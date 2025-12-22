Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Temos o dever moral de suspender o recesso e sequenciar CPI's"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao citar escândalos do INSS e do Banco Master

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

22/12/2025 - 07h00
Código de conduta resgata norma rejeitada no STF

É perto de zero a chance de mudar alguma coisa no Supremo Tribunal Federal o tal código de conduta de ministros que a esquerda trombeteou ao protocolar o projeto de lei sobre o tema. Boa parte do texto já está em vigor. Eventual mudança é até sobre atuação de ministros em causas que têm parentes atuando na defesa. Esta regra já existia, mas caiu após decisão do próprio Supremo. A votação, longe do escrutínio público, foi no plenário virtual e terminou com folga pela liberação: 7 votos a 4.

Meu pirão

A norma caiu no STF em agosto de 2023. Dos 11 ministros à época, sete tinham parentes e cônjuges que trabalham em escritórios de advocacia.

Só exemplos

Vigorando, a norma impediria, por exemplo, Alexandre de Moraes de atuar no processo do Banco Master, que contratou a esposa do ministro.

Montada na grana

O contrato do escritório Barci de Moraes Advogados, comandado por Viviane Barci de Moraes, esposa de Moraes, totalizava R$129 milhões.

MP também

Iniciativa da deputada Adriana Ventura (Novo-SP) é mais dura. Obriga a criação do código de conduta e ainda estende para o Ministério Público.

Greve de petroleiros ganha ares de sabotagem

À boca miúda, cresce na Petrobras a certeza de sabotagem no vazamento de gás na plataforma P-40, na Bacia dos Campos, na quinta (18). A estrutura opera com equipe de contingência, já que os petroleiros estão em greve. Um dos chefões da paralisação é o pelego Deyvid Bacelar, coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP). Mesmo com a greve prejudicando a Petrobras, orgulho dos brasileiros, Lula mantém o sindicalista com cadeira cativa no Conselhão.

Tática de guerrilha

O suspeitíssimo vazamento, raridade no volume registrado, deflagrou shutdown da plataforma, ou seja, parou tudo.

Dupla face

Enquanto fala cobras e lagartos da Petrobras, na “TvPT”, Bacelar é só elogios para a petroleira, sempre associando Lula a benfeitorias. Aham...

Recesso antecipado

Os pedidos dos grevistas são vazia como a paralisação e trazem baboseiras como “reconhecimento da Pauta pelo Brasil Soberano”.

Wolney teve sorte

Lula queria na Previdência Wolney Queiroz (ou “o filho do Zé Queiroz”, seu amigo) desde o início, mas Carlos Lupi reagiu: “Seria ruim, sou o presidente do PDT”. Lula fez de Queiroz o secretário-executivo e Lupi o isolou, não tinha papel algum. Os amigos dizem que isso salvou Wolney.

Governo investigado

No total, 175 deputados e 29 senadores (somando 204) prorrogaram a CPMI do INSS por 120 dias. O Regimento Interno do Senado permite a prorrogação mediante assinaturas de um terço dos senadores.

Uma ninharia

O agronegócio francês, que boicota o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, pouco representa no PIB da França, menos de 1,5%. Também não é um grande gerador de empregos, só aproximadamente 2%.

É o Planalto

Tem muita gente que desconfia que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai, na verdade, disputar uma vaga ao Senado. Ele nega e diz que vai mesmo disputar a Presidência da República.

Subiu

Enquanto Lula patina na avaliação positiva, até a Câmara conseguiu melhorar a imagem, de acordo com pesquisa Genial/Quaest. Subiu cinco pontos percentuais em dois meses e chegou a 20% em dezembro.

Bem na fita

Mauro Mendes (União Brasil) está bem na fita com o eleitor do Mato Grosso. O governador tem a gestão aprovada por 82% da população. O resultado foi registrado no último levantamento do Paraná Pesquisas.

Deu ruim

O último levantamento do Paraná Pesquisas traz más notícias para Carlos Fávaro. O ministro da Agricultura de Lula não seria eleito para o Senado por Mato Grosso em nenhum cenário apurado pelo instituto.

Agro cresce

O agronegócio resiste bravamente e alavancou em 50% as exportações brasileiras de carne bovina em novembro deste ano, quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Exportou US$ 1,874 bilhão.

Pergunta no Planalto

Quando é o fim do recesso do governo Lula?

PODER SEM PUDOR

Nobre malvadeza

Os senadores discutiam o projeto de recriação da Sudene, na Comissão de Desenvolvimento Regional, quando o tucano Tasso Jereissati (CE) passou a palavra "ao senador Antônio Carlos de Magalhães". Explicou que a preposição foi usada, no passado, para designar nobres, "e não há político mais nobre que ACM". O velho babalaô falou e depois provocou risadas:" Agora devolvo a palavra ao senador Tasso de Jereissati..."

CLAÚDIO HUMBERTO

"Perdem no Congresso, recorrem ao STF"

Senador Sérgio Moro (União-PR) sobre o governo judicializar mais uma derrota no voto

20/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Com Lulinha, PF deve chegar ao núcleo do governo

A oposição não tem dúvidas de que a recente fase da Operação Sem Desconto, que enrolou Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha – filho do presidente Lula; Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha; e Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder de Lula no Senado; coloca de vez as investigações no cerne do governo petista. “Fica evidente que as investigações se aproximam do núcleo duro do governo. Esse roteiro não é novidade”, afirma o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS).

Tem que explicar

Os citados entraram na mira da CPMI que apura a ladroagem no INSS, o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), pediu a convocação.

Batom na cueca

Mensagens com referência a Lulinha “são provas de que o filho de Lula está implicado neste escândalo”, conclui Marcel van Hatten (Novo-SC).

Pega geral

Zucco (PL-RS) também cobra que a CPMI avance sobre Weverton, Lulinha e cia. Capitão Alden (PL-BA) vai no mesmo sentido.

Questão familiar

“Vai chegar no núcleo mais íntimo do presidente”, diz Rodrigo da Zaeli (PL-MT) e cita o filho e nora de Lula. Mas alerta para blindagem no STF.

Ministro do TCU chama atenção com ataque ao BC

O ministro TCU Jhonatan de Jesus gosta de fortes emoções. Após o constrangimento da apreensão, pela Polícia Federal, em maio, da BMW da esposa com o filho de Antonio Camilo Antunes, o Careca do INSS, despertando suspeitas sobre essa ligação, o ministro voltou a atrair atenções acusando o Banco Central de promover liquidação “precipitada” do Banco Master, de Daniel Vorcaro, preso pela PF, ficando sujeito a acusação de desrespeitar a autonomia e deveres regulatórios do BC.

Banco quebrado

O ministro do TCU ainda fixou prazo de 72 horas para o presidente do BC dar explicações já feitas: havia uma “grave crise de liquidez”, mané.

Sistema sob riscos

O BC também, justificou a liquidação do Master, em novembro, apontando riscos ao sistema financeiro nacional.

Estranho, é

Jhonatan desconfia de processo “acelerado indevidamente”, sem análise de propostas de recuperação defendidas pelos controladores...

PT sumiu

Foi protocolado requerimento para prorrogar a CPMI que investiga a roubalheira no INSS. Foram 175 assinaturas de deputados e mais 29 de senadores. Detalhe: parlamentares petistas não assinaram o pedido.

Conversa fiada

Em Brasília, as pessoas não dão mesmo o braço a torcer. Demitido do Ministério do Turismo, Celso Sabino garante a quem pergunta que a saída da pasta já estaria combinada com Lula. Ninguém acreditou.

Motta, o fraco

No PL, não querem ver Hugo Motta (Rep-PB) nem pintado a ouro. Reclamam da frouxidão do presidente da Câmara quando o STF e a Polícia Federal têm parlamentares da oposição como alvos.

Cadê Raoni?

Sempre chamado quando Lula quer faturar factóide usando bandeira indígena, Cacique Raoni não foi chamado para discursar no palco principal da COP30. O deputado Hélio Lopes (PL-RJ) percebeu a ausência e cobrou explicações de Sônia Guajajara (Povos Indígenas).

Vapt-vupt

Em menos de uma semana, os deputados estaduais de Pernambuco criaram e aprovaram escala 4x3 e indenização anual de até R$ 176 mil para servidores de alto escalão por folgas não tiradas.

Amigo oculto

Quem paga a conta ainda não sabe o valor da fatura, mas o fim de ano de servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão, fechada ao clubinho, contou com ao menos três bandas com shows ao vivo.

Nosso dinheiro

O BNDES vai injetar mais R$10 milhões no programa Cataforte. A grana será destinada a cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, de quem Lula não vai se constranger na hora de pedir votos.

A propósito

O anúncio do caminhão de dinheiro do Cataforte foi feito em evento que foi bancado com dinheiro da Caixa Econômica Federal, Sebrae e da ABDI. Palanque patrocinado com dinheiro do pagador de impostos.

Pensando bem...

...do jeito que está, convocação na CPMI do INSS vai acabar virando reunião familiar.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Um Jobim desafinado

O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) estava no Conselho de Ética espiando uma tevê que transmitia o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no qual José Dirceu acabaria condenado. Mas não resistiu ao ver o presidente do STF, ministro Nelson Jobim, fazendo questão de votar favoravelmente o ex-chefe da Casa Civil: "É o único Jobim que sai do tom..."

CLAÚDIO HUMBERTO

"Perdem no Congresso, recorrem ao STF"

Senador Sérgio Moro (União-PR) sobre o governo judicializar mais uma derrota no voto

19/12/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula finge não saber que apuração chegou a Lulinha

A investigação do roubo a aposentados chegou em definitivo a Fabio Luiz Lula da Silva, o “Lulinha”, o filho de Lula (PT) e sócio de Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, personagem central nesse escândalo de corrupção que pode ser o maior de todos os tempos, superando outras roubalheiras de governos Lula, como Mensalão e Petrolão. “Se tiver filho meu envolvido nisso, será investigado”, rendeu-se o petista, fingindo não saber que Lulinha e sua relação com a quadrilha estão sob investigação.

Dinheiroduto fala

O dinheiroduto do Careca de INSS para Lulinha atendia pelo nome de Roberta Luchsinger, dona da RL Consultoria e Intermediações Ltda.

O ‘filho do rapaz’

De acordo com depoimentos e documentos, ao ordenar o pix para Lulinha, via RL, Careca justificava assim: “É para o filho do rapaz”.

Lulinha era cotista

À PF, Edson Claro, ex-braço direito do Careca, contou que Lulinha tinha o próprio mensalão no esquema, com pagamentos de R$300 mil/mês.

Sócio oculto

A PF sustenta que o grupo, operado pelo Careca, tinha sustentação política, como no caso do senador Weverton Rocha (PDT-MA).

INSS: amiga de Lulinha tentou ser deputada pelo PT

Alvo da operação que apura a ladroagem no INSS, Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, outro que tem tudo para figurar entre os enrolados, tentou se eleger deputada estadual por São Paulo. Roberta escolheu o Partido dos Trabalhadores para disputar a vaga, em 2018. Com 14.134 votos, ficou com a suplência. A amiga do Lulinha é apontada pela Polícia Federal como integrante vinculada ao núcleo político da organização criminosa do Careca do INSS.

Ajudinha ministerial

Na empreitada, Roberta recebeu doações da campanha do petista Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência de Lula e Dilma.

Blindagem máxima

A amiga de Lulinha, como o próprio e até o pelegão Frei Chico, irmão de Lula, escapou de convocação na CPMI após forte atuação do governo.

Amiga monitorada

Com a PF, o samba tocou diferente para Roberta. Está proibida de deixar o Brasil e, após operação de ontem (18), vai usar tornozeleira eletrônica.

Conversa mole

Lula agora diz que o filho “será investigado”, mas foi ele quem ordenou a bancada do PT et caterva na CPMI do INSS a blindar o filho e o irmão, impedindo suas convocações. E também a de outros suspeitos.

Tudo estranho

Estranho no pedido da Polícia Federal para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre objetos encontrados em cofres no Alvorada, é a PF ter levado dois anos e meio para investigar e abrir os compartimentos.

Já estava fora

André Mendonça (STF) já tinha ordenado o afastamento, quando Wolney Queiroz (Previdência) exonerou seu nº 2, Adroaldo Portal, suspeito de levar uma grana do Careca. A indicação de Portal não passou por ele.

Deu certo

O trabalho do governador Jorginho Mello (PL) foi citado como exemplo que deu certo na aparelhada CPI do Crime Organizado, para desespero governista. Santa Catarina é o segundo Estado mais seguro do País.

Cabidão 2.0

O governo tenta criar mais um cabidão para pendurar ao menos 18 cargos de confiança. Inventaram a tal Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Hoje, autoridade administrativa do Ministério da Justiça.

Mão na consciência

Presidente do PSDB, Aécio Neves rebateu ataques de Lula a FHC e José Serra, disse que é “desonesto com os fatos”. Cobrou mea-culpa do PT por votar contra a Constituição, Plano Real e Responsabilidade fiscal.

Aposta perdida

Não estava prevista a votação, no Senado, da urgência para liberação de bingos e cassinos. Surgiu como extra-pauta e acabou rejeitada. Eduardo Girão (Novo-CE) atribuiu a manobra a Davi Alcolumbre (União-AP).

Carluxo mudou

Carlos Bolsonaro (PL) já fez a alteração do domicílio eleitoral. Ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos mudou o registro para São José, onde pretende disputar vaga catarinense no Senado.

Pensando bem...

...político que blinda na CPMI suspeitos de roubar aposentados do INSS deveria ser responder por cumplicidade criminosa.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O homem dos bigodes

Derrotado na disputa pelo governo do Ceará, em 1990, o ex-ministro Paulo Lustosa resolveu percorrer o Estado agradecendo os votos dos eleitores. Nos cafundós, pelas 3h da madrugada, muito cansado, pediu abrigo na casa de um agricultor. O homem, sonolento, atendeu Lustosa com simpatia, sem saber com quem estava falando. O político não perderia a chance: "Diga-me, moço, em quem vocês votaram para governador?" O homem gritou para dentro de casa "Mulher, em quem a gente votou?" Ela respondeu: "Foi naquele moço de bigode, o Lustosa!" O ex-candidato cofiou os bigodes e se apresentou: "Eu sou o Lustosa e andei a noite inteira só para vir aqui agradecer a vocês..."

