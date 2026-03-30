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Giba Um

"O atual governo federal está destruindo o país, incluindo problemas nacionais do mesmo sistema...

...que, no passado, prejudicou Minas Gerais. 'Nós não somos um país de fracassados. Nós somos um país roubado', de Romeu Zema, governo e acusando Lula de tudo 'o que acontece de ruim por aqui'.

Giba Um

Giba Um

30/03/2026 - 06h00
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Quando Harry Styles esteve no Brasil pela primeira vez, em 2014, se apresentando no Rio e em São Paulo, os ingressos e pista premium custavam R$ 600. Quando voltou em julho, ingressos desse setor passaram a custar R$ 1.410 e, atualmente, pacote VIP costumam custar R$ 7.000.

MAIS: No show do The Weeknd, marcado para abril, há quatro modalidades. A mais cara chega a R$ 12.343,94 e inclui acesso a lounge VIP, brindes exclusivos e foto em frente a um painel sem a participação do canadense. Como se pode notar shows já viraram artigos de luxo.

Pacheco no PSB

O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, (PSD-MG) acaba de encaminhar sua filiação ao PS3 para ser candidato ao governo de Minas Gerais. Os ajustes foram debatidos durante um jantar, em Brasília, com o presidente do partido, João Campos, e outros integrantes da legenda, como Geraldo Alckmin, a deputada (e mulher de João) Tábata Amaral (SP) e o ex-presidente da sigla, Carlos Siqueira. Pacheco deve dar palanque a Lula no estado e o anúncio oficial de sua candidatura a governador poderá acelerar a sabatina de Jorge Messias ao Supremo, com aprovação e Davi Alcolumbre.

Planos de Michelle

A única pessoa que vive, noite e dia, com Bolsonaro é a ex-primeira-dama Michelle, que até hoje não se conformou com a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto. Os filhos, incluindo Flávio, podem visitar o pai duas vezes por semana e os encontros devem durar meia hora. Eles estão apostando que Michelle pode voltar a trabalhar pela candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência com Michelle na vice. A permanência do ex-presidente em casa fará com que Michelle tenha total proximidade com ele todos os dias, o que pode inspirar à ex-primeira-dama uma super-reviravolta.

Aliadas para o Senado

Ainda Michelle Bolsonaro: a ex-primeira-dama deve emplacar uma bancada de aliadas entre os candidatos do PL para as eleições deste ano. Ela trabalha pelo apoio do partido a nomes próximos dela para disputar o Senado como Caroline de Toni (PL-SC), Bia Kicis (PL-DF), Priscila Costa (PL-CE) e Rosana Valle (PL-SP) e ao governo, como Celina Leão (PP-DF) e Maria do Carmo (PL-AM). Michelle, por outro lado, tem sido criticada por não apoiar abertamente a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto. Para as aliadas, ela quer apoio de Bolsonaro e do PL (leia-se: apoio financeiro). Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tem dito que "tem pouco dinheiro".

Ficará na Rede

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) está dando sinais de que pode ficar na Rede para disputar o Senado por São Paulo - e sem se transferir para o PT. Marina diz que não desistiu do partido e comparou a política a um bioma, em que as legendas seriam ecossistemas. 'Estou lutando para manter o ecossistema Rede. Queremos que volte a ser o que era, um partido que defende pluralidade'. Já Simone Tebet (Planejamento) deve se mudar do MDB para o PSB para concorrer ao Senado, também por São Paulo.

Sentimento de pertencimento

A atriz Carol Castro foi a mais recente convidada do projeto Disconcertos, que ocorreu na quarta (25), no espaço Futuros – Arte e Tecnologia, no bairro do Flamengo, no Rio. Seu trabalho mais recente em novelas foi em Garota do Momento (2024). Durante o evento, ela participou de uma discussão sobre o icônico álbum Nevermind, da banda Nirvana, amplamente considerado um dos discos mais influentes na história do rock. O projeto, idealizado pelo filósofo, historiador, jornalista e escritor Dodô Azevedo — que teve a chance de entrevistar a banda e se encontrar com Kurt Cobain em 1993 — tem como objetivo estimular conversas sobre obras musicais importantes.

A amizade entre Dodô e Carol nasceu dessa paixão em comum. Ele detalhou que a conexão se formou recentemente, em grande parte porque a atriz é fã da banda desde sua adolescência. Durante o encontro, Carol compartilhou suas lembranças sobre como o álbum impactou sua vida. Ela contou que conheceu 'Nevermind' aos 10 anos, enquanto morava em Natal, e que o disco a fez sentir um forte senso de pertencimento em um momento em que se sentia isolada. A atriz recordou que, embora fosse nova, se esforçava para entender as letras, utilizando um dicionário de inglês para auxiliá-la. Carol também compartilhou a profunda impressão que a notícia da morte de Kurt Cobain, em 1994, deixou em sua vida e enfatizou como esse álbum continua a ser um dos mais significativos em sua jornada pessoal até hoje.

Repatriar dinheirama de fora: tentativa 2

Entre os tantos coelhos que o governo Lula pretende tirar da cartola, um deles atende pelo nome de repatriação de recursos. A equipe econômica estuda a abertura de uma nova rodada do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT). A retomada do programa de legalização de recursos enviados irregularmente para o exterior é vista no Ministério da Fazenda e, mais especificamente, pela Receita Federal, como uma alternativa de curto prazo para gerar receitas extraordinárias. Seria uma forma de ampliar a arrecadação sem recorrer ao aumento direto de impostos. Há uma enorme dispersão nas estimativas sobre o volume de recursos mantidos por brasileiros fora do país e longe dos olhos da Receita. Em 2015, quando o RERCT foi lançado, as projeções indicavam a possibilidade de até US$ 400 bilhões ocultos. Na época, as criptomoedas eram incipientes. De lá para cá, a explosão desses ativos ampliou muito a possibilidade de camuflagem de patrimônio fora do alcance das autoridades fiscais. Hoje, além dos instrumentos readicionais, há uma camada adicional de opacidade proporcionada por criptoativos.

Isolamento político

A decisão de Alexandre de Moraes de vincular a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro deixou felizes os inimigos do ex-presidente no Planalto. A decisão impede que ele receba aliados políticos, limitando espaço de articulação para alianças com vistas às eleições no Senado, prioritárias para a direita. É de lá que se pode deflagrar impeachment de ministros do STF. Visitas só a advogados, médicos e familiares. Na Papudinha, Bolsonaro podia receber aliados. A depender da prorrogação domiciliar, segura Bolsonaro até fim de setembro.

Conhecimento do corpo

Aos 56 anos, a atriz Drica Moraes decidiu se abrir mais sobre sua vida pessoal, compartilhando como a maturidade lhe trouxe uma sensação de segurança, especialmente no que diz respeito à sua vida sexual. Conhecida por seu espírito bem-humorado e sua natureza reservada, a artista tem participado de entrevistas mais autênticas nos últimos tempos, revelando uma fase de maior liberdade em sua trajetória. Durante uma entrevista no programa Provoca, da TV Cultura, apresentado por Marcelo Tas, a atriz conversou de maneira descontraída sobre autoconhecimento e prazer. Ela enfatizou que explorar a sexualidade em uma idade mais avançada pode ser ainda mais gratificante, uma vez que a pessoa desenvolve uma compreensão mais clara de seu corpo e dos próprios desejos. 'Eu adoro transar. Transar mais velho é muito melhor. Você vai para o jogo, você se conhece, conhece o seu corpo, sabe o que você gosta, sabe pedir. Minha mãe me ensinou, ensinou a nós todos. "Sejam pessoas do bem, trabalhem, ganhem o dinheiro de vocês e tenham prazer". Porque a vida é para ter prazer.'

Silvia candidata

Silvia Abravanel, filha número 2 de Silvio Santos, acaba de se filiar ao PSD e aceitou convite da legenda para ser candidata a deputada federal por São Paulo. Ela é irmã de Cintia (filha biológica de Cidinha e irmã de Patrícia, Rebeca, Daniela e Renata). Durante 38 anos, Silvia manteve intolerância religiosa, mas quando aceitou o convite do PSD não resistiu: 'Deus me quer aqui'. De quebra, quer ver 'mais mulheres atuantes na vida política nacional'. Ela foi adotada com 72 horas de vira e quase filha de Manoel de Nóbrega.

CBF: R$ 3 bilhões 1

Não é à toa que a CBF desperta tanta cobiça junto a políticos e eminentes figuras do Judiciário. A entidade trabalha com a estimativa de um faturamento superior a R$ 3 bilhões neste ano. E a estimativa contempla apenas receitas recorrentes. Ou seja: não inclui premiações decorrentes da eventual conquista da Copa do Mundo pela seleção brasileira, o que poderá aumentar substancialmente a performance financeira da Confederação.

CBF: R$ 3 bilhões 2

Os números da CBF são de dar inveja a muita companhia aberta. Em pouco mais de dois anos, a CBF praticamente duplicou seu faturamento. Em 2023, o valor amealhado foi de R$ 1,2 bilhão. No ano passado, a cifra chegou a R$ 2,2 bilhões. A maior parcela dessa prosperidade vem dos contratos de patrocínio: o mais recente, com a MBRF/Sadia, anunciado há dias, renderá cerca de R$ 400 milhões em cinco anos. Nada que se compare ao acordo com a Nike, pelo qual a CBF recebe cerca de R$ 100 milhões por ano.

Mistura Fina

Ao solicitar referendo dos colegas da decisão que prorrogou a CPMI do INSS, o ministro André Mendonça acabou aplicando um involuntário 'xeque-mate' no xadrez político que se transformou o Supremo. A maioria tem interesse em neutralizar o Congresso como instância investigadora e zero interesse em desapontar Alcolumbre, única autoridade com a prerrogativa de decidir sobre abertura de processos de impeachment de ministros do STF.

A pressão contra Mendonça: aliados lembram os serviços prestados por Alcolumbre como "engavetador-geral" de pedidos de impeachment. Alcolumbre quer o fim da CPI que tenta investigar seu ex-chefe de gabinete por receber R$ 3 milhões do esquema que roubou os aposentados. Alcolumbre terá de jogar no lixo o próprio precedente: o STF apoiou a liminar de Luís Roberto Barroso criando a CPI da Covid.

O projeto de lei complementar (PLP), aprovado a toque de caixa pelo Senado, foi vendido como projeto para "garantir a licença-paternidade". Só que serve principalmente para conceder benefícios fiscais às áreas de livre comércio da região Norte, incluindo Macapá e Santana (AP), no estado do autor do projeto e líder do governo Lula no Senado, Randolfe Rodrigues, além do estado natal de Davi Alcolumbre (União).

O projeto foi apresentado na terça (24) e, na quarta (25), já havia sido aprovado pelo plenário do Senado. Na prática, o projeto suspende regras fiscais que o Congresso aprovou em 2025, como exigir estudo prévio para o benefício fiscal.

Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, do Banco Master, recebeu R$ 485 milhões da Super Empreendimentos, empresa investigada pela Polícia Federal, sob suspeita de servir de canal de pagamentos a uma suposta milícia privada do grupo e a agentes públicos. As informações estão em um extrato de uma conta de Zettel. Os repasses foram feitos entre julho de 2022 e janeiro deste ano. Só no ano passado, Zettel recebeu R$ 160 milhões da Super, originados de 264 transferências. Os maiores repasses foram feitos entre fevereiro e abril, de R$ 5 milhões cada um.

In - Tesoura de cozinha multiuso

Out - Tesoura de cozinha multipla

CLAÚDIO HUMBERTO

"Não tem acordo com quem quer blindar bandido"

Deputado Evair de Melo (PP-ES) sobre manobra governista para melar a CPMI do INSS

28/03/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Até o pescoço: relatório cita Lulinha 118 vezes

Familiares do presidente Lula são citados ao menos 214 vezes no relatório final da CPMI que investigou a gatunagem que lesou mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O robusto documento, com 4.340 páginas, tem o termo “Fábio Luís” registrado por 118 vezes. É o nome de Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República, que teve indiciamento pedido pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL). O termo Lulinha, alcunha do herdeiro petista, aparece 71 vezes.

Pelegão é 13

José Ferreira da Silva, pelegão irmão de Lula, foi citado 13 vezes. O apelido, Frei Chico, outras 12. Mas escapou do indiciamento.

Entorno lulista

“Luchsinger”, sobrenome de Roberta, amiga íntima de Lulinha, é outro termo bem recorrente: 99 vezes. A lobista teve indiciamento pedido.

Pizzaria aberta

Responsável pela blindagem dos convocados, “STF” foi citado 353 vezes no documento. O termo “habeas corpus” registrou 68 repetições

STF representado

Dos ministros do Supremo, os mais citados foram André Mendonça (87), Flávio Dino (22), Toffoli (27) e Alexandre de Moraes (8).

Mais quatro anos de PT aniquilam o País, diz Salles

O deputado Ricardo Salles (Novo-SP) acredita que a disputa eleitoral de 2026 vai ser a “eleição do vale tudo” para o PT de Lula e cia; “eleição de golpes abaixo da linha da cintura”, disse o parlamentar em entrevista ao podcast Diário do Poder. Pré-candidato ao Senado em São Paulo, Salles também criticou “candidaturas forasteiras” de Simone Tebet, que “não se elege nem síndica de prédio” no Mato Grosso do Sul, seu estado natal, e Marina Silva, que “não tem legitimidade para ser candidata”.

Morte anunciada

“O PT já deveria ter perdido a relevância por conta dos escândalos,” avalia Salles. “Sem Lula, o PT é acéfalo”.

Demais é menos

Salles acredita que é um “erro brutal” a direita lançar três candidatos ao Senado em São Paulo, pois pode diluir o eleitorado conservador.

Inércia

Salles também criticou o Senado, órgão responsável por eventuais processos contra ministros do STF: “Que moral tem o Senado?”.

Basta um pretexto

As primeiras imagens de Jair Bolsonaro em casa, capturadas por drones de emissoras, acionaram o alerta. Aliados calejados dizem que isso pode usado como pretexto para suspender a domiciliar do ex-presidente.

Morando no MDB

Ex-prefeito de São Bernardo e secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Orlando Morando se filia ao MDB neste sábado (28), com a presença de Michel Temer e do prefeito Ricardo Nunes.

Trabalho não parou

Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar concluiu o relatório final da comissão às 2h da manhã de sexta (27), poucas horas antes do início da apresentação que pediu indiciamento de Lulinha e outros 217 enrolados.

Faltam 190 dias

Após a virada inédita de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Lula (PT) nas chances de vitória na eleição presidencial da plataforma Polymarket, a diferença aumentou: passou de 42,5% a 42% para 44,1% a 42%.

Caldo entornou

A chapa esquentou na CPMI do INSS. Ofendido pelo petista Lindbergh Farias (RJ), Alfredo Gaspar (PL-AL) devolveu em alto e bom som, “ um bandido que está no mandato”, “usuário de drogas” e daí pra baixo.

Memória de elefante

Coube a Luiz Fux (STF) relembrar aos ministros do STF que a corte já prorrogou trabalhos de CPIs, inclusive com aguerrida defesa do decano Gilmar Mendes, que, agora, vê o ato como inconstitucional.

Claro no escuro

Clientes da Claro ficaram sem internet em diversos bairros de Brasília, esta semana, por mais de 12 horas. Até algumas repartições públicas foram atingidas pelo blecaute de sinal da operadora.

Sistema forte

Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, o deputado Zucco (PL) disse que “estamos diante de um cenário em eu o sistema se recusa a seguir investigando as fraudes do INSS”.

Pensando bem...

...aprovado ou rejeitado, o relatório da CPMI do INSS está à disposição do Ministério Público.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Acontece que ela é baiana

Presidente da sessão de ontem na Câmara, o deputado José Linhares (PP-CE) anunciou às 15h06, o discurso do “nobre deputado Jumari Oliveira”.

- É deputada, senhor presidente – retrucou Jumari (sem partido-BA).

- Desculpe, não olhei para a esquerda – tentou justificar-se Linhares.

Ela, na bucha:

- O senhor tem quatro anos para aprender que eu sou Jumari, mulher e baiana. 

Giba Um

"O cidadão que quiser cometer seus crimes saiba que seus filhos e sua esposa irão pagar pela...

...irresponsabilidade dele. Ele tem que sentir que não está causando mal apenas à sociedade, mas à sua família", de Lula, sobre veto ao pagamento de auxílio-reclusão à família de ligados a organizações criminosas.

27/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Joesley Batista, irmão de Wesley Batista, donos da JBS, está em negociações para adquirir a unidade de cimento da CSN, o conglomerado de Benjamin Steinbruch. Batista está negociando diretamente com Steinbruch, que vem enfrentando pressão dos credores para vender ativos.

MAIS: a CSN tem trabalhado com o Morgan Stanley para oferecer a subsidiária de cimento ao mercado. A J&F tem interesse na unidade de mineração, um dos negócios mais sólidos do conglomerado. No ano passado, a unidade de mineração produziu 45,5 milhões de toneladas de minério de ferro de alta qualidade.

Terceira via interrompida

A desistência de Ratinho Jr. da candidatura à Presidência fez o PSD perder o pré-candidato do partido com melhores chances na "terceira via". Pegou todo mundo de surpresa. O próprio Gilberto Kassab só soube na noite anterior ao anúncio, e os colegas souberam pela imprensa. Os irônicos do PL fazem trocadilho com a "falta de musculatura" de pré-candidatos do PSD para enfrentar Flávio Bolsonaro e Lula na corrida ao Planalto. Dizem que eles têm "minusculatura". O PT se dividiu com a declaração de Geraldo Alckmin (PSB) sobre ser "o povo quem decide". Muitos disseram que era o "DNA tucano do vice, ainda em cima do muro".

Controle maior do jogo

Ronaldo Caiado, o novo escolhido do grupo de pré-presidenciais do PSD, tem uma conjuntura local mais controlada para emplacar o sucessor. O atual vice-governador e candidato apoiado por ele, Daniel Vilela (MDB), lidera as pesquisas. Esse controle maior do jogo local, associado à alta aprovação — 88% em agosto do ano passado, segundo a Quaest — também permite a Caiado vislumbrar um bom desempenho no próprio estado na eleição presidencial. Leite é menos consensual no Rio Grande do Sul, com 55% de aprovação em agosto, e o cenário está mais indefinido.

Nada a perder

Ainda sobre Ronaldo Caiado: analistas dizem que, favrito para o lugar de Ratinho Jr., ele não tem nada a perder além de mais uma eleição. Outros, contudo, acham que ele perderia uma cadeira no Senado pela qual se elegeria com facilidade por Goiás, onde é mais do que admirado. Os mais veteranos recordam que Caiado sonha com a Presidência desde 1989, quando foi à luta contra o PT e acabou em décimo lugar, com 0,7% dos votos, atropelado por Fernando Collor. No ano passado, ia correr de novo ao Planalto, mas o União Brasil lhe tirou o tapete da sigla.

Lubrificantes no balcão 1

O desmonte da Cosan avança mais uma casa. O grupo de Rubens Ometto planeja vender parte ou mesmo o controle da Moove, seu braço de produção e distribuição de lubrificantes. Emissários de Ometto já sondaram candidatos, entre os quais a BP, fabricante da marca Castrol, e a Petronas, da Malásia. No mercado, a Iconic, joint venture entre a Chevron e a Ipiranga, também é vista como potencial interessada no negócio. No entanto, a própria Ipiranga está sobre o balcão, colocada à venda pelo grupo Ultra.

Lubrificantes no balcão 2

A pretensão da Cosan seria levantar R$10 bilhões com a venda da Moove e, no mercado, se diz que dificilmente o grupo conseguirá alcançar esse valor. Trata-se da mesma referência de valuation buscada pela Cosan na frustrada tentativa de IPO da Moove em Nova York, em outubro de 2024. A operação foi engavetada por falta de demanda pelos papéis. A crise financeira da Cosan não é apenas financeira. Além de dívidas de R$16 milhões de curto prazo, o grupo ainda carrega o peso do passivo de R$65 milhões da Raízen.

Giba Um

Só dá ela: Kate

A supermodelo Kate Moss voltou a ser o foco principal no universo da moda. Considerada uma lenda das passarelas, ela está começando uma nova fase repleta de campanhas e projetos que reafirmam sua relevância, décadas após o início de sua carreira. Na mais recente campanha da Gucci, Moss se junta a Emily Ratajkowski, embora a atenção esteja majoritariamente voltada para ela. Capturada pelas lentes dos fotógrafos Mert Alas e Marcus Piggott, a britânica exibe a bolsa Borsetto, disponível em várias opções, desde a clássica lona GG até versões em camurça marrom e couro preto. Sob a criação de Demna, a campanha se destaca pela repetição do icônico monograma da marca, criando uma estética visual que coloca o desejo pela marca como foco central. Moss também brilha em um editorial especial dedicado a Marilyn Monroe, retratada por Nick Knight para a revista EE72. Essa produção acentua seu charme cinematográfico, reafirmando o magnetismo que a tornou um ícone para várias gerações na moda. O trabalho de Moss também é celebrado na comemoração dos 170 anos da Burberry, que reuniu figuras como Kendall Jenner e Jonathan Bailey para homenagear o clássico trench coat da marca. Assim, Moss continua a deixar sua marca na história. Mais: após três décadas desde sua estreia na Gucci, ela fez seu retorno à passarela da marca durante a Milan Fashion Week, encerrando o desfile de inverno de 2026 e demonstrando que seu status como ícone da moda permanece sólido...

Minerais críticos dão "salvo conduto" a Lula

Trump quer ser dono da ONU". "Não é possível os Estados Unidos acharem que mandam em outros países. Todo dia Trump fica dizendo que tem o maior navio do mundo, que tem o maior exército do mundo. Por que ele não fala: eu tenho a maior produção de alimentos do mundo?" Por mais provocativas que pareçam, as recentes declarações de Lula dirigidas a Donald Trump não devem ser entendidas como um tropeço nas relações entre Brasil e EUA, e sim como uma de suas performances teatrais, bem ao gosto do presidente brasileiro. Enquanto sobe ao palco e joga para sua plateia, na coxia, os governos dos dois países avançam na costura de um acordo. O Itamaraty aguarda, para a primeira semana de abril, a confirmação da data de uma conversa entre Lula e Trump, que pode ser por telefone ou, na melhor hipótese, em Washington. A julgar pelos entendimentos das áreas diplomáticas, os dois países vão sacramentar uma aliança para o direito preferencial na exploração de minerais críticos, com a contrapartida do processamento no Brasil.

"Salvo conduto" 2

E mais: essa é justamente a mais valiosa moeda de troca colocada à mesa pelo governo brasileiro. A ponto de os minerais estratégicos se tornarem uma espécie de "salvo conduto" para que Lula seja boquirroto e verbalize suas cutucadas nos Estados Unidos. Essa política do "morde e nem sempre assopra" não é resultado do improviso. Tudo tem sido combinado e calibrado junto ao Itamaraty, notadamente ao chanceler Mauro Vieira. Discreto, o ministro das Relações Exteriores tem cumprido um papel fundamental nas tratativas com o Departamento de Estado norte-americano. Até agora, não há a menor disposição de Trump em responder às provocações de Lula.

Giba Um

De volta

Depois de um período afastada das novelas da TV Globo, Cleo Pires está prestes a retornar a uma trama da emissora. Desde sua última aparição em O Tempo Não Para, (2018) agora a atriz irá brilhar em Coração Acelerado, novela das 19h. Na narrativa, Cleo interpretará uma empresária de música proeminente, que terá a responsabilidade de impulsionar a carreira da dupla sertaneja formada por Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz). A filha de Glória Pires construiu uma carreira memorável na emissora, destacando-se em novelas como América, Cobras & Lagartos, Caminho das Índias, Salve Jorge, entre outras. Durante o tempo em que esteve longe das novelas, Cleo manteve-se ativa na indústria do entretenimento. Entre 2019 e 2025, atuou em sete filmes, incluindo Me Tira da Mira, que também produziu. Ela foi parte do elenco da série A Magia de Aruna, disponível na plataforma Disney+, ao lado de Erika Januza e Giovanna Ewbank. Mais: entre 2018 e 2025, passou a usar apenas o nome Cleo, mas, após ter um sonho com seu avô, Antônio Carlos Pires, ela decidiu reinstaurar seu sobrenome para reforçar sua ligação com suas origens.

Giba Um

 "Repetir meu pai"

A interlocutores do setor privado que lhe cobram, para já, nomes de sua equipe econômica caso seja eleito, Flávio Bolsonaro tem dito que "não é necessário definir nada agora; todo mundo sabe qual será a direção do meu programa econômico, por isso não é preciso repetir o que meu pai fez". Jair Bolsonaro anunciou Paulo Guedes como seu "Posto Ipiranga" em novembro de 2017, 11 meses antes da eleição presidencial. Outras tantas situações e nomeações, à propósito, também podem ser notadas, repetindo o que Bolsonaro anunciava com grande antecedência.

PT vs. PSD: Agricultura 1

A sucessão de Carlos Fávaro no Ministério da Agricultura abriu disputa interna dentro do governo Lula entre PT e PSD. A escolha pende para o partido de Gilberto Kassab: o atual ministro da Pesca, André de Paula (PSD-PE), é o favorito para assumir a cadeira de Fávaro, que a deixará para disputar eleição para o Senado. De Paula tem o respaldo da legenda e do atual ministro da Agricultura, seu principal cabo eleitoral junto a Lula. Mas o PT ainda tenta, no apagar das luzes, emplacar no cargo Carlos Ernesto Augustin, assessor especial do Ministério.

PT vs. PSD: Agricultura 2

Augustin, conhecido como "Teti", é dono da Petrovina, uma das maiores produtoras de sementes de soja do país. Ele ganhou espaço no governo desde a transição e é visto como um nome de continuidade da atual gestão, com trânsito entre técnicos e parte do agronegócio. Embora não seja um quadro orgânico do PT, Augustin tem relações mais fraternais com o partido. É irmão de Arno Augustin, que foi secretário do Tesouro Nacional no governo Lula II e no governo Dilma I.

Mistura Fina

O possível acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro pode acabar por esfriar as movimentações em torno do caso do Banco Master. O acordo da defesa, Ministério Público Federal e Polícia Federal, sob a batuta do STF, requer muitos depoimentos, checagem, confirmação de provas e atuação em outras áreas. O último delator do STF que ganhou holofotes, o tenente-coronel Mauro Cid, passou 16 meses prestando um total de 12 depoimentos.

Preso em maio de 2023, Cid firmou o acordo de delação em setembro e só foi julgado dois anos depois. O acordo teve o sigilo derrubado por Alexandre de Moraes em fevereiro de 2025. A CPMI do INSS deve ser prorrogada por decisão da justiça, sem data para acabar. E outra comissão que tenta investigar o caso Master, a CPI de Crime Organizado, só deverá funcionar até 14 de abril.

A lei federal que normatiza acordos de colaboração não deixa margem a manobras para poupar ministros do STF ou o presidente da República, por exemplo, de eventuais relações incriminadoras com Vorcaro. A lei impõe ao delator a obrigação de dizer a verdade e de renunciar ao direito ao silêncio, ciente de que, mentindo, omitindo ou distorcendo fato importante, o acordo será rescindido.

Antes de trocar de advogado, Vorcaro chegou a oferecer delação que envolveria um ministro do STF e livraria o outro — e foi rechaçado. O ministro André Mendonça, conhecedor da lei, nem perderia tempo analisando a proposta. O magistrado segue um norte: a aplicação da lei não pode ser instrumento de negociação política. Mendonça fecha as portas a nulidades processuais e age para preservar a instituição STF, sem corporativismo.

In - Café com leite

Out - Pingado

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