"Prometeu cerveja, só não disse que ia ser choca, quente e cara"

Choro com comercial de margarina, choro com a Maria Rita cantando, choro com meu marido falando", de ROSÂNGELA SILVA // Janja, no programa Sem Censura (TV Brasil).

Aprovado projeto de lei de aumento salarial de 107% para o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), a Assembleia Legislativa de lá virou a 10ª Casa a conceder reajuste acima de 25% para o Executivo. Outros nove governadores já aumentaram seus salários acima desse percentual.

Mais: o campeão é Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, que ganhou um aumento escalonado de 298%. Seu salário era de R$ 10.500 e chegará a R$ 41.845 em fevereiro de 2025. Em segundo lugar estão Gladson Cameli (Acre) e Raquel Lyra (Pernambuco) que tiveram seus salários aumentados em 129%.

Festa pré-junina

A cantora Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 21 prometeu e cumpriu, gravou na quinta-feira (23), repleto de convidados o seu projeto Festa de São JUão, que deverá estar disponível nas plataformas de vídeo e música em junho, época da comemoração da festividades. Juliette tem o intuito (seguindo conselhos de Gilberto Gil), de mostrar sua essência, sua raiz. “As cores do São João me trazem uma imensa alegria, é uma explosão de felicidade que vem de um lugar muito afetivo no meu coração. Durante muito tempo as festividades de São João foram tomando um caminho caricato, ofensivo e até mesmo xenofóbico. Mas São João não é nada disso. Uma das minhas missões é trazer uma representação diferente, cheia de alegria e beleza, como deve ser”. Apesar da alegria, Juliette se mostrou ainda engajada em ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, onde disponibilizou um QRCode para que seus convidados realizassem doações. “Não podemos esquecer de maneira nenhuma o que cidadãos brasileiros estão vivendo nesse momento. Apoiei e continuarei apoiando de todas as formas possíveis. E com meu novo projeto não poderia ser diferente. A ideia é continuar apoiando as vítimas no Rio Grande do Sul após seu lançamento”. Por falar em convidados a festa estava repleta de amigos e recheado de ex-BBB, de várias edições, entre elas Yasmin Brunet (na foto com ela) da última edição e Ana Clara Lima da 18ª edição. Também passaram por outras figuras como a jornalista Tati Machado e as atrizes Vitória Strada e Bruna Marquezine.

Janjinha gosta de um holofote

Amesma antiga piada sempre tendo Lula como protagonista – “Ele abre a porta da geladeira à noite e imagina que é a luz da televisão” – vem sendo também utilizada em relação ao comportamento da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que acaba de ganhar uma entrevista no programa Sem Censura, na emissora TV Brasil. Chamada de Janjinha no ar pela apresentadora Cissa Guimarães (R$ 70 mil por mês numa produção contratada de quase R$ 5 milhões anuais), que tratou de descrevê-la como “uma grande mulher”. Janja falou sobre o discutido vestido da posse, da emoção vendo o cavalo Caramelo ser removido de um telhado no Rio Grande do Sul e de cartas trocadas com Lula, quando ele estava preso na sede da Polícia Federal de Curitiba (não falou sobre os encontros semanais na sala onde o petista cumpria pena). Nada de perguntas fora da pauta recheadas de muita bajulação. Quando Janja disse que chora “quando o marido fala”, Cissa não deixou por menos: “Com ele, a gente chora! Todo mundo!”. As lives que Janja fazia usando a estrutura da EBC foram suspensas, por sinal. E a TV Brasil não gosta de falar em audiência.

Aceno à direita

Ex-ministro dos governos de Dilma Rousseff e Lula, Aldo Rebelo acaba de lançar, em Brasília, com presença de Jair Bolsonaro e do ex-assessor especial do GSI, General Villas Bôas, seu livro Amazônia, a maldição de Tordesilhas: 500 anos de cobiça internacional. Também estavam lá Michel Temer e Baleia Rossi, presidente do MDB, partido de Ricardo Nunes, de cuja gestão Rebelo é secretário de Relações Internacionais. Aldo trocou o PDT pela sigla de Nunes e tem apoio de Bolsonaro (PL) para ser vice do atual prefeito em sua tentativa de reeleição. O que será difícil de acontecer.

Primeira campanha juntos

Assumidos desde fevereiro a apresentadora Sabrina Sato e o namorado o ator Nicolas Prattes, estrelam a primeira campanha juntos, justamente para o Dia dos Namorados. Com a diferença de 16 anos entre eles no começo o romance sofreu preconceito. Mostrando que isso não é barreira eles seguem juntos e felizes. Eles contam que devido as agendas quase não conseguiram se encontrar. Sabrina confessou que foi Nicolas que tomou a iniciativa e que no primeiro encontro estava tão nervosa que tomou três taças de gin antes de encontrá-lo, que estava vindo direto de uma gravação do Rio de Janeiro para São Paulo. E um fato ainda mais engraçado aconteceu depois do primeiro encontro que foi num sábado à noite. Hospedado na casa de Sabrina ele tomou seu café da manhã com dona Kika, mãe da apresentadora e a Karina, a irmã, porque ela tinha um trabalho no domingo logo pela manhã.

In – Carne assada com batatas

Out – Carne de panela com batatas

Não sabe o que assina

A decisão de vetar a própria MP taxando compras em site que agradam pessoas com menor poder aquisitivo, mostra como o presidente Lula, à essa altura, ficou perdido com pesquisas atestando sua rejeição. Ele quer reverter a pesquisa da Quaest que diz que 55% dos brasileiros acham que “ele não merece ser reeleito”. Arthur Lira, presidente da Câmara, que enfrentou o desgaste de transformar a MP na lei que agora Lula quer vetar, diz aos mais chegados que “ele não sabe o que assina”. A culpa ficou sendo de Fernando Haddad (Fazenda).

Olho nas cidades

Os analistas acham que, quando se trata de mudanças climáticas, as cidades são protagonistas. Mais da metade da população mundial – e 61% da brasileira – vivem em zonas urbanas. Cobrem cerca de 2% da superfície (no Brasil, 1%) do planeta e consomem 75% da energia, respondendo por 70% das emissões do setor. É nelas que as consequências de eventos climáticos são mais sentidas – e um grande exemplo é o Rio Grande do Sul. No G20, que reunirá as 20 maiores economias mundiais, uma das prioridades da presidência brasileira são as cidades. A missão passa pelas prefeituras, com redução de danos, adaptação aos novos tempos e as ondas de calor e chuvas intensas. E são raras as que estão preparadas.

PÉROLA

“Eu sou romântica. Choro muito. Choro com comercial de margarina, choro com a Maria Rita cantando, choro com meu marido falando”,

de ROSÂNGELA SILVA // Janja, no programa Sem Censura (TV Brasil).

BIG FIVE DE VOLTA

Para a reconstrução mais veloz do Rio Grande do Sul, o governo Lula está convocando as big five da construção pesada, alijadas das obras públicas pela Lava Jato. Lula já dá como certa a contratação das grandes empreiteiras – OEC (ex-Odebrecht), Álya (ex-Queiroz Galvão), Metha (ex-OAS), Camargo Corrêa (Mover Participações) e Andrade Gutierrez. Nos casos mais graves, outro replay: não haverá tempo para realização de concorrência. O governo terá de recorrer a prerrogativas previstas na Lei nº 8.666/1993, que permite dispensa de licitação em casos de emergência ou calamidade pública.

Segurando a cadeira

O presidente da Petros, Henrique Jäger, vem tentando se blindar da “dança das cadeiras” na diretoria da fundação. Tem buscado o apoio do “chão de fábrica” da Petrobras, notadamente da Federação Única dos Petroleiros para se manter no cargo. No entanto, o maior escudo de Jäger estaria no exterior, mais precisamente em Xangai. Em grande parte, sua indicação à presidência da Petros, em 2023, é atribuída a Dilma Rousseff, hoje no Banco dos Brics. Jäger, para quem tem memória curta, também comandou o fundo de pensão no governo Dilma.

SEGUNDA GERAÇÃO

Na semana passada Lula participou da inauguração da planta industrial de etanol de segunda geração (E2G), da Raízen, em Guariba, interior de São Paulo. A indústria é considerada uma referência mundial de produção de biocombustível com tecnologia própria, a partir do bagaço da cana. Com investimento de R$ 1,2 bilhão, tem capacidade para produzir 82 milhões de litros de E2G por dia. A Raízen já pensa em construir outra unidade, com investimento de R$ 1,5 bilhão. Com as duas unidades em operação – a primeira localizada em Piracicaba – a empresa de Rubens Ometto poderá produzir, na próxima safra, mais de 114 milhões de litros de E2G.

Credores não poupam

Os credores da SouthRock, que operava a Starbucks e Subway no Brasil querem cercar o empresário Kenneth Pope, dono da gestora, por todos os lados. Os credores vão pedir à justiça o bloqueio de bens pessoais de Pope como garantia para as dívidas da empresa. Ele é tido como responsável direto pela crise da SouthRock que entrou em recuperação judicial com dívidas de R$ 1,8 bilhão. Pope é acusado de negligência e falta de transparência nas dificuldades financeiras. Os credores já pediram à justiça penhora de parte da remuneração de Pope – estimada em R$ 188 mil mensais.

OURO NA ESTRATÉGIA

A inglesa Hochschild Mining deverá discutir o leilão de concessão do projeto Ouro Natividade, no Tocantins. Já tem feito investimentos no país e comprou recentemente a reserva de ouro Monte do Carmo, também no Tocantins, que pertencia à canadense Cerrado Gold. Opera ainda uma mina a céu aberto em Mara Rosa (GO). A licitação da jazida Ouro Natividade será no próximo dia 4 de junho (está encruada há dois anos). Em agosto de 2022, o Serviço Geológico do Brasil marcou e adiou o leilão por três vezes: falta de candidatos.

MISTURA FINA

O EX-ministro José Dirceu – agora, ele faz palestras – trabalha para fazer o prefeito Edinho Silva, de Araraquara, o próximo presidente do PT. Acha que Edinho tem perfil conciliador para liderar a sigla em 2026, quando Lula terá de negociar com partidos do centro e centro-direita para disputar a reeleição. Edinho topa depois de deixar a prefeitura. Dirceu não é contra Gleisi Hoffmann, só acha que, de vez em quando, ela fala muito e acaba prejudicando o partido.

NESSES dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve conversa especial com Gilberto Kassab, secretário do Governo de sua gestão, sobre o destino das emendas do governo. O chefe da Casa, Arthur Lima, que não tolera Kassab, disse a Tarcísio que as emendas, devido ação do secretário do Governo, beneficiavam em maior parte prefeituras do PSD, partido cujo presidente é Kassab. Na conversa, Tarcísio deixou claro que, doravante, é ele que vai controlar o caixa.

O EX-diretor da Abin do governo anterior, também ligado, supostamente, a uma “Abin paralela”, Alexandre Ramagem, deputado federal e agora pré-candidato do PL à prefeitura do Rio apoiado por Jair Bolsonaro, não está vendo muito resultado na campanha com apoio do ex-presidente. Acha que seu principal apoiador é vítima de “perseguição” e que nunca teria tentado dar um golpe contra a democracia. Ele fará uma campanha contra a reeleição de Eduardo Paes repetindo que ele é “esquerdista”. Nas pesquisas, hoje, Paes tem mais de 20 pontos à frente de Ramagem.

O BALANÇO do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no primeiro trimestre alimenta preocupações. Entre os minoritários há o temor que o custo de ações trabalhistas do Assaí supere R$ 300 milhões estimados pelo GPA. Analistas acham que poderão superar os R$ 450 milhões do ano passado. A Justiça trabalhista tem a fama de ser sempre contra o empregador. É uma herança dolorosa deixada pelo Assaí que foi controlado pelo GPA até 2022.

ALEXANDRE Côrrea, ex-marido de Ana Hickmann, chegou a chorar no Instagram, nesses dias, depois de informação espalhada pela equipe jurídica da ex-mulher, que teria apresentado um laudo pericial com evidências de que teve sua assinatura falsificada em contratos de empréstimos, o que ele repudia com veemência, condenando também o colunista Leo Dias, que segundo Côrrea, distribui notícias a favor de Ana. “São 195 dias de massacre”.

