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"Tenho 4 integrantes que se revezam. Ter escolta não é mordomia. É proteção...

... a quem mais enfrentou o PCC, o Comando Vermelho e as facções criminosas no Brasil. A obrigação de garantir segurança a ex-governadores e suas famílias vigora desde 2010 em Goiás", de Ronaldo Caiado, que nega ter 51 policiais em sua segurança

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26/06/2026 - 06h00
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Em depoimento ao Senado, o taxista Márcio Antonio Silva relembrou a morte do filho, aos 25 anos. O corpo foi encontrado embrulhado em um saco plástico. O pai, profundamente abalado, chorava. Representava milhares de famílias afetadas e ofendidas por um presidente que fazia piada, recusava-se a comprar vacinas.

Mais: chamava os brasileiros de “frouxos” e “maricas” durante a pandemia. Na próxima semana estreia o documentário “Anatomia do Risco”, dirigido por Dandara Ferreira, que reconstitui esse período. Bolsonaro e outros 65 investigados foram indiciados por crimes relacionados à emergência sanitária.

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Sonho de vilania

A cantora Ana Castela está mostrando que suas competências vão muito além dos palcos. Depois de brilhar na novela “Coração Acelerado”, a artista assume um papel central em “Onde Está a Boiadeira?”, novela vertical produzida pelo Globoplay e criada especialmente para celulares. Na trama, Ana interpreta uma versão de si mesma, mergulhando em uma história repleta de suspense, mistério e reviravoltas inesperadas. A narrativa começa durante uma viagem com o namorado, mas um acontecimento inesperado muda completamente seus planos. A cantora desaparece e é sequestrada por uma fã obsessiva, interpretada por Duda Batsow. Apesar da agenda lotada de shows, Ana está disposta a explorar novos papéis na atuação. “Se aparecer algo que combine comigo e que dê para organizar com a agenda, eu vou ficar muito feliz em fazer”. Ela também destaca que, dia após dia, se sente mais confortável diante das câmeras e já considera a atuação como parte de sua trajetória profissional. “Ainda estou aprendendo muito, mas já me sinto mais confortável do que no começo.” E suas aspirações vão além. Depois de explorar gêneros como romance, ação e suspense, Ana revelou um novo desejo na dramaturgia: interpretar uma grande vilã.

Fatia do Casino: dois na disputa

Ninguém sabe quem vai dar o bote no Grupo Pão de Açúcar. É a dúvida que se ouve no mercado diante da escalada de Silvio Tini e da família Coelho Diniz, os dois maiores acionistas do GPA, no capital da rede varejista. Entre os investidores, a percepção é de que tanto Tini quanto o clã mineiro preparam o terreno para um movimento mais contundente, inclusive a aquisição da participação do Casino. Tini, de um lado, e os Coelho Diniz, de outro, vêm mantendo conversas com os franceses. O grupo francês, que não vê a hora de deixar o Brasil, detém cerca de 20% das ações do GPA. Quem conseguir fisgar essa fatia ficará em posição privilegiada para exercer influência predominante sobre a governança e os rumos estratégicos da varejista. Na semana passada, os acionistas do Pão de Açúcar derrubaram a “poison pill” do estatuto da empresa, abrindo caminho para que qualquer investidor tenha mais de 25% das ações. Hoje, Tini possui 25,8%, enquanto os Coelho Diniz somam 24,6%.

Xadrez societário

Ainda sobre o Pão de Açúcar: trata-se de um verdadeiro xadrez societário entre jogadores de estilos diferentes. Os Coelho Diniz são do ramo. A família controla supermercados em Minas Gerais há anos. Já Tini é um dos mais notórios ativistas do mercado de capitais brasileiro. Para ele, assumir a posição de mando representará conduzir as negociações com os credores em meio ao processo de recuperação extrajudicial. Não há sinais de desarmonia, mas tampouco evidências de aproximação. A questão é saber quem conseguirá transformar participação acionária em influência efetiva. O Casino pode ser o fiel da balança.

Outros projetos

Aos 67 anos, Madonna mostra que continua com energia de sobra. Segundo o Daily Mail, a Rainha do Pop está organizando uma nova turnê mundial para divulgar seu álbum “Confessions II”, que será lançado nas plataformas digitais em 3 de julho. Fontes do jornal afirmam que Madonna está animada para retornar aos palcos e se apresentar em grandes arenas e estádios, como o Wembley Stadium. A artista também movimentou a internet após uma apresentação surpresa na Times Square e o lançamento de um curta-metragem que conta com a presença de estrelas como Julia Garner, Kate Moss, Benedict Cumberbatch e Lourdes Leon. Enquanto os fãs aguardam com expectativa essa nova etapa, outro projeto acabou não avançando: a cinebiografia de Madonna foi cancelada. Julia Garner, escolhida anteriormente para interpretá-la no cinema, continua sendo apontada como possível protagonista de uma série em parceria com Netflix, embora a informação ainda não tenha sido confirmada.

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Artigo de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em seu perfil na rede Truth Social um artigo em que analisa sua influência nas eleições da América Latina e cita o pleito brasileiro como seu “próximo grande teste” político na região. O texto, intitulado “Trump conquista oito vitórias em sete anos na América Latina”, sustenta que a próxima eleição presidencial brasileira poderá se tornar “a disputa mais consequente do hemisfério” sob sua influência. O artigo cita a disputa entre a família Bolsonaro e Lula e afirma que, caso o Brasil se junte à crescente lista de países que caminham para a direita, O mapa político da América Latina será drasticamente diferente daquele de apenas uma década atrás.

Olho no “Dark Horse”

O filme “Dark Horse”, sobre a vida de Jair Bolsonaro, foi exibido para um grupo restrito nos últimos dias. A reação predominante foi a de que a produção poderá reabrir feridas ainda não cicatrizadas, especialmente em razão das revelações envolvendo a parceria entre o “Zero Um” e Daniel Vorcaro. As redes de cinema demonstram resistência à exibição do longa por dois motivos: primeiro, por acreditarem que poderá ser um fracasso de bilheteria; segundo, pelo receio de conflitos entre bolsonaristas e opositores nas portas dos cinemas, com possibilidade de tumultos.

Pérola

“Tenho 4 integrantes que se revezam. Ter escolta não é mordomia. É proteção a quem mais enfrentou o PCC, o Comando Vermelho e as facções criminosas no Brasil. A obrigação de garantir segurança a ex-governadores e suas famílias vigora desde 2010 em Goiás”,

de Ronaldo Caiado, que nega ter 51 policiais em sua segurança.

“Método Master” 1

A PF investiga um suposto esquema de fraudes contra o sistema financeiro promovido pelo banco digital Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Com base em irregularidades apontadas pelo Banco Central, a investigação afirma que o Digimais adotou “práticas temerárias análogas às do extinto Banco Master”. Segundo os investigadores, o banco inflava seus ativos e captava recursos com remuneração muito acima da média do mercado, utilizando garantias do Fundo Garantidor de Créditos.

“Método Master” 2

Na Operação Miragem, que investiga o suposto esquema de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional, houve bloqueio de bens e valores de até R$ 670,3 milhões, além da quebra dos sigilos fiscal e bancário dos investigados. O relatório policial aponta a precificação de títulos antigos e sem valor da Vale em R$ 650 milhões, a avaliação de um terreno em Pernambuco por R$ 150 milhões, quando seu valor real seria inferior a R$ 10 milhões, e a marcação de uma carteira de automóveis em R$ 3,5 bilhões. Além disso, dois ativos que somavam R$ 71 milhões teriam sido reavaliados para R$ 174,5 milhões.

Mora no exterior

A Polícia Federal quer localizar o bispo Edir Macedo, mas enfrenta dificuldades. Embora possua luxuosos apartamentos no topo do grande templo do Brás, em São Paulo, ele residiria no exterior, e poucos conheceriam seu endereço. Nas últimas semanas, Macedo não tem aparecido no principal templo da capital paulista. Segundo publicações especializadas em economia e finanças, sua fortuna é estimada em US$ 1,9 bilhão, valor próximo de R$ 9 bilhões. A Igreja Universal possui cerca de 12,3 mil templos em mais de 130 países nos cinco continentes. No Brasil, são mais de 5.500 unidades. Estima-se que reúna aproximadamente 10 milhões de fiéis em todo o mundo.

Quem salva Ciro 1

O comitê da campanha de Ciro Nogueira vive dias de grande tensão. Dentro do PP e entre os principais aliados do senador, há praticamente um consenso de que ele precisará buscar uma reaproximação com Lula, costurando ao menos um pacto de não agressão com o PT. A pesquisa AtlasIntel trouxe duas más notícias para o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Pela primeira vez, Ciro, candidato à reeleição ao Senado pelo Piauí, apareceu em terceiro lugar, com 11,9%, atrás de seus adversários, o senador Marcelo Castro (MDB), com 24,1%, e do deputado federal Júlio César (PSD), com 19,1%. O caso Master teria retirado 5,8 pontos percentuais de sua aprovação.

Quem salva Ciro 2

Para completar, Lula apareceu com 67,3% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que somou apenas 20,6%. A diferença de quase 47 pontos percentuais reforça uma realidade que preocupa o PP: o Piauí continua sendo um dos estados mais lulistas do Brasil. Um resultado potencializa o outro, e ambos afetam diretamente os planos eleitorais de Ciro. A margem de manobra do senador foi reduzida. Além disso, Marcelo Castro e Júlio César integram a base de apoio do governador Rafael Fonteles (PT), que mantém larga vantagem nas pesquisas.

Mistura Fina

A Polícia Federal apontou que o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, “exerceu o mandato parlamentar de forma alinhada aos interesses econômicos do Banco Master”, a partir de indícios obtidos nos celulares apreendidos, segundo relatório mencionado pelo ministro André Mendonça. Pior: segundo a apuração, essa situação não se caracterizaria por ato único e isolado, mas por um padrão contínuo, sistemático e documentado de engajamento em negócios liderados por Daniel Vorcaro.

Para a PF, Wagner atuou em favor do conglomerado financeiro, sobretudo entre 2022 e 2025, durante a ascensão da organização investigada. A corporação aponta reuniões do senador para tratar de temas de interesse de Vorcaro, como o aumento da cobertura do FGC para beneficiar o Master. Wagner negou relação com Daniel Vorcaro, mas teria enviado mensagem ao ex-sócio Augusto Lima indagando: “Como estão as coisas no banco?”. Além disso, é acusado de mentir sobre dólares e euros. As diárias pagas pelo Senado totalizam valor muito inferior aos R$ 600 mil apreendidos.

Augusto Lima, novamente alvo da PF, está a léguas de distância do ex-sócio Daniel Vorcaro. Entretanto, em janeiro de 2024, quando sua esposa Flávia completou 44 anos, promoveu uma grande festa para 500 convidados em Salvador, em um prédio histórico do século XVIII. Houve bufê importado de São Paulo, champanhe Dom Pérignon e show de Ivete Sangalo, cujo cachê teria sido de R$ 1 milhão. Entre os presentes estavam ACM Neto e Jaques Wagner.

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"Vou fazer 60 anos e está tudo bem. Minhas pernas valiam US$ 1 milhão. Hoje, ninguém dá...

...um real. No entanto, tenho contatos de publicidade: vendo de fralda de bebê a fralda geriátrica, de leite de criança a suplemento 50+", de Claudia Raia, quase sessentona, falando sobre sexo e passagem do tempo

25/06/2026 06h00

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Giba Um Foto: Reprodução

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O governo Lula abriu a carteira para bancar emendas de deputados e senadores nas últimas semanas.: no total, foram pagos R$ 18,4 bilhões. O que impressiona é o volume distribuído apenas no mês de maio: R$ 14,1 bilhões, quase 77% de tudo o que o governo petista pagou em 2026. Em junho, já são R$ 605 milhões liberados aos parlamentares.

Mais: em maio do ano passado, o governo Lula distribuiu pouco mais de R$ 188 milhões para pagamento dessas verbas parlamentares. Às vésperas da sabatina de Jorge Messias ao Supremo, o governo reservou R$ 12 bilhões para emendas. A maior parte das emendas pagas pelo governo Lula é individual, somando R$ 13 bilhões até agora.

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Histórias de superação

A atriz Bruna Marquezine foi o grande destaque do Power Talks, evento promovido pela Kérastase no Hotel Rosewood, em São Paulo. Em sua estreia como primeira embaixadora global brasileira da marca, a atriz falou sobre autoestima, empoderamento feminino e superação. “A gente aprende errando e caminhando. Todas as mulheres sofrem algum tipo de pressão externa. O mais importante é olhar para si mesma e se acolher”. Ao relembrar os desafios da fama aos 18 anos, contou: “Chorava muito nos bastidores. Hoje vejo aquela menina com carinho e acolhimento”. Ela destacou a importância da terapia em sua trajetória e revelou uma técnica para lidar com críticas: “Visualizo um barquinho levando embora tudo que não reflete minhas crenças”. A cantora e atriz Manu Gavassi também compartilhou sua experiência sobre o parto, e admitiu que criou uma ilusão, acreditando que seria rápido e tranquilo, como aconteceu com sua mãe e avó. Porém, enfrentou 15 horas de trabalho de parto. “Eu achava que seria fácil. Ninguém me avisou que seria assim”. Após o nascimento da filha, resumiu o sentimento: Eu me senti uma sobrevivente de um navio que afundou. Senti que me tacaram em alto-mar, a terra era muito longe e falaram: 'Tchau. Nada'". O evento reuniu ainda personalidades como Duda Beat, Paola Antonini e Ana Paula Renault.

“Eliot Ness” à brasileira

O marqueteiro do Palácio do Planalto, Sidônio Palmeira, quer fazer do limão uma limonada. O envolvimento do líder do PT no Congresso, Jaques Wagner, com o Master muda, pelo menos em parte, o eixo da campanha eleitoral. A nova orientação é que Lula seja uma espécie de “Eliot Ness” à brasileira. Ele vai cobrar mais apuração dos crimes, repetir que o país não aceita mais os acontecimentos recentes de ilicitudes e corrupção, bater na tecla de que cada um terá de pagar pelo que fez e dizer que, caso seja eleito, dará fim a essa “República de meliantes”. O discurso é que o governo enfrentará todos os poderosos, dos diversos grupos recheados de privilégios. É o Lula xerife. Assim é, se lhe parece, lembrando a peça de Pirandello. Quanto a Jaques Wagner, a estratégia não muda: Lula agirá como fez com outros “companheiros” envolvidos em ligações ou situações perigosas. Dirá que não acredita nos fatos conforme foram apurados, que há engano no processo e que mantém seu apoio incondicional ao amigo e aliado. Espera ganhar tempo junto às mídias e amansar uma eventual irritação do aliado, evitando que ele se considere abandonado. Até lá, já terão sido realizadas as eleições.

Chefe e amigo

Militantes desejam uma reunião de Lula com Jaques Wagner para discutir a saída do senador da liderança do governo no Senado. Ele diz que o próprio Lula lhe telefonou no dia da operação para dar apoio e se solidarizar. O preferido para substituir Wagner seria Camilo Santana, um dos três petistas com mandato garantido na Casa até 2031 e que não será candidato este ano. Randolfe Rodrigues é líder do governo no Congresso, enquanto Rogério Corrêa (PT-SE) é líder do PT no Senado. Ambos estão em fim de mandato e precisam se candidatar este ano.

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Novos projetos

A atriz, comediante, autora, jornalista e apresentadora Mônica Martelli está com novos projetos. Ela irá apresentar o programa “Mônica Total” na DiaTV, com estreia no segundo semestre. O programa discutirá comportamento, vida cotidiana e felicidade, com especialista fixo e convidados semanais. A ideia surgiu do sucesso de seus vídeos nas redes sociais. Segundo ela, o público busca entender melhor os sentimentos e lidar com os desafios de forma mais leve. Ela também é protagonista do filme “Minha Melhor Amiga”, ao lado de Ingrid Guimarães, uma comédia conta a história de uma viagem transformadora pela Europa e chega aos cinemas em 3 de setembro. Sobre relacionamentos, comentou: “Sou a favor de marcar dia para transar. O meu é sexta”.Ela defende que, em relacionamentos duradouros, é importante haver dedicação para evitar que a rotina tome conta. "Casamento dá trabalho. A rotina faz a gente adiar o amor e a transa". Mônica continua conquistando o carinho do público com sua sinceridade, humor.

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Ninguém quer

Apontada por Eduardo Bolsonaro — que poucos no PL levam a sério — como possível nome para vice de Flávio Bolsonaro, a deputada Júlia Zanatta esbarrou com a senadora Tereza Cristina, também cotada para o posto, nos corredores do Congresso. As duas brincaram sobre a “batata quente” da missão e, quase em coro, empurravam a responsabilidade uma para a outra, repetindo: “Tem que ser você”, e riam da situação.

Não cabe ao TSE

A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) se manifestou pela rejeição da ação movida pelo PL contra uma pesquisa da Atlas/Intel que mediu impactos do caso Master sobre a imagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, e as intenções de voto. Em parecer ao Tribunal Superior Eleitoral, a PGE informou que não houve irregularidade no levantamento e sustentou que a Justiça Eleitoral deve atuar de forma excepcional ao analisar metodologias de institutos de pesquisa. O caso está sob relatoria do ministro Nunes Marques. O PL alega que as perguntas foram induzidas. A PGE, contudo, afirma que não cabe à Justiça Eleitoral interferir na escolha dos temas abordados pelos institutos.

Pérola

“Vou fazer 60 anos e está tudo bem. Minhas pernas valiam US$ 1 milhão. Hoje, ninguém dá um real. No entanto, tenho contatos de publicidade: vendo de fralda de bebê a fralda geriátrica, de leite de criança a suplemento 50+”,

de Claudia Raia, quase sessentona, falando sobre sexo e passagem do tempo.

Não endividados

Programa de sucesso do Lula 3, o refinanciamento de dívidas do Desenrola 2 ganha nova fase no fim do mês, agora voltado para quem está com as contas em dia. O programa deve reduzir os juros de empréstimos pessoais para clientes que não atrasem parcelas. O projeto beneficiará clientes que ganham até R$ 8.105 (cinco salários mínimos) com dívidas bancárias de até R$ 15 mil. Dívidas do cartão de crédito rotativo não serão incluídas. A renegociação será direta entre cliente e banco, com juros de 2,99% ao mês (hoje a média é de 7%). O governo espera beneficiar até quatro milhões de pessoas. Bradesco e Itaú não participam dessa modalidade do Desenrola 2.

“Pacto de silêncio”

Principal rival do PT na Bahia, o grupo político de ACM Neto (União Brasil) optou por não explorar publicamente a operação da PF que mirou o senador Jaques Wagner, que tenta a reeleição na chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em março, petistas e o grupo do ex-prefeito de Salvador, que também teve a campanha impactada após revelação de pagamentos do Master, selaram um acordo para deixar o escândalo fora da disputa estadual. Na semana passada, ACM Neto foi sucinto: “Essa questão cabe ao Judiciário. O que esperamos é que a investigação seja completa, isenta e correta”.

Agora, governador

O ex-ministro Márcio França (PSB-SP) está desistindo de disputar com Simone Tebet a vaga do partido ao Senado. Além do acordo com a cúpula do PSB, Simone disputa com Marina Silva o primeiro lugar nas pesquisas, enquanto França aparece em quarto lugar. Agora, ele avalia que pode ter mais sucesso disputando o governo de São Paulo, no lugar de Fernando Haddad. No passado, como vice-governador, assumiu o Palácio dos Bandeirantes quando Alckmin deixou o cargo para compor chapa com Lula ao Planalto. Ainda assim, sua nova disposição não é levada a sério por muitos.

Os dois Flávio 1

O tiro dado por Romeu Zema na tentativa de angariar apoio do empresariado saiu pela culatra. Mesmo após sua filiação ao Novo, Flávio Rocha, herdeiro do Grupo Guararapes e das Lojas Riachuelo, trabalha nos bastidores em prol da candidatura de Flávio Bolsonaro. Rocha tem auxiliado o xará a construir pontes com empresários, sobretudo no Nordeste, região em que o “PL” tem seu pior desempenho nas pesquisas. Em troca, Flávio Bolsonaro já abriu espaço em seu palanque para Flávio Rocha, caso ele decida disputar a eleição ao Senado pelo Rio Grande do Norte.

Os dois Flávio 2

Apesar de todos os avisos em contrário, o ex-governador mineiro apostou que conseguiria fazer Flávio Rocha mudar de lado. O dono da Riachuelo apoiou Jair Bolsonaro em 2018 e 2022. Pelo jeito, ele jogou suas fichas na mesa errada. Mais: Romeu Zema caiu muito nas últimas pesquisas no primeiro turno — em algumas, abaixo de 2% (e Ronaldo Caido subiu), e não se conforma. Voltou a ficar como um barco à deriva, sem motor e sem vento a favor. Flávio Rocha já foi candidato ao Planalto quando jovem: foi apenas um sonho.

Mistura Fina

O acordo de delação do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, também tem chances limitadas na PGR e na PF. Até agora, não há provas robustas ou elementos suficientes para um acordo que acrescente fatos novos. O ex-presidente do banco é acusado de negociar com Daniel Vorcaro, controlador do banco, propina de R$ 146 milhões em imóveis de luxo em São Paulo.

Vorcaro também teve suas propostas de acordo recusadas por não apresentar fatos novos nem provas. A colaboração foi rejeitada duas vezes pela PF e uma vez pela PGR (Daniel pretende contratar outro advogado para tentar novamente). Preso há três meses, Costa é acusado de ter recebido propina para facilitar o acordo de compra de ativos do Master pelo banco público BRB. O ministro André Mendonça, relator do caso no STF, autorizou PF e PGR a negociarem acordos de delação sem sucesso.

Enquanto membros de diversas cortes brasileiras discutem quanto devem receber além de seus salários, juízes dos Estados Unidos, que ocupam diferentes posições no sistema judicial, não têm qualquer penduricalho. Eles são proibidos por lei de receber bônus, adicionais ou auxílios. Têm direito a plano de saúde, seguro de vida e aposentadoria especial, podendo também receber por aulas ministradas em universidades ou cursos públicos. Nada de palestras para grandes bancos.

O único extra permitido é proveniente de livros publicados, e o ganho de juízes de instâncias inferiores não pode ultrapassar 15% do salário anual. Não existem nos Estados Unidos auxílios moradia, alimentação, combustível, creche, gratificações ou licenças compensatórias ou folgas convertidas em dinheiro. Os salários anuais variam entre US$ 250 mil e US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão), dependendo do cargo.

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CLAÚDIO HUMBERTO

"Não está dentro de mim"

Presidente Lula (PT) em sincericídio sobre o "político honesto" que a juventude procura

24/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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TCU vetou cargos a chefão do Digimais, alvo da PF

Alvo da Polícia Federal nesta terça-feira, Aldemir Bendine debutou nos folhetins policiais no célebre escândalo petista desbaratado pela Lava Jato, época em que presidiu a Petrobras, nomeado por Dilma Rousseff. Hoje como chefão do banco Digimais, Bendine figura na lista do Tribunal de Contas da União (TCU) de inabilitados para o exercício de cargos em comissão ou função de confiança. O rolo foi “transitado em julgado” em junho de 2021 e o veto, segundo consta no TCU, segue até 12/06/2027.

Contas irregulares

O TCU ainda registra o julgamento das contas de Bendine como irregulares, com trânsito em julgado em 5 de outubro de 2022.

Ex-Lava-Jato

Em julho de 2017, Bendine até viu o sol nascer quadrado ao ser preso na 42ª fase da Lava Jato, acusado de receber propina da Odebrecht.

Outro descondenado

O atual chefe do Digimais foi condenado por Sérgio Moro, em 2018. Bendine sempre negou tudo. Em 2019, o STF anulou a condenação.

Lula foi escada

Bendine foi escriturário do Banco do Brasil e viu a vida melhorar com Lula no Planalto, quando foi alçado ao comando da instituição (2009).

A 100 dias da eleição, cenário ainda é de incerteza

A partir desta sexta-feira (26), faltam apenas 100 dias até a eleição presidencial. A média das vinte últimas principais pesquisas eleitorais apontam que Lula (PT) venceria o segundo turno da eleição com 46,5% contra 42,1% de Flávio Bolsonaro (PL). A média da margem de erro é de pouco mais de dois pontos percentuais, o que indicaria que o pré-candidato petista à reeleição lidera por menos de meio ponto percentual. Em 2022, a eleição foi decidida com a menor diferença da História: 1,8%.

Consideração

Nenhuma das pesquisas foi realizada após a batida da PF contra o líder de Lula no Senado, Jaques Wagner, enrolado com o Banco Master.

Nuance

Todas as vinte pesquisas avaliadas foram realizadas após a divulgação das mensagens de áudio de Flávio a Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Diversidade

Os levantamentos considerados são da Atlas/Intel, Datafolha, Gerp, Quaest, PoderData, Apex/Futura, Vetor/Arrow, Nexus/BTG, entre outras.

Culpa do STF

Marina Helena (Novo) não engoliu a tese de Gilmar Mendes, de que a impopularidade do STF seria fruto de críticas da imprensa e da sociedade. Para ela, o ministro busca culpados, mas ele é o STF.

Discurso flex

Guilherme Derrite (PP-SP) cutucou Fernando Haddad (PT), que agora fala em pauta de segurança. Lembrou que o PT votou contra o fim das saidinhas, redução da maioridade penal e contra arrocho a traficantes. E, de quebra, ainda tentou proteger as gangues do carimbo de terroristas.

Tarifa rende votos

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ), diz que Lula não quer enviar representante para debater o tarifaço dos EUA porque “segue torcendo para que as tarifas sejam aplicadas para ter narrativa”.

100 anos de perdão

Passa dos R$5 milhões o prejuízo deixado por um criminoso que invadiu e furtou a casa de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, em Belo Horizonte (MG). Só um relógio é estimado em R$1 milhão.

Bajulação rende

Com a eventual saída de Jaques Wagner (PT-BA) do cargo, Eduardo Braga (MDB-AM) é cotado para assumir a liderança do governo Lula (PT) no Senado. Poucos não petistas bajulam tanto o Palácio do Planalto.

Mudou tudo

Deltan Dallagnol avalia que “acabou a farra da censura no TSE”. Ex-procurador e ex-deputado, diz que a mudança vem após a Corte eleitoral trocar a presidência: sai Alexandre de Moraes e entra Nunes Marques.

Regra em vigor

Apresentadores e comentaristas de rádio ou TV que vão tentar a sorte na eleição têm menos de uma semana no ar. A partir da terça-feira (30) as emissoras estão proibidas de exibir programas com pré-candidatos.

Vale por vinte

Com quase R$882 milhões, o PL vai receber mais do fundão eleitoral que os 20 menores partidos somados; lista que inclui o ex-gigante PSDB, os puxadinhos petistas Psol, PV, PCdoB e Rede, além de Novo e outros.

Pensando bem...

...do escândalo Master ao Universal.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Caminho da felicidade

Representante da Associação Amazonense de Municípios, Beto Mafra expôs na Comissão de Educação do Senado as razões pelas quais a bola da Copa do Mundo no Brasil deveria se chamar Caramuri (fruta que só pode ser colhida de quatro em quatro anos). Ao final da exposição, ofereceu um brinde à Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). A senadora declinou do mimo e sugeriu que fosse oferecido a Roberto Requião (PMDB-PR). Constrangido, Mafra explicou que se tratava de uma camisa feminina. E Requião não se fez de rogado: “Sou heterossexual convicto, mas se, por força do destino, vier a me apaixonar por um rapagão, não terei o menor preconceito em seguir o caminho da felicidade...”

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