"Uma boa hora para discutir corte de gastos"

Entrar no gramado verde do futebol deve ser o próximo passo de Luciano Hang, o colorido aliado de Jair Bolsonaro, dono da rede de lojas Havan. Ele é apontado como candidato à compra de uma participação no Brusque. O clube, vice-campeão catarinense, discute a criação da sua SAF (Sociedade Anônima de Futebol).



Mais: a Havan tem sua sede na cidade e é patrocinador master do time. A investida de Luciano no futebol seria uma forma de higienizar sua reputação. O apoio exagerado a Bolsonaro tem lhe custado caro e ele é investigado por mensagens antidemocráticas trocadas com outros empresários.



Ivete fora dos palcos



Muita gente já se acostumou a ver a cantora Ivete Sangalo (primeira foto) longe dos palcos, mas com um microfone na mão apresentando algum programa. Só que recentemente Veveta (seu apelido) demostrou seus dotes sem um microfone na mão. Ela foi uma das atrações do desfile da nova coleção da Misci, ‘Tenda Tripa’, que foi realizado na terça-feira (23) na Bienal de São Paulo. E claro como não poderia deixar, Ivete foi ovacionada, no final do desfile ao lado do estilista e criador da marca Airon Martin. A nova coleção apresentou modelos com materiais sustentáveis, como o beLEAF e o reaproveitamento de retalhos de jeans, transformados em um novo tecido após a aplicação de látex transparente, muitas fivelas e cortes preciso. Entre tantas celebridades presentes, da segunda foto a esquerda para à direita estavam, a ex-BBB recém-saída Beatriz Reis, Lara Silva, filha de Fausto Silva, Rafa Kalimann, que está recebendo aplausos por sua atuação na novela Família é tudo, Antônia Moraes, que agora tem como nome artístico Anttónia (“Quis trocar de nome por uma questão energética”).

Arritmia é a nova ameaça



Dor no peito, palpitação e desmaios são os sintomas mais comuns de arritmias cardíacas, que também representam a principal causa de morte súbita. Por ano, as duas disfunções juntas acarretam cerca de 300 mil vítimas no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Arritmias (Sobrac). A entidade está empenhada em informar a população da importância do diagnóstico precoce e das formas de prevenir a doença (tem até data especial, 12 de novembro, Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita). Segundo cardiologistas, doenças pulmonares, depressão e ansiedade podem mascarar os sinais de arritmias. Em alguns casos, a arritmia pode levar à morte súbita, que ocorre de forma inesperada e num prazo de uma hora desde o início dos sintomas, pode evoluir para parada cardiorrespiratória e morte.



18 anos

Depois de 18 anos do início das obras, o único vagão que cruza a Transnordestina é o “trem pagador” da União. A CSN responsável pela construção da rodovia, está perto de obter a liberação de mais uma tranche de recursos públicos para o projeto. As tratativas da Transnordestina Logística, controlada pela CSN, envolveu um financiamento de R$ 3,6 bilhões junto ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. O contrato deverá ser assinado até junho. Até o momento, a construção da ferrovia já consumiu mais de R$ 37,5 bilhões – fora R$ 1,5 bilhão de juros e amortizações. Para a conclusão da fase 1 ainda serão necessários R$ 6,3 bilhões (mais de mil quilômetros entre o Porto de Pecém (CE) e a cidade de Paes Landim (PI)).



Estilo moderno

Faltando pouco a mais de 90 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, o Comitê Olímpico Brasileiro, apresentou no Morro da Urca, no Rio, os trajes que a delegação de atletas, usará na abertura e durante todo o evento. A novidade deste ano é a parceria com a Riachuelo, que desenvolveu os uniformes mostrando a diversidade animal e vegetal do território nacional, retratando a riqueza da vida selvagem brasileira. E claro, na paleta de cores, não poderia ser diferente: uma homenagem à bandeira do país, incorporando nuances de verde, azul e amarelo em grande parte das peças. Rebeca Andrade que foi um dos destaques da última Olimpíada foi uma das escolhidas para ser a garota propaganda.

Bem cotado

O ex-governador de Pernambuco e atual presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, está cotado para a Secretaria de Comunicação (Secom), no lugar de Paulo Pimenta. Não é um petista puro-sangue, como outros especulados para o cargo, como Rui Falcão. Em contrapartida, tem o vice-presidente Geraldo Alckmin como aliado de peso. Câmara, antes do comando do BNB, era companheiro de Alckmin no PSB. Mais: também tem gente que acha que Alckmin é o ideal para Secom: ele tem um portfólio de vitorias eleitorais. Acumularia, então as pastas de Desenvolvimento, Industria e Comércio e de Comunicação.



Café batizado

No café da manhã com jornalistas, esta semana, o presidente Lula mostrou que resolveu aceitar as recomendações do publicitário Sidônio Palmeira, com quem andou se reunindo para falar sobre a queda de popularidade. Durante todo o café, o petista manteve-se bem comportado, evitando improvisos, não abrindo a boca sobre determinados assuntos. Não atirou na direção do BC, Câmara e Petrobras. Disse que não tem nenhum problema com o Congresso, que teve uma boa reunião com Arthur Lira e até preferiu não dar palpite sobre o futuro de Sérgio Moro. Alguns convidados acharam que “havia alguma coisa no café dele”.

Pérola

“Não há elementos concretos que indiquem, efetivamente, que o investigado pretendia a obtenção de asilo diplomático para evadir-se do país”,

do ministro do STF ALEXANDRE DE MORAES // no arquivamento de petição contra Jair Bolsonaro, no episódio da estadia na embaixada da Hungria.

CONFUSÃO MENTAL

A coluna Radar da revista Veja desta semana, divulga que o presidente Lula tem apresentado episódios de “confusão mental”. Ele estaria se atrapalhando com números e outros dados do governo durante agendas de trabalho. Um dos exemplos é a fala de Lula que acusou Israel de matar 12,3 milhões de crianças, dado incompatível com a realidade (o correto seria 12.500). Há outra contradição de Lula, atribuindo, num evento, sua deficiência (perda de seu dedo mínimo da mão esquerda) quando falou que “perdeu parte do corpo porque era catador de siri” (foi em um acidente de trabalho numa fábrica).



“Insana proposta” 1





A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) apresentou ao Ministério da Fazenda um documento propondo que uma série de alimentos seja incluída na cesta básica da reforma tributária. Os itens sugeridos são qualificados como “saudável alimentação” e deveriam ser beneficiados com desoneração do novo imposto sobre Bens e Serviços. Aí, a surpresa: da lista em questão constam artigos como caviar, queijos sofisticados, foie gras de patos e gansos, ostras, enguias e lagostas. Luiz César Rocha, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de Janeiro chamou a sugestão de “insana proposta”.

“INSANA PROPOSTA” 2

Essa proposta é sugerida num país onde foram registrados pelas Nações Unidas mais de 21 milhões de pessoas em estado de fome, conforme relatório de 2023. E onde mais da metade da população (50,3% de acordo com estudo da Tendências Consultoria) pertence às classes D e E com renda domiciliar de até R$ 2,9 mil. Essa faixa, segundo o Dieese, tem dificuldades para sustentar hábitos alimentares como “carne, feijão, leite, arroz, farinha, batatas, legumes, tomates, pão francês, frutas, açúcar, banha/óleo e manteiga”.

Nove fazendas

O apresentador do SBT, Ratinho, revelou detalhes de sua fortuna num podcast onde não escondeu detalhes de seu império. Aos 67 anos, conta com 73 emissoras de rádio, 9 fazendas e até mesmo uma emissora de TV afiliada do SBT. Quer aumentar a rede de rádios para ser a maior do país (faltam apenas cinco). E começou cedo, pegando mamona para vender. “Depois, fui engraxar sapatos num bar de Marumbi, cidadezinha do Paraná e sempre vendi alguma coisa. Se me perguntar qual é minha profissão, respondo que é vendedor”.

AUDIÊNCIA

No sábado passado (20) a CNN Brasil conquistou uma boa audiência, ficando na liderança entre os canais de notícias de TV por assinatura: média de 0,13 ponto por conta do programa Japão: Terra da Resistência, apresentado por Márcio Gomes (quando foi convidado pela CNN, a Globo não quis cobrir a oferta e hoje Márcio seria âncora de um dos principais noticiosos da emissora). A concorrência marcou 0,09 (GloboNews), 0,08 (BandNews) e 0,01 (JPNews), que por sinal, anda caindo quase sistematicamente de audiência.



MISTURA FINA



O OBSERVÁTORIO da Oposição, iniciativa do PL que funciona no Brasil como uma espécie de “governo sombra”, comum em governos parlamentaristas, divulga, em sua última edição, a “farsa do arcabouço fiscal” e a expectativa de rombo mínimo de R$ 101 bilhões nas contas públicas. Segundo o relatório, o governo do PT abandonou a promessa de zerar o déficit no Orçamento, que o ministro Fernando Haddad (Fazenda) vendeu como “bandeira”. O rombo para 2025 poderá chegar perto de R$ 133 bilhões.

DE repente, o advogado André Callegari, renunciou à defesa do bicheiro (e outras profissões) Rogério Andrade, que se livrou da tornozeleira e foi autorizado a sair de casa depois das 20h30, devido a sentença do ministro Kássio Nunes Marques. Callegari mandou carta ao ministro do STF, citando sua retirada por “motivos éticos” e “divergências estratégicas”. Repórteres tentaram entrevistar Callegari para saber exatamente o que são esses “motivos éticos”, mas não conseguiram.

DECISÃO assinada pelo promotor eleitoral Alexandre Ramalho de Farias diz que o Ministério Público Eleitoral “não se opõe” ao trancamento da ação penal contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa (PSDB). O processo tramita em segredo de justiça, mas houve vazamento que revela que Richa estaria envolvido num suposto esquema de corrupção na concessão da rodovia PR-323 para favorecer consórcio liderado pela Odebrecht. O pagamento seria via “Setor de Operações Estruturadas” da empresa. Dias Toffoli (STF) anulou acordo de leniência da Odebrecht usando como pretexto mensagem de Sérgio Moro a procuradores e “conluio processual”.

O GOVERNO Lula insiste em estender o calote da dívida bilionária a produtores de açúcar e etanol, acumulada desde 1991. A decisão transitada em julgado no Supremo, que condenou a União a pagar os precatórios para ressarcir usinas no triste período em que o governo fixou preços dos produtos sem conexão com os custos, impondo prejuízo de cerca de R$ 80 bilhões. Agora 33 anos depois, continua insistindo em não pagar.

O BANCO do Brasil recuou e apresentou ao Tribunal de Justiça de São Paulo uma nova proposta para renovar o contrato de gestão dos depósitos judiciais da Corte, uma verdadeira montanha de dinheiro de quase R$ 120 bilhões. A oferta envolve taxas de remuneração mais altas, mas pode ser tarde. Diante da inflexibilidade do BB nas primeiras rodadas de conversações, o TJ-SP abriu negociações com instituições financeiras privadas. Duas grandes já ofereceram condições generosíssimas.

