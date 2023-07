"Quem sabe o Alexandre de Moraes tenha um momento de Deus tocar o coração dele"

Reviravolta no Banco do Brasil: a presidente Tarciana Medeiros não apenas engavetou a venda de subsidiárias e controladas internacionais – como BB Américas, em Miami ou o Patagônia, na Argentina – como pretende ampliar a presença do BB no exterior.

Mais: entre os planos estão a abertura da segunda agência na China e a instalação de um escritório no Oriente Médio. Há estudos também para o aumento da rede de operações na América do Sul com possível entrada em países como Colômbia e Peru.

Mais uma campanha

A filha da eterna rainha dos baixinhos, Sasha Meneghel, 24 anos emprestou mais uma vez sua beleza para a campanha Life by Vivara. A nova coleção, inspirado na galáxia e sua imensidão, é composta por 12 peças, entre brincos, colares e anéis, feitos em prata e prata banhada ouro.

As peças foram classificadas como atemporais e minimalistas, mas que surpreendem com os pequenos detalhes, prometendo conquistar as consumidoras que poderão montar suas combinações com brincos e anéis delicados e com shapes nada óbvias, algumas lembram até o espaço sideral.

“Ser o rosto dessa coleção, que traz tanto sobre mudanças e também sobre as possibilidades de ser quem se é, além do design super chique e elegante, foi um grande prazer. Galaxy tem joias que permitem sobreposições, com misturas de banhos, que podem ser usadas desde uma festa até compromissos do dia a dia”.

Formada em moda ela revela que não tem um só guarda-roupa. “Atualmente, não fico sem um bom jeans, normalmente, acabo roubando do meu marido, porque é mais larguinho e eu amo, uma regata branca e uma jaqueta bem legal. E sempre pego peças do armário da minha mãe e acho que isso é muito legal. Tenho um shortinho jeans dela, da Calvin Klein, que agora está comigo”.

Corrida ao Pão de Açúcar

O Casino quer vender o Grupo Pão de Açúcar e Abílio Diniz já avisou que está fora dessa corrida. Três corredores, todos eles de fora do setor supermercadista, estariam posicionados na largada: Grupo Ultra, Itaúsa e J&F. Desses, o Grupo Ultra é o que mais parece ter sinergia com o Pão de Açúcar, com suas lojas de conveniência ligadas à rede de postos Ipiranga.

O Itaúsa está diversificando seus negócios: está na Alpargatas (sandálias), na Dexco (painéis de madeira, louças e metais) e transporte de gás natural (NTS).

A J&F quer comprar tudo: os irmãos Joesley e Wesley Batista já tem o Banco Original, parte da Eldorado Celulose, da PicPay, área de mineração, Canal Rural, âmbar Energia e Flora (higiene e limpeza). O GPA tem mais de 600 pontos de venda. Uma fusão Carrefour-Pão de Açúcar está fora de cogitação.

Aumentando a família

A primogênita do clã Kardashian, Kourtney Kardashian anunciou durante um show da banda Blink-182, cujo seu marido Travis Barker é baterista que estava grávida do primeiro filho do casal (o sexo já foi revelado em um vídeo após o anúncio).

A revelação, não que o marido não soubesse, causou comoção em Travis, porque durante o show Kourtney levantou um cartaz revelando a novidade para o mundo inspirado no clipe All The Small Things sucesso da banda de 2000.

Vale lembrar que este é o quarto filho de Kourtney, que já é mãe de Penelope, de 10 anos, Reign Aston, de 8, e Mason Dash, de 13, fruto do relacionamento com Scott Disick. Travis, por sua vez, tem dois filhos com a ex-mulher, Shanna Moakler, Landon, de 19, Alabama, de 17.

Favorito do tabaco

Não será por falta de acesso qualificado aos principais gabinetes de Brasília que o advogado Márcio Fernandes, um dos votados na lista sêxtupla da OAB perderá a disputa pela vaga no STJ. Ele foi diretor jurídico e de compliance da BAT (British American Tobacco) Brasil, antiga Souza Cruz, que tem uma das melhores estruturas de lobby do país.

Para a BAT nada mais oportuno do que ter entre os togados do STJ um nome mais sensível aos pleitos da indústria tabagista. Há interesses que deverão passar pelo Judiciário (aumento da tributação e produtos derivados da cannabis).

Quinta vez

O apresentador José Luiz Datena foi a estrela de um ato do PDT no final de semana passada para marcar sua filiação ao partido que quer lançá-lo na corrida à prefeitura de São Paulo em 2024. O evento foi tratado como uma espécie de lançamento da pré-candidatura.

Nos últimos oito anos, ele já desistiu de quatro candidaturas e agora diz que irá até o fim, empolgando a legenda do ex-presidenciável Ciro Gomes. Datena ganhava R$ 600 mil mensais na Band, mas na renovação do contrato, devido à situação da emissora, concordou em passar para R$ 300 mil.

Quer quantidade

O presidente Lula anda reclamando da comida do Itamaraty e, nos últimos tempos, só gostou de uma rabada preparada pela chef Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do Masterchef Brasil. Ele também reclama das comidas que tem de enfrentar em almoços ou jantares com governantes no Exterior. Só que o problema maior do petista é a pequena quantidade servida lá fora.

“Não consigo comer bem em palácios, é tudo pequenininho, não tem uma bandeja para você escolher e pegar o que quer. Prefiro quantidade. Não me acostumo. Gosto de rabada, frango com quiabo, costelinha de porco frita. Lá fora tudo é muito sofisticado e a gente fica até sem saber o que é”.

“PIX PARCELADO”

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central e sua equipe estão debruçados sobre um projeto que agradará a equipe econômica. Trata-se da criação de uma espécie de “Pix parcelado”. Essa nova função permitiria que as pessoas fizessem compras a prazo usando o próprio Pix.

A equação não é simples: teria de tangenciar o crédito bancário. Uma das ideias é que o pagamento seja vinculado ao salário ou aposentadoria, com desconto mensal direto em folha.

“Comunista”

Aliados e mesmo integrantes do governo não entenderam por que Lula disse que “tem orgulho de ser chamado de comunista” no Foro de São Paulo. Para a maioria, não ganhou nada com isso; ao contrário, perdeu parte de seus seguidores. Quando insistiu em elogiar ditadores, o resultado foi o mesmo. Seus eleitores querem pular do barco, embora não saibam ainda para onde ir.

Fez também mea culpa dizendo que “a gente não pode ficar a vida inteira criticando os outros” que, aliás, é um hábito seu. De quebra, falou sobre o impeachment de Dilma Rousseff, mas está proibido pela Justiça de dizer que foi “golpe” e que Michel Temer foi o “golpista”.

CHUMBO GROSSO

A investigação da Polícia Federal, que envolve o braço direito do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vai subir mais a temperatura. Quem conhece detalhes da apuração garante que existem mais áudios comprometedores de conversas entres os investigados.

Sem demonstrar nenhuma alegria em público, o governo festeja. Até agora, estava nas mãos de Lira (embora ele diga que não tem nada a ver com isso). A PF resolveu inverter o jogo para o presidente Lula. Muitos apostam que Lira não ameaçará mais o governo.

Mudanças

Lula não muda Alexandre Padilha, Rui Costa e menos ainda Nísia Trindade. Está em seus planos, contudo, fazer mudanças no segundo semestre.

A ideia é entregar a partidos do Centrão o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com orçamento de R$ 84,34 bilhões e a Funasa, a ser recriada.

Apesar desses acenos, Arthur Lira não confia no Planalto e o próprio Lula também não confia no presidente da Câmara. Ele acha, à propósito, que se sua sucessão fosse hoje (é em 2025) seria reeleito com “um pé nas costas”.

“Yuan para todos”

A americana Bloomberg noticiou e a mídia chinesa repercutiu, de South China Morning Post ao portal Guancha, que “o uso do yuan alcança nível recorde” na Argentina diante do “dólar escasso”.

A venda da moeda chinesa no mercado cambial pelo banco central argentino está chegando quase a um terço do local. A Bloomberg decretou: “Yuan para todos”. E também foi manchete do portal de Xangai: “Na Argentina, RBM para todo mundo”, usando outro nome da moeda chinesa, renminbi.

MAIS QUE O BRASIL

Em dois meses, os incêndios florestais no Canadá já destruíram mais de 78 mil quilômetros quadrados do país do primeiro-ministro Justin Trudeau, política representante da chamada esquerda-caviar habituada a dar lições ao Brasil sobre incêndios na Amazônia.

A destruição canadense ocorre sob o mais absoluto silêncio de ativistas brasileiros. A área dizimada do Canadá desde o fim de abril, segundo dados oficiais, é mais do que o dobro de tudo o que a Amazônia perdeu nos últimos três anos. A destruição da floresta no Canadá em dois meses supera a área que a Amazônia perdeu nos últimos nove anos: 74,1 mil km².



MISTURA FINA

DE Simone Tebet (Planejamento), no final da semana passada: “O governo está para anunciar novas medidas. Uma delas é o novo PAC, que não vai ser um PAC. Será uma política de investimentos, não só de investimentos públicos, mas também de parceria com a iniciativa privada”. Ou seja: Simone Dilmou.

CRESCE a cada dia o movimento dentro do PT que é radicalmente contra o apoio do partido à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL-SP) à prefeitura de São Paulo, no ano que vem, em cumprimento com um acordo fechado no segundo turno das eleições presidenciais pelo próprio Lula. Os petistas repudiam a hipótese de apoiar Boulos, ficando sem candidato próprio para enfrentar Ricardo Nunes, candidato à reeleição (Boulos está bem nas pesquisas). Se o acordo ruir, é provável que Jilmar Tatto seja o candidato do PT – e contrariando Lula.

OS ministros do TSE não ganham muito para exercerem suas funções, mas cada um recebe jeton de R$ 10 mil mensais, 3% dos salários dos ministros do STF. São distribuídos R$ 340,2 mil para participarem das sessões da corte, este ano, cada sessão rendeu aos ministros o jeton de R$ 1.249,53. Os dados são da Transparência do TSE. De fevereiro a maio, com descontos somados, os ministros receberam R$ 258,4 mil.

DEPOIS de mais de 30 anos como presença certa em formaturas de militares, o ex-presidente Jair Bolsonaro não está mais participando dessas cerimônias. Os mais chegados dizem que é para evitar que sua presença seja vista como provocação num momento em que membros das Forças Armada estão sob investigação em relação ao 8 de janeiro. Bolsonaro também tem se mantido distante (ou eles é que se distanciaram) de militares que estiveram ao seu lado no governo.

AINDA a propósito do 8 de janeiro: a mulher do tenente-coronel Mauro Cid, Gabriela Santiago, que já depôs durante três horas contando sua participação no suposto movimento de golpe, ao lado de Ticiane, filha do general Villas Bôas, ex-comandante do Exército, está mandando recados. Ela trata de espalhar – e até mesmo para avisar generais que sumiram do mapa – que caso seu marido seja expulso do Exército, tratará de abrir mais a boca.

AS herdeiras do banqueiro Aloysio Faria, do banco Alfa, contrataram a consultoria Galeazzi para reestruturar a rede de material de construção C&C, que não conseguem vender. O diagnóstico foi claro: será preciso fechar pelo menos um terço das lojas (são 36 unidades entre São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo). Com faturamento abaixo de R$ 1 bilhão, a companhia já começou a demitir executivos e deverá fechar até o final do ano 12 lojas.