receita tributária de até R$ 6 bilhões já no primeiro ano.

A COMUNICAÇÃO da campanha de Guilherme Boulos (PSOL-SP) em 2020 foi feita por quadro do partido e simpatizantes. Para a futura campanha de 2026 à prefeitura de São Paulo, com apoio do PT, o grupo de Boulos quer marqueteiros. Estão cotados Felipe Soutello (cuidou da chapa Lula-Alckmin e da candidatura de Simone Tebet em 2022), Lula Guimarães (trabalhou com João Doria, Geraldo Alckmin e Soraya Thronicke) e Otávio Antunes (responsável por campanhas de Fernando Haddad).

AMANHÃ, depois de retornar de sua viagem à Europa (37 dias fora do país desde a posse), o presidente Lula terá novo compromisso com Arthur Lira, presidente da Câmara, a quem pretende oferecer novas generosidades, na forma de cargos, para tentar atraí-lo à sua base. Lula aproveitará para tentar convencer Lira a promover o isolamento do PP do senador Ciro Nogueira, que veta qualquer chance de acordo com o Planalto.

ATUAL vice-presidente do STF, e à frente da Primeira Turma, o ministro Luís Roberto Barroso, que protagonizou episódio criticado, há dias, na UNE já faz preparativos para ocupar em outubro, a presidência do Supremo. Barroso permanecerá dois anos na cadeira e já deu início ao processo de transição com a equipe da ministra Rosa Weber, que se aposenta em outubro. Chegar à presidência do STF significa também assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

AÇÕES contra operadoras de saúde estão crescendo novamente. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que, somente nos três primeiros meses deste ano, 25.700 novas ações foram abertas contra planos de saúde, 2020 e 2021 foram os anos de menor demanda judicial contra os planos, com 75.510 e 76.530 novos processos, respectivamente. A partir do ano passado, os índices voltaram a aumentar: foram 88.110 ações judiciais movidas contra os planos.

