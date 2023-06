"Tratamos do bom momento da economia brasileira, a intenção de trabalharmos juntos pelo país"

GIBA UM

de JAIR BOLSONARO // às vésperas do julgamento no TSE.

“Os indicativos não são bons. Não vamos apavorar com o resultado que vier. A gente quer continuar vivo contribuindo para o país”,

de JAIR BOLSONARO // às vésperas do julgamento no TSE.

Alguns setores de pagamentos já têm adotado medidas para impulsionar o uso de cartão de crédito em mensalidades escolares, plano de saúde e aluguel, despesas hoje que são quitadas através de boletos.

Mais: a Associação Brasileira de Cartões de Créditos e Serviço acha que o uso do crédito nos pagamentos recorrentes, fará a indústria ampliar, em três anos, o volume processado em até R$ 150 bilhões. em 2022, R$ 2,1 trilhões foram transacionados via cartão de crédito.

In - Tortinha de pinhão

Out - Tortinha de frutas frescas

Procura-se

Em quase seis meses de governo petista, o discutido chefe da Casa Civil, Rui Costa, criticado pelos parlamentares por falta de diálogo e atenção, teve nada menos do que 91 encontros com correligionários baianos, em Salvador e Brasília. Há quem diga que ele quer voltar ao governo da Bahia em 2026. Na semana passada, para escapar das acusações, Costa andou conversando com congressistas (sem atravessar Alexandre Padilha) e até teve um encontro com Arthur Lira, presidente da Câmara, que pediu sua cabeça a Lula. Mas, avesso a dedicar tempo à articulação, quer contratar um assessor parlamentar para a missão (aos chegados, admite não ter paciência).

DISPUTA

A dez dias do prazo final para Lula definir quem comandará sua segurança pessoal, se o GSI – Gabinete de Segurança Institucional – (com militares) ou Polícia Federal (com agentes civis), as cúpulas dos dois órgãos se movimentam para ver qual delas ficará à frente da atribuição. O general Marcos Amaro (GSI) está certo de que, a partir de julho, assumirá a missão e até sugere que agentes da Polícia Federal que fazem a proteção de Lula e Geraldo Alckmin sejam absorvidos pela estrutura do órgão. Nesse bloco, estariam incluídos civis da PF: Janja não quer militares em sua segurança.

“Reizinho”

Diante de tantas derrotas propiciadas ao governo Lula, mais pressões e vitórias e até mesmo tentativa de reformar quase todo o ministério, o presidente da Câmara, Arthur Lira (perdeu 10 quilos em cinco semanas, com remédio receitado por um médico americano, Mounjaro, para tratamento de diabetes 2, mas que emagrece com rapidez), ganhou um apelido especial: “Reizinho”. É um personagem de História em quadrinhos, criado em 1931 por Otto Soglow, que estreou na respeitada The New Yorker. É um rei que não fala (no caso de Lira, trabalha nos bastidores e só rasga o verbo para valer com Lula).

A FAVOR E CONTRA

Levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) selecionou 22 votações no Congresso para mapear quem está com o governo e quem está contra. O partido mais alinhado ao Planalto obviamente é o PT, que acompanhou o governo em 99,78% de seus votos. Na sequência, vem os partidos de esquerda, depois os do centro, como PSD (73%), partido de Geraldo Alckmin e o MDB (67,8%). O União Brasil está em antepenúltimo lugar com 45% de votos governistas. Fica adiante apenas do PL e do Novo. Até o PSDB (51,9%) foi mais alinhado com Lula do que o União.

Em família

Nos últimos dias, a Polícia Federal encontrou novo fio para puxar da planejada tentativa de golpe: é a participação de familiares de militares, especialmente Gabriela Cid, mulher do tenente-coronel Mauro Cid, em telefonemas que revela mais informações sobre o suposto plano do Capitão para impedir a posse de Lula. Numa das mensagens, ela pede doações para acampados; em outras tenta recrutar extremistas para “invadir Brasília, o que levaria o então presidente a agir”. Ela argumenta que “temos que ajudar a mudar o Brasil e as Forças Armadas estão do nosso lado”. Não foi bem assim: Jair Bolsonaro teria recuado justamente por não ter firmeza na ação do Alto Comando.





Emoção à flor da pele

A cantora e empresária Preta Gil, que está em meio ao tratamento de câncer no intestino (descoberto em janeiro), voltou aos palcos (com permissão dos médicos) na turnê “Nós, A Gente”, que faz ao lado do pai, Gilberto Gil, do filho, Francisco, dos irmãos, da nora e dos sobrinhos que iniciou no Qualistage, Barra da Tijuca, no Rio e vai percorrer algumas capitais do Brasil. “Eu estou muito feliz, de uma forma que eu nem sei explicar para vocês, porque eu ia ficar muito, muito triste, se eu não fizesse parte dessa turnê no Brasil. Afinal de contas, a ideia de fazer esse show foi minha”. Foi aplaudida de pé, o que levou a cantora as lágrimas.

Ainda no meio do show ela declarou: “Sou preta, sou gorda, sou bissexual, estou tratando um câncer e vou vencer. Estou solteira, e sou filha do imortal Gilberto Gil”. Diante disso é possível que se fale que Preta levantou a mais importantes das bandeiras: o da resiliência e inspiração, mostrando que é possível enfrentar muitos desafios (profissionais e pessoais) com determinação e positividade. E a plateia estava recheado de famosos, entre tantos, da esquerda para à direita, sua grande amiga Carolina Dieckmann, Julia Lemmertz, Patricia Pillar, Ingrid Guimarães, Carol Barcellos, Regina Casé, Flavia Alessandra e Giulia Costa e Adriana Esteves e Vladimir Brichta.

Melhor é passear

Numa semana que tem, especialmente entre hoje e dia 22, nova definição da política de juros, a votação pelo Senado do arcabouço fiscal, a sabatina de Cristiano Zanin para o STF e o começo do julgamento de Jair Bolsonaro (pode acabar com inelegibilidade do ex-presidente), Lula já encontrou a alternativa melhor. Fará um giro entre Roma, Vaticano e Paris, sem nenhum motivo especial (o evento sobre finanças na França atende apenas um convite de Emmanuel Macron). A possibilidade de um discurso em meio a um show do Coldplay está a um passo do “perigoso caminho da galhofa”, apesar de Chris Martin ser um defensor do meio ambiente.

As investigações sobre a tentativa de golpe agora com mais conteúdo do celular de Mauro Cid, ex-ajudante-de-ordens de Bolsonaro e do desesperado coronel Jean Lawand Junior (e do recuo do ex-presidente) promete mais rounds. Mais: o encontro de Lula com o Papa Francisco, no Vaticano, poderia ter um fundo musical a famosa canção que diz “amigos para siempre”. Não há pauta definida entre eles: falarão de pobreza, aquecimento global e fim da guerra na Ucrânia. E o presidente agradecerá as recentes palavras do Pontífice em sua defesa (incompreensível para muitos). Eles se conhecem há duas décadas, desde que o Papa, ainda Jorge Mario era cardeal de Buenos Aires. Quando deixou a prisão em Curitiba, teve um encontro de uma hora com o Papa Francisco.

Obra de arte

A atriz Dira Paes, mostrou que não perde nada para mulheres mais novas no quesito boa forma. Estes dias postou em suas redes sociais duas fotos onde aparece nua, mas sem mostrar nada usando o reflexo de sua janela. E na legenda: “Jogo de luzes é cinema”, mostrando que além de uma excelente atriz e apresentadora sabe muito de fotografia e de arte. Afinal de contas não é qualquer um (até mesmo fotógrafos profissionais) que conseguem a qualidade de foto que ela fez. Aliás Dira já havia demonstrado que gosta deste tipo de imagem, ao fotografar-se também com jogo de luz, mostrando um céu azul e algumas nuvens.

Depressão

No encontro da semana passada entre Lula e Waguinho e sua mulher Daniela, ainda ministra do Turismo, que nunca foram petistas e tampouco velhos amigos do presidente, o chefe do Governo acabou chorando e ninguém entendeu nada. O choro vem se repetindo em discursos públicos quando fala da pobreza (o que não significa que salve 33 milhões de brasileiros da fome) e lembra promessas que ainda engatinham. Psicanalistas de plantão apostam que Lula atravessa um período de depressão por não ter a glória dos governos anteriores (e por isso, Janja insiste em viagens). Só que o petista está resistindo a remédios.

Contra Janja

A crítica vem de velhos amigos, ministros e líderes de partidos e vem crescendo: a primeira-dama Janja estaria se excedendo em reuniões ao lado do presidente e especialmente quer que ele permaneça afastado de deputados e senadores. Seu espaço no governo aumentou e ninguém se atreve a comentar com Lula a intromissão de sua mulher nos mais diversos setores, incluindo comunicação e propaganda. O líder do governo no Senado Jaques Wagner (PT-BA) desmente que tenha alertado Lula e sido repreendido pelo presidente.

Procura-se

Em quase seis meses de governo petista, o discutido chefe da Casa Civil, Rui Costa, criticado pelos parlamentares por falta de diálogo e atenção, teve nada menos do que 91 encontros com correligionários baianos, em Salvador e Brasília. Há quem diga que ele quer voltar ao governo da Bahia em 2026. Na semana passada, para escapar das acusações, Costa andou conversando com congressistas (sem atravessar Alexandre Padilha) e até teve um encontro com Arthur Lira, presidente da Câmara, que pediu sua cabeça a Lula. Mas, avesso a dedicar tempo à articulação, quer contratar um assessor parlamentar para a missão (aos chegados, admite não ter paciência).

DISPUTA

A dez dias do prazo final para Lula definir quem comandará sua segurança pessoal, se o GSI – Gabinete de Segurança Institucional – (com militares) ou Polícia Federal (com agentes civis), as cúpulas dos dois órgãos se movimentam para ver qual delas ficará à frente da atribuição. O general Marcos Amaro (GSI) está certo de que, a partir de julho, assumirá a missão e até sugere que agentes da Polícia Federal que fazem a proteção de Lula e Geraldo Alckmin sejam absorvidos pela estrutura do órgão. Nesse bloco, estariam incluídos civis da PF: Janja não quer militares em sua segurança.

“Reizinho”

Diante de tantas derrotas propiciadas ao governo Lula, mais pressões e vitórias e até mesmo tentativa de reformar quase todo o ministério, o presidente da Câmara, Arthur Lira (perdeu 10 quilos em cinco semanas, com remédio receitado por um médico americano, Mounjaro, para tratamento de diabetes 2, mas que emagrece com rapidez), ganhou um apelido especial: “Reizinho”. É um personagem de História em quadrinhos, criado em 1931 por Otto Soglow, que estreou na respeitada The New Yorker. É um rei que não fala (no caso de Lira, trabalha nos bastidores e só rasga o verbo para valer com Lula).

A FAVOR E CONTRA

Levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) selecionou 22 votações no Congresso para mapear quem está com o governo e quem está contra. O partido mais alinhado ao Planalto obviamente é o PT, que acompanhou o governo em 99,78% de seus votos. Na sequência, vem os partidos de esquerda, depois os do centro, como PSD (73%), partido de Geraldo Alckmin e o MDB (67,8%). O União Brasil está em antepenúltimo lugar com 45% de votos governistas. Fica adiante apenas do PL e do Novo. Até o PSDB (51,9%) foi mais alinhado com Lula do que o União.

Em família

Nos últimos dias, a Polícia Federal encontrou novo fio para puxar da planejada tentativa de golpe: é a participação de familiares de militares, especialmente Gabriela Cid, mulher do tenente-coronel Mauro Cid, em telefonemas que revela mais informações sobre o suposto plano do Capitão para impedir a posse de Lula. Numa das mensagens, ela pede doações para acampados; em outras tenta recrutar extremistas para “invadir Brasília, o que levaria o então presidente a agir”. Ela argumenta que “temos que ajudar a mudar o Brasil e as Forças Armadas estão do nosso lado”. Não foi bem assim: Jair Bolsonaro teria recuado justamente por não ter firmeza na ação do Alto Comando.

Na Alta Corte 1

Tudo dando certo amanhã na sabatina de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, ele ocupará um gabinete (já está pronto) de 350 metros quadrados do quinto andar de um dos três anexos ao STF, vazio à espera do novo ministro. Zanin, embora herde o acervo de Ricardo Lewandowski, não ficará na mesma sala. O antigo gabinete de Lewandowski foi para Alexandre de Moraes, que pediu a Rosa Weber, presidente da Corte, para fazer a troca. Zanin ficará à esquerda da presidente Rosa Weber, no plenário e será vizinho de Kássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro.

NA ALTA CORTE 2

Se for declarado pelo Senado para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin precisará se declarar impedido em mais de uma centena de processos nos quais consta como representantes de algumas das partes. As estatísticas da Corte apontam que ele atuou ou atua como advogado em 143 casos – três deles ajuizados ainda este ano. A legislatura proíbe que juízes examinem casos em que tenham participado como advogado. Zanin já defendeu no STF Lula, Paulo Dantas, governador de Alagoas e na seara comercial, a Americanas. E terá direito a 30 auxiliares inicialmente.

MISTURA FINA

NESSES dias, José Dirceu desembarcou no Rio vestido do gênero “Homens de Preto”, com óculos escuros Ray-Ban dos generais e cumpriu grande agenda com figuras da esquerda-centro, esquerda e centro. E jantou com integrantes do Movimento Prerrogativas, onde fez um discurso de horas, lembrando as famosas falações de Fidel Castro. No final, em meio a aplausos, perguntado se voltaria a desempenhar um papel político, Dirceu respondeu: “Talvez”. Os presentes foram ao delírio.

JANJA viaja ao lado do marido, esta semana, levando sua famosa bolsa Celine, de R$ 21 mil. Espia algumas comprinhas: vestidos, continua usando os da Neriage. Dá alguns palpites nos ternos de Lula, mas o comando continua com a produtora de moda Nazareth Amaral (ele não quis mais saber de Ricardo Almeida). Ele não entende nada de moda feminina e as críticas ao vestuário de Janja lhe são poupadas. As internautas estão esperando para ver que roupa Janja usará no encontro com o Papa Francisco.

AINDA Janja: foi no passado da política sul-americana que Janja identificou seu exemplo de primeira-dama. Ela se referiu a Evita Perón, segunda mulher do ex-presidente Juan Domingo Perón, da Argentina, como “inspiradora”. Hoje, muitos dizem que ela repete Isabelita, terceira esposa de Perón. Foi vice e assumiu a presidência em 1974, com a morte do marido. E foi deposta por golpe militar em 1976.

NOVO levantamento do Sebrae revela que o número de pequenos negócios que contrataram empréstimos atingiu R$ 7,38 milhões no fim de 2022 (não é muito e o cenário era diferente de hoje, especialmente entre bancos). É considerado o patamar mais alto da série, apesar dos juros altos, sendo que a maior oferta de garantias foi fundamental para a expansão, segundo os especialistas. Já nos primeiros meses do ano, as instituições apartaram e hoje, a maioria não quer participar do programa ‘Desenrola’.

PARECE que a passagem de Mário Frias (PL-SP), pela política ou melhor pelo governo de Jair Bolsonaro não lhe rendeu bons frutos. Antes mesmo de sua passagem pela Secretaria Especial da Cultura (de 23 de junho de 2020 até 31 de março de 2022), onde já demonstrava seu apoio ao ex-presidente sua ex-colega de Malhação Samara Felippo, em 2019 compartilhou foto no Stories de seu Instagram, onde aparecia ao lado de Fernanda Nobre, Priscila Fantin, Robson Nunes e do ex-ministro cobrindo a cara dele com um emoji de palhaço, junto a legenda. “Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio”. Por causa disso Frias resolveu processar a ex-colega onde pede uma indenização de R$20 mil por danos morais, além do pedido de que ela não o mencione nas redes. O deputado alega que foi difamado nas redes sociais por ser alvo de adjetivos pejorativos, como “jumento” e “palhaço”.

Assine o Correio do Estado