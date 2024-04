Transformação Digital & Inteligência Artificial

NOVIDADES DA SEMANA

A primeira picape híbrida está mais próximo do que imaginamos, e mesmo sem nome já teve a potência revelada

Você já notou que toda semana tem uma novidade elétrica, ou híbrida aqui? Pois bem meus amigos, essa é nossa nova realidade.

Nessa semana comento da nova propaganda da BYD e da primeira picape híbrida do Brasil que será lançada em breve no Brasil. Ainda sem muitas informações, a picape ser a mais potente entre todas disponíveis no mercado do país. Somando a potência do novo modelo chinês, deve render 480cv.

Comento também do novo BMW X5 Híbrido Plug-in, que passará a ser montado no Brasil. Hoje, o SUV de luxo tem o preço sugerido a partir de R$731 mil, tomara que melhore após ficar abrasileirado.

E tenho um convite especial pra você de Campo Grande, ou que está de passagem por aqui, a GMW está começando 1 ano de Brasil, e por isso iniciou uma ação no dia 12 de abril de 2024, onde conta com condições especiais, taxa zero, super valorização do seu usado e muito mais. As condições são para os dias 12 e 13 de abril de 2024. A Bamaq GWM fica no Shopping Campo Grande, 2° piso, e atende das 10h às 22h.