GIBA UM

de CIRO NOGUEIRA // senador e presidente do PP.

“Lula é como jogadores de futebol, que já foram muito bons. Antes de se aposentar, são contratados por um time de lugar bem distante. É o fim da carreira”, de CIRO NOGUEIRA // senador e presidente do PP.

O Brasil está se tornando o país 3 do filho único. Segundo a IBGE, nos anos 70 (o mundo era bem diferente), o país apresentava uma taxa de 5,7 filhos por mulher. Hoje, a taxa de fecundidade está em 1,7 com tendência de queda.

Mais: entre nós, o filho único tem sido adotado por uma questão econômica. Exemplo: no site ‘Melhor Escola”, na cidade de São Paulo, uma escola custa por mês, em média R$ 1.912. E todo mundo quer escapar da escola pública.

IN: Salada de frango e legumes

OUT: Salada de figo com presunto

Andador e bengala

Dia 29, Lula irá se submeter a uma cirurgia no quadril, onde será colocada uma prótese e terá um pós- -operatório complicado, começando com medicamentos para eliminar a dor e início de aprendizado ao uso de andador. Suas pernas ganharão super meias para evitar a possibilidade de trombose. Depois de um mês, tentará voltar a andar sem auxílio do andador, só com bengala – e o tratamento fisioterápico durará alguns meses. Nas primeiras semanas, receberá poucos auxiliares e ministros; depois, a dose aumentará e ele transformará o Alvorada, residência oficial da Presidência, quase num gabinete.

NO COMANDO

Durante todo esse período, na ala residencial e sem poder movimentar a perna do quadril operado, o cotidiano de Lula no Alvorada será coordenado pela primeira-dama Janja, que deverá reduzir ainda mais a agenda do presidente. Alguns assessores e igualmente alguns ministros tentarão se manter distantes do Alvorada, a menos que sejam convocados. Não é pequeno o número de colaboradores do petista que não são bem tolerados por Janja. Ela coordenará até o tempo em que cada integrante do governo despachará com Lula. A ideia de um carrinho de golfe para deslocações mais longas está afastada: ele não poderá dobrar uma perna.

De braço dado

O governo Lula reserva papel importante para a Petrobras nas relações bilaterais entre Brasil e Arábia Saudita. Há conversas sobre uma parceria entre a estatal e a Saudi Aramco na área de transição energética. A ideia é que as duas companhias façam investimentos conjuntos em geração eólica e na produção de hidrogênio verde no Brasil. O Public Investiment Fund, fundo soberano saudita, quer desembolsar US$ 1 trilhão em dez anos em energia limpa e cadeia de alimentos. Detalhe: Lula foi um dos articuladores para entrada da Arábia Saudita ao bloco dos Brics.

GOVERNISTAS NA ONU

Seis integrantes da base governista na CPMI de 8 de janeiro estão em Nova York para acompanhar a Assembleia Geral da ONU, onde Lula falará. São os senadores Augusta Brito (PT-CE), Ana Paula Lobato (PSB-MA), Cid Gomes (PDT-CE), Fabiano Cantarato (PT-ES), além dos deputados Duarte Jr. (PSB-MA) e Duda Salabert (PDT-MG). O senador Randolfe Rodrigues (sem partido) decidiu não ir: quer acompanhar o depoimento do general Braga Netto, ex-candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022.

De fora

O “trem da alegria” que Lula organizou para a viagem aos Estados Unidos, sob justificativa de participar da 78ª sessão da Assembleia da ONU, deixou de fora parlamentares do Centrão (PP e Republicanos). A exclusão, para observadores, evidencia que a suposta adesão dos partidos ao governo não é bem assim. Do PP, apenas Arthur Lira foi convidado, mas não por integrar o governo e sim pelo fato de presidir a Câmara Federal. 11 siglas foram chamadas: Solidariedade, Podemos, União Brasil, Patriota, PSD, PT, PSB, PDT, PSOL, Avante e até PSDB.

Nada a reclamar

A atriz, cantora e ilustradora Carolina Dieckmann, que acaba de completar 45 anos (16) começou aos 15 anos na série Sex Apeal, mas sendo realmente aplaudida quando interpretou Camila na novela Laços de Família, onde deu um show ao viver uma portadora de leucemia, depois disso foi só aplausos, o último como Lumiar em Vai na fé.

De volta a Miami, onde se divide com o Rio de Janeiro, está aproveitando para descansar. “Cheguei aqui em Miami e fiquei muito emocionada, porque quando você mora muito tempo em um lugar, você acaba reconhecendo aquele lugar como se fosse uma parte sua, um lugar gostoso, confortável de voltar. Alguém já está falando que eu voltei a morar em Miami. Não, gente. Vim passar uns dias aqui, vim visitar meu filho que mora aqui”. E completou para festejar sua nova primavera: “Está tudo mara. Nada pra reclamar. Só pra agradecer”.

Mais: Dieckmann, não costuma responder a críticas que recebem em suas redes sociais, mas foi obrigada a rebater as línguas maldosas ao tatuar o nome de seu filho caçula, José. “Eu já tinha a tatuagem com o nome do Davi, feita quando fui para Miami e ele ficou aqui algo natural, óbvio e fundamental para mim levar essa marca em minha pele. É como se desejasse não estar separada deles por sequer um instante, como se eu buscasse uma marca eterna que já existia em meu coração. A letra é da autoria de cada filho. O tamanho é fiel à maneira como estava escrita na folha, não se trata de uma tatuagem estética, mas sim de uma tatuagem carregada de significado sentimental”

Lula reclama e Cuba não mudará

Cuba deve US$ 538 milhões em parcelas vencidas de sua dívida com o Brasil e mais US$ 520 milhões é o que ainda deve pagar até 2028. Lula foi até lá participar do G77, disse que o sufoco econômico-financeiro da ilha de Fidel acontece por causa do embargo dos Estados Unidos (existe há 60 anos) e o governo ficou na dele: “Não temos dinheiro para pagar”.

O governo brasileiro deixou lá um documento onde apresenta alternativas para Cuba pagar o que deve e ficou em alguma gaveta: ninguém acredita que Cuba enfiará a mão no bolso. Do seu lado, os Estados Unidos também não mudarão sua posição depois de recolocar Cuba, em 1921, na lista de países patrocinadores do terrorismo.

Lula quer se aproximar de Cuba depois de Jair Bolsonaro determinar que o governo votasse na ONU a favor das sanções americanas e virou símbolo das relações entre os dois países. O G77, onde Lula discursou, é a abreviação do Grupo dos 77 criados em 1964, no final da primeira conferência das Nações Unidas sobre Comercio e Desenvolvimento, em Genebra, quando tinha 77 membros fundadores.

Hoje, são 134 países da Ásia, África do Sul e América Latina, incluindo o Brasil. A China participa como convidada. O objetivo é promover uma nova ordem internacional menos “injusta”. Da reunião de Cuba, além do palavrório, de prático, não saiu nada de novo.

As aparências enganam

A modelo e empresária Kylie Jenner, 26 anos, e a caçula das irmãs Kardashian- -Jenner, está feliz da vida, além de seus produtos de beleza e cosméticos continuarem entre os mais vendidos e queridos da área (tem uma fortuna estimada em US$ 900 milhões), está num novo relacionamento.

O felizardo é o ator franco-americano Timothée Chalamet conhecido por interpretar Finn Walde na série Homeland. Kylie já faz planos para o futuro com o ator. Vale lembrar que ela já tem dois filhos, Stormi de 5 anos e Aire de 1 ano e meio, fruto de seu relacionamento com o rapper Tyga.

Mais: ela acaba de ser acionada como garota-propaganda da grife sueca de calçados, acessórios e jeans Acne Studios. Onde apresenta nova coleção que está fazendo sucesso na Europa e EUA de jeans sujo, que custa US$ 680 (R$ 3.400).

Pouca chance

Entre parcelas vencidas e o que deverá pagar até 2028, Cuba totaliza mais de US$ 1 bilhão na cifra que o Brasil pode perder na negociação com a ilha. Observadores internacionais e embaixadores apostam que esse dinheiro jamais será pago. A maior parte dos recursos emprestados via BNDES foi para o financiamento do Porto de Mariel, que fica a 40 km de Havana.

Michelle de fora

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, em sua delação premiada, deverá deixar de fora a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com o qual teve pouco contado, além de providenciar (diversas origens) dinheiro para abastecer sua conta bancária. Cid se restringirá ao ex-presidente e alguns generais que participaram do governo. Michelle é investigada em apenas um inquérito: o de uso do Estado para obtenção de vantagens ilícitas (está incluída na novela das joias). Fica de fora da história das fake news, ataque às urnas eletrônicas, tentativa de golpe e vacinas na pandemia.

Nas nuvens

Até meados de setembro, os ministros do governo Lula e os presidentes da Câmara e do Senado e do STF realizaram um total de 1.480 voos nas asas da FAB. A frota da mordomia é composta de 30 aeronaves operadas na FAB pelo Grupo de Transporte Especial, que administra o privilegio desse pessoal. Também desfrutam da mordomia os comandantes das Forças Armadas e o vice-presidente da República, ministros do Supremo costumam pegar carona. O ministro que mais usou o privilegio foi Flávio Dino (Justiça): em oito meses e meio, fez 74 viagens pelos aviões da FAB.

MÁGOA

Publicamente, a ex-ministra do Esporte Ana Moser não critica o presidente Lula, diz que sua demissão “faz parte da política” e até culpou “a direita” por seu afastamento, só que é melhor não convidar os dois para a mesma mesa. Demissão humilhante ninguém esquece, garantem seus amigos. Agora, depois de cair a ficha de sua atitude pouco elogiada, Lula quer chamar Ana Moser de volta ao governo: está procurando um lugar onde caminhem juntos esporte e educação para entregar a ex-atleta. Tem, contudo, medo que ela recuse.

MISTURA FINA

O MINISTRO Flávio Dino brigou no começo do governo Lula e consegui se manter no Ministério da Justiça também a Segurança Pública. Só que os petistas querem sua cadeira por não ter conseguido se livrar da violência urbana e policial, notadamente na Bahia, governada pelo PT há 16 anos. Contudo: Dino pode “cair para cima” e está bem cotado para substituir Rosa Weber no Supremo. Seu principal adversário é Jorge Messias, o advogado-geral da União, que teria mais chances do que o presidente do TCU, Bruno Dantas.

A DIÁRIA do super luxuoso Lotte New York Palace, que está acomodando Lula, Janja e numerosa comitiva presidencial, chega a custar R$ 83,9 mil. A suíte tem três andares, academia, elevador, biblioteca, mordomos especiais e muito luxo para seus hóspedes. O pessoal da comitiva fica num outro tipo de suíte, mais modesta e nem por isso, dotada de menos luxo: todas tem escritórios e pequenos salões (força de expressão) para reuniões e mesmo coquetéis.

A RETOMADA do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ ainda não saiu do papel. Dois meses depois de Lula oficializar sua recriação, o Ministério das Cidades não aprovou nenhum novo empreendimento no âmbito do programa habitacional. A Caixa também não iniciou a análise de pedidos de financiamentos para futuros imóveis. Ninguém sabe quando acontecerá o anúncio de novas obras. Por enquanto, nenhuma previsão. Quem procura informações na Caixa é direcionado para o Ministério das Cidades, gestor do programa.

COM o passeio em Nova York, esta semana, Lula já dedicou mais tempo de agenda aos Estados Unidos do que ao Rio Grande do Sul, onde não pôs os pés, nem sobrevoou apesar da devastação que matou meia centena de brasileiros. Na primeira viagem aos EUA, o casal presidencial foi pedir a benção de Joe Biden, em fevereiro e ele se encantou com a primeira-dama brasileira. Era a primeira vez que Janja exibia sua famosa bolsa Celine.

NO primeiro semestre, os caixas eletrônicos do Banco 24 horas receberam 1,9 bilhão de depósitos de dinheiro em espécie, um recorde e maior que o volume de todo o ano passado, de R$ 1,4 bilhão. O salto aconteceu mesmo com o maior uso de pagamentos digitais no Brasil, com o PIX crescente 72% em volume de transações entre julho de 2022 e o mesmo mês deste ano.

A FUNDAÇÃO Casa (Antiga Febem) atende hoje 4.976 jovens em 111 centros e nada menos do que 9.500 funcionários ativos. Agora, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) quer que a fundação passe a ser administrada por gestão privado como já acontece em áreas de saúde e cultura ou qualquer outro modelo de parceria com o setor privado. Ele quer reduzir o volume de funcionários e enxugar gastos, o que aconteceria caso a administração seja passada para uma organização social. O problema é para onde enviar os 9.500 funcionários.

Assine o Correio do Estado